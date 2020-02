Z Číny se kvůli koronaviru vrací pět Čechů, vláda řeší zákaz letů

Pětice Čechů evakuovaných z Číny kvůli šíření nového koronaviru se do Česka vrátí v neděli. Běžné přímé lety mezi Čínou a Českem možná vláda v pondělí zakáže. Úřady nyní řeší, jak právně i technicky opatření připravit. Podle Letiště Praha má být od 12. února do 28. března přerušena linka mezi Prahou a čínským Čcheng-tu. Nově také na všech letištích v Česku fungují informační kampaň a cílené kontroly cestujících kvůli koronaviru, které byly dosud jen v Praze. V Česku bylo do čtvrtka testováno na koronavirus 34 vzorků, a žádný nebyl pozitivní.

Přímo v čínském městě Wu-chanu, epicentru současné nákazy, pobývají čtyři Češi. Dva z nich, studenti, požádali o evakuaci. Další dva tamní Češi žijí v Číně dlouhodobě a do Česka se vrátit nemíní. O evakuaci z Číny projevilo zájem celkem pět českých občanů. Do Česka budou dopraveni ve spolupráci s Francií, řekl novinářům po jednání s prezidentem Milošem Zemanem premiér Andrej Babiš (ANO). Z Číny přiletí do Bruselu, odkud je spolu se Slováky transportuje do Prahy český vojenský speciál. Slováci pak budou sanitkami pokračovat do nemocnice v Banské Bystrici. Češi budou vyšetřeni v pražské Nemocnici Na Bulovce, pak stráví dva týdny v karanténě.

Babiš počítá s tím, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na pondělním jednání kabinetu předloží návrh na zastavení všech přímých letů mezi Českem a Čínou. Pro Čechy, kteří by se mohli dostat do potíží v zahraničí kvůli tomu, že mají rezervované letenky na zrušené spoje, je stát připraven vyslat letoun. Z Prahy se dosud pravidelně létalo do čtyř čínských měst na 12 spojích týdně.

Kvůli podezření na nákazu novým typem koronaviru z Číny bylo podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) testováno do sobotního rána v ČR 37 osob. Výsledky všech byly negativní, uvedl na twitteru.

Babiš: ČR nemá možnosti, jak humanitárně pomoci Číně

Česká republika podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nemá možnosti, jak vyhovět čínské žádosti o humanitární pomoc kvůli šíření nového koronaviru. Reagoval tak na páteční žádost čínského velvyslance Čang Ťien-mina, kterou tlumočila hlavní hygienička Eva Gottvaldová. Babiš novinářům řekl, že Česko potřebuje své zásoby pro své občany. Gottvaldová v pátek uvedla, že velvyslanec požádal o zvážení humanitární pomoci. Podobný požadavek vznesla Čína i na Evropskou unii jako celek. Správa státních hmotných rezerv ve středu informovala o tom, že má připraveny tisíce roušek, rukavic, ochranných oděvů a brýlí a desítky izolačních bioboxů pro případ epidemie. Může je uvolnit, nouzové zásoby jsou ale primárně určené pro ČR.

Babiš dále řekl, že úřady prověřovaly zásoby zdravotnických prostředků, které by Čína mohla kvůli nákaze potřebovat. "Ale tam podle zprávy ministerstva zdravotnictví nemáme možnost nějakým způsobem pomoci, protože potřebujeme tyto zásoby pro naše lidi," uvedl Babiš. V Česku lidé ze strachu před virem vykoupili roušky v lékárnách, podle odborníků ale před nákazou nechrání. Roušky slouží k tomu, aby zabránily mikroorganismům dostat se zevnitř ven, k ochraně před nákazou slouží respirátory.

