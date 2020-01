Česko kvůli koronaviru rozšíří preventivní opatření na letištích

Informační kampaň a cílený screening cestujících kvůli šíření nového koronaviru se rozšíří na všechna letiště v Česku. Dosud tato opatření platila pouze na mezinárodním letišti v pražské Ruzyni. ČTK to v reakci na vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze Světovou zdravotnickou organizací (WHO) ve čtvrtek večer sdělilo ministerstvo zdravotnictví. Resort ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem také zřídí speciální infolinku pro veřejnost.

Ministerstva zdravotnictví a dopravy řeší, jak by bylo možné technicky i právně zakázat lety mezi ČR a Čínou. Novinářům to ve Sněmovně řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Návrh na zákaz letů chce v pondělí předložit vládě premiér Andrej Babiš (ANO). Vojtěch zopakoval, že po čtvrtečním vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze Světovou zdravotnickou organizací (WHO) kvůli šíření nového koronaviru by byl takový krok na místě. Praha měla dosud s Čínou 12 leteckých spojení týdně, která provozují tři čínské letecké společnosti. Prodejce letenek Student Agency dnes uvedl, že do 28. března byla přerušena letecká linka mezi Prahou a čínským Čcheng-tu. Letiště to zatím nepotvrdilo.

Správa státních hmotných rezerv má připraveny tisíce roušek a desítky izolačních bioboxů pro případ epidemie. Může je uvolnit, nouzové zásoby jsou primárně určené pro ČR, řekl ČTK předseda správy Pavel Švagr. Češi v posledních dnech kvůli hrozbě viru zásobu roušek v maloobchodu prakticky vykoupili. "Ve skladech máme pro tyto situace speciální bioboxy, ochranné oděvy, rukavice a brýle a roušky. Pokud jde o bioboxy, tak tam hovoříme o desítkách a u ostatního zdravotnického materiálu jsou to tisíce kusů, přesně podle krizového plánu ministerstva zdravotnictví," řekl.

Británie zůstává po brexitu spojenec, shodli se Petříček a Fiala

Británie zůstává pro Česko důležitým spojencem a je třeba hledat cestu, jak zajistit další spolupráci i po jejím odchodu z Evropské unie. Shodli se na tom ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a předseda opoziční ODS Petr Fiala. Británie opustí EU dnes o půlnoci, dohoda o budoucích vztazích by měla vzniknout do konce roku. Předseda SPD Tomio Okamura vyzval, aby po Británii odešlo z unie i Česko.

Ministerstvo zahraničí dnes v tiskové zprávě zdůraznilo, že nynější odchod Británie z EU neznamená žádnou změnu pro české občany. Po brexitu nastane přechodné období, které potrvá do konce roku a během něhož zůstávají v platnosti všechna ustanovení, která platila za britského členství v unii. Čechy žijící v Británii, kterých je podle ministerstva mezi 80.000 a 100.000, ale diplomacie vyzývá, aby se v zemi zaregistrovali a dosáhli statusu usedlíka. Díky tomu budou zachována jejich nynější práva i po skončení přechodného období.

Češi v Británii se musí zaregistrovat, získají status usedlíka

Češi a Češky, kteří budou chtít žít v budoucnu v Británii, se tam musí zaregistrovat. Od britských úřadů pak mohou získat postavení usedlíka. Díky němu budou moci v zemi dál pracovat a studovat, využívat státní zdravotnictví a v případě potřeby dostat i dávky. Registraci bude možné provést do poloviny příštího roku. ČTK to sdělilo ministerstvo práce. Spojené království dnes opouští Evropskou unii. Do konce letošního roku ale podle resortu práce v zaměstnávání a sociálním zabezpečení platí dosavadní unijní pravidla. "Občané ČR, kteří budou chtít nadále žít ve Spojeném království po 30. červnu 2021, se musí zaregistrovat v ´EU Settlement Scheme´. V případě kladného vyřízení žádosti získají status usedlíka nebo předběžný status usedlíka," uvedlo ministerstvo. Registrovat se nemusí jen lidé, kteří mají v Británii neomezené povolení k pobytu. Podrobné informace v češtině zveřejnila na webu britská vláda. Registrace už je otevřená. Postavení usedlíka podle posledních údajů britské vlády získalo zatím 33.000 českých přistěhovalců. Podle velvyslance ČR v Londýně Libora Sečky by to podle odhadů mohla být polovina české komunity.

