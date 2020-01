KDU-ČSL povede bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka

Opoziční KDU-ČSL povede poslanec a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Delegáti mimořádného volebního sjezdu v Praze mu dali přednost před předsedou lidoveckých poslanců a stranickým místopředsedou Janem Bartoškem a Janem Horníčkem z královéhradecké organizace. Jurečka nahradil v čele strany Marka Výborného, který se funkce předčasně vzdal z rodinných důvodů. Jurečka dostal 205 ze 357 platných hlasů. Jurečka se na rozdíl od Bartoška staví velmi zdrženlivě k případné předvolební spolupráci nynějších opozičních stran. Oba se liší také v pohledu na možnou koaliční spolupráci s Andrejem Babišem (ANO). Jurečka ji nevylučuje.

Politika KDU-ČSL se musí podle končícího předsedy Marka Výborného soustředit na rodiny a jejich podporu. Na mimořádném stranickém sjezdu v Praze Výborný vyzval k permanentní volební kampani. Řekl, že lidovecká strana nedosáhne lepších výsledků z Parlamentu, ze svého sídla Charitasu nebo ze schůzí svých organizací. "Musíme jít mezi lidi," zdůraznil Výborný.

USA, Francie a Rusko plánují evakuaci svých občanů z Wu-chanu, Česko jedná s Francií

Spojené státy, Francie a Rusko plánují evakuaci svých občanů z čínského města Wu-chan, odkud se koncem prosince začala šířit nákaza novým koronavirem. Metropole provincie Chu-pej je kvůli této infekci v rámci preventivních opatření dopravně izolovaná. List The Wall Street Journal napsal, že Spojené státy připravují na neděli charterový let, kterým by se měli z Wu-chanu vrátit domů občané a diplomati USA.

Podle deníku South China Morning Post o evakuaci francouzských občanů z Wu-chanu jedná též francouzský generální konzulát. Mělo by jít o zorganizování odvozu autobusy z Wu-chanu do města Čchang-ša, které je správním střediskem provincie Chu-nan. Právě s Francouzi koordinuje možný odjezd tří Čechů z Wu-chanu české ministerstvo zahraničí. "Jednáme s francouzskou stranou o případné evakuaci těch Čechů, kteří by o to stáli," řekla ČTK mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová. Zatím nepadlo žádné rozhodnutí, dodala. S čínskými úřady nyní jedná také ruské velvyslanectví v Pekingu, napsala agentura RIA Novosti.

Pět českých policistů se po 16 dnech v ČR vrací zpět do Iráku

Pětice českých policistů, která se kvůli přerušení výcviku v Bagdádu přesunula do České republiky, se po 16 dnech vrací zpět do Iráku. Policie to uvedla na twitteru. Policisté jsou součástí globální koalice proti takzvanému Islámskému státu a podílejí se na výcviku irácké policie. Výcviková mise byla přerušena v době eskalace konfliktu Íránu a Spojených států. Írán 8. ledna zaútočil na dvě základny v Iráku, útok byl odvetou za zabití velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního, kterého americké rakety usmrtily 3. ledna u letiště v Bagdádu.

Čeští policisté cvičí irácké kolegy od roku 2017. V misi se střídají po šesti měsících, na místě je vždy pět členů policejního sboru. V Iráku působí také téměř 40 českých vojáků v misi NATO, ti v Iráku zůstali.

Hackathon: Práce na systému k dálničním známkám jdou podle plánu

Práce na novém IT systému k elektronickým dálničním známkám, kterých se v rámci veřejného hackathonu účastní 60 programátorů, zatím pokračují podle plánu, řekl ČTK organizátor akce Tomáš Vondráček. Podle něj jsou hotova základní rozhraní e-shopu, nyní je bude nutné propojit s dalšími částmi systému. Programátoři zahájili práce v pátek v 18:00, hotovo chtějí mít v neděli podvečer. Při hackathonu pracují vývojáři ve vymezeném čase na řešení konkrétního problému nebo na vytvoření zadaného softwarového projektu. Systém, na kterém nyní pracují, by podle organizátorů mohl být náhradou za zakázku na IT, jehož dodavatelem měla být za 401 milionů korun firma Asseco Central Europe. Stát však kritizovanou zakázku zruší.

"Některé části postupují rychleji, než jsme čekali, jiné jsou naopak o něco složitější. Nálada je ale mírně optimistická," řekl po téměř 17 hodinách akce Vondráček. "Dostali jsme se před kritickou část, nyní musíme zajistit, aby jednotlivé části mezi sebou komunikovaly," podotkl Vondráček. Programátoři podle něj budou dnes pracovat tak dlouho, dokud systémy nebudou spolupracovat. V neděli se pak chtějí věnovat dodělávkám a vyladění systému. "Tyto detaily jsou často rozhodující," upozornil. Akci by měli zřejmě během neděle navštívit mimo jiné i premiér Andrej Babiš (ANO) nebo nový ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Zakázka na informační systém a e-shop s elektronickými dálničními známkami stála křeslo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Podle odborníků i politiků je výrazně předražená, navíc nevzešla z otevřeného tendru. Kremlíkův nástupce Havlíček oznámil, že zakázka bude po dohodě s firmou Asseco zrušena. Stát vyhlásí novou, která bude výrazně přepracována.

Při požáru panelového domu v Kladně zemřela žena, 14 zraněných

Při požáru panelového domu v Kladně v noci na sobotu zemřela žena. Zraněno bylo 14 lidí a hasiči evakuovali 115 lidí. Oheň způsobil škodu 30 milionů korun. Příčinou byla nedbalost, nebo úmyslné zapálení, vyšetřování dál pokračuje, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Speciálně cvičený pes pro vyhledávání urychlovačů hoření na místě stopy po urychlovačích nenašel. Hasiči na místo vyjížděli před 03:30.

"V době příjezdu hasičů byl byt v 11. patře požárem kompletně zasažen a požár se rozšířil i do bytu nad ním do 12. patra," uvedl Svoboda. Na místě zasahovaly desítky hasičů, zhruba po hodině byl oheň pod kontrolou. Dům je odpojen od veškerých energií. Statik z bezpečnostních důvodů uzavřel vstup a část okolí domu.

Jazykovým pobytům vévodí angličtina, přibývá studentů nad 30 let

O studium jazyků v zahraničí mají Češi zájem, některé agentury specializované na jazykové pobyty v cizině hlásí rostoucí počet klientů. Češi se chtějí v zahraničí nejčastěji naučit anglicky, mezi další oblíbené jazyky patří němčina a španělština. Roste také zájem o výuku ruštiny a korejštiny. Nejvíce na jazykové pobyty vyrážejí studenti do 20 let, přibývá však zájemců nad 30 let. Vyplývá to z ankety ČTK mezi zástupci agentur na jazykové pobyty.

Angličtinu jezdí Češi nejčastěji studovat do Velké Británie. Kvůli brexitu ale zaznamenala cestovní kancelář Intact úbytek studentů. Mezi další oblíbené země pro studium angličtiny patří Malta a Kanada. "Pociťujeme mírný pokles zájmu o dříve velmi žádané destinace, jako jsou Spojené státy americké nebo Austrálie. Důvodem mohou být poměrně vysoké ceny jazykových kurzů, což se týká především USA. V Austrálii pak zájemce o dlouhodobý studijní pobyt často odrazuje složitý proces s vyřizováním studijního víza," řekla za agenturu Studyline Kristýna Böhmová.

V jeskyni Na Turoldu zimuje víc jak 600 netopýrů

Přezimujících netopýrů v jeskyni Na Turoldu u Mikulova na Břeclavsku poslední roky přibývá, letos v polovině ledna jich odborníci napočítali asi 640. Jde především o vrápence malé, ale také o netopýry brvité, řekl ČTK vedoucí Správy CHKO Pálava Jiří Kmet. První sčítání "zimních spáčů" Na Turoldu se uskutečnilo už v roce 1958, od roku 1984 mají odborníci k dispozici nepřerušenou řadu údajů. Potěšující zprávou pro ně je, že počet přezimujících netopýrů v posledních pěti letech pravidelně narůstá. Pro vrápence malého je jeskyně Na Turoldu jedním z nejvýznamnějších zimovišť v České republice vůbec.

Zajímavostí například je, jak odborníci spící netopýry mezi sebou rozeznávají. Zatímco netopýři skládají křídla podél těla, vrápenci jsou do nich i s hlavou celí zabalení, z "balíčku" vyčuhují jenom drápkaté nožky, na kterých jsou zavěšení. Rozeznatelné jsou také jednotlivé druhy spících netopýrů, například netopýr brvitý zimuje zavěšený a ve velmi těsných skupinách, netopýr řasnatý naproti tomu jednotlivě ve spárách.

Zemědělské muzeum v Praze láká na masopustní zabijačku

Národní zemědělské muzeum v Praze dnes láká na masopustní zabijačku. Letos jsou poprvé spojeny dvě tradiční akce - Letenské prase aneb zabijačka v muzeu a Letenský masopust. Připraveny jsou ukázky bourání prasete, zabijačkové speciality, kuchařské a výtvarné workshopy či doprovodný program pro děti. Průvod Letenského masopustu, který každoročně pořádá Galerie Scarabeus, přinese kromě muziky a divadelních vystoupení především tradiční masopustní masky. Návštěvníci, kteří dorazí v masopustních maskách, mají vstup do všech prostor Národního zemědělského muzea zdarma.

Šediváčkův long zvládl nadprůměrný počet musherů, sněhu bylo dost

Letošní čtyřiadvacátý ročník extrémního závodu psích spřežení Šediváčkův long v Orlických horách zvládlo nadprůměrných více než 80 procent soutěžících. "Tratě byly rychlé a bezpečné, nebyl na nich hluboký sníh a závodníci měli natrénováno. Proti původnímu záměru byly tratě o něco kratší," řekl ČTK ředitel závodu Pavel Kučera. Závody začaly v úterý a trvaly do dneška. Obavy, že je omezí nedostatek sněhu, se nenaplnily. Na tratě na loukách a cestách Orlických hor postupně v úterý a ve středu vyrazilo kolem 80 závodníků z deseti zemí s téměř 700 psy. Původně zamýšlené tratě o délkách 300 a 200 kilometrů pořadatelé o něco zkrátili.

Letos byl nejrychlejším musherem na dlouhé trati několikanásobný vítěz Šediváčkova longu Roman Habásko ze severočeských Podbořan. Celou trať s dvanáctičlenným spřežením čistokrevných sibiřských husky zdolal za 16 hodin a 39 minut. Na nejdelší trať se vydala i jedna žena. Švýcarka Corinne Brechtholdová ji se sedmičlenným spřežením zvládla za 24 hodin. Závod, který vede z větší části po hřebenech Orlických hor, je pojmenován po severském psu, kterého zastřelil myslivec před startem prvního ročníku závodu.

Sport

Renata Zachová se stala první českou judistkou, která získala medaili na turnaji série Grand Prix. V Tel Avivu prohrála devatenáctiletá reprezentantka jediný z pěti zápasů a v kategorii do 63 kilogramů obsadila třetí místo. V konkurenci 35 soupeřek si bronz zajistila vítězstvím na ipon nad zkušenou Brazilkou Aléxií Castilhosovou. "Od rána jsem se cítila úplně skvěle, šla jsem se prostě prát a užít si to na tatami. Nepřemýšlela jsem o tom, jak by to mohlo dopadnout," uvedla v tiskové zprávě česká juniorka, která v soutěži patřila k nejmladším.

Tenistka Karolína Plíšková skončila na grandslamovém Australian Open už ve třetím kole. Turnajová dvojka a loňská semifinalistka prohrála v Melbourne s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou dvakrát 6:7. V pavouku zůstává z původně devíti českých hráček v singlu jen Petra Kvitová, která se v nedělním osmifinále střetne s Marií Sakkariovou z Řecka. "Pavljučenkovová hrála výborně, se mnou asi nejlepší zápas, ale řekněme, že já předvedla tak čtyřicet procent svého umění. Nevím proč. Udělala jsem spoustu chyb, trápila jsem se na servisu a nedala moc es," uvedla Plíšková na tiskové konferenci.

Česká republika mistrovství Evropy házenkářek v roce 2024 hostit nebude. Při volbě pořadatele na kongresu Evropské házenkářské federace ve Stockholmu zvítězila společná kandidatura Maďarska, Rakouska a Švýcarska. Český svaz se ucházel o šampionát společně se Slovenskem a Polskem a chtěl pořádat dvě základní skupiny, které by se obě hrály v Ostravě. Třetím kandidátem bylo Rusko. Česká strana skončila v hlasování prezidentů evropských federací těsně druhá. V prvním kole nový pořadatel zvolen nebyl, protože nikdo nezískal potřebnou nadpoloviční většinu.

Čeští skokani na lyžích skončili na Světovém poháru v Zakopaném sedmí v závodě družstev. Kvarteto Viktor Polášek, Filip Sakala, Vojtěch Štursa a Roman Koudelka potvrdilo nadějné výkony z páteční kvalifikace jednotlivců. Z prvního týmového vítězství v třetím závodu sezony se radovali Němci. Olympijské vítěze z Norska porazili suverénně o 40 bodů, třetí skončilo o dalších 37,2 bodu zpět Slovinsko. Pozici české jedničky potvrdil v Polsku Koudelka, který skočil 129 a 134,5 metru a v obou kolech se v závěrečné sérii postaral o to, že Češi v těsném souboji předstihli Švýcarsko.

Počasí

Polojasno až oblačno. Od jihozápadu přibývání oblačnosti a místy tvorba mlh, i mrznoucích. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C, v Čechách a ve Slezsku až +5 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C.

Na leden relativně teplé počasí vydrží i v následujících čtyřech týdnech. V noci bude dál mrznout, přes den se teploty vyšplhají nad nulu. V příštím týdnu bude pršet či sněžit. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).