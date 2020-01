Při požáru v domově pro postižené ve Vejprtech zemřelo osm lidí

Při požáru v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku zemřelo v neděli ráno osm klientů. Záchranáři na místě ošetřili 30 lidí, do nemocnic Krajské zdravotní odvezli 17 pacientů, z toho čtyři lidé jsou ve vážném stavu, dva z nich bojují v nemocnici o život. Novinářům to řekla starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS). Hasiči už požár uhasili. Příčinu tragédie vyšetřují na místě policisté. V domově bylo podle starostky v době tragédie 35 klientů a tři pracovníci. Z těch nebyl nikdo zraněn. Podle mluvčího záchranné služby skončil v nemocnici i jeden policista, který se nadýchal kouře. Při tragédii nešlo o seniory, jak původně uvedla záchranná služba, ale o muže s mentálním a kombinovaným postižením, doplnil ředitel Městské správy sociálních služeb Vejprty Viktor Koláček. Správa teď podle něj ve spolupráci s Ústeckým krajem řeší přesun lidí z vyhořelého domova do jiných zařízení. Na místo tragédie dorazil premiér Andrej Babiš. Ten stejně jako ministr vnitra Hamáček, předsedové opozičních stran a další politici vyjádřili pozůstalým lítost nad tragédií. Požár v domově byl na operační středisko nahlášen ve 4:49. Hořet začalo v jedné z místností domova a požár se postupně rozšířil do dalších tří místností. V dýchacích maskách pak vyvedli hasiči z budovy 29 osob. Záchranná služba vyhlásila mimořádnou událost. Kvůli nepřízni počasí nemohl vzlétnout vrtulník. Na místě zasahovalo sedm zdravotnických posádek včetně dvou německých.

Česko nepřijme dětské uprchlíky z Řecka

Přijetí dětských uprchlíků z řeckých táborů představuje podle ministra vnitra bezpečnostní riziko. Jan Hamáček to řekl v pořadu Partie televize Prima. Zopakoval, že by Česká republika z táborů z Řecka mohla přivézt Afghánce a Pákistánce ve věku od 16 do 18 let, což považuje za bezpečnostní riziko. Kauzu pokládá za uzavřenou. Řecko loni začátkem září vyzvalo všechny ministry vnitra Evropské unie, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. Hamáček pak uvedl, že se řecká strana jen snaží znovu vyvolat debatu o přerozdělování uprchlíků. Dodal, že v přesouvání sedmnáctiletých bez nároku na azyl po Evropě nevidí smysl.

Koalice se shodla na dřívější penzi pro náročné profese

Koaliční strany se dohodly na tom, že by za každých deset let práce v náročném povolání měli lidé odcházet do penze o rok dřív. Zatím ale koalice nenašla shodu na tom, jakých profesí by se to mělo týkat. V pořadu Partie to uvedl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Kompletní důchodová reforma se podle něj v tomto volebním období ale nestihne. Babišův kabinet ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slíbil, že důchodovou reformu připraví. Uvedl ji jako první ze svých šesti hlavních priorit. V programu má i přípravu návrhu dřívější penze pro fyzicky náročné profese. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a nyní i premiér Andrej Babiš (ANO) mluví o tom, že je potřeba napravit nespravedlnosti systému. Zmiňují penze těžkých profesí a rozdíly v důchodech mužů a žen.

ODS plánuje obhájit pozici senátního lídra

Během krajských voleb se pak pokusí získat vlastní hejtmany například ve Středočeském, Královéhradeckém nebo Jihomoravském kraji. V rozhovoru pro Radiožurnál to uvedl na víkendovém kongresu v Praze zvolený staronový předseda ODS Petr Fiala. Nevyloučil přitom ani volební spolupráci s jinými politickými stranami, zatím však bez konkrétních plánů. Během volebního sjzedu se překvapivě druhým mužem ODS se stal Zbyněk Stanjura. Do vedení ODS se vrátil europoslanec Alexandr Vondra, který se stal řadovým místopředsedou. Vondra ve vedení vystřídal europoslance Evžena Tošenovského, který už na místopředsedu nechtěl kandidovat. Ostatní dosavadní místopředsedové Vystrčil, Kupka a Baxa své posty obhájili. Ve vedení ODS nově není žádná žena.

