Mise v Iráku není pro KSČM důvodem měnit tolerantní vztah k vládě

Působení českých vojáků v Iráku vláda řeší, proto tato armádní mise pro komunisty není důvodem, aby menšinový kabinet Andreje Babiše (ANO) dál netolerovali. Po schůzce s premiérem na úřadu vlády to novinářům řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Babiš s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO) informovali Filipa, že irácká vláda nerozhodla o stažení cizích vojáků, jak to doporučil irácký parlament, a že čeští vojáci jsou v zemi legitimně. Filip hodlá jako první místopředseda Sněmovny požádat svůj irácký protějšek o vysvětlení situace.

V zemi, kde stouplo napětí kvůli konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem, působí zhruba 40 českých vojáků. Metnar novinářům řekl, že vojáci jsou na místě a vyhodnocují rizika. Stav se podle něj stabilizuje. "Je to doporučení, ale naši vojáci jsou tam na základě rozhodnutí irácké vlády. My jsme tam naprosto legitimně. Pokud se irácká vláda rozhodne jinak, budeme rozhodnutí respektovat," uvedl k usnesení iráckého parlamentu

Kremlík zakázku k dálničním známkám nezruší, zkusí ji zlevnit

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky nezruší. Bude se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) hledat cesty pro její zlevnění. Ministr to uvedl po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO), kterému se vypsání zakázky nelíbilo a vyjádřil se pro její zrušení. Systém by mohl zlevnit co možná největším otevřením částí, které jsou v současnosti nastavené jako utajené. Právě režim utajení zakázku prodražoval. Vybraná společnost Asseco Central Europe měla od státu dostat 401 milionů korun, což se premiérovi i opozici zdálo příliš.

Opoziční poslanci kritizovali cenu i způsob výběru dodavatele. Ministerstvo dopravy výběr hájilo, postup byl dle úřadu podle zákona a cena zahrnuje celý IT systém. Systém elektronických vinět začne fungovat od příštího roku, nahