TI: Česko si loni pohoršilo v indexu vnímámí korupce, je na 44. místě ze 180 zemí

Česko se v loňském roce propadlo v žebříčku vnímání korupce. Aktuálně je na 44. místě ze 180 zemí, zatímco v roce 2018 bylo o šest příček výš. Mezinárodní index každoročně zveřejňuje organizace Transparency International. Česko se o 44. místo dělí s Kostarikou, Gruzií a Lotyšskem. Mezi 180 zeměmi experti hodnotí třeba to, jak se vládám daří uplatňovat protikorupční politiku. Žebříček využívá výzkum od třinácti světových nezávislých institucí.

Podle ředitele české pobočky TI Davida Ondráčky jsou důvodem propadu Česka privatizace státu oligarchy, špatné fungování regulačních orgánů a nedostatečná transparentnost při zadávání veřejných zakázek a poskytování dotací.

Loni Česko dostalo ze sta možných bodů 56. Průměr Evropské unie je 64 bodů.

Ministr obrany nechá prověřit nákup pasivních radarů pro armádu

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) nechá prověřit kvůli spekulacím o ceně nákup pasivních sledovacích systémů pro armádu. Dva komplety systémů DPET, jejichž základem jsou radiolokátory Věra NG od české firmy ERA, stály 1,5 miliardy korun včetně daně z přidané hodnoty. Metnar a jeho náměstek pro vyzbrojování a akvizice Filip Říha před novináři cenu hájili. Metnar uvedl, že má zjištěno jediné pochybení. Když ministerstvo obrany předkládalo loni v únoru informaci o nákupu systémů vládě, uvádělo podle něho předpokládanou hodnotu 780 milionů korun. "Částka vycházela z marketingového průzkumu z let 2014 a 2015 a neodpovídala reálné ceně v místě a čase obvyklé v současné době," řekl ministr. Spekulace ohledně ceny Metnar pokládá za výsledek konkurenčního boje. Navzdory tomu rozhodl, že nákup prověří nezávislé orgány ministerstva obrany.

Pasivní radiolokátory přijímají elektromagnetickou energii z okolí, samy ale žádné signály nevysílají. Radar je proto nemůže odhalit. Dokážou sledovat mnoho cílů současně. Vojáci by měli komplety dostat v letech 2021 a 2023.

Zakázka na IT systém k elektronickým dálničním známkách bude zrušená

Ministerstvo dopravy zruší zakázku na IT systém k elektronickým dálničním známkám. ČTK to řekl nový šéf resortu a ministr průmyslu Karel Havlíček za hnutí ANO. Dodavatelem měla být firma Asseco Central Europe, která měla vytvořit systém za 400 milionů korun. Firmu vybral Státní fond dopravní infrastruktury bez otevřené soutěže. Zakázku kritizovali odborníci, opozice i premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli tendru skončil ve funkci ministr Vladimír Kremlík za ANO. Premiér zároveň vyzval k odstoupení náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka a ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňka Hořelicu.

Objem hypoték byl loni nejnižší za pět let, klesl na 182 miliard

Objem poskytnutých hypoték klesl loni o 17 procent na 181,6 miliardy Kč a jejich počet se snížil o 22 procent na 77.400. Hypoteční trh se po celý loňský rok vyrovnával s přísnější regulací České národní banky a zaznamenal nejhorší výsledky za pět let, vyplývá ze statistik Fincentrum Hypoindexu. Průměrná úroková sazba se podle Hypoindexu zvolna snižovala po celý rok z lednových tří procent na 2,34 procenta v prosinci. Přesto průměrná úroková sazba vázaná na objem hypoték vzrostla proti předloňské o 0,13 procentního bodu na 2,68 procenta.

Informační systém MPSV může být o miliardu dražší než resort plánoval

Nový jednotný informační systém ministerstva práce a sociálních věcí bude oproti plánům stát asi o miliardu korun víc. Místo jedné a půl miliardy by mohl vyjít skoro na dvě a půl miliardy korun. Vyplývá to z materiálů resortu, které získala ČTK. Důvodem jsou podle ministerstva náklady, které se v době zadání zakázek nedaly očekávat. Náměstek ministerstva Jan Baláč už dříve poslancům řekl, že se při testování objevují problémy. Ministryně Jana Maláčová z ČSSD uvedla, že by cena nakonec mohla být dvě miliardy korun. Dodala, že od léta o navyšujících se nákladech informují a že resort v zakázkách udělal pořádek.

Ministerstvo počítá s tím, že by se investice do nových systémů mohla díky úsporám za provoz vrátit asi za osm let.

Nový jednotný a propojený informační systém se týká třeba vyplácení dávek nebo zaměstnanosti.

Spolek Podvedení klienti: ČNB nebránila spotřebitele, když povolila spojení dvou pojišťoven

Česká národní banka dostatečně nebránila spotřebitele, když povolila spojení pojišťoven Generali a Česká pojišťovna. Upozorňuje na to spolek Podvedení klienti. Podle něj centrální banka nechránila klienty, kteří mají smlouvy na investiční životního pojištění. Spolek ji opakovaně upozornil na možnou neplatnost smluv u obou pojišťoven. ČNB ale tvrdí, že postupovala v souladu se zákonem. Podle obou pojišťoven jsou všechny uzavřené smlouvy v pořádku. Společnosti se spojily prosinci.

