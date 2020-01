Lékaři v Česku prověřují několik podezření na koronavirus

Lékaři v Česku evidují několik podezření nákazy koronavirem. Dva případy jsou na Opavsku a jeden muž leží na infekčním oddělení nemocnice v Uherském Hradišti. Naopak u pacientky hospitalizované v pražské Nemocnici Na Bulovce se koronavirus nepotvrdil. Severomoravští hygienici nejprve informovali o Číňance, která před 11 dny přiletěla z Číny a v tuzemsku u ní propukl kašel a dostala teplotu. Druhým pacientem je Čech ve stáří přes 30 let, který je v Česku po návratu z Číny už tři týdny, celou dobu má ale zdravotní problémy. Výsledky obou pacientů by měly být známé v úterý. V nemocnici v Uherském Hradišti leží devětatřicetiletý muž, který byl na začátku ledna jako turista v Číně, vrátil se před 14 dny. Měl příznaky chřipkového onemocnění. Je izolován na jednolůžkovém pokoji.

Lékárny v Česku zaznamenaly extrémní poptávku po rouškách. Vyprodány jsou na mnoha místech také respirátory proti virům. "Za jedinou hodinu k nám dorazí stovky objednávek a poptávka po respirátorech na bázi nanovláken se celkově zvýšila o 600 procent," uvedl za firmu Ardon Safety Martin Netopil. ""Jen během dnešního dopoledne se zájem zákazníků navýšil skokově o desítky procent. Objednávky respirátorů překročily objem 30.000 kusů. Návštěvnost e-shopu u této konkrétní kategorie se zvýšila o 5729 procent," sdělil ředitel firmy Manutan Tomáš Střelský. České cestovní kanceláře už také přijaly první storna zájezdů do Asie.

Babiš: Studenti by po evakuaci z Číny byli v karanténě ve Francii

Dva čeští studenti by po případné evakuaci z čínského Wu-chanu mohli zůstat v karanténě ve Francii. O evakuaci kvůli koronaviru Česká republika s Francií jedná. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem do Polska. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se česká diplomacie zabývá otázkou, že by stát evakuaci zaplatil. Petříček nezaznamenal požadavek Číny o materiální či jinou pomoc.

V čínském Wu-chanu, z něhož se onemocnění šíří, pobývají čtyři Češi. Dva z nich ve městě žijí dlouhodobě, o evakuaci projevili zájem dva další studenti. S postiženými Čechy jsou zástupci ministerstva podle Petříčka v kontaktu. "Mají od nás doporučení zůstat v tuto chvíli v bytě, nevycházet, pokud to není nezbytně nutné, a snažíme se jim pomoci dostat se zpět," řekl novinářům.

Antisemitismus stále přetrvává, varovali řečníci v Senátu

Nenávist, fanatismus a antisemitismus ve světě stále přetrvávají, v Evropě i sílí, varovali dnes řečníci z řad politiků v Senátu na tradičním vzpomínkovém shromáždění k Mezinárodnímu dni památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Předseda správní rady Nadačního fondu obětem holokaustu Michal Klíma označil za ostudu a za skandální to, že se v Česku dosud prodávají suvenýry a další předměty s portréty nacistických zločinců. "Prodejci se brání tím, že jim nejde o propagaci nacismu, ale jen o kšeft. Je nepochopitelné, že tento argument může obstát," řekl Klíma. Vyzval politiky ke změně trestního zákoníku tak, aby zakázaná podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka zahrnovala i prodej.

Shromáždění lidé uctili minutou ticha památku zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Jeho projev, který si pro dnešek připravil, přečetl místopředseda horní komory Jiří Oberfalzer (ODS). "Se smutkem si musíme přiznat, že nenávist, fanatismus ani antisemitismus nezmizely ze světa", citoval předsedu Senátu Oberfalzer. Pozastavil se nad protižidovskou rétorikou řady členských zemí OSN a pasivitou mnoha dalších států. Soudí, že OSN by v současnosti o vyhlášení dne památky obětí holokaustu nerozhodla, pokud by vůbec bylo takové hlasování umožněno.

Příští pondělí bude v ČR k uctění Kubery státní smutek

K uctění památky zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) bude příští pondělí 3. února v České republice dnem státního smutku. Na zasedání o tom rozhodla vláda, informoval ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Vládní usnesení počítá s vyvěšením vlajek na úředních budovách na půl žerdi. Ve stejný den se koná smuteční shromáždění k uctění Kubery v Krušnohorském divadle v Teplicích a pietní shromáždění v pražském Rudolfinu.

Kubera, který zemřel náhle 20. ledna ve věku 72 let, patřil mezi nejvýraznější politiky ODS. Téměř čtvrtstoletí stál v čele Teplic, dvě desetiletý byl senátorem. Ve vedení horní komory působil od roku 2016 nejprve jako místopředseda, od konce roku 2018 jako předseda. Naposledy byl státní smutek vyhlášen loni 12. října na den pohřbu zpěváka Karla Gotta. Předtím se tak stalo po úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla. Třídenní státní smutek platil od 21. do 23. prosince 2011.

Prezident Miloš Zeman udělí zesnulému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva. Informaci potvrdil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Řád prezident Kuberovi udělí na podzim při oslavě státního svátku 28. října.

Babiš: Svět bojuje s antisemitismem, ČR může být příkladem

Svět včetně Evropy se potýká nejen s novou vlnou antisemitismu, ale obecně s projevy nenávisti. Česká republika může jít v této oblasti příkladem, nemá tak zásadní problémy jako například Francie. Novinářům to před odletem na vzpomínkovou akci u příležitosti 75. výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že chce rozvíjet památník v pražských Bubnech, odkud odjížděly transporty Židů do koncentračních táborů. Babiš dodal, že akce v Polsku je mimořádně důležitá z hlediska toho, že v Evropě se objevují nové vlny antisemitismu. Připomněl, že podobné akce, jako se dnes koná v Polsku, se zúčastnil minulý týden v Izraeli.

Armáda se zapojí do centra NATO pro protivzdušnou obranu

Česká armáda se zapojí do tzv. centra excelence NATO pro protivzdušnou obranu. To vznikne v řeckém městě Chania. Cílem projektu je zlepšení schopností ozbrojených sil států NATO v protivzdušné obraně. Ministerstvo obrany si od účasti slibuje posílení znalostí v problematice i prohloubení vztahů s Řeckem a dalšími státy, které se do projektu zapojí. Účast odsouhlasila vláda, sdělil ČTK mluvčí ministerstva obrany Marek Vala.

Centra excelence zřizují členské státy Severoatlantické aliance. Každé z center se zabývá jednou oblastí a hledá odpovědi na expertní otázky. Například Česká republika takto zřizuje ve Vyškově centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení.

Experti: Ve třech čtvrtinách veřejných budov je nezdravé prostředí

Nezdravé prostředí je v Česku ve třech čtvrtinách veřejných budov, jako jsou školy, kanceláře, zdravotnická zařízení nebo pečovatelské domy. Jde o takzvaný syndrom nezdravých budov, který nejčastěji souvisí s kvalitou vzduchu v interiéru. Nejproblematičtější jsou nově postavené nebo rekonstruované budovy, zejména pak otevřené kanceláře. Vyplývá to z údajů Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, které má ČTK k dispozici.

"Syndrom nezdravých budov popisuje nespecifické zdravotní potíže osob v budovách. Potíže nemají zjevné příčiny, ale vypadá to, že souvisejí s budovou, protože po jejím opuštění vymizí. Objevit se mohou ve všech typech nových a renovovaných budov, velkým zdrojem jsou zejména moderní administrativní budovy," uvedla Zuzana Mathauserová ze Státního zdravotního ústavu. Nejčastějším problémem bývá podle znaleckého ústavu snaha o co největší tepelnou izolaci budovy. V konečném důsledku se tím omezuje možnost dostatečného přívodu čerstvého vzduchu, což se projevuje zejména v zimě.

IKEM: Loni jsme byli největším transplantačním centrem v Evropě

Pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) byl loni podle tamních lékařů největším transplantačním centrem v Evropě. Transplantovali tam 540 orgánů 486 pacientům. Zástupci institutu to uvedli na tiskové konferenci. IKEM se podílí na transplantacích v Česku zhruba ze 70 procent. Celkem bylo za loňský rok nemocným voperováno 865 orgánů. "Podle dostupných dat ani největší centrum Velké Británie Birmingham, ani centra na severu Evropy nebo v okolních zemích nedosahují našich výsledků," uvedl přednosta Transplantcentra IKEM Onřej Viklický. Pacientům bylo vyměněno 299 ledvin, 154 jater, 38 srdcí, 41 slinivek, sedm Langerhansových ostrůvků, které produkují inzulin, a jedno tenké střevo.

