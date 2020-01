Ministerstvo zahraničí radí kvůli viru jezdit do Číny jen nezbytně nutných případech

České ministerstvo zahraničí doporučilo kvůli koronaviru cestovat do Číny jen v nezbytně nutných případech. Na webu rovněž upozornilo na možné problémy v letecké dopravě při vnitrostátních i mezinárodních letech. Českým občanům, kteří jsou nyní v Číně a zamýšlejí odcestovat, ministerstvo radí zvážit odjezd ze země v co nejkratší době. Ti, co tam pobývají, by měli dodržovat zvýšenou hygienu a vyhnout se místům s velkou koncentrací osob.

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto odložila kvůli koronaviru všechny služební cesty svých zaměstnanců do Číny. Evakuaci zaměstnanců, kteří v Číně působí dlouhodobě, firma zatím neplánuje, řekl ČTK vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. Čína je pro Škodu Auto největším světovým trhem, má zde i své továrny.

Češi začali kvůli šíření koronaviru měnit své plány na cesty do Číny. Většina z nich zatím cestu neruší, spíše volí odlet v pozdějším termínu. Zájem o nové letenky je ovšem v posledních dnech mizivý. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci letenek. Letecké spoje i přes šíření koronaviru fungují beze změn. Řada dopravců a prodejců letenek však od minulého týdne začala bezplatně nabízet možnost storna nebo změny rezervace u letenek do Číny. Týká se to i přímých linek z Česka.

Negativní výsledek ukázaly testy 20 vzorků, které dosud Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu (SZÚ) testovala kvůli podezření na nákazu koronavirem. Na výsledky dalších čtyř se čeká, sdělila na dotaz ČTK Renata Povolná z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. V Česku se prověřovala podezření u několika Čechů, kteří se nedávno vrátili z Číny, a několika zahraničních turistů, většinou Číňanů.

Firma Respilon vymyslela masky na záchyt i záhubu koronaviru

Společnost Respilon z Brna začne do dvou týdnů ve spolupráci s izraelskou firmou vyrábět ústenky, které budou po nasazení na ústa schopné nejen zachytit koronavirus, ale díky nanočásticím oxidu mědi ho i zahubit. Novinářům to řekl ředitel Respilonu Roman Zima. K dostání za desítky korun bude v řádu týdnů. Běžná rouška podle Zimy člověka před koronavirem neochrání, k zachycení viru je potřeba použít speciální ústenku s nanovlákny. Účinnost klasických roušek v minulých dnech zpochybnili i další odborníci. Brněnská firma nanovlákna vyvíjí, ústenky si nechává vyrábět v cizině. Lidé před vypuknutím koronaviru objednávali v ČR asi stovku ústenek denně, nyní jsou to tisíce kusů denně, na mnoha místech už jsou vyprodané. Podle Zimy je důležitý nejen materiál a filtr masky, ale také tvar, aby nevznikal prostor pro proniknutí viru. Firma Respilon vyrábí nanovlákna. Dodává je do Číny, kde ve spolupráci se třemi firmami vznikají ústenky a respirátory. Distribuuje je pak v zemích Asie, Ameriky i v Evropě. Kvůli situaci s koronavirem v Číně se ale zatím nemůže firma dostat ke svým zásobám, v nichž je kolem tři čtvrtě milionu masek. Podle Zimy by se měla situace do několika dnů nebo týdne vyřešit. Respilon má 14 zaměstnanců, spolupracuje s univerzitami a dalšími společnostmi, roční obrat je 1,9 milionu eur (bezmála 50 milionů korun).

Vyslání vojáků k záchraně Čechů v cizině možná bude snazší

Vláda možná dostane právo rozhodnout o vyslání vojáků do zahraničí například k záchraně českých občanů v případě jejich ohrožení bez toho, že by takovou misi musely schvalovat obě parlamentní komory. Předpokládá to poslanecká novela ústavy, kterou navzdory kritice KSČM a SPD podpořila v úvodním kole Sněmovna. Zmírnění podmínek by usnadnilo třeba taky vyslání jednotek české armády do misí sil velmi rychlé reakce Severoatlantické aliance nebo ke zvládání nelegální migrace. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) zdůraznil, že jakékoli vyslání vojáků by bylo vždy v souladu s mezinárodním právem.

Sčítání lidu se uskuteční na jaře 2021, podpořila Sněmovna

Příští sčítání lidu, domů a bytů v Česku začne patrně 27. března 2021, lidé budou moci vyplňovat formuláře elektronicky. Zadávat by měli méně údajů než při posledním sčítání před devíti lety, část dat statistici získají z registrů. Předpokládá to návrh zákona o sčítání, který v vodním kole podpořila Sněmovna. Papírové tiskopisy doručí sčítací komisaři jen lidem, kteří informace elektronicky neodešlou. Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) poslance ujišťovala o tom, že zákon zajišťuje maximální možnou ochranu individuálních dat. Lidé mají podle ní poskytovat proti minulému sčítání polovinu dat.

Komunistický poslanec Leo Luzar se pozastavil na tím, že lidé nově nemají vyplňovat třeba dobu dojezdu do zaměstnání, své postavení v něm, kolik zaměstnání vykonávají, ani náboženské vyznání. Absence náboženského vyznání vadí i ODS, Pirátům a KDU-ČSL, podle Ondřeje Profanta (Piráti) by otázka měla zůstat dobrovolná jako v minulosti. Podle Martina Baxy (ODS) a lidovce Jiřího Miholy jde o jeden z důležitých údajů. Sčítání se koná každých deset let. Poprvé bylo na českém území v roce 1869.

Sněmovna chce omezit přerušování vězení ženám, jež otěhotní

Soudy zřejmě nebudou muset automaticky přerušovat výkon trestu těhotným ženám nebo matkám dítěte mladšího jednoho roku, které byly odsouzeny za zvlášť závažný zločin. Předpokládá to novela skupiny poslanců, kterou zrychleně už v prvním čtení schválila Sněmovna. Soudy budou moci podle předlohy konkrétní případ posoudit a rozhodnout, zda se žena dostane dočasně na svobodu, nebo ne. Totéž by platilo pro odkládání nástupu do vězení. Novela trestního řádu nyní zamíří k posouzení do Senátu. U žen odsouzených za přečiny nebo zločiny, které nejsou zvlášť závažné, by podle předlohy nadále platila současná úprava, tedy automatické přerušování nebo odkládání pobytu ve vězení. Zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, za něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.

Předkladatelé reagovali na případ ženy, která byla odsouzena na 30 let za vraždu sběratele. Soud jí musel přerušit výkon trestu, když se zjistilo, že otěhotněla. V té době byla ve vazební věznici v Hradci Králové. V říjnu soud poslal ženu do vazby potom, co ji policie začala stíhat pro podezření z křivého obvinění. Předkladatelé uvádějí, že od roku 2015 do konce předloňského roku soudy odsoudily k nepodmíněnému trestu vězení za zvlášť závažný zločin 430 žen. U 13 z nich musely rozhodnout kvůli těhotenství nebo mateřství o odkladu nástupu do vězení, u šesti ze stejného důvodu o přerušení výkonu trestu.

Povinná maturita z matematiky možná nebude

Povinná maturita z matematiky možná od roku 2021 zavedena nebude. Rozhodne se ale až na jaře. Rozdílné názory na to panovaly ve všech poslaneckých frakcích s výjimkou Pirátů, kteří jsou pro její zrušení. Někteří vládní poslanci navrhovali pouze odklad o rok, nanejvýš o dva. Sněmovna po tříhodinové debatě ukončila dvakrát přerušené první kolo posuzování vládní předlohy, kterou nyní projedná sněmovní školský výbor. Zrušení obhajoval ministr školství Robert Plaga (ANO), podle něhož si studenti musí nejprve osvojit matematické dovednosti. "Povinnou maturitou z matematiky nedocílíme toho, aby studenti a děti uměli matematiku. Papír to nevyřeší," uvedl.

"Maturita z matematiky je matematikou z myšlení. Budoucnost skutečně stojí na maturitě z matematiky pro všechny, byť v životě ji nebudou úplně využívat," uvedl poslanec ANO Ivo Vondrák. Martin Baxa (ODS) podotkl, že povinnou maturitu z matematiky má jen osm zemí EU. Vládní návrh počítá s tím, že studenti si nadále budou moci vybrat mezi maturitou z matematiky nebo z cizího jazyka.

Praha udělá průzkum hrobu kvůli exhumaci ostatků Mašínové

Pražský magistrát nechá udělat archeologickou sondu hromadného hrobu na Ďáblickém hřbitově, aby se určilo přesné místo uložení ostatků Zdeny Mašínové starší a mohly se pak exhumovat. Odborníci budou hrob zkoumat do hloubky maximálně 40 centimetrů. Mašínová starší byla v listopadu 1953 zatčena za odbojovou činnost svých synů. Ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena na 25 let žaláře za údajnou velezradu a špionáž. V roce 1956 ve vězení zemřela. Ministerstvo obrany loni in memoriam uznalo a ocenilo její protikomunistickou odbojovou činnost. Na exhumaci ostatků se město domluvilo loni v březnu s dcerou Mašínové Zdenou.

"Na začátku jsme měli jen ústní svědectví předané dcerou paní Mašínové, podle kterého byly ostatky její maminky v roce 1956 uloženy do nejsvrchnější úrovně jednoho z hromadných dětských hrobů," uvedla pražská radní Milena Johnová (Praha Sobě). Expertní skupina v uplynulých měsících zkoumala archivní dokumenty, ale stoprocentní jistotu průzkum nepřinesl. Na hřbitově v Ďáblicích jsou ostatky asi 14.000 lidí. Mezi nimi političtí vězni, děti narozené ve věznicích a pochováni tu jsou i neznámí sebevrazi.

Před 30 lety byla zrušena komunistická Státní bezpečnost

Poslední lednový den roku 1990 vydal tehdejší ministr vnitra Richard Sacher rozkaz, na jehož základě byly k 15. únoru téhož roku zrušeny všechny centrální útvary Státní bezpečnosti (StB). Ukončil tak činnost mocné tajné policie, která představovala jeden z hlavních mocenských pilířů komunistického režimu v Československu. Prvních 12 dnů trávil nový ministr rozhovory s vedoucími různých součástí svého resortu. "První pocity byly smíšené, oni nevěřili mně, já nevěřil jim," vzpomínal později Sacher. Přesto si postupně vytvořil obraz o ministerstvu a o lidech, kteří na něm pracovali.

Po necelých dvou týdnech ve funkci vydal Sacher první rozkaz oklešťující práci tajné policie. Nařídil zastavit činnost na takzvaném vnitřním zpravodajství, tedy všechny aktivity proti občanům Československa. Ve všech krajích, okresech a obvodech rovněž nahradil náčelníky StB příslušníky Veřejné bezpečnosti (tehdejší policie). Na samém konci ledna 1990 pak Sacher vydal rozkaz, kterým k 15. únoru zrušil všechny centrální útvary StB. V prohlášení pro média Sacher 1. února uvedl, že začalo odebírání soukromých a služebních zbraní příslušníkům útvarů StB, odebírány jim byly i služební průkazy. Zároveň začalo i předávání konspiračních bytů národním výborům, kterých jenom v Praze bylo 272.

Film Dcera Darji Kaščejevové má cenu z festivalu Sundance

Český snímek Dcera režisérky Darji Kaščejevové zvítězil na americkém festivalu nezávislých filmů Sundance v kategorii krátkometrážních animovaných filmů. Oznámili to na svém webu organizátoři. Festival, u jehož zrodu stál herec a režisér Robert Redford, je považován za největší přehlídku nezávislé filmové produkce ve Spojených státech. Film Dcera, který vypráví beze slov o vztahu dcery a otce, získal už loni v září v konkurenci více než 1600 filmů z celého světa studentského Oscara a předtím si jeho tvůrci odvezli mimo jiné dvě ceny z největšího festivalu animovaných filmů na světě ve francouzském Annecy. Nyní je nominován i na cenu americké filmové akademie Oscar.

Třiatřicetiletá studentka pražské FAMU Kaščejevová použila při tvorbě filmu Dcera metodu ruční kamery používané v hraném filmu. Výroba trvala asi rok a půl, autorka sama čtyři měsíce vyráběla kulisy a loutky a čtyři měsíce animovala. Technika, kterou zvolila, je časově náročná, za den vznikne třeba jen osm sekund filmu.

Odborníci vytiskli za 78 hodin maketu hradu Bouzov

Odborníci Univerzity Palackého v Olomouci vytvořili maketu hradu Bouzov pomocí 3D tisku. Zachycuje podobu hradu před rozsáhlou přestavbou z přelomu 19. a 20. století. Podle odborníků jde o ojedinělý počin 3D tisku. Maketa má rozměry 400 krát 287 krát 86 milimetrů, spotřebováno na ni bylo více než 4,6 kilometru plastového vlákna. Tisk modelu trval 78 hodin. Model vznikal zhruba dva měsíce, náročný byl i jeho tisk, který se podařil až napotřetí, předchozí dva zhatily technické problémy. Podle kastelánky Bouzova Zuzany Šulcové je model přínosný i pro samotnou správu hradu. Pro jeho výrobu poskytla podklady, v hradním archivu vyhledala plány a fotografie, podle kterých by se mohl model zpracovat.

Strýcová je na Australian Open ve finále čtyřhry

Tenistka Barbora Strýcová si zahraje ve čtyřhře o titul na grandslamovém Australian Open. S tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej tvoří v Melbourne nejvýše nasazenou dvojici a v semifinále porazily české turnajové čtyřky Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siniakovou 6:2 a 6:3. Bronzová olympijská medailistka Strýcová má na dosah druhý grandslamový titul ve čtyřhře. Loni s Sie Šu-wej triumfovaly na trávě ve Wimbledonu a od té doby je plzeňská rodačka s krátkou pauzou světovou deblovou jedničkou. Finále čtyřhry žen je na pořadu v pátek.

Počasí

Proměnlivá, přes den převážně velká oblačnost, ojediněle sněhové přeháňky, během dne v polohách pod 400 m i smíšené nebo dešťové. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, v 1000 m na horách kolem -2 °C.