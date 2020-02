Průmysl loni po pěti letech klesl, obchod i stavebnictví rostly

Průmyslová výroba v Česku se loni meziročně snížila o 0,4 procenta, klesla tak po pěti letech. Zatížil ji útlum průmyslu v západní Evropě a především v Německu, ale také celní spor USA a Číny či brexit. I přes zpomalení v Německu a Číně se ale dařilo českému obchodu, který loni zvýšil přebytek o 50 miliard na 149 miliard korun. Letošní obchod podle analytiků loňský nepřekoná, růstu vývozu i dovozu bude bránit zhoršení ekonomických podmínek ve světě a třeba i vliv šířícího se koronaviru na růst čínské ekonomiky. Trojici statistických dat završuje stavebnictví, které loni třetím rokem rostlo, a to o 2,4 procenta. Stavební firmy v Česku zahájily loni stavbu 12.491 bytů v bytových domech, meziročně o 72 procent více. Byl to nejvyšší počet od roku 2008. Nejvíce jich bylo v Praze, kde počet zahájených staveb stoupl více než dvojnásobně. Rodinných domů se v Česku loni začalo stavět o čtyři procenta více než před rokem.

Elektronická evidence tržeb by letos měla přinést 15 miliard korun. V květnu se rozšíří o poslední vlnu podnikatelů

Elektronická evidence tržeb (EET) by měla letos do veřejných financí přinést 15,2 miliardy korun, z toho 2,4 miliardy korun souvisí s květnovým rozšířením EET na obory, které jí dosud nepodléhaly. Za roky 2017 až 2019 vyčíslilo ministerstvo financí přínos EET zhruba na 33 miliard korun. Informovala o tom ministryně Alena Schillerová (za ANO). V roce 2021 by měla EET přispět podle ministerstva do rozpočtu 19,2 miliardy korun, z toho rozšíření o další obory 6,4 miliardy. V roce 2022 by to mělo být 20,5 miliardy korun, z toho rozšíření 7,7 miliardy Kč. Květnové rozšíření EET se bude týkat například řemeslníků, advokátů, účetních, lékařů a taxikářů. Podle ministerstva by se to mělo vztahovat zhruba na 300.000 podnikatelů.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. EET je přitom zaměřena na přijímání plateb v hotovosti, upozornila Schillerová. Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno 192.000 podnikatelů, kteří dosud evidovali zhruba 13 miliard účtenek

ČNB zvýšila úrokové sazby, základní stoupla na 2,25 procenta

Bankovní rada České národní banky zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 2,25 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Jde o první zvýšení sazeb od loňského května. Analytici očekávali, že ČNB ponechá úrokové sazby beze změny. ČNB zvýšila také lombardní sazbu, a to o 0,25 procentního bodu na 3,25 procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, rada zvýšila o 0,25 procentního bodu na 1,25 procenta.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Lékaři: Prezident Zeman je zdravotně stabilizovaný, má průměrný sluch

Prezident Miloš Zeman má průměrný sluch vzhledem ke svému věku a nebude potřebovat naslouchátko. Po lékařské kontrole prezidenta v pražské Ústřední vojenské nemocnici to řekl primář kliniky ORL Michal Navara. Podle ředitele nemocnice Miroslava Zavorala byl Zeman i na interním vyšetření. Výsledky ukázaly, že je jeho stav stabilizovaný. Od loňského podzimu podle Zavorala prezident přibral osm kilogramů, má normální tlak a normální pulz. Hlava státu strávila v nemocnici zhruba dvě hodiny. Při odchodu z ÚVN Zeman zamával novinářům a hlasitě směrem k nim pronesl: "Jsem úplně zdravý."

Navara dodal, že si Zeman kvůli nedoslýchavosti stěžuje na problémy s komunikací hlavně ve větších skupinách lidí. Zhruba 40procentní ztráta sluchu ve vysokých frekvencích ale podle primáře není vzhledem k věku prezidenta nijak výjimečná.

Prodej aut na elektřinu v Česku roste, v lednu se víc než zdvojnásobil

Prodej nových aut na elektrický pohon se v lednu meziročně zvýšil o 117 procent na 1268 vozů. Elektrická auta měla na trhu téměř sedmiprocentní podíl. Počet prodaných elektromobilů vzrostl meziročně téměř sedmkrát na 384 aut a počet prodaných hybridů se zvýšil o 72 procent na 884 vozů. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Do statistik prodejů elektrických vozů letos poprvé výrazněji zasáhla domácí Škoda Auto, která v lednu zaregistrovala 254 elektromobilů Citigo iV a 174 hybridních Superbů. Značka se umístila na čele žebříčku prodávaných elektromobilů před firmou Hyundai, která prodala 77 čistě elektrických aut. V kategorii hybridů nadále jasně vede Toyota, která prodala 322 vozů, Škoda je na druhém místě.