Hygienička: Zatím není nutné vydávat doporučení, aby Češi do Číny necestovali

Odborníci zatím nevědí, jak pravděpodobný je přenos koronaviru do Evropy. Dosud není k dispozici dostatek dat o jeho šíření, čeká se na více informací z Číny, řekla ve čtvrtek hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová. Podle ní zatím není nutné vydávat doporučení, aby Češi do Číny necestovali. Musí tam ale dodržovat hygienická pravidla, podobně jako třeba při epidemii chřipky. Neměli by v Číně navštěvovat trhy a měli by se vyhýbat větším skupinám lidí. České ministerstvo zahraničí lidem nedoporučuje cestovat do čínského města Wu-Chan, které je považováno za ohnisko nákazy.

Počet obětí nového koronaviru stoupl podle posledních oficiálních informací nejméně na 17 a počet infikovaných dosáhl 544. Jednotlivé případy se objevily také ve Spojených státech nebo dalších asijských zemích.

Pohonné hmoty v Česku v průměru zlevnily o šest haléřů

Ceny pohonných hmot za poslední týden mírně klesly. Benzin průměrně zlevnil o šest haléřů na 32 korun a 32 haléřů. Stejně klesla taky cena nafty - ta se teď prodává se za 32 korun a tři haléře. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny paliv sleduje. Nejdražší benzin i naftu řidiči natankují na Vysočině. Naopak nejlevnější paliva jsou v Jihočeském kraji.

ČHMÚ: Kvalita ovzduší v Ostravě byla loni nejlepší za pět let

Kvalita ovzduší v Ostravě byla loni nejlepší za posledních pět let. Výrazně tomu napomohlo počasí, které bylo teplotně mimořádné, protože se jednalo o druhý nejteplejší rok od roku 1961. Zároveň byly velmi dobré rozptylové podmínky. Informovala o tom vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Blanka Krejčí. Loni byla v krajské metropoli pouze jediná smogová epizoda, a to v lednu, která trvala 94 hodin, zatímco o rok dříve to bylo celkem 332 hodin a v roce 2017 dokonce 760 hodin. Podle náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové (ANO) má město soubor opatření, která mají přispět ke zlepšení ovzduší. V krajské metropoli se častěji, než vyžaduje zákon, čistí komunikace, a to včetně těch ve vlastnictví kraje či státu. Pomoci má také ekologizace vozidel města, ekologičtější domovní kotle nebo doplňování a obnovování zeleně.

Podle Krejčí byla loni zlepšená kvalita ovzduší v celém regionu i Česku, ale výrazně se to projevilo zvláště v Ostravě. Lze podle ní tedy předpokládat, že opatření prováděná městem mohou mít na kvalitu ovzduší příznivý vliv. Zda to tak skutečně je, bude možné říci až při dlouhodobějším pozorování, doplnila.

Median: Manželství homosexuálních párů podporují dvě třetiny lidí

Dvě třetiny dospělých v Česku si myslí, že by gayové a lesby měli mít možnost uzavírat manželství. Ukázal to průzkum agentury Median z konce loňského roku. Zapojilo se do něj přes 1000 lidí nad 18 let z celé ČR. Čtyři pětiny dotázaných jsou pro, aby si homosexuálové mohli osvojit potomka svého partnera či partnerky. Podle více než 60 procent lidí by měli mít šanci adoptovat i děti z ústavů. Podpora za poslední rok mírně vzrostla. Přibylo také přesvědčených odpůrců, je jich ale menšina. Podporu vyjadřují více ženy, mladší lidé a obyvatelé Čech, méně pak muži, starší osoby a lidé z Moravy. Ve všech skupinách je ale zastánců víc než polovina.

Poslanecká sněmovna začala projednávat novelu občanského zákoníku s manželstvím pro všechny v listopadu 2018, vrátila se k ní loni v březnu, úvodní debatu ale dosud neukončila. Sněmovna začala projednávat i protinávrh 37 zákonodárců na výslovné ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy. Podle předkladatelů by se tak ochránila rodina.

Příčinou tragického požáru v domově pro zdravotně postižené byla manipulace s ohněm

Příčinou nedělního tragického požáru v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech, při kterém zemřelo osm lidí, byla manipulace s otevřeným ohněm. Všechny oběti se při požáru udusily. Novinářům to řekli zástupci policie. Vyšetřovatelé vyloučili technickou závadu. Ohnisko požáru bylo ve společenské místnosti v prvním patře objektu. Případ policisté vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Za tento čin hrozí případnému pachateli až osm let.

Při nedělním požáru, druhém nejtragičtějším za posledních třicet let v Česku, bylo ohroženo 34 klientů domova pro zdravotně postižené, osm mužů zemřelo. V nemocnicích zůstávají tři lidé, jeden pacient je stále v kritickém stavu.

Karolína Plíšková postoupila do do třetího kola Australian Open, Muchová vypadla

Světová tenisová dvojka Karolína Plíšková prošla do třetího kola ženské dvouhry Australian Open. Němku Siegemundovou porazila dvakrát 6:3 a v Melbourne letos ještě neztratila ani set. Ve druhém kole naopak neuspěla dvacátá nasazená Karolína Muchová, která podlehla Američance Bellisové dvakrát 4:6. Z devíti českých zástupkyň ve dvouhře tak na Australian Open vedle Plíškové zůstala už jen loňská finalistka Petra Kvitová.

České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková zvládly vstup do čtyřhry na Australian Open. Čtvrté nasazené hráčky v 1. kole zdolaly německý pár Anna-Lena Friedsamová, Laura Siegemundová 6:4, 4:6 a 6:1.

Počasí na pátek

Zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, i mrznoucí. Ojediněle mrznoucí mrholení nebo slabé sněžení. Ojediněle, postupně místy jasno, zejména v Čechách a na severovýchodě Moravy. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C, při slunečním svitu až +5 °C, na horách kolem 1 °C, na Šumavě až 5 stupňů Celsia.