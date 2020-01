Babiš kvůli viru uvažuje o zákazu letů z Číny i vyslání speciálu

Premiér Andrej Babiš (ANO) zvažuje, že v pondělí navrhne vládě v souvislosti s obavou z šíření koronaviru dočasně zakázat veškeré lety z Číny do Česka. Při návštěvě Litvínova řekl, že pokud se do soboty nepodaří vyřešit návrat českých občanů z Číny, může je do vlasti dopravit vládní speciál. "Uvažuji o tom, že pokud se něco zásadního nestane, protože Evropa zatím není tak akční, tak bych navrhl vládě v pondělí, abychom dočasně zakázali veškeré lety z Číny," prohlásil předseda vlády.

Přímo v čínském městě Wu-chanu, epicentru současné nákazy novým typem koronaviru, pobývají čtyři Češi. Babiš uvedl, že se jedná i o další Čechy, kteří se kvůli problémům s rušením leteckých linek nemají jak dostat z Číny domů. "Stále čekáme na povolení čínských úřadů pro zahraniční speciály. Češi jsou v kontaktu s naším zastupitelským úřadem, naposledy dnes ráno, a jsou připraveni odjet na letiště, jakmile je zastupitelský úřad zavolá. Věříme, že to proběhne úspěšně do konce týdne," uvedlo na dotaz ČTK ministerstvo zahraničí.

Ministerstvo zahraničí kvůli koronaviru pozastavilo vydávání víz pro čínské občany a nepřijímá v Číně ani nové žádosti o víza. Novinářům to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Vízová centra zůstanou uzavřena přinejmenším do 16. února. Poté se rozhodne o dalším postupu, bude záležet na vývoji situace kolem koronaviru. Cílem opatření podle úřadu je zabránit dalšímu šíření nákazy. O možnosti evakuace českých občanů jedná diplomacie s Francií a s Británií, podle Petříčka není vyloučena ani spolupráce s Německem. Paříž i Londýn plánují vyslání svých letadel do Číny v sobotu, záleží to ale na povolení čínských úřadů, uvedl ministr. Pokud by Česko speciál vyslalo, podle ministra by pravděpodobně nabídlo místa v letadle i dalším občanům EU.

Velvyslanec: Brexit nebude mít vliv na život Čechů v Británii

Odchod Británie z Evropské unie, který se uskuteční v pátek, nebude mít bezprostřední dopad na životy Čechů v Británii ani Britů v Česku. Jejich práva budou zachována i po vypršení přechodného období na konci roku, musí se ale v zemi, kde žijí, oficiálně zaregistrovat. V rozhovoru s ČTK to řekl britský velvyslanec v Česku Nick Archer. Očekává, že po skončení všech politických jednání se podaří překonat nynější nejistotu a najít vztah mezi Evropskou unií a Británií, který bude výhodný pro obě strany.

Co se týká zahraničních studentů, Británie se podle Archera ještě nerozhodla, zda bude pokračovat v evropském výměnném programu Erasmus nebo bude chtít vytvořit nějaký nový systém otevřený i pro studenty z třetích zemí. Velvyslanec ale zdůraznil, že Británie o zahraniční studenty stojí. "Naše země potřebuje zahraniční studenty, pokud si chce uchovat svou vysokou úroveň. Takže dobří čeští studenti nebudou znevýhodněni," řekl. Velvyslanec také podotkl, že nezaznamenal žádné časté případy návratu českých nebo britských občanů do vlasti kvůli brexitu. "Češi v Británii jsou profesionálové, na manažerských úrovních, jsou dobře integrovaní a neidentifikují se sami jako komunita. Proto očekávám, že zůstanou," řekl. Z Britů žijících v Česku by podle něj mohli odejít lidé vyslaní do země jako pracovníci nadnárodních firem, takových ale podle Archera bude menšina.

Evropský parlament ve středu schválil dohodu o vystoupení Británie z Evropské unie, která Spojenému království umožní v pátek o půlnoci spořádaně evropský blok po 47 letech opustit. Drtivá většina poslanců podpořila pakt, díky němuž budou mít obě strany od soboty 11 měsíců na dojednání budoucích vztahů. Smlouvu, jejíž schválení doprovodili poslanci zpěvem skotské písně na rozloučenou, musí ještě potvrdit zástupci členských zemí, než vstoupí v platnost. V hlasování, jemuž předcházela dlouhá a mnohdy emotivní debata, podpořilo dohodu 621 poslanců, proti se jich vyslovilo 49. Nesouhlas dali najevo především politici britských stran, které usilovaly o setrvání v unii či o vypsání nového referenda.

Senát umožnil širší využití bankovní identity lidí

Lidé asi budou moci využívat pro ověřený přístup k elektronickým službám veřejné správy svou bankovní identitu. Senát to umožnil v rámci novely bankovního zákona. Rozhodl tak přes obavy řady senátorů z toho, že poslanecká předloha by mohla přinést rizika zneužití údajů, které banky o lidech získají. Poslankyně ANO Barbora Kořanová senátorům řekla, že novela se týká 5,5 milionu českých občanů, kteří používají internetové bankovnictví. Rozšíření možností využívání bankovní identity, s níž lidé běžně zacházejí, zvýší podle poslankyně dostupnost on-line služeb, které vyžadují prokázání totožnosti.

Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) se obával toho, že banky poskytnou získané údaje mateřským firmám k dalšímu využití bez možnosti kontroly. Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil se pozastavil nad rozsahem údajů, které banky žádají. Jediným rozšířenějším státním nástrojem pro elektronickou identifikaci jsou nyní občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem vydávané povinně od předloňského července.

V Rudolfinu vzpomene na Kuberu jeho předchůdce a přítel Sobotka

Na pietním shromáždění v pražském Rudolfinu, které v pondělí 3. února odpoledne uctí památku zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS), vystoupí jako jediný řečník někdejší šéf horní komory Parlamentu a dlouholetý rodinný přítel Přemysl Sobotka (ODS). Zahraje Severočeská filharmonie Teplice. Hodinového smutečního aktu se zúčastní nejvyšší ústavní činitelé, zákonodárci, členové vlády, představitelé justice, církví, diplomaté, rektoři veřejných vysokých škol a další významné osobnosti, informovala ČTK tisková tajemnice Senátu Sue Nguyen.

Kubera zemřel náhle 20. ledna, bylo mu 72 let. Vláda vyhlásila k připomenutí jeho památky na 3. února den státního smutku. Vlajky budou na úřadech staženy na půl žerdi, vlát budou i černé prapory. V poledne se rozezní v celé zemi sirény.

Do Sněmovny se pokusil proniknout muž ozbrojený nožem

Do budovy Poslanecké sněmovny v Praze se pokusil proniknout muž ozbrojený nožem a ohrožoval policisty. Policisté ho zadrželi a předvedli na služebnu, při incidentu nebyl nikdo zraněn. Policie o tom informovala na twitteru. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) ocenil, že při zákroku policistů nebyl nikdo zraněn. Novinářům řekl, že komora bude zřejmě muset přijmout určitá bezpečnostní opatření. Podle fotografií na serveru Novinky.cz se muž pokoušel vejít do hlavního vchodu budovy, v níž se ve stejnou dobu konala schůze Sněmovny. Podle snímku, který policie zveřejnila, u sebe měl dva nože a teleskopický obušek. Motivaci zadrženého policie zjišťuje.

Bělobrádek: BIS nežádala utajení celé zakázky k dálničním známkám

Civilní kontrarozvědka nepožadovala utajení celé zakázky na IT systém k elektronickým dálničním známkám. Novinářům to po zasedání sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) řekl její předseda Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). V novém systému budou všechna vozidla zaznamenána a spárována. BIS však podle Bělobrádka nechce data od příštího roku využívat, i když jí to zákon umožňuje. "Přestože zákonné možnosti jsou, tak BIS zatím nechce těchto možností využívat," řekl. Bělobrádek odmítl i to, že BIS nyní neplatí za dálniční známky. Výjimka se kontrarozvědky i dalších institucí včetně třeba složek integrovaného záchranného systému bude týkat od příštího ledna, kdy začnou fungovat známky elektronicky, vysvětlil. "Mohlo by dojít k prolomení u krycích SPZ," dodal Bělobrádek.

Zakázka vyvolala vlnu kritiku z řad odborníků, opozice i premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle nich byla předražená. Vadil jim i způsob výběru dodavatele, který byl kompletně v tajném režimu bez soutěže. Zakázka stála křeslo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO), jeho nástupce Karel Havlíček (za ANO) se s dodavatelem domluvil na jejím zrušení bez sankcí pro stát. Kvůli informacím, že tajný režim zakázky byl požadavkem tajných služeb, se sešla komise pro kontrolu BIS, která přizvala ředitele kontrarozvědky Michala Koudelku.

Škoda Transportation má smlouvu na dodání vozů metra do Varšavy

Škoda Transportation ve Varšavě podepsala kupní smlouvu na dodávku až 45 šestivozových souprav metra pro polskou metropoli. Celková hodnota kontraktu může činit necelých osm miliard korun. "Na výsledek jsme čekali déle než dva roky. Podařilo se nám upevnit naše postavení na důležitém polském trhu, kam jsme dodali například naše tramvaje do Wrocławi nebo trakční vybavení pro trolejbusy a tramvaje do Lublinu a Krakowa," uvedl předseda představenstva Škoda Transportation Petr Brzezina. Na vývoji spolupracovala Škodovka s polskými univerzitami a konstrukčními kancelářemi, předem také deklarovala ochotu spolupracovat s řadou místních subdodavatelů.

V Česku bylo loni nelegálně 5677 cizinců, meziročně o 685 více

Cizinecká policie loni v Česku odhalila 5677 nelegálně pobývajících cizinců, o 685 více než v roce 2018. Nejčastěji, v 1504 případech, šlo o Ukrajince. Na tiskové konferenci to oznámili ředitel cizinecké policie Milan Majer a náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Běženců, kteří využili Českou republiku jako tranzitní zemi, přibylo loni meziročně o 75 na 266. Cestovali převážně ze Slovenska nebo letecky ze zemí schengenského prostoru, většinou mířili do Německa. Nejčastěji šlo o občany Afghánistánu, Iráku, Sýrie a Íránu. Podle Majera šlo zejména o jednotlivce a malé skupiny lidí.

Hyundai zahájí v březnu v Nošovicích výrobu elektromobilů Kona

Automobilka Hyundai zahájí v březnu ve svém závodě v Nošovicích na Frýdecko-Místecku výrobu elektromobilů Kona Electric. Letos tam vyrobí desítky tisíc těchto vozů. Výrazně tím zkrátí dodací lhůty pro zákazníky v Evropě. ČTK to řekl mluvčí automobilky Pavel Barvík. Nošovická továrna je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Zaměstnává zhruba 3300 lidí a dalších 8700 zaměstnanců pracuje u jejích subdodavatelů. Vozy se vyvážejí do 69 zemí, nejvíc do Německa, Velké Británie, Ruska, Španělska a Itálie, tuzemský trh tvoří přibližně čtyřprocentní podíl.

Senát vrátil do hry zpřísnění trestů za týrání zvířat

Senát vrátil do hry zpřísnění trestů za týrání zvířat a provozování množíren. Za týrání zvířat by mělo hrozit místo pěti až šest let vězení. Za chov zvířat v nevhodných podmínkách, tedy za provozování množíren, by mohlo v krajním případě hrozit až deset let vězení. Změny, které Senát schválil po zhruba tříhodinové debatě, jsou podle námitek právníků příliš přísné vzhledem k trestům za násilí na lidech. Spor bude muset rozsoudit Sněmovna, které se novela trestního zákoníku vrátí k novému posouzení. V prosinci poslanci zpřísnění trestů odmítli. Schválili pouze to, že by soudy mohly samostatně ukládat zákaz chovu zvířat až na deset let pro jednotlivce a až na 20 let pro firmy.

V Tříkrálové sbírce se do pokladniček vybralo rekordních 130 mil

Koledníci Tříkrálové sbírky opět vybrali do svých pokladniček rekordní částku. Podle údajů na webu sbírky jsou sečtené peníze z 99,6 procenta rozpečetěných pokladniček, bylo v nich téměř 130 milionů korun. Loni se do pokladniček vybralo zhruba 119 milionů korun. Výtěžek sbírky půjde na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná.

Letos se sbírka, kterou každoročně pořádá Charita ČR, konala na celostátní úrovni podvacáté. Kromě příspěvků v hotovosti do zapečetěných kasiček dobrovolníků mohli lidé darovat peníze i formou dárcovských SMS nebo je poslat na účet. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v zemi.

Průzkum: Více než polovina Čechů naletěla několikrát fake news

Více než polovina Čechů naletěla několikrát takzvaným fake news, tedy falešným zprávám. Větší podíl lidí, kteří opakovaně uvěřili falešným zprávám, je jen v Egyptě, Nigérii nebo Číně. Na fake news Češi naráželi nejčastěji na různých webech nebo sociální síti facebook. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos z loňského října, jehož výsledky poskytla ČTK. Alespoň jednou uvěřila nějaké falešné zprávě naprostá většina dotázaných obyvatel Česka, 94 procent. Vícekrát naletělo fake news 55 procent lidí v zemi. Světový průměr lidí, kteří opakovaně uvěřili falešným zprávám, přitom činí jen 44 procent.

Ipsos v průzkumu také zjišťoval, jestli se Češi obávají o své soukromí na internetu. Obavy vyjádřily dvě třetiny dotázaných a zhruba čtvrtina lidí uvedla, že má o své soukromí větší strach než v předchozím roce. I tak jsou ale obavy o soukromí na internetu v Česku nižší než v jiných zemích. Světový průměr podílu lidí obávajících se o soukromí na síti činí 78 procent a třeba v Egyptě, Hongkongu nebo Indii přesahuje 90 procent. Kvůli těmto obavám většina Čechů uvedla, že například neotevírá e-maily od lidí, které nezná.

V pedagogickém muzeu začíná výstava Komenský v komiksu

Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského slavnostně zahájí výstavu Komenský v komiksu, která má dětem i dospělým zábavnou formou přiblížit život Učitele národů. Výstava se koná u příležitosti výročí 350 let od úmrtí Komenského. Potrvá do konce letošního roku. Muzeum ji připravilo ve spolupráci s ministerstvem školství a organizací UNESCO. Výstava je součástí tříletého programu národních oslav výročí Komenského, které začaly loni v září v Pantheonu Národního muzea. Vedle letošního výročí úmrtí má projekt za dva roky připomenout také 430. výročí jeho narození.

Sport

Česká tenistka Barbora Krejčíková je na Australian Open v semifinále smíšené čtyřhry. Loňská vítězka spolu s letošním partnerem Nikolou Mektičem z Chorvatska porazila ve čtvrtfinále úvodního grandslamu roku 6:0 a 6:2 ukrajinsko-indický pár Naďa Kičenoková, Rohan Bopanna.

Halové mistrovství světa v atletice se letos neuskuteční. Mezinárodní federace se kvůli epidemii nového typu koronaviru v Číně dohodla s pořadateli v Nan-ťingu na odložení šampionátu na rok 2021. Světová atletika to oznámila na svém webu. V Nan-ťingu se mělo o světové medaile bojovat od 13. do 15. března. Federace dala přednost radikálnímu řešení a šampionát rovnou zrušila, místo aby jej přeložila do jiného dějiště. Světová atletika učinila rozhodnutí na doporučení lékařské komise, jež situaci konzultovala se světovou zdravotnickou organizací WHO.

Počasí

Oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě občas déšť, nad 500 m sněžení. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C, na severu a severovýchodě místy kolem 3 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C, na Šumavě a v Krušných horách až 3 °C.

V Česku bude od půlnoci do pátečního odpoledne foukat silný vítr s nárazy až 70 kilometrů v hodině. Výstraha meteorologů platí hlavně pro západní, jižní a východní Čechy, Vysočinu, severní Moravu a Slezsko.