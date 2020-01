Premiér Babiš odlétá na dvoudenní návštěvu Izraele

Premiér Andrej Babiš dnes odlétá na dvoudenní návštěvu Izraele, kde se ve čtvrtek zúčastní za přítomnosti francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, ruské hlavy státu Vladimira Putina nebo německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera světového fóra o holokaustu. Už dnes Babiše čeká jednání s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem či s premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Andrej Babiš se setká také s českými přeživšími holokaustu, předsedou Evropského židovského kongresu Mošem Kantorem, odborníkem na Blízký východ Amosem Giladem nebo s vedoucím styčného úřadu ČR v Ramalláhu Petrem Starým.

Schillerová: Český zákon o digitální dani odvetu USA nevyvolá

Země Evropské unie by měly více tlačit na celosvětovou dohodu o zdanění digitální ekonomiky v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Po jednání ministrů financí zemí EU to řekla česká ministryně Alena Schillerová. Čeští poslanci podle ní začnou příští týden debatovat o vládním návrhu na zavedení digitální daně, jejímž prostřednictvím chce Praha provizorně řešit zdanění velkých technologických firem stejně jako například loni Francie. Případné odvety, kterou v souvislosti s daní ve Francii hrozil Washington, se Schillerová neobává.

Unijní ministři se dnes zabývali otázkou zdanění internetových gigantů, z jejichž podnikání by podle nich měly mít příjmy také evropské země. EU se už předloni neshodla na zavedení společné digitální daně a jednotlivé země začaly zavádět vlastní pravidla. Zástupci vlád se shodli na tom, že je potřeba tento problém rychleji řešit v rámci OECD.

Lehmannová odmítá obvinění, že nectí fakta o Lidicích

Ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová, která rezignovala, odmítla obvinění, že nectí fakta o Lidicích. Pamětníci přišli s kritikou a oznámením o ukončení spolupráce s Památníkem Lidice po odvysílání televizní reportáže o případu, kdy matka jednoho z přeživších lidických dětí údajně udala četníkům svou židovskou podnájemnici Štěpánku Mikešovou. Reportáž vycházela z bádání historika z Historického ústavu Akademie věd Vojtěcha Kyncla. Někteří z Lidických vyjádřili s obsahem reportáže nesouhlas. "Můj postoj v celé téhleté věci, který nebyl, ani nemohl být kategorický k žádné straně celého tohoto sporu, vnímali bohužel jako nepřátelský," řekla novinářům Lehmannová.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) na samostatné tiskové konferenci prohlásil, že Lehmannová postrádala empatii a schopnost komunikovat s přeživšími lidické tragédie. Zaměstnanci památníku Lehmannové vyjádřili podporu a uvedli, že musela čelit nátlaku, mimo jiné lidické organizace Svazu bojovníků za svobodu, na což poukázala i poslední žijící lidická žena Jaroslava Skleničková. Památník podle ní funguje dobře, důstojně a se vší odpovědností. Reportáž ČT byla podle Skleničkové nevhodně načasovaná a ředitelka v ní vystoupila neutrálně. Naopak starostka Lidic Veronika Kellerová v prohlášení podepsaném "zastupitelé Lidic" poděkovala Zaorálkovi, že přispěl k nápravě křivd na obětech lidické tragédie.

Zemřela bývalá sólistka baletu Národního divadla Jarmila Kůrová

Ve věku 85 let v úterý zemřela bývalá sólistka baletu, pedagožka a baletní mistryně Národního divadla v Praze Jarmila Kůrová Manšingrová. ČTK to sdělil její manžel Miroslav Kůra. Účinkovala v inscenacích Labutí jezero, Louskáček, Giselle, Legenda o lásce nebo Romeo a Julie. Zúčastnila se představení Laterny magiky na světové výstavě Expo v roce 1958 v Bruselu, hrála také ve filmových adaptacích baletních představení.

Jarmila Kůrová Manšingrová vyučovala také na Pražské konzervatoři. Od roku 1978 vedla baletní kurzy při Stage International de Danse v Marseille. Účinkovala také například ve filmu Víly, což byla adaptace baletu Giselle, nebo ve filmové adaptaci Labutího jezera nazvané Pas de quatre.

V Orlických horách odstartoval závod Šediváčkův long

Pod sjezdovkami v Deštném v Orlických horách odstartoval extrémní závod psích spřežení Šediváčkův long. Čtyřiadvacátého ročníku závodu se účastní více než stovka musherů z deseti evropských zemí a zhruba 700 tažných psů. Podmínky nejsou ideální, pořadatelé by uvítali více sněhu. "Je to na hraně, ale jezdilo se už i na horším. Do pondělí připadlo na hřebenech několik centimetrů sněhu, tam je to absolutně bez problému. Dole je asi deset centimetrů zledovatělého sněhu," řekl ČTK ředitel závodu Pavel Kučera. Do soboty 25. ledna by 15 závodníků mělo pokořit 300 kilometrů dlouhou pětietapovou trať, ostatní 200 kilometrů dlouhou trasu rozdělenou na čtyři etapy. Závod se koná převážně na hřebenech Orlických hor a jeho součástí je také jedno povinné přenocování na sněhu. Závodníci během čtyř dnů nastoupají více než 7000 metrů. Závod je pojmenován po severském psu, kterého zastřelil myslivec před startem prvního ročníku závodu.

Sport

Nestárnoucí Michal Březina je znovu největší českou nadějí na mistrovství Evropy v krasobruslení a hned na úvod šampionátu ve Štýrském Hradci jde do boje. Krátký program mužů naznačí jeho vyhlídky v boji o evropské medaile. Devětadvacetiletý Březina, jenž loni skončil na ME sedmý, patří k adeptům na přední umístění. Krasobruslaři budou bojovat o uvolněný trůn, který po sedmi titulech za sebou opustil Španěl Javier Fernández.

Tenistka Petra Kvitová postoupila do třetího kola grandslamového Australian Open. Sedmá nasazená si v Melbourne poradila s nepříjemnou Paulou Badosaovou ze Španělska dvakrát 7:5. Loňská finalistka Kvitová v příštím utkání narazí na pětadvacátou nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou. Ve formě hrající Ruska vyřadila Češku Barboru Krejčíkovou, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace a v prvním kole zaznamenala premiérovou grandslamovou výhru ve dvouhře, jasně 6:1 a a 6:3. Skončila také Kristýna Plíšková, která nestačila v dohrávaném utkání prvního kola na Heather Watsonovou a Britce podlehla ve třech setech 6:4, 3:6 a 1:6.

Počasí

Jasno až polojasno, místy mrznoucí mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C, při zmenšené oblačnosti ojediněle až 5 °C, v 1000 m na horách kolem 1 °C.