Petříček týden po brexitu navštíví Británii

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) navštíví příští pátek Británii. Do země dorazí týden po jejím odchodu z Evropské unie a čekají ho schůzky s českými studenty a krajany, kteří v zemi žijí. Ministerstvo zahraničí v souvislosti s brexitem upozorňuje Čechy žijící v Británii, aby se zaregistrovali do systému pro usedlíky ze zemí EU, aby po skončení přechodného období na konci letošního roku nepřišli o práva, jež nyní mají. Mandát pro Petříčkovu cestu v pondělí projedná vláda.

Petříček poletí do Manchesteru, kde Česko loni i kvůli brexitu otevřelo nový generální konzulát. Diplomatické zastoupení má zlepšit dostupnost konzulárních služeb pro české krajany v severní části Británie a přispět k rozvoji ekonomických vztahů a vazeb ve vědě a výzkumu. Petříčka čeká v Británii setkání s českými krajany, uctí také památku československých vojáků, kteří padli za druhé světové války a jejichž hroby jsou v blízkosti Manchesteru. Ministr navštíví také instituce, které se zabývají vědou a výzkumem.

Babiš je připraven mluvit s Filipem o Havlíčkovi, názor nezmění

Premiér Andrej Babiš (ANO) je připraven vysvětlit předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi svůj názor, že vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) může dlouhodobě řídit současně ministerstva průmyslu a obchodu i dopravy. Filip má proti trvalému setrvání Havlíčka na obou resortech výhrady, pohrozil kvůli tomu vládnímu ANO dohodovacím řízením. Babiš novinářům před odletem na summit skupiny Přátel koheze do Portugalska řekl, že debatu pokládá za zbytečnou a svůj názor nezmění. Filip ČTK sdělil, že se s Babišem dál chce sejít.

Havlíček se ujal řízení ministerstva dopravy před týdnem. Funkci přidal k dosavadním postům vicepremiéra a ministra průmyslu. Filip ve středu řekl, že pokud by mělo být řešení s Havlíčkem na dvou ministerstvech trvalé, KSČM by vyvolala s ANO dohodovací řízení. Z něj by vyplynulo, zda budou komunisté i nadále menšinovou vládu ANO a ČSSD tolerovat.

V lednu zemřelo při nehodách 34 lidí, z toho 12 chodců

Během letošního ledna zemřelo na českých silnicích podle předběžných statistik 34 lidí, což je o devět víc než za první měsíc minulého roku. Na dotaz ČTK to uvedl ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Nejvíc obětí tvoří chodci, lednové dopravní nehody jich nepřežilo 12. Zemřelo také 11 řidičů osobních automobilů, čtyři spolujezdci či pět cyklistů. I když počet obětí v lednu vzrostl, počet dopravních nehod klesl. "K 30. lednu to bylo minus 450 nehod," poznamenal Zlý. Letošní leden je navzdory výraznému meziročnímu nárůstu obětí stále jeden z nejméně tragických za posledních několik desetiletí. Nejtragičtějším od roku 1980 byl leden 1993, kdy si dopravní nehody vyžádaly v Česku 117 obětí.

Horská služba musela v pátek v Krkonoších zachraňovat mladý pár

Horská služba musela v pátek v Krkonoších zachraňovat dva mladé lidi. Pár se ve zcela nevhodném oblečení vydal na túru z Pece pod Sněžkou přes Sněžku do Špindlerova Mlýna. Několik set metrů pod vrcholem nejvyšší české hory jim došly síly a obrátili se na záchranáře s žádostí o pomoc. Na místo byla vyslána trojice záchranářů na terénní čtyřkolce a sněžném skútru. Dvojice byla nalezena na cestě pod vrcholem Sněžky. Na hřebenech panoval silný vítr, který v nárazech dosahoval i 30 metrů za sekundu. Horská služba v takovém počasí počasí hřebenové túry nedoporučuje, a to ani v kvalitním oblečení a obutí a s náležitou výbavou do hor.

Ve věku 100 let zemřela fotografka Staša Fleischmannová

Ve věku 100 let zemřela ve čtvrtek v Praze fotografka Staša Fleischmannová. ČTK o tom dnes informoval její syn, český velvyslanec v Paříži Michel Fleischmann. Fleischmannová provozovala v letech 1938 až 1949 se sestrou fotografický ateliér OKO na pražské Národní třídě. Portrétovaly například Karla Čapka, francouzského básníka Andrého Bretona či Julia Fučíka.

Fleischmannová a její sestra Olga (později provdaná Housková) se narodily 24. září 1919 do rodiny zakladatele kabaretu Červená sedma, slavného zpěváka a později manažera nakladatelských domů první republiky Rudolfa Jílovského. Vystudovala Státní grafickou školu v oboru fotografie. S prvním manželem Bedřichem Sternem, který v roce 1943 zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi, měli syna a později známého fyzika Jana. V roce 1946 se vdala podruhé za spisovatele a diplomata Iva Fleischmanna, se kterým v roce 1969 společně emigrovali do Francie. V 70. a 80. letech tvořila Fleischmannová ceněné koláže, vystavovala v Paříži či Bruselu.

Akce Suchej únor se poosmé snaží u Čechů omezit pití alkoholu

V Česku začíná osmý ročník kampaně Suchej únor, která má pomoci omezit nadměrné pití alkoholu. Akci pořádá Liga otevřených mužů a vyzývá Čechy, aby aspoň měsíc vydrželi bez alkoholu. Podle odborníků nadměrná konzumace ohrožuje zdraví i kvalitu života, přičemž i dočasná abstinence zlepší funkci jater, trávení nebo spánek. Loni výzvu zdržet se na měsíc pití alkoholu podle organizátorů přijalo zhruba šest procent dospělých.

Česko patří mezi země s nejvyšší spotřebou čistého lihu na obyvatele. Rizikově pije alkohol zhruba milion Čechů, náklady spojené s následky převyšují 59 miliard korun ročně. Suma zahrnuje jak financování léčby závislosti a nemocí, tak trestné činy, dopravní nehody nebo sníženou produktivitu práce. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nedávno citoval výsledky lednového průzkumu společnosti Median, podle kterých zhruba 59 procent lidí má ve svém okolí člověka, který měl nebo má problémy s alkoholem. Téměř polovina dotázaných v průzkumu navíc považuje pití alkoholu za trendy a zhruba 14 procentům lidí by nebylo příjemné, pokud by měli odmítnout alkohol ve společnosti.

Sport

Český skokan na lyžích Roman Koudelka si šestým místem v Sapporu vylepšil sezonní maximum ve Světovém poháru. Do první desítky pořadí se prosadil podruhé v ročníku a o dvě pozice vylepšil výsledek z novoročního závodu Turné čtyř můstků v Garmisch-Partenkirchenu. V japonském středisku vybojoval druhé vítězství v kariéře domácí Jukija Sato, poté co jeho favorizovaný krajan Rjoju Kobajaši selhal v druhém kole a propadl se z průběžného vedení až na 15. místo. Do čela pořadí SP se dostal díky druhému místu Rakušan Stefan Kraft.

Tábor uspořádá v roce 2024 mistrovství světa v cyklokrosu. V páteční volbě v dějišti víkendového šampionátu v Dübendorfu dostalo jihočeské město přednost před francouzským Liévine. V Táboře se bude bojovat o světové medaile počtvrté po letech 2001, 2010 a 2015. Pojede se ale pravděpodobně na výrazně odlišné trati, než na jakou jsou diváci z posledních let zvyklí. "Zvažujeme, že ji ze dvou třetin změníme a zhustíme, aby mohli diváci ještě více přebíhat a viděli toho víc," uvedl dříve při oznámení kandidatury předseda komise cyklokrosu Petr Balogh.

Počasí

Zataženo až oblačno, místy, zejména na jihu a jihovýchodě přechodně až polojasno.Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C. Mírný jih.