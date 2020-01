Babiš: Odvolaný Kremlík nebude náměstek, resorty se neslučují

Odvolaný ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) nebude na ministerstvu náměstkem. Po uvedení Kremlíkova nástupce Karla Havlíčka (za ANO) do funkce to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Hnutí ANO, kterému Babiš předsedá, podle něj nerozdává trafiky. Pozice politických náměstků je dědictvím po "tradičních politických stranách" a pod Havlíčkem nebude žádná zřízena, uvedl ministerský předseda. Další Kremlíkovo působení na ministerstvu záleží na Havlíčkovi.

Babiš také odmítl tvrzení, že se má ministerstvo dopravy sloučit s ministerstvem průmyslu a obchodu. "Žádná ministerstva se neslučují, není to v plánu a není to ani možné, je to kompetenční záležitost, záležitost toho, že nemáme většinový systém," prohlásil Babiš. Když v pondělí oznámil, že Havlíček povede vedle průmyslu i dopravu, mluvil Babiš o tom, že Havlíčkův nástup může být základem perspektivní fúze resortů. V pozdějších vyjádřeních hovořil i o pozitivech sloučení dalších ministerstev.

Zakázka na IT systém k elektronickým dálničním známkách, kvůli které byl odvolán Vladimír Kremlík, bude zrušena bez jakékoliv sankce. Po uvedení do funkce ministra dopravy to novinářům řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se původně na dodávce a provozu systému za 401 milionů korun dohodl s firmou Asseco Central Europe, podle Havlíčka bude zakázka po konstruktivní dohodě s firmou ukončena bez toho, aby stát platil penále. Havlíček také chystá novou strukturu ministerstva dopravy.

Programátoři začnou pracovat na novém systému k dálničním známkám

Programátoři v rámci veřejného hackathonu začnou pracovat na novém e-shopu s dálničním známkami. Naprogramovat ho chtějí během víkendu a v pondělí následně zdarma předat státu. Systém by podle organizátorů mohl být náhradou za zakázku na IT, jehož dodavatelem měla být za 401 milionů korun firma Asseco Central Europe. Stát však zakázku zruší. Při hackathonu pracují vývojáři ve vymezeném čase na řešení konkrétního problému nebo na vytvoření zadaného softwarového projektu.

"Chceme dokázat, jak absurdní je zadat zakázku za 401 milionů, když to pár schopných lidí dokáže udělat za víkend. Bude to drama!" uvedl organizátor akce majitel české pobočky reklamní agentury WMC a digitální agentury Actum Tomáš Vondráček. "Nikdy jsem netušil, jakou lavinu dokáže spustit výzva, která poukazuje na zbytečné investice peněz tam, kde je řešení již hotové či se dá pořídit za několikanásobně nižší částku. Výzvu si vzali za své největší hráči e-commerce. Zakázka na informační systém a e-shop s elektronickými dálničními známkami už stála křeslo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO).

Babiš nesouhlasí s navýšením zakázky ministerstva na vyplácení dávek

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s navýšením peněz na nový systém vyplácení dávek ministerstva práce a sociálních věcí. Novinářům řekl, že s ministryní Janou Maláčovou (ČSSD) o věci komunikoval. Od podzimu 2018 do konce loňského roku ji napsal deset kritických dopisů. Poznamenal, že IT systémy jsou dlouhodobým problémem, se kterým vláda zápasí.

Systém pro vyplácení dávek je součástí jednotného resortního systému, který měl být původně v provozu od roku 2017 a stát měl 1,5 miliardy korun. Přípravy se ale protáhly. Ministerstvo ho plánuje spustit příští rok a odhadovaná cena by měla být až o miliardu vyšší. Zakázky resort vyhlásil v minulém volebním období pod vedením ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD). Maláčová ve čtvrtek při jednání sněmovního výboru uvedla, že cena z roku 2016 není reálná.

ČT: USA oficiálně protestovaly proti zavedení digitální daně v ČR

Vláda Spojených států podle mluvčího ambasády v Praze Eda Findlayho jasně formulovala svou pozici na téma digitální daně. Findlay ve vyjádření pro ČTK odkázal na prosincový komentář velvyslance Stephena Kinga v Lidových novinách, ve kterém diplomat zmínil, že důsledkem zavedení digitální daně v ČR by mohla být nějaká forma přiměřeného protiopatření vlády USA. Připomněl i vyjádření ministra financí Stevena Mnuchina z ekonomického fóra v Davosu. Médiím řekl, že země, které zavedou obdobnou daň, by mohly čelit celním opatřením prezidenta Donalda Trumpa.

Sněmovna ve středu podpořila vládní návrh, který daň zavádí. Měly by jí podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (asi 19 miliard Kč), které budou mít na českém území roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Dotkla by se třeba firem Google, Facebook, Amazon či Apple. Ročně by mohla rozpočtu přinést asi pět miliard. Velvyslanec King v prosincovém textu uvedl, že digitální daň by diskriminovala ty stejné inovativní firmy, které se Češi snaží přilákat a následovat. Ministr zahraniční Tomáš Petříček (ČSSD) ve čtvrtek řekl České televizi, že Spojené státy proti návrhu oficiálně protestovaly. S Kingem na téma nedávno jednal. "Já rozumím tomu, že Spojené státy toto vnímají negativně. Na druhou stranu my se snažíme vysvětlit, že tento krok je pouze dočasný do chvíle, než se najde právě to mezinárodní řešení," řekl ministr.

Hrubá stavba českého pavilonu pro EXPO v Dubaji je dokončena

Hrubá stavba českého pavilonu pro světovou výstavu EXPO 2020 v Dubaji, která začne v říjnu, je dokončena. Připraveno už je i zařízení na výrobu vody ze vzduchu S.A.W.E.R., které bude jeho součástí. Na tiskové konferenci to řekli Tomáš Matuška, který má projekt na starosti, a prostřednictvím telemostu generální komisař účasti ČR na Expo 2020 Jiří František Potužník. Pavilon by měl být hotov v březnu. Na místě už jsou zasazené palmy. Jednotka S.A.W.E.R. je vyrobená a teď už podle Matušky zbývá vypravit systém do Dubaje.

Loni vědci testovali šest měsíců prototyp zařízení ve Spojených arabských emirátech. Prototyp se vešel do dvou lodních kontejnerů a umožňoval vyrobit 100 litrů destilované vody denně. Podle Matušky testy potvrdily schopnost zařízení produkovat vodu v různých částech roku i v pouštních podmínkách. "Získali jsme řadu praktických zkušeností z provozu pro konečnou optimalizaci vyvíjeného zařízení," dodal Matuška. Aparatura integrovaná do českého pavilonu v Dubaji má denně dodávat průměrně 500 litrů vody, které budou využívané k podpovrchové zálivce zahrady v areálu českého národního pavilonu. Zároveň bude technologie chladit vzduch v interiéru pavilonu.

Zákonné zavedení sdílených pracovních míst Sněmovna v prvním čtení podpořila

Zákonné zavedení sdílených pracovních míst, nová pravidla pro stanovení dovolené i podmínky vysílání pracovníků do zemí EU obsahuje vládní novela zákoníku práce, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Právě k úpravě částečných úvazků a dovolených směřovaly výtky části poslanců včetně KSČM, kteří menšinový kabinet ANO a ČSSD v dolní komoře tolerují. Novelu, na níž se dohodla vláda, zaměstnavatelé a odbory, nyní projedná sociální a hospodářský výbor.

Sdílené pracovní místo spočívá v tom, že se o jednu pozici dělí více pracovníků s kratším úvazkem. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od změny slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů. "Česká republika potřebuje systém na podporu částečných, flexibilních úvazků," uvedla ministryně Jana Maláčová (ČSSD). Zaměstnavatele by chtěla motivovat ke zřizování sdílených míst dotacemi. Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová a Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) poukazovali na to, že sdílená pracovní místa jsou pro zaměstnavatele dražší a návrh to neřeší. Skepsi k tomu, že zaměstnavatelé budou sdílená místa v souvislosti s navrhovanou novelou zřizovat, vyjádřil Jan Bauer (ODS).

Odborníci nevědí jak pravděpodobný je přenos koronaviru do Evropy

Odborníci zatím nevědí, jak pravděpodobný je přenos onemocnění koronavirem z Číny do Evropy. Dosud není k dispozici dostatek dat o jeho šíření, čeká se na více informací z Číny, řekla novinářům hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová. Podle ní zatím není nutné vydávat doporučení, aby Češi do Číny necestovali. Musí tam ale dodržovat hygienická pravidla jako třeba při epidemii chřipky.

České ministerstvo zahraničí nedoporučuje cesty do města Wu-chan, které je považováno za ohnisko nákazy. Ve Wu-chanu jsou podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) tři čeští občané, dva studenti a jedna osoba, co tam trvale žije. "Naši konzulární pracovníci jsou s nimi ve spojení. Řešíme s čínskými úřady možnost jejich přemístění," řekl ministr Petříček. Česko nemá s Wu-chanem přímé letecké spojení. Ministerstvo zdravotnictví proto v úterý uvedlo, že neuvažuje o screeningu pasažérů přilétajících z Číny.

Na podobu památníku romského holokaustu v Letech přišlo 41 návrhů

Do prvního kola krajinářsko-architektonické soutěže na podobu památníku romského holokaustu v Letech na Písecku přišlo 41 návrhů od tvůrců z České republiky i ze zahraničí. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí Muzea romské kultury v Brně Lucie Horáková. Zájem považuje za nečekaně velký. Vítěz soutěže by mohl být v květnu. Na výsledky soutěže by měla navázat demolice vepřína, který nyní na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy stojí. Muzeum chce památník otevřít v roce 2023.

"I když je soutěž anonymní a obálky s kontaktními údaji budou otevřeny až po hodnocení poroty, z dokumentace kurýrů víme, že návrhy přišly z Anglie, Skotska, Německa, Španělska, Srbska, ale například i z Japonska," uvedl Petr Návrat, jednatel společnosti ONplan, která pro Muzeum romské kultury soutěž organizuje. Porota vybere sedm návrhů, které postoupí do druhého kola.

Sport

Krasobruslař Michal Březina na medaili z mistrovství Evropy nedosáhl. Znovu nezvládl dobré postavení po krátkém programu a z vedoucí pozice se pokaženou volnou jízdou propadl na sedmou příčku. Ve Štýrském Hradci tak zopakoval umístění z loňského šampionátu v Minsku. Vyhrál Rus Dmitrij Alijev, který navázal na stříbro z ME 2018. Ke zlatu měl Březina daleko, ale stříbro mohl se standardním výkonem získat. Jeho medailový sen se však rozplynul hned při úvodních pokusech o čtverný salchow. V rozjížďce přitom tento skok předvedl excelentně.

Tenistka Petra Kvitová postoupila do osmifinále grandslamového Australian Open. Loňská finalistka si ve třetím kole v Melbourne poradila přesvědčivě 6:1 a 6:2 s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou. Osmifinále odehraje turnajová sedmička s Marií Sakkariovou z Řecka v neděli. "Loni jsem tady došla do finále a z letošního postupu do druhého týdne jsem nadšená, protože to se vždy počítá," uvedla Kvitová a dodala: "Teď už bude každý zápas těžký. Zkusím si to užít a uvidíme."

Počasí

Zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, i mrznoucí. Postupně místy jasno, zejména v Čechách a na severovýchodě Moravy. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C, při slunečním svitu až +5 °C, v 1000 m na horách kolem 1 °C, na Šumavě až 5 °C. Některé silnice v Jihomoravském kraji před polednem pokryla ledovka, staly se desítky nehod. Havárie si nevyžádaly vážná zranění. Policie ale nabádá řidiče k opatrnosti.

V Libereckém kraji se přes noc výrazně ochladilo, teploty ráno klesly až k minus sedmi stupňům. Na Jizerce v Jizerských horách klesla teplota pod minus 14 stupňů Celsia, u země tam naměřili i minus 19. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, vozovky jsou vlhké a místy se objevují mlhy, které mohou namrzat.