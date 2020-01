Babiš už nepočítá s centrem pro sirotky v Sýrii, pošle 500.000

Premiér Andrej Babiš (ANO) už nepočítá s vybudováním centra pro syrské sirotky, které původně plánoval. Tamním organizacím, které se starají o děti bez jednoho nebo obou rodičů, osobně pošle 500.000 korun. Problém podle něj není v nedostatku zařízení, ale v penězích. Předseda vlády to uvedl na svém facebooku. Doufá, že se s finančním příspěvkem přidají další lidé. V Sýrii je podle něj dost křesťanských i muslimských organizací, které se o děti bez jednoho či obou rodičů starají. Chybí jim však peníze například na oblečení či na platy učitelů. "Kvůli válce tam nefungují banky, a tak nás oslovila jedna místní organizace s žádostí o finanční pomoc. Já jim osobně pošlu 500.000 korun a doufám, že se ke mně připojí další," dodal premiér.

Babiš v dubnu napsal, že má pro centrum pro sirotky vybraný pozemek v Sýrii. Vybudování centra zhruba pro 50 dětí, včetně sportovišť a školy, mělo stát zhruba 65 milionů korun. Realizovat ho měla firma Cubespace, která staví modulové domy. Babiš projekt pojal jako svou osobní iniciativu, podle něj by nebylo efektivní, kdyby to organizovaly úřady. V listopadu ale týdeník Respekt napsal, že se plán neuskuteční.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v neděli v televizi Prima řekl, že Česko dětské uprchlíky z řeckých táborů nepřijme. Řecko podle něj požadovaný seznam 40 sirotků, jimž by mohla česká strana pomoci, neposkytne. Podle Hamáčka hrozí, že by z táborů v Řecku mohli do ČR přijet například Afghánci a Pákistánci ve věku od 16 do 18 let, což považuje za bezpečnostní riziko. Kauzu pokládá za uzavřenou.

Ve vážném stavu je po požáru ve Vejprtech jeden pacient

Pacient hospitalizovaný v chomutovské nemocnici po požáru ve Vejprtech je stále ve vážném stavu připojen na plicní ventilaci. ČTK to řekl Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní, pod niž chomutovská nemocnice patří. Stav dalších se zlepšil. Při požáru v domově pro postižené zemřelo osm lidí. Policisté pokračují v ohledání místa požáru. Příčinu vzniku požáru kriminalisté zatím nestanovili. Hořet podle předběžných zjištění začalo v neděli ráno ve společenské místnosti, odkud se požár šířil dál do pokojů. Starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS) v neděli uvedla, že v minulosti se několikrát klienti domova pokusili objekt zapálit.

Prezident Miloš Zeman plánuje udělit na podzim medaili policistovi, který s nasazením života pomohl obětem požáru. Uvedl to v pořadu Rádia Frekvence 1 vysílaném z Lán.

HN: USA hrozí Česku odvetou za zavedení digitální daně

Spojené státy varují, že kvůli takzvané digitální dani zavedou vůči Česku odvetná opatření. Hospodářským novinám (HN) to sdělil americký vládní zdroj. Neuvedl ale, kterých výrobků by se případná cla týkala a jak velká by byla. Česká vláda sedmiprocentní digitální daň pro velké internetové firmy schválila loni, v lednu ji má začít projednávat Sněmovna. Washington daň považuje za diskriminaci vůči firmám se sídlem ve Spojených státech. Podobný spor vedou USA i s Francií, která má tříprocentní digitální daň.

Dani by v ČR měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (19,1 miliardy Kč), které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů, jako jsou americké společnosti Google, Facebook, Amazon či Apple. Do státního rozpočtu by podle odhadů ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně.

V Praze začíná týdenní festival japonských filmů a kultury

V Praze začíná festival japonských filmů a kultury Eigasai. V kině Lucerna ho zahájí snímek Barvy života, který natočil režisér Osamu Minorikawa na motivy skutečných osudů tří seniorek z malého města, které i na sklonku života čelí novým pracovním výzvám. Festival potrvá do 26. ledna a jeho součástí bude také výstava o gymnastce Věře Čáslavské, workshopy kaligrafie a origami nebo ochutnávky japonské kuchyně.

Letošní 13. ročník festivalu nese podtitul inspirovaný českým olympijským běžcem Emilem Zátopkem Když nemůžeš, přidej! a přinese výběr z japonských filmů, v nichž hrdinové vzdorují nepřízni osudu.

Sport

Pilot kamionu Tatra Tomáš Tomeček obsadil třetí místo v závodě Africa Eco Race, který vedl po stopách původní dakarské rallye. Padesátiletý český jezdec startoval již potřetí sám, bez navigátora a mechanika v posádce. Tomečka porazili jen Maďaři Miklós Kovács a Károly Fazekas, kteří startovali s výkonnějšími a modernějšími scaniemi. "Letos to bylo o hodně náročnější, tratě byly z velké části nové. A byly krásné, pořadatelům se to hodně povedlo. Také konkurence byla dosud největší," uvedl Tomeček v tiskové zprávě.

Počasí

Zataženo až oblačno. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C, v 1000 m na horách kolem -2 °C.