První česká církevní banka? Biskupství se připravují na provoz bez dotací od státu

Česká římskokatolická církev může v budoucnu v zemi vytvořit první církevní banku, informovala Česká televize. Úředníci církve se připravují na situaci, kdy přestane dostávat státní příspěvky. Stát bude částečně dotovat provoz církví ještě deset let. Příspěvek se postupně snižuje, ale církve zároveň dostávají peníze za nevydaný majetek v restitucích. Největší část patří katolickým diecézím. A ty příspěvky investují, aby přinášely další peníze. Koupily třeba malé pražské nemocnice, vstoupily i do kampeličky a zvažují i zřízení první církevní banky. Diecéze peníze investují do cenných papírů a hlavní fond jim vydělává průměrně kolem šesti procent ročně. Kvůli suchu a kůrovci naopak církevní lesy počítají až miliardové ztráty. I proto biskupství šetří. Ze ziskových projektů katolická církev plánuje v budoucnu dotovat své duchovní aktivity.

Česká filharmonie, Vladimír Válek nebo haasovci získali ceny za klasickou hudbu

Ocenění Classis Prague Awards pro nejlepší orchestrální výkon převzala na slavnostním ceremoniálu v Obecním domě Česká filharmonie. Vladimír Válek, dlouholetý šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu, se dočkal ocenění za celoživotní přínos. Sošku za propagaci tuzemské hudby v zahraničí převzal americký pianista Garrick Ohlsson. Ten má k české klasické hudbě vřelý vztah, za šíření dobrého jména české kultury obdržel už v roce 2010 medaili Artis Bohemiae Amicis od ministerstva kultury. Nahrávkou roku bylo vyhlášené CD Šostakovič: String Quartets Nos.2,7,8 v provedení Pavel Haas Quartetu. Předávání křišťálových sošek se konalo už počtvrté. O nominovaných i vítězích rozhodovaly odborné poroty včele se sopranistkou Gabrielou Beňačkovou, houslovým virtuozem Václavem Hudečkem, klavíristou Ivanem Klánským a dalšími.

Třiadvacetiletá Češka ovládla mezinárodní soutěž krásy v Mexiku

Třetí nejkrásnější Češka roku 2019, druhá Česká vicemiss, třiadvacetiletá Karolína Kokešová, ovládla soutěž Miss Global v Mexiku. Informovala o tom Magdalena Chládková ze společnosti Miss Events, která organizuje soutěž Česká Miss. Navzdory tomu, že Češku krátce po příletu přemohla nemoc a musela brát antibiotika, podařilo se jí soutěž vyhrát. Letošní ročník Miss Global byl již sedmým. A ač tato soutěž krásy stojí ve stínu tradičnějších přehlídek, jako je Miss World či Miss Universe, triumf v ní je pro českou modelku velkým úspěchem.

9 českých tenistek na startu Australian Open

Hned první den turnaje se sedmá nasazená a finalistka předchozího ročníku Petra Kvitová utká s krajankou Kateřinou Siniakovou. Marie Bouzková, která se na Australian Open představí vůbec poprvé, může doufat v překvapení v souboji s úřadující šampionkou Naomi Osakovou z Japonska. Do boje o druhé kolo vstoupí také Barbora Krejčíková a Barbora Strýcová. V dalších dnech se do souboje o první letošní grandslamový titul zapojí Karolína a Kristýna Plíškovy, Markéta Vondroušová a Karolína Muchová. Naopak v mužské části letos v Melbourne nenastoupí ani jeden český tenista.

Počasí

Česko zasypal sníh. V některých oblastech se tvoří námraza a náledí. V pondělí bude zpočátku oblačno až zataženo, ojediněle slabé sněžení. Během dne postupně ubývání oblačnosti, místy do vyjasnění. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C. Slabý severozápadní, postupně proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.