Celkový prodej nových osobních aut v ČR v lednu klesl meziročně o 0,76 procenta na 19.132 vozů. Nejprodávanější Škoda zvýšila tržní podíl o sedm procentních bodů na 43 procent. Čtyři z pěti vozů nakoupily firmy.

Pohonné hmoty v Česku zlevnily za týden o desítky haléřů

Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku zlevnily o desítky haléřů. Průměrná cena benzinu Natural 95 za uplynulý týden klesla o 22 haléřů na 32,04 koruny za litr. Litr nafty stál ve středu průměrně 31,69 koruny, o 26 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny paliv sleduje. Analytici zrychlení poklesu cen očekávali, hrozba koronaviru totiž snížila celosvětovou cenu ropy. Ceny pohonných hmot u čerpacích stanic v ČR od konce loňského roku rostly, ve druhé polovině ledna se ale trend otočil. V dalších dnech by podle expertů mělo zlevňování pokračovat. Nejdráže tankují motoristé na Vysočině a v Praze, nejlevněji v Jihočeském kraji.

Demolice vepřína v Letech, kde byl za války koncentrační tábor pro Romy, by měla začít v červnu

V Letech na Písecku by letos v červnu mohla začít demolice vepřína, na jehož místě stával za války koncentrační tábor pro Romy. ČTK to řekla Lucie Horáková, mluvčí Muzea romské kultury, které v místě vybuduje památník romského holokaustu. Demolice, na kterou dal stát 110 milionů korun, má skončit ještě letos, kdy začnou i přípravné práce na stavbu památníku. Stavební práce by mohly začít v příštím roce. Muzeum chce památník s expozicí otevřít v roce 2023. Nyní se koná krajinářsko-architektonická soutěž na podobu památníku. K květnu by měl vzejít vítěz.

Koncentrační tábor pro Romy stával v místě, kde za komunistického režimu v 70. letech minulého století vznikl vepřín. Český stát předloni vepřín odkoupil za 450 milionů korun od společnosti Agpi, která tam tehdy měla 13.000 prasat. Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes pět set skončilo v koncentračním táboře v Osvětimi.

Hladiny podzemních vod v Česku kvůli suché a teplé zimě výrazně klesly

Deště v posledních dnech sice téměř zažehnaly v Česku sucho v půdě v hloubce do jednoho metru. Zemědělce ale znepokojuje chybějící sníh. Leží prakticky jen na horách ve vyšších polohách, což znamená, že v březnu a v dubnu, kdy sníh odtává, už se nebude voda v půdě doplňovat. Zima sice ještě neskončila a stále může sníh napadnout, předpovědní modely už však velkou šanci sněhovým srážkám nedávají, řekl ČTK Miroslav Trnka z projektu InterSucho.

Prostory Národního muzea je nově možné si prohlédnout na internetu

Prostory zrekonstruované historické budovy Národního muzea si lze nově prohlédnout prostřednictvím služby Street View v internetových mapách Google. Uživatelé se přitom podívají i do míst, která jsou pro veřejnost nepřístupná, mohou se projít pod známým plejtvákem nebo si v detailu prohlédnout busty a sochy Panteonu Národního muzea. Uvedli to zástupci společnosti Google. Google pro Street View nasnímal atrium, hlavní vstup, schodiště, nepřístupné 2. patro, Panteon a kupoli. Některé části budovy Národního muzea byly pro technologii Street View nasnímány v noci, virtuální návštěvníci tak uvidí i to, jak vypadá Národní muzeum po soumraku.

V Česku jsou takto virtuálně zpřístupněny mimo jiné všechny české památky UNESCO, řada hradů a zámků i přírodních krás, ale i trasa Jizerské 50, dnes již zrekonstruovaný byt Jaroslava Foglara v původním stavu nebo Muzeum Járy Cimrmana v Jizerských horách. Mezi nejnavštěvovanější místa na Street View v České republice patří zahrady Pražského hradu, město Český Krumlov nebo centrum Prahy.

V Jeseníkách byl kvůli vyhlášen třetí lavinový stupeň

Horská služba vyhlásila v Jeseníkách třetí stupeň lavinového nebezpečí. Za poslední dva dny tam napadlo přes 30 centimetrů sněhu. Kvůli silnému větru se na závětrných svazích vytvořily lavinové desky, které by mohli lyžaři uvolnit. Lavinové nebezpečí je ale na místech mimo turistické trasy, kde by lidé neměli chodit. V Krkonoších dál platí druhý lavinový stupeň, který Horská služba vyhlásila minulý týden.

Třetí stupeň z pětibodové škály představuje značné nebezpečí. Odehraje se při něm až polovina lavinových nehod. V Jeseníkách byl tento stupeň naposledy vyhlášen loni na začátku ledna.

Počasí na pátek

Oblačno až zataženo, ráno zejména na západě a jihozápadě, během dne místy i jinde, polojasno až skoro jasno. Na severovýchodě zpočátku místy, jinde jen ojediněle déšť nebo přeháňky, místy srážky sněhové. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C, na jihu Moravy až 8 °C, na horách kolem 0 stupňů Celsia.