Z unijního rozpočtu loni Česko získalo o 69 miliard korun víc, než do něj odvedlo

Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 68,5 miliardy Kč více, než do něj odvedla. Informovalo o tom ministerstvo financí. Předloni takzvaná čistá pozice Česka činila 44,7 miliardy. Zvýšení čisté pozice je podle ministerstva způsobeno vyšším tempem čerpání peněz z fondů EU. ČR loni obdržela z unijního rozpočtu 119,9 miliardy korun a odvedla do něj 51,4 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 ČR do konce roku 2019 zaplatila do rozpočtu EU 616,8 miliardy korun a získala z něj 1,43 bilionu Kč.

Právníci: Česku chybí jednotná pravidla pro poskytování dotací

Česku podle právníků chybí jednotná pravidla pro poskytování dotací. České soudy i úřady na rozdíl od institucí EU při výkladu norem postupují formalisticky, evropský výklad bude mít ale navrch. ČR tak hrozí, že jí EU pozastaví proplácení dotací. Shodovali se na tom aktéři semináře k výkladu střetu zájmů. Uspořádala jej senátní komise pro posouzení auditů EK ohledně premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotací do zemědělství. Auditoři Evropské komise podle dosavadních informací dospěli k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů, nepřímo dál ovládá holding Agrofert, a firma tak nemá nárok na evropské dotace. Babiš to opakovaně odmítl. Hájí se tím, že holding vložil do svěřenských fondů, aby vyhověl českému zákonu o střetu zájmů. Podle auditorů ale Babiš vybral a může odvolat správce fondů a je takzvanou obmyšlenou osobou, v jejíž prospěchy byly fondy založeny.

Petříček: Holokaust zavazuje k boji proti antisemitismu

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) otevřel v Černínském paláci výstavu Nadání je touha k uctění památky obětí holokaustu. Výstava připravená Židovským muzeem v Praze je věnována odkazu umělkyně a pedagožky Friedl Dicker-Brandeisové a jejích žáků, které učila v terezínském ghettu. Petříček v projevu apeloval na boj proti antiseitismu. Řekl, že tragédie holokaustu zavazuje současné politiky bojovat proti antisemitismu a rasové nesnášenlivosti. I v Česku je nutné zpřísnit přístup k antisemitským projevům na internetu. "Jako diplomat a politik vnímám připomínání holokaustu spolu s romskou genocidou a jejich geneze jako zcela klíčové pro nás i pro budoucí generace. Zvláště v době znepokojujícího nárůstu antisemitských útoků, rasismu a xenofobie," řekl Petříček. Podle něj je v Česku relativně málo násilných antisemitských incidentů, lze ale pozorovat šíření nenávisti na internetu. "Je pro nás důležité znovu projít naší legislativu, zvláště ohledně šíření projevů antisemitismu na internetu," řekl. Antisemitské projevy podle něj nejde tolerovat.

Výstava byla otevřena u příležitosti mezinárodního dne obětí holokaustu, který připadl na pondělí. Ministerstvo zahraničí chce z podobných akcí vytvořit tradici k pravidelnému uctívání obětí holokaustu. Příští rok by si chtělo připomenout diplomaty postižené holokaustem.

Čínské město I-čchang požádalo partnerské město Třebíč o pomoc s koronavirem

Čínské město I-čchang z provincie Chu-pej v úterý požádalo své partnerské město Třebíč o zdravotnický materiál, který by pomohl v boji s koronavirem. Provincie je ohniskem nákazy, ve městě jsou stovky nakažených a jeden člověk zemřel. Žádostí se bude ve středu zabývat třebíčská městská rada a o den později i zastupitelstvo, pomoc přislíbil také Kraj Vysočina. ČTK to řekl Pavel Pacal, starosta Třebíče a náměstek hejtmana (Pro Třebíč a STAN). Čínské město podle Pacala v e-mailu žádá především o roušky, zdravotnické rukavice, obuv a oblečení. "Zjistíme, zda je vůbec možno zde materiál sehnat, zda je k dispozici. Osobně předpokládám, že ano," řekl Pacal. Navrhne, aby pomoc byla ve výši 50.000 korun, a o stejnou částku požádá i kraj. "Je to spíš v rovině nějakého vyjádření solidarity, protože těžko to za čtyřmilionové město vytrhneme," řekl. I-čchan je třebíčským partnerským městem od roku 2015.

Víc než polovina Čechů souhlasí se zavedením stravenkového paušálu

Se zavedením takzvaného stravenkového paušálu souhlasí 54 procent Čechů. Proti je zhruba třetina. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu, který pro Český rozhlas připravila společnost Median. Průzkum také ukazuje, že by stravovací návyky zůstaly i přes zavedení tohoto paušálu u téměř 70 procent dotázaných stejné. Stravenkový paušál chce zavést ministerstvo financí od příštího roku. Zaměstnavatelé by tak nově vedle klasických papírových poukázek mohli svým pracovníkům na jídlo přispívat i hotově. Tato změna se podle průzkumu nejvíc líbí mladým lidem.

Benefit v podobě nezdaněné částky k platu by měl být alternativou ke stravenkám. Na návrhu ministerstva financí se dohodla koalice, naopak odbory a společnosti, které stravenky vydávají se změnou nesouhlasí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové za ANO pomůže zavedení paušálu zaměstnavatelům i zaměstnancům.

CVVM: Spokojenost lidí se zdravotním systémem v Česku klesla

Se zdravotním systémem v Česku jsou spokojeny více než dvě pětiny lidí, 22 procent Čechů je nespokojeno a zhruba třetina se přiklonila k odpovědi "ani spokojena, ani nespokojena". Vyplývá to z prosincového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Meziročně spokojenost lidí se zdravotním systémem v Česku klesla o 9 procenrních bodů. Kromě obecné spokojenosti se zdravotním systémem zkoumalo CVVM také názory obyvatel na problematičnost vybraných oblastí zdravotnictví. Proti předchozím rokům byl přidán dotaz, zda je problém s počtem lékařů a sester. Podle autorů se ukázalo, že jde o oblast, která je hodnocená jako nejproblematičtější. Naopak jako nejmenší problém hodnotí občané vztah mezi lékaři a pacienty. Následuje kvalita poskytované zdravotní péče, kterou považuje za "malý" nebo "žádný" problém obdobně velký podíl - 62 procent veřejnosti. Pak následuje dostupnost zdravotní péče.

Počet osobních aut v Česku se přiblížil šesti milionům

Počet osobních aut n a českých silnicích se loni zvýšil o 187.017 vozů (o tři procenta) na 5,99 milionu aut. Průměrné stáří vozového parku stouplo o 0,2 roku na 14,93 roku. Oznámil to Svaz dovozců automobilů v tiskové zprávě. U osobních automobilů má na stárnutí nadále velký vliv skladba dovozu ojetých vozidel. U těchto ojetin je již 20 procent aut starších 15 let a více než 50 procent starších deseti let. Nejstarší je dlouhodobě vozový park motocyklů. Jejich počet v českých garážích se zvýšil o 32.350 na 1,18 milionu. Průměrné stáří je 33,44 roku.

ČNB vydá stříbrnou minci k výročí narození Boženy Němcové

Česká národní banka vydá ve středu pamětní stříbrnou dvousetkorunu připomínající 200. výročí narození spisovatelky Boženy Němcové. ČNB o tom informovala v tiskové zprávě. K dispozici bude 16.700 mincí. Jde o druhou letošní pamětní stříbrnou minci, kterou ČNB vydává. Autorem mince je zesnulý akademický sochař Jiří Harcuba, který odkázal své umělecké práce České národní bance. Nominální hodnota mince není totožná s prodejní cenou. Je vyšší a zohledňuje mimo jiné aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů. Například na stránkách České mincovny je u mince ve standardním provedení cena 499 korun. Mince budou k dispozici ve dvojím provedení, která se liší povrchovou úpravou a zpracováním hrany.

Další stříbrnou minci vydá ČNB v únoru, tentokrát v hodnotě 500 korun. Mince bude připomínat 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky. Emisní plán ČNB pro letošní rok počítá s pěti emisemi stříbrných mincí s nominální hodnotou 200 Kč, jednou emisí s nominálem 500 Kč a dvěma emisemi zlatých mincí s nominálem 5000 Kč.

Vědci: Kosti nalezené v budějovickém klášteře nepatří královu zpovědníku

Jihočeští vědci zjistili, že lidské ostatky nalezené v českobudějovickém klášteře dominikánů nepatří prvnímu převorovi kláštera Jindřichu Librariovi. Kosti patří minimálně třem lidem, nejstarší ostatky jsou ze 14. století, přičemž Librarius, zpovědník a důvěrník krále Přemysla Otakara II., zemřel v roce 1281. V klášteře objevili další dřevěnou schránku s kostmi, kterou chtějí prozkoumat. Novinářům to řekli vědci a zástupci církve. Vědci chtějí ve vatikánských archivech hledat informace o Librariovi. Zatím jen vědí, že byl prvním převorem českobudějovického kláštera dominikánů a zemřel roku 1281. ČTK to řekla archeoložka Zuzana Thomová. Loni v červnu vyzvedli vědci v klášteře dřevěnou schránku, v níž byly kosti, seznam dělníků z oprav kláštera v roce 1893, noviny Národní politika z 18. července 1893 a Vrchlického básnická sbírka Z hlubin. Z ostatků odebrali pět vzorků, stáří určili radiokarbonovou metodou.

Kvitová podlehla ve čtvrtfinále Australian Open Bartyové

Tenistka Petra Kvitová na semifinále Australian Open nedosáhla. Loňská finalistka úvodního grandslamu sezony podlehla světové jedničce Bartyové 6:7 a 2:6. Kvitové se v posledních měsících nedaří proti soupeřkám z elitní světové desítky, z patnácti posledních duelů zvítězila jen čtyřikrát.

Česko má v Melbourne jistou finalistku ženské čtyřhry. V semifinále se nejvýše nasazený pár Barbora Strýcová a Sie Šu-wej z Tchajwanu utká s turnajovými čtyřkami Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou.

Počasí na středu

Proměnlivá, převážně velká oblačnost, ojediněle sněhové přeháňky, během dne i smíšené nebo dešťové. Na horách a na jihozápadě srážky četnější. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C, na horách kolem -2 stupňů Celsia.