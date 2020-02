Zeman se koronaviru neobává, ocenil ale pomoc Číně

Prezident Miloš Zeman by v českých podmínkách považoval za logičtější obávat se chřipky než koronaviru. V pořadu Xaver a host v Českém rozhlase ale ocenil ty, kteří spontánně do Číny posílají pomoc, včetně ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), na jehož návrh vláda v pondělí schválila poskytnutí deseti milionů korun.

V Česku se podle informací na webu ministerstva zdravotnictví do úterý testovalo na koronavirus 50 lidí. Výsledky všech testů byly negativní včetně pěti osob, které byly o víkendu evakuovány z ohniska nákazy Wu-chan v Číně. Celosvětově je nakažených více než 24.000, zemřelo téměř 500 lidí. Mezi testovanými v tuzemsku byli jak turisté, zejména čínští, kteří v zemi pobývali a měli příznaky podobné chřipce, ale také Češi, kteří se v posledních týdnech vrátili z Asie. Pět evakuovaných zůstává v karanténě v pražské Nemocnici Na Bulovce.

Tržby v maloobchodě hodnotí analytici kladně, letos růst zpomalí

Vývoj maloobchodních tržeb v loňském roce lze i přes mírné zpomalení v závěru roku hodnotit kladně, míní analytici. Spotřeba domácností podle nich táhne růst české ekonomiky. Tržby v maloobchodě bez aut se loni zvýšily meziročně o 4,8 procenta, rostly tak šestým rokem, předloni to bylo o 4,9 procenta. Letos očekávají ekonomové kvůli pomalejšímu zvyšování mezd zpomalení tempa růstu maloobchodních tržeb, a to až ke třem procentům.

Nadále podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera platí, že dynamika maloobchodních tržeb v Česku patří mezi ty vyšší ze zemí Evropské unie a ve srovnání s průměrem zemí EU je dvojnásobná. Souvisí to s nadále přehřátým trhem práce v tuzemské ekonomice a pokračujícím solidním růstem mezd, podotkl. Situace domácností zůstává podle analytiků příznivá, nicméně domácnosti naznačují snahu více spořit, a to kvůli rostoucím obavám ohledně budoucího ekonomického vývoje. To by mohlo vést k mírně slabší dynamice maloobchodu. Na zpomalování útrat domácností se podle ekonoma UniCredit Bank Jiřího Poura podepisuje jak vyšší inflace, tak klesající tempo růstu nominálních mezd, ačkoli se míra nezaměstnanosti nadále drží na minimech.

Babiš se nezúčastnil jednání vlády, když rozhodla o žalobě na EK

Premiér Andrej Babiš (ANO) se nezúčastnil jednání vlády, na kterém se rozhodlo, že Česká republika zažaluje Evropskou komisi u Soudního dvora EU kvůli pozastavení dotací pro holding Agrofert. Řekl to novinářům při návštěvě Zlínského kraje. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) bylo hlasování vlády jednomyslné, kabinet se řídil doporučením právníků. Podání žaloby kritizovala opozice. Babiš v roce 2017 převedl Agrofert do svěřenských fondů, podle loňské auditní zprávy EK na něj ale má stále vliv.

Podle Deníku N kabinet o žalobě rozhodl v pondělí na návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD). Ačkoli Evropská komise později proplacení peněz schválila, podle resortu jde o princip. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) novinářům řekla, že předmětem žaloby je výklad českých zákonů o střetu zájmů a o Státním zemědělském intervenčním fondu.

Babiš probral s Kremlíkem údajný úplatek, jeho chování nerozumí

Premiér Andrej Babiš (ANO) probral v úterý s bývalým ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) jeho informace o údajném úplatku. Jednání se účastnil podle premiéra i Kremlíkův nástupce Karel Havlíček. Babiš při návštěvě Zlínského kraje novinářům řekl, že chování bývalého ministra nerozumí. Věc podle něj vyšetří policie. Kremlík údajně dostal kvůli zakázce na auditora mýtného systému nabídku úplatku 1,5 milionu korun. V pondělí o tom informoval server SeznamZprávy.cz. Kremlík podle serveru uvedl, že se kvůli nabídce v polovině ledna, kdy byl ještě ve funkci, obrátil na Bezpečnostní informační službu (BIS). Až tento týden v úterý ale podal trestní oznámení. Babiš uvedl, že dříve ho o údajném úplatku Kremlík neinformoval, a podivil se nad tím, že místo policie se obrátil na novináře.

Počasí znovu komplikovalo dopravu, spadlý strom zabil muže v autě

Silný vítr, mokrý sníh a sněhové jazyky zkomplikovaly dopravu. Hasiči stejně jako v úterý odstraňovali popadané stromy ze silnic a železničních tratí, energetici sotva opravili problémy s dodávkami proudu po úterním větru a už byli přivoláni k novým. Bez elektřiny jsou tisíce domácností a její výpadky omezily i dopravu některých vlaků. Následky počasí mají i svou oběť, na Mladoboleslavsku ráno spadl strom na projíždějící auto a muž uvnitř utrpěl vážné zranění hlavy, kterému podlehl. Na několika řekách ráno platil první povodňový stupeň, dál platí výstraha meteorologů na silný vítr a sněhové jazyky.

V Libereckém a Královéhradeckém kraji napadlo přes noc až 20 centimetrů sněhu, nejvíc v Jizerských horách a Krkonoších. Těžký sníh ohýbal stromy, vítr tvořil sněhové jazyky a závěje. Hasiči vyjížděli k desítkám událostí, kdy silnice zablokovaly popadané větve a stromy. Sněžilo i v Ústeckém kraji, kde to ztížilo dopravu například na dálnici D8 mezi Ústím nad Labem a Německem. Řadu nehod nákladních aut a dodávek, které sjely do příkopu, policisté vyšetřovali také na Vysočině, kde od noci místy sněží. Pardubický kraj a Moravu trápil zejména silný vítr, případně vydatné srážky.

České dráhy zruší i poslední zakázku na zabezpečovací systém

České dráhy zruší i poslední zakázku na vybavení svých vlaků mobilní částí zabezpečovacího zařízení ETCS. Důvodem jsou vysoké náklady, které nechce dopravce akceptovat. ČTK to sdělil mluvčí Českých drah Radek Joklík. Společnost tak učinila po dohodě s novým ministrem dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO). ETCS je automatický zabezpečovací systém, který kontroluje pohyb a polohu vlaků. Umožňuje například zastavit vlak při nedovoleném projetí návěstidla, dohlíží také na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v daném úseku a nejvyšší dovolené rychlosti vlaku. Při jejím překročení zabezpečovač zasáhne do řízení vozidla.

Průzkum: Většina lidí by chtěla ve stáří zůstat doma

Sedm z deseti Čechů a Češek by rádo ve stáří zůstalo doma a dostávalo potřebnou péči ve svém prostředí. Pro odchod do domova pro seniory či jiného zařízení by se rozhodla necelá čtvrtina dospělých. Z nich víc než polovina by to udělala proto, že neví o jiných možnostech péče, či nechce zůstat svému okolí na obtíž. Ukázal to průzkum, jehož výsledky představili zástupci Institutu sociální péče (ISP). Průzkum je součástí projektu Žít doma, který má přispět k posílení pečovatelské služby.

Péči doma by upřednostnilo 69 procent dotázaných. Nejčastějším důvodem bylo zachování soukromí. Lidé zmiňovali ale i důstojnost a pozitivní vliv domova na stav člověka a jeho uzdravování. Řada respondentů a respondentek měla i nepříjemnou zkušenost s péči o příbuzné v některém ze zařízení, nebo věděli o případech špatného zacházení z médií. Vadila i ztráta samostatnosti a nezávislosti. Do seniorského domova či jiného zařízení by případně odešlo 24 procent lidí. Dvě pětiny z nich by to ale udělaly proto, aby nezatěžovaly své blízké. Převažovaly mezi nimi ženy. Podle autorů je to nejspíš proto, že se o stárnoucí příbuzné starají většinou ony. Dokážou si tedy představit, co péče obnáší a co pro pečující osoby znamená. Volbu odchodu do zařízení lidé zdůvodňovali zajištěním odborné péče, obavou z nezvládnutí života doma, pohodlností řešení a pobytem v kolektivu, ne v osamělosti. Jedním z důvodů bylo ale i to, že dotázaní nevěděli o jiných možnostech pomoci.

Dílo Milana Kundery lze číst i v perštině nebo sinhálštině

Dílo spisovatele Milana Kundery, brněnského rodáka usazeného ve Francii, lze číst v desítkách světových jazyků včetně perštiny nebo sihnálštiny užívané na Srí Lance. Autoři nové knihy Milan Kundera v překladech vystopovali po celém světě 2739 různých vydání Kunderových knih. Nejpřekládanější knihou je Nesnesitelná lehkost bytí, která vyšla ve 426 vydáních ve 44 jazycích, informovala ČTK Martina Šmídtová z Moravské zemské knihovny, která knihu vydala. Pomohl i Kundera, který poskytl svou kolekci autorských výtisků.

Bibliografie dokládá i publikační mezery v důsledku politických zákazů. Například román Žert našel své publikum v celém východním bloku, na další Kunderovy romány si však už tamní čtenáři museli počkat až do pádu Berlínské zdi. Výjimku tvoří Chorvatsko a Slovinsko, součásti tehdejší Jugoslávie, ale hlavně Polsko, kde Kunderova díla vycházela i před rokem 1989 a byla dostupná v knihovnách.

Olomoucké muzeum přiveze po Věstonické venuši Keltskou hlavu

Vlastivědné muzeum v Olomouci čekají příští týden další rozsáhlá bezpečnostní opatření. Po Věstonické venuši bude do muzea za dohledu ozbrojené policejní eskorty přivezen originál opukové hlavy Kelta ze Mšeckých Žehrovic, jednoho z nejvýznamnějších archeologických objevů na území České republiky. Do Olomouce bude převezen z Národního muzea v Praze v pondělí, vystaven bude od 11. do 23. února. Originál je pro svou unikátnost a křehkost materiálu vystavován výjimečně.

Opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic pochází z mladší doby železné. Nejcennější keltskou plastiku v Evropě objevil místní horník 19. května 1943 při chytání zloděje písku v obecní pískovně. Třebaže se podle odborníků podobných plastik našlo v Evropě několik desítek, žádná z nich není esteticky zpracovaná do takových detailů jako tato.

NASA zveřejnil snímek Měsíce, na němž se podíleli i Češi

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) jako astronomickou fotografii dne zveřejnil Měsíc zobrazený ze sedmi míst na světě v době, kdy na jeho povrch 21. ledna loňského roku dopadl asteroid. Na vzniku snímku se podíleli také Češi. "Dva ze sedmi spoluautorů této unikátní mozaiky, která astronomy dovedla k určení přesných informací o dopadnuvším tělese na Měsíc, jsou Češi," sdělil v prohlášení zaslaném ČTK astronom Petr Horálek.

Snímek dne nazvaný Lunar Eclipse Perspectives (Perspektivy zatmění Měsíce) tvoří záběry pořízené v americkém státě Georgia, Dominikánské republice, Kapverdách, na španělských Kanárských ostrovech, Německu, Rakousku a Česku. Tehdy během úplného zatmění Měsíce teleskopy v řadě zemí zaznamenaly, že do lunárního povrchu narazil meteorit.

Hokejista Jágr si v Jablonci vyrazil minci s vlastním portrétem

Zlatou minci s vlastním portrétem si v České mincovně v Jablonci nad Nisou vyrazil hokejista Jaromír Jágr, který příští týden oslaví 48. narozeniny. "Samozřejmě to dám rodičům, bez nich bych na té minci nebyl," uvedl Jágr při slavnostní ražbě. Jeho mince je jedenáctá z cyklu Legendy československého hokeje, která je věnovaná olympijským vítězům z Nagana a jejich slavným předchůdcům. Na mincích už byli zvěčněni například Dominik Hašek, Vladimír Martinec nebo Ivan Hlinka. Na reverzní straně mince je Jágrův portrét s hřívou, jakou míval v dobách největšího úspěchu českého hokeje, při triumfu na olympijských hrách v Naganu v roce 1998. Jágrova první reakce byla, že se jeho portrét moc nepovedl, pak už byl shovívavější. "Tak za 50 let nikdo nebude vědět, jak jsem vypadal nebo jak vypadám. Je to z devadesátého osmého, asi mi to je podobné," uvedl. Většina mincí je už rozebrána, zájem o tuto emisi je velký.

Pamětní mince s jeho podobiznou je dílem medailéra Martina Daška. Podle něj nešlo o nic jednoduchého. "Každý ho má zafixovaného trochu jinak. Někdo si ho spíše pamatuje z raných 90. let a jsou lidé, kteří ho mají zafixováno ze současnosti, škála je 30 let rozdílu. Takže je potřeba při modelaci dát do kupy všechny jeho charakteristické rysy," řekl Dašek. Jágr do mincovny přijel ve skleslé náladě. S Kladnem nezažívá dobré období, Rytíři posledních šest zápasů v extralize prohráli.

Sport

Koulař Tomáš Staněk v letošní halové sezoně poprvé prohrál. Na mítinku World Indoor Tour v Düsseldorfu vrhl 20,89 metru a skončil třetí, z čela světových tabulek ho výkonem 21,52 sesadil Chorvat Filip Mihaljevič. Druhý byl Polák Konrad Bukowiecki, který Staňka porazil o tři centimetry. Staněk dosud vedl světové tabulky lednovým výkonem 21,23 metru z Nehvizd u Prahy. Zvítězil i v Jablonci a v německém Rochlitzu, pokaždé překonal dvacetimetrovou hranici. To se mu podařilo také v obou měřených pokusech v Düsseldorfu.

Počasí

Proměnlivá oblačnost, na většině území sněhové přeháňky, na horách na severu a severovýchodě i trvalejší sněžení. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C.

V Libereckém kraji napadlo přes noc až 20 centimetrů sněhu, nejvíc v Jizerských horách a Krkonoších. Těžký mokrý sníh ohýbá stromy, silný vítr tvoří v otevřených úsecích sněhové jazyky a závěje. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Závěje se tvoří také na větrných úsecích silnic na Vysočině. Sněžit má i během dne. Silničáři měli přes noc v terénu asi 110 sypačů. Podle meteorologů bude na Vysočině oblačno až zataženo a může dál sněžit. Silný vítr bude mít v nárazech rychlost až 90 kilometrů za hodinu.