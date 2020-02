Evakuovaní jsou bez příznaků, z Číny chce dalších 100 Čechů

Pět Čechů a dva Slováci evakuovaní z čínského města Wu-Chanu jsou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bez příznaků, které by signalizovaly nákazu koronavirem. Řekl to na mimořádném briefingu po jejich příletu na pražské Letiště Václava Havla. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) dodal, že Česko eviduje asi stovku dalších lidí, kteří se chtějí vrátit z Číny. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO), který se nočního briefingu také zúčastnil, bude pro jejich případnou evakuaci zarezervovaný vládní Airbus. Potvrdil informaci z Francie, že někteří lidé, kteří z Číny do Evropy letěli stejným letadlem jako Češi a Slováci, příznaky mají. "Nemusí to znamenat, že jsou nakažení koronavirem. Může to být i chřipka nebo nachlazení," dodal.

Uctít památku Kubery do Teplic přišly stovky lidí

Stovky lidí se přišly v Teplicích rozloučit s dlouholetým teplickým primátorem Jaroslavem Kuberou (ODS). Ve frontě v Krušnohorském divadle se kromě Tepličanů objevili i politici včetně prezidenta. Miloš Zeman se uklonil před rakví a s Kuberou se rozloučil i rudou růží. Přišel premiér Andreje Babiše (ANO), vedení ODS, předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Současného teplického primátora Hynka Hanzu davy čekající před sálem nepřekvapily. "Jeho měli lidi rádi, nehledě na to, odkud byli," řekl ČTK Hanza. Uctít Kuberovu památku přišli i členové vietnamské komunity v České republice. "My jsme pana Kuberu měli moc rádi. On nám hodně pomáhal a umožňoval naší komunitě, abychom ji mohli udržovat a rozvíjet v našem druhém domově," řekl ČTK předseda svazu Vietnamců pro Ústecký kraj Tran Van Minh.

Kuberovu památku si připomenou i v pražském Rudolfinu, kde bude pietní shromáždění pro zvané. Na památku osobitého politika na dnešek vláda vyhlásila státní smutek. Vlajky jsou na úřadech stažené na půl žerdi, zavlát by měly i černé prapory. V poledne se rozezněly po celé republice sirény. Výrazný politik ODS zemřel nečekaně 20. ledna. Bylo mu 72 let.

Státní rozpočet v lednu skončil ve schodku osm miliard korun

Hospodaření státního rozpočtu skončilo letos v lednu ve schodku osm miliard korun. Loni v lednu rozpočet vykázal přebytek 8,8 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Výsledek rozpočtu byl ovlivněn platbami do rozpočtu EU, meziročně vyššími platbami do Státního fondu dopravní infrastruktury nebo růstem platů učitelů a důchodů, uvedl úřad.

Monitoring dopadů těžby v okolí Turówa vláda schválila

V okolí hnědouhelného dolu Turów u českých hranic se rozšíří síť vrtů, které zjišťují množství podzemních vod, o 16 nových stanic. Fungovat by měly nejpozději od dubna. Vláda návrh schválila, sdělil ČTK ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Cena vyjde na 600.000 korun za rok. Stát plánuje také monitoring ovzduší, hluku, otřesů či poklesu terénu v okolí dolu. Ministerstvo životního prostředí s polským plánem na rozšiřování přeshraničního dolu nesouhlasí. Liberecký kraj už avizoval, že se odvolá proti souhlasnému stanovisku polských úřadů k rozšiřování. Česko má dlouhodobě obavy z toho, že rozšíření dolu by mohlo mít negativní dopad na zásobování Hrádecka a Frýdlantska pitnou vodou.

Babiš podal trestní oznámení kvůli zakázce na známky

Premiér Andrej Babiš (ANO) podal trestní oznámení kvůli původní zakázce na elektronické dálniční známky. Trvá na tom, že byla předražená a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) o ní vládu neinformoval. Předseda vlády to řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. Dodavatelem a provozovatelem IT systému měla být společnost Asseco Central Europe, ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) se s ní domluvil na zrušení bez sankcí pro stát. Zakázka zadaná bez otevřené soutěže vyvolala vlnu kritiky kvůli ceně 401 milionů korun. Stála křeslo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Soutěž bude podle Babiše vypsána nově.

Babiš s Havlíčkem zároveň odmítli informace serveru Seznam Zprávy, podle kterých e-shop na dálniční známky byl zástěrkou pro tajný sledovací systém. Na základě zdroje z bezpečnostní komunity web uvedl, že kamery, které mají kontrolovat, zda má vůz zaplacenou známku, mají pořídit nejen snímky registrační značky, ale též kabiny automobilu s posádkou.

Bezpečnostní informační služba (BIS) trvá na tom, že nepožadovala nic nezákonného. Informace webu, že BIS chtěla fotografie celé posádky vozů, je podle jejího ředitele Michala Koudelky nepravdivá. Kontrarozvědka žádala o možnost v případě plnění úkolů získat data o registrační značce včetně fotografie výřezu registrační značky a případně čelní fotografie automobilu, tak jak je měl systém běžně poskytovat. Při jednání s ministerstvem dopravy byla BIS nabídnuta pouze možnost získat čelní fotografii bez výřezu registrační značky, uvedla služba. Podle Koudelky je nemožné, aby služba sledovala miliony aut projíždějících po dálnici.

Odborník: Za problémy sedláků se suchem může ze 70 pct klima

Za problémy českého zemědělství související se suchem může ze 70 procent změna klimatu a z 30 procent stav krajiny. Řekl to bioklimatolog Zdeněk Žalud z týmu projektu InterSucho, na němž se podílí Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Mendelova univerzita v Brně. Dosavadní měření i modely podle něj nenaznačují, že by se změnil trend globálního oteplování a je podle něj na místě přemýšlet o tom, v jakých regionech má zemědělství budoucnost a kde podmínky nebudou tak vhodné jako v minulosti, řekl ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku na výročním setkání tvůrců a přispěvatelů projektu.

Podle Žaluda je změna klimatu pro některé zemědělce problémem, pro jiné příležitostí. Jako příklady uvádí Vysočinu a jižní Moravu. "Podle modelů na Vysočině bude tepleji, zůstane celkový úhrn srážek a zůstane i sníh. Proto možná na Vysočině bude vhodné investovat do rozvoje zemědělství takové peníze, kterými se budou řešit problémy na jižní Moravě," řekl Žalud. Na jižní Moravě, především v jižních okresech, v posledních letech klesly výnosy, často byly nižší než na Vysočině.

V USA zemřel český hudebník Ivan Král, hrál se Smithovou i Bowiem

Ve Spojených státech zemřel český hudebník Ivan Král, bylo mu 71 let. Uznávaný baskytarista a kytarista hrál s hvězdami jako Iggy Pop, Patti Smithová, David Bowie či s kapelou Blondie. V 60. letech minulého století emigroval do USA, v 90. letech se začal vracet do rodného Česka a stal se vyhledávaným producentem a koncertním umělcem. Vydal zde několik sólových alb a produkoval desky kapely Lucie nebo zpěvačky Anety Langerové. Král je mimo jiné autorem hitu Dancing Barefoot, který se dočkal 70 předělávek od různých interpretů včetně U2, Pearl Jam nebo Johnnyho Deppa a prestižní časopis Rolling Stone jej zařadil mezi 500 nejlepších písní všech dob.

Král ve Spojených státech žil od roku 1966, kdy následoval své rodiče pracující ve službách OSN. V 70. letech zažil v New Yorku dobu, kdy se zde rodil punk a garážová hudba. V 80. letech složil hudbu pro několik filmů, například Subway Riders a Bistro. V poslední době žil v Michiganu. Z Králových sólových alb vydaných po sametové revoluci v Česku mělo zřejmě největší úspěch to první, Nostalgia z roku 1995 s hitem Winner Takes All. Loni před koncem roku vyšla kniha Neuvěřitelný Ivan Král, kterou spolu s ním napsal hudební novinář Honza Vedral. Hudebník Ivan Král podle své partnerky Cindy Hudsonové podlehl rakovině. Jak uvedla, nejnovější Královo české album Smile má vyjít 28. února tohoto roku. Letos má také vyjít Králův životopis v angličtině pod titulem Bloc,Shock,Rock.

Počasí

Oblačno až zataženo, místy přeháňky, na severu a severovýchodě četnější a nad 900 m smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C. Části České republiky hrozí v úterý silný vítr s nárazy o rychlosti nad 65 km/h.