V Česku je plošná chřipková epidemie

V Česku je plošná chřipková epidemie. Nemocných s akutními obtížemi dýchacích cest včetně chřipky je 1865 na 100.000 obyvatel, informovalo v tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví. Epidemie chřipky obvykle přichází v lednu, loni ji hygienici vyhlásili na začátku února. "Nejnovější údaje zpracované Státním zdravotním ústavem potvrzují, že probíhá plošná chřipková epidemie na celém území ČR. Cirkuluje převážně vir chřipky typu A," uvedla hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

V sezoně na přelomu let 2018 a 2019 vyhledalo v Česku praktického lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou 996.000 lidí. Z toho 625 muselo být hospitalizováno na jednotce intenzivní péče a 195 z nich zemřelo. Lékaři odhadují, že každoročně s chřipkou souvisí zhruba 1500 až 2000 úmrtí.

Senát podpořil právo českých občanů legálně vlastnit zbraň

Vláda by podle Senátu neměla při zavádění zbraňové směrnice EU omezovat právo českých občanů legálně vlastnit zbraň pro vlastní obranu. Horní komora k tomu vyzvala kabinet na základě petice, kterou podepsalo přes 100.000 lidí. Jejich obavy z unijní restrikce držení zbraní označila za důvodné a český zbraňový zákon za dostatečný. "Není důvod, aby Česká republika omezovala nad rámec nezbytný pro boj s terorismem právo českých občanů držet zbraň pro osobní obranu," usnesl se Senát na návrh svého petičního výboru. Stejný postoj zaujal už v roce 2017 po přijetí zbraňové směrnice. Proti se nejhlasitěji postavil předseda senátní ústavní komise Jiří Dienstbier (ČSSD). Podle něj se Senát usnesl, že považuje za důvodné porušení právních závazků vůči Evropské unii, neboť Česko bude muset zbraňovou směrnici zapracovat do svého právního řádu. Neúspěšně doporučoval petici pouze vzít na vědomí. Opačný postoj zastával například předseda senátního ústavně-právního výboru Miroslav Antl (za ČSSD) nebo Ladislav Václavec (ANO). "Měli bychom si bránit naše zákony a právo na vlastní bezpečnost. Odmítnutím směrnice určitě nijak neomezujeme ostatní státy EU," uvedl.

EU chce směrnicí omezit vlastnictví zbraní včetně legálně držených. Evropská komise to zdůvodnila mimo jiné nutností přijmout opatření proti terorismu. Kritici ale poukazují na to, že teroristé většinou používají nelegálně opatřené zbraně a že stávající český zákon je dostačující. Českou žalobu na neplatnost směrnice ale Soudní dvůr EU zamítl. Změny vyplývající ze směrnice se mají týkat téměř všech zhruba 300.000 držitelů zbrojních průkazů v ČR. Majitelé by podle směrnice měli nově registrovat také repliky historických zbraní.

OECD: Na 140 vlád se dohodlo, že budou pracovat na digitální dani

Téměř 140 světových vlád včetně vlády ČR se dohodlo, že začnou jednat o nových pravidlech pro mezinárodní digitální daň. Hotovo by podle sdělení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) chtěly mít do konce roku 2020. Tlak na změnu stávajících pravidel zdanění velkých internetových firem typu Amazonu, Facebooku a Googlu vyvinulo v poslední době několik zemí včetně České republiky, které připravily vlastní národní digitální daně. Nechtěly se smířit s tím, že obří technologické firmy daní své příjmy jen v zemích s nízkou daňovou zátěží, jako je Irsko, přestože mají zákazníky i v jiných státech.

Digitální daň pro internetové firmy v Česku by mohla začít platit ještě letos. Vládní návrh na zavedení digitální daně ve výši sedmi procent tento týden v úvodním kole podpořila Sněmovna. Nyní ho posoudí rozpočtový výbor. Ročně by daň mohla státnímu rozpočtu přinést asi pět miliard korun.

Čeští exportéři žádají premiéra Andreje Babiše (ANO) o změnu návrhu na zavedení digitální daně. Obávají se poškození česko-amerických vztahů a odvety amerického prezidenta Donalda Trumpa. Babiš podle Hospodářské komory čtyřicítce exportérů při debatě v pražském Florentinu řekl, že uvažuje o úpravě zákona, který prošel ve Sněmovně prvním čtením. Hospodářská komora to uvedla v tiskové zprávě.

Odborníci z Památníku Lidice po rezignaci ředitelky odcházejí

Deset z 16 vedoucích a odborných pracovníků Památníku Lidice podalo výpověď. Podle nich bude památník po rezignaci ředitelky Martiny Lehmannové navrácen normalizačnímu výkladu dějin. Lehmannová rezignovala v důsledku sporu s lidickými přeživšími. Ministerstvo kultury už na její místo vyhlásilo konkurz. Podle ministra Lubomíra Zaorálka (ČSSD) musí vedení památníku vyjít se všemi přeživšími.

Lehmannová prohlásila, že zaměstnanci památníku měli všechny lidické přeživší vždy v nejhlubší úctě. Někteří lidé, kteří přežili vyhlazení Lidic, ředitelku loni obvinili, že překrucuje fakta. Byla to reakce na televizní reportáž o údajném udání obyvatelky Lidic, která nahlásila četníkům svou židovskou podnájemnici. Lehmannová obvinění odmítla. Za bývalou ředitelku se postavila Jaroslava Skleničková, která také přežila lidickou tragédii. S postupem ministra naopak souhlasí několik přeživších, někteří z nich jsou členy lidické organizace Svazu bojovníků za svobodu, kterou vede Jana Bobošíková.

Průzkum: Polovina Čechů se začíná obávat své finanční situace

U poloviny Čechů vyvolávají informace o zpomalování ekonomiky obavy. Začínají se bát o svou finanční situaci a obávají se dopadu na rodinu. Optimistická zůstává třetina Čechů, která si nepřipouští, že by se jich případné zpomalení ekonomického růstu mohlo dotknout. Vyplynulo to z průzkumu Equa bank. Rostoucí obavy se podle průzkumu začínají promítat do chování lidí. Téměř dvě třetiny uvažují, že začnou nějakým způsobem omezovat své výdaje. Omezování výdajů je dáno i tím, že se lidé začínají obávat o práci. Výrazně větší obavy ze ztráty zaměstnání než před rokem má každý čtvrtý Čech. Ztráty zaměstnání se neobává 56 procent lidí.

Úvahy o omezení výdajů jsou dány i pomalu se ztrácející vírou v růst příjmů. Téměř polovina sice stále věří, že letos vydělá více než loni, ale 38 procent doufá, že vydělá alespoň stejně jako loni, a 16 procent čeká pokles výdělku. Nejčastěji mají Češi finanční rezervu do 30.000 Kč. Do 50.000 Kč ji má 15 procent dotázaných a do 100.000 necelých 16 procent.

Rath dostal 8 let, Metrostav nesmí do veřejných zakázek

Středočeský krajský soud udělil bývalému hejtmanovi Středočeského kraje Davidu Rathovi osmileté vězení za přijímání úplatků a manipulace se zakázkami ve druhé části jeho korupční kauzy. Uznal ho vinným ve všech bodech obžaloby a o rok mu prodloužil již pravomocně uložený sedmiletý trest. Trestné činnosti se podle předsedkyně trestního senátu Ivy Říhové dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem. Rath si k soudu vynesení zatím nepravomocného verdiktu vyslechnout nepřišel. Rath nastoupil loni v říjnu k výkonu trestu do teplické věznice, tento týden byl převezen do vězení v pražské Ruzyni. "Jedenáctiletý trest pro doktora Ratha mi připadá i vzhledem k vyčíslené škodě nepřiměřený," prohlásil po vyhlášení rozsudku jeho advokát Adam Černý. Podle něj je nutné do trestu vězení zahrnout i tři roky, které si musí odpykat v případě nezaplacení osmnáctimilionového peněžitého trestu. "Těch 18 milionů se vlastně rovná propadnutí celého jeho majetku," dodal právník. Proti verdiktu, který označil za exemplární a likvidační, se odvolá. Soudkyně Iva Říhová podle něj pouze zkopírovala obžalobu, a to i s jejími chybami.

Krajský soud v Praze zakázal stavební společnosti Metrostav za podíl v kauze kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha účast ve veřejných zakázkách na tři roky. Největší stavební firma v Česku má zároveň zaplatit peněžitý trest deset milionů korun. Generálnímu řediteli společnosti Pavlu Pilátovi uložil soud tříletou podmínku s odkladem na čtyři roky. Potrestal ho také čtyřletým zákazem činnosti. Metrostav s nepravomocným verdiktem nesouhlasí, avizoval, že se odvolá.

Policie zaznamenala další případy vloupání do domů v okolí Prahy

Policisté ve čtvrtek zaznamenali další vloupání do rodinných domů v okolí Prahy, tentokrát v Sulicích. Zloději vnikli do tří domů a způsobili škody za desítky tisíc korun. Po pachatelích policie pátrala za pomoci vrtulníku, nikoho však nedopadla. Zda vloupání mohla mít na svědomí vykradačská skupina, po níž pátrá speciální policejní tým, zatím není známo. Podle mluvčí středočeské policie Vlasty Suchánkové byli policisté na místě do čtyř minut.

Počty případů vykradených domů se začaly zvyšovat od loňského září především na území Prahy-venkov jih. Policisté nejdříve oznámili, že vykradačský gang může mít na svědomí přes 120 případů. Později upřesnili, že s vyšetřovanou sérií jich souvisí zhruba polovina. Starostové jsou znepokojení, Jesenice se již obrátila se žádostí o pomoc na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). V otevřeném dopise ho požádala o zvýšení počtu policistů v regionu kolem Prahy. K výzvě se připojilo pět desítek starostů.

Potravinové banky v ČR loni shromáždily 4700 tun potravin

Potravinové banky v ČR loni shromáždily 4700 tun potravin a drogerie, meziročně o 600 tun více. Pomoc v podobě zboží, které banky získávají od obchodních řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci a od pěstitelů a producentů, putovala ke 100.000 lidí. Podle ředitelky federace potravinových bank Veroniky Láchové hodnota potravin, které banky zachránily, činila přes 260 milionů Kč. Byly to potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, poškozeným obalem nebo například špatným označením. Tři pětiny těchto potravin pocházely od řetězců, které by je jinak musely zlikvidovat.

V ČR se koná Noc hotelů, letos se zapojilo 155 hotelů

Své město z pohledu návštěvníků mohou zažít obyvatelé Prahy, Brna, Olomouce, Karlových Varů nebo Ostravy, kteří využijí nabídky místních hotelů při dnešní Noci hotelů. Do čtvrtého ročníku akce se zapojilo 155 hotelů z celé ČR a zájemce ubytují za výhodnou cenu ve více než 2000 pokojích. Hoteliéři tak chtějí obyvatelům měst se zvýšeným turistickým ruchem poděkovat za celoroční toleranci zahraničních návštěvníků a vysvětlit jim, proč je cestovní ruch důležitý. Hotely zájemcům ukážou provozní zázemí nebo kulinářské show.

Koncert FOK v Obecním domě umělci věnovali fenoménu piva

Koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK v zaplněném Obecním domě se stal oslavou piva. Program věnovaný fenoménu chmelového nápoje vyvrcholil Pivním oratoriem. Jeho autor Jan Kučera celý večer dirigoval. Role vypravěče textů mistra Jana Husa či Bohumila Hrabala se zhostil Jiří Lábus. Součástí večera ve znamení nejoblíbenějšího alkoholického nápoje v Česku byl bonus ke každé vstupence v podobě malého piva zdarma.

"Pivní oratorium je jakousi hudební poctou našemu národnímu nápoji, a to ve formě vážné i odlehčenější. S nadsázkou řečeno, chtěl jsem tak trochu pivo rehabilitovat před vínem, coby zdánlivě výhradním nápojem intelektuálů. Pivní společnost máme tendenci spojovat s něčím pokleslým až vulgárním, mluvíme s opovržením o pivním humoru, o pivním břichu, ale to si ten nápoj nezaslouží," uvedl autor skladby Kučera. "Sbíral jsem několik let texty o pivu vhodné ke zhudebnění a většina jich je ze 16. století. Je zde i text z Římského rituálu, kapitola Svěcení piva. Ale je tam i poloha nadsázky a humoru," dodal. Na závěr koncertu si publikum společně s orchestrem zazpívalo lidovou skladbu Kde je sládek.

Strýcová titul ve čtyřhře na Australian Open nezískala

Tenistka Barbora Strýcová deblový titul na Australian Open nezískala. S tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej jako turnajové jedničky prohrály ve finále v Rod Laver Areně s druhým nasazeným maďarsko-francouzským párem Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová 2:6 a 1:6. Česká tenistka přijde o pozici deblové světové jedničky, kterou s krátkou pauzou drží od triumfu na trávě v All England Clubu. V čele žebříčku ji vystřídá spoluhráčka Sie Šu-wej, jež se na trůn vrátí skoro po šesti letech.

O titul ve smíšené čtyřhře si zahraje Barbora Krejčíková. Loňská vítězka mixu s Američanem Rajeevem Ramem letos vytvořila dvojici s Chorvatem Nikolou Mektičem a v semifinále vyřadili za hodinu a čtvrt třetí nasazený kanadsko-finský pár Gabriela Dabrowská, Henri Kontinen 3:6, 6:3 a 10:5 v super tie-breaku. Krejčíková se může stát první hráčkou po 31 letech, která v Melbourne obhájí titul v mixu. Navázala by na svoji bývalou trenérku a před třemi lety zesnulou Janu Novotnou, která zde uspěla v letech 1988-9 s Američanem Jimem Pughem.

Počasí

Zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C, na severovýchodě 8 až 11 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C.

Horská služba Krkonoše varuje před silným větrem. Výstraha platí pro celé hory. Na hřebenech může v nárazech dosahovat rychlosti přes sto kilometrů v hodině, vyplynulo z hlášení krkonošské horské služby. Podle polské horské služby ráno dosahoval vítr na Sněžce rychlosti téměř 170 kilometrů v hodině (47 m/s). V lavinových katastrech platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice.