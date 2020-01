Petr Fiala znovu předsedou ODS

Předseda ODS Petr Fiala na sobotním kongresu občanských demokratů v Praze podle očekávání obhájil funkci v čele strany. Ve volbě neměl protikandidáta, získal 470 z 505 platných hlasů delegátů. Post první místopředsedkyně překvapivě neobhájila Alexandra Udženija, když získala pouhých 217 hlasů z 434 platných. V nominačním projevu Petr Fiala zúčtoval s politickými klauny a populisty, kritizoval ekologické aktivisty a nacionalisty, Ostře kritizoval také vládu Andreje Babiše. Za největšího soupeře ale označil ztrátu víry části společnosti, že lze současný stav změnit. Zároveň se přihlásil k odkazu zesnulého britského filosofa Rogera Scrutona a tradičním konzervativním hodnotám.

V Česku se objevila ptačí chřipka

Nákaza ptačí chřipkou se objevila po třech letech. Jde o vysoce patogenní subtyp H5N8 smrtelný pro ptáky. Přenos na člověka nebyl zatím zaznamenán. Ohnisko nákazy se nachází v malochovu drůbeže v obci Štěpánov nad Svratkou na Žďársku v Kraji Vysočina. Nákazu do chovu zřejmě zavlekli volně žijící vodní ptáci. Oznámila to Státní veterinární správa. Ta okamžitě přijala opatření k dalšímu zamezení šíření nákazy. V nakaženém chovu bylo 12 slepic, z nichž šest během dvou dnů uhynulo, dále tam byly tři kachny.

E-shop na elektronické dálniční známky zdarma?

Zakázka k dálničním známkám za 400 milionů vyvolává řadu reakcí.

Programátoři se teď domlouvají na vytvoření e-shopu, který by věnovali státu zadarmo. Vzniknout by měl během příštího víkendu. K uspořádání veřejného hackathonu vyzval podnikatel v informačních technologiích Tomáš Vondráček na sociální síti LinkedIn a v rozhovoru pro server Hospodářských novin uvedl, že se mu ozývají lidé z celého Česka. Premiér Andrej Babiš (ANO) se chce s Vondráčkem v pondělí setkat. Systém elektronických vinět má začít fungovat od příštího roku, nahradí dosavadní papírové kupony. Zakázka na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky byla vedena v utajovaném režimu a nebyla pro ni vyhlášena klasická veřejná soutěž. Podle šéfa Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňka Hořelici byl tento postup zvolen kvůli požadavkům zpravodajských a bezpečnostních služeb. Hořelica i ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) postup výběru hájí, chtějí ale v jednáních s Asseco Central Europe cenu systému snížit.

Praha chce se státem směnit majetek za několik miliard

Hlavní město vlastní nemovitosti za několik miliard korun, který by chtělo směnit za pozemky a další majetek státu. Jde například o hasičské zbrojnice nebo budovy nemocnice Na Bulovce. Podmínkou směny je nicméně to, aby stát změnil metodiku určování ceny nemovitostí a schválil předkupní právo samospráv pro nákup státního majetku. V rozhovoru s ČTK to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Ten už dříve vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby neblokoval naplánované směny majetku, které podle něj zastavil kvůli sporu o pozemcích v Letňanech, kde chce premiér postavit areál pro úředníky.

Ester Ledecká slaví další triumf

Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká vyhrála ve slovinské Rogle paralelní obří slalom Světového poháru ve snowboardingu. Na snowboardu slaví ve Světovém poháru už osmnácté vítězství. "Jsem šťastná, je to moje oblíbená trať, tenhle kopec miluju," prohlásila v cíli česká závodnice. V minulosti už čtyřikrát v Rogle zvítězila. Čtyřiadvacetiletá Ledecká je první závodnicí, která v jedné sezoně vyhrála závod Světového poháru na lyžích i na snowboardu. V kanadském Lake Louise totiž v prosinci slavila lyžařský triumf ve sjezdu.

Česko čekají mrazivé noci

V příštích čtyřech týdnech čekají meteorologové v Česku přes den maxima průměrně kolem tří stupňů Celsia, v noci má mrznout. Nejsušší bude příští týden, pak má srážek přibýt. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Teploty by se měly podle výhledu v období do 16. února pohybovat převážně v rozmezí dlouhodobého průměru.