Transplantacím se v ČR věnuje kromě IKEM Fakultní nemocnice v Motole, dále fakultní nemocnice v Brně, Hradci Králové, Plzni, Ostravě a Olomouci. V každém transplantačním centru je stálá pohotovost transplantačních koordinátorek, které odběry organizačně zajišťují. Prioritou je co nejvíce zkrátit dobu přenosu orgánu k příjemci. U srdce musí být obnoven krevní oběh maximálně do čtyř hodin, u jater do 12 hodin, u ledvin do 24 hodin. V České republice zákon předpokládá u mrtvého souhlas s darováním. Lidé se mohou nechat zapsat do speciálního registru, kde je jejich nesouhlas evidován.

Lékař: Česko má nejvíc nádorů ledvin v populaci na světě

Česko má nejvíc nádorů ledvin v populaci na světě, dvojnásobek průměru Evropské unie. Nemoc se vyskytuje regionálně, hodně je také v Bavorsku. Na tiskové konferenci Ligy proti rakovině to řekl Tomáš Büchler, přednosta Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze. Nádory ledvin a močového ústrojí vybrala liga letos jako celoroční téma, bude se na ně vybírat i v tradiční květnové sbírce. Rakoviny ledvin lékaři v Česku ročně odhalí asi 3000 případů, tisícovka lidí jí podlehne. U nádorů močového měchýře je zásadním rizikovým faktorem kouření. Nových diagnóz je ročně zhruba 2000 a úmrtí 800.

U žádné rakoviny není podle Büchlera tak zásadní geografický faktor jako u nádorů ledvin. Nejvyšší výskyt v České republice má Plzeňsko, zhruba dvakrát víc než třeba sever Čech či Moravy, a vysoký je počet případů také v sousedním Bavorsku.

Deník N: Diplomaté KLDR chystali pašování zbrojního materiálu z ČR

Diplomaté totalitní Severní Koreje chystali pašování zbrojního materiálu a dronů z Česka přes Afriku a Čínu do Pchjongjangu. Obchod zachytila a sledovala Bezpečnostní informační služba (BIS) a s vědomím ministerstva zahraničí jej zarazila. Zpravodajci se o podezřelém obchodu dozvěděli na přelomu let 2012 a 2013. Monitorovali pak obchodního tajemníka, který působil na severokorejské ambasádě v Praze. Píše o tom Deník N, který případ zmapoval a BIS mu ho potvrdila. Dodávat zbrojní materiál do KLDR je zakázané, vztahuje se na něj embargo.

Podle informací listu diplomat poptával náhradní díly na staré sovětské tanky T-54 a T-55, které dodnes severokorejský režim využívá. Sháněl ale i náhradní díly k obrněným vozům nebo letadlům L-39, které od 70. let vyrábělo Aero Vodochody a s nimiž severokorejští piloti létali. Snažil se také sehnat i malé drony. Diplomat byl podle Deníku N ke shánění vojenského materiálu nucen vlastními tajnými službami a svými nadřízenými. Do dodávek byly podle Deníku N zapojeny i tři české firmy, jejichž jména se listu nepodařilo získat.

Sport

Snowboardcrossařka Eva Samková skončila ve druhém závodu Světového poháru v kanadském zimním středisku Big White pátá a o místo vylepšila výsledek ze soboty. Vyhrála Australanka Belle Brockhoffová. Úřadující mistryně světa a obhájkyně křišťálového glóbu Samková prošla z osmifinále i čtvrtfinále suverénně z prvního místa, semifinále se jí ale nepovedlo. V malém finále si tentokrát pozici v čele pohlídala.

Počasí

Zataženo až oblačno a ojediněle slabý déšť, i mrznoucí. Během dne místy přechodně polojasno. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C, v Čechách a ve Slezsku místy až 7 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C.

V částech Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje se bude v noci na úterý tvořit při mrznoucím mrholení nebo dešti ledovka. Silnice a chodníky tak mohou klouzat a hrozí nebezpečí úrazů a problémy v dopravě. V západních, středních a východních Čechách pak během dne zesílí vítr, který v nárazech může dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině.