Žalobce zastavil stíhání premiérova syna v kauze Čapí hnízdo

Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího v kauze kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. ČTK to řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Stíhání bylo podle něj zastaveno ze stejného důvodu jako v hlavní části kauzy, tedy proto, že skutek není trestným činem. Šaroch loni v srpnu zastavil stíhání všech obviněných včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho rodiny. Nejvyšší stání zástupce ale loni v prosinci rozhodl, že stíhání Babiše a jeho někdejší poradkyně Jany Mayerové bude pokračovat. Zároveň však potvrdil zastavení stíhání Babišových rodinných příslušníků.

Část týkající se premiérova syna byla z hlavní části kauzy vyloučena loni na jaře.

Ministerstvo financí letos očekává hospodářský růst o dvě procenta

Ministerstvo financí nechalo v nové makroekonomické prognóze odhad růstu ekonomiky v letošním roce na dvou procentech. Úřad také ponechal odhad růstu ekonomiky pro loňský rok, a to na 2,5 procenta. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Pro příští rok očekává nově ekonomický růst o 2,2 procenta. Letos i příští rok by měl být podle MF ekonomický růst tažen výdaji domácností díky růstu mezd a nízké nezaměstnanosti. Spotřebu by mělo podle úřadu podpořit i zvýšení starobních důchodů a dalších sociálních dávek. "Pozitivně by k růstu měly přispívat i spotřeba vládních institucí a investice do fixního kapitálu," uvedl úřad.

Všechny výsledky testů na koronavirus v Česku jsou zatím negativní

Všechny výsledky testů na koronavirus v Česku byly k úternímu ráno negativní. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jich odborníci provedli zatím 48. Do statistiky je započítána i pětice Čechů, kteří se do vlasti vrátili v noci na pondělí. Z Číny do Evropy je dopravil francouzský vládní speciál. Ani u nich testy koronavirus nepotvrdily. Dál ale zůstanou dva týdny v karanténě v pražské Nemocnici Na Bulovce.

České úřady evidují ještě více než 100 občanů ČR, kteří se chtějí vrátit z Číny do vlasti. Tito lidé však nejsou v ohnisku nákazy koronavirem. Pokud by se nestihli vrátit před nedělním přerušením leteckých spojů s Čínou, stát bude připraven vyslat pro ně vládní speciál.

Stát dá na výzkumné projekty pro dopravu téměř půl miliardy korun

Stát poskytne na výzkumné projekty v dopravě téměř půl miliardy korun. Peníze budou rozděleny do celkem 48 projektů, které uspěly ve veřejné soutěži. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. Projekty by se měly zaměřit na inovace a nové postupy pro dopravní stavby či novinky v provozu. Stát pro výzkumné projekty vyhlásil veřejnou soutěž, do které firmy přihlásily 141 projektů. Z nich bylo vybráno 48 návrhů, které by podle ministerstva měly mít uplatnění v praxi. Maximální částka na jeden projekt byla 50 milionů korun a s jejich realizací se počítá v následujících letech. Projekty by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, zvýšit její přístupnost a rozvíjet nové koncepty v dopravě. Mezi podporované projekty patří například výzkumy zaměřené na dopravní modely a predikce, životnost vozovek, diagnostiku mostních konstrukcí nebo také využití družicové navigace v dopravě, bezpilotní prostředky, elektromobilitu nebo autonomní řízení.

Bisnode: Podnikatelé loni zrušili rekordní množství firem

V Česku loni ukončilo podnikábní 15.044 kapitálových firem, což je téměř o pětinu meziročně víc. Počty zaniklých firem se nepřetržitě zvyšují od roku 2014. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode. Podnikatelské aktivity loni nejčastěji ukončovaly firmy, které byly založeny od roku 2007 do roku 2010. "Jde o subjekty, které byly založeny v období krize," uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová. Z firem, které byly loni vymazány z obchodního rejstříku, jich 85 procent bylo zlikvidováno, ostatní zanikly formou fúze s dalším podnikatelským subjektem nebo jiným způsobem. "Současně s tím, že v roce 2019 vzniklo nejméně firem za poslední tři roky, je zřejmé, že naši ekonomiku čekají horší časy," dodala Štěpánová.

V ČR bylo ke konci loňského roku registrováno 507.019 akciových společností a společností s ručením omezeným.

IKEM: Po maratonu mělo 70 procent běžců ze studie poškozené srdce

Po maratonu mělo 70 procent běžců zapojených do studie pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) poškozené srdce a zhruba čtvrtina ledviny, většinou ale dočasně. Výsledky testování kolem loňského pražského maratonu podle lékařů ukázaly, že amatérští závodníci často závodí nedostatečně připraveni, neznají svůj zdravotní stav, a mohou si tak přivodit těžké poškození zdraví. Mezi běžné následky uběhnutí maratonu patří dehydratace, část běžců po doběhnutí zkolabuje, objevují se i nebezpečné syndromy z přehřátí. Může být poškozeno srdce, ledviny nebo játra. Až 80 procent má nějaké trávicí problémy. "Účinky jsou obvykle přechodné a po nějaké době rekonvalescence ustupují," řekla přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče IKEM Eva Kieslichová. Důvodem takových stavů je podle ní neodhadnutí intenzity běhu ze strany sportovce a nedostatečný trénink.

V IKEM testovali loni v květnu před maratonem, bezprostředně po doběhnutí a druhý den 97 běžců. Podle lékařů se tak ukázalo, že i aktivní, byť rekreační sportovci, kteří se na maraton připravovali pravidelným sportem několikrát týdne, jsou vlastně stejně "nemocní" jako běžná populace.

Vědci: Studna nalezená u Pardubic je nejstarším pravěkým dřevěným objektem na světě

Dřevěná studna, kterou archeologové našli při záchranném výzkumu pod budoucí dálnicí D35 u Ostrova v Pardubickém kraji, je nejstarší pravěká dřevěná struktura na světě. Potvrdil to dosavadní výzkum archeologů, kteří ji datují do let 5256 až 5255 před Kristem. "Potvrdilo se jak dendrochronologickým, tak radiokarbonovým datováním, že skutečně je to v této chvíli nejstarší pravěká dřevěná struktura, která je známa. Protože nic staršího takto datováno zatím není, můžeme ji označit za nejstarší na světě," řekl ČTK řekl ředitel Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška. Pro archeology má nález studny veliký význam, a to nejen kvůli jejímu stáří, ale i díky vyspělé technologii, kterou byla postavena.

Studnu postavenou z dubových kmenů nyní odborníci konzervují a dělají další analýzy. Po ukončení výzkumu bude k vidění ve Východočeském muzeu v Pardubicích.

Do Česka se vrací zima. Meteorologové varují před sněžením a silným větrem

Na horách v Česku napadne až 25 centimetrů nového sněhu. Výstrahu v úterý ráno vydali meteorologové s tím, že nejvíce má sněžit na severovýchodě země. Týká se i části Pardubického kraje a Vysočiny. Například v Krkonoších napadlo už v noci asi 20 centimetrů sněhu. Současně platí výstraha před silným větrem, který zasáhne Moravu, Vysočinu, jižní Čechy a část Plzeňského, Středočeského a Pardubického kraje. Na Šumavě by podle meterologů mělo napadnout pět až 10 centimetrů nového sněhu, vítr může dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině.

Počasí na středu

Proměnlivá oblačnost, na většině území sněhové přeháňky, na horách na severu a severovýchodě zpočátku i trvalejší sněžení. Odpoledne ustávaní srážek. Nejvyšší teploty 0 až 4 °C, na horách kolem -4 stupňů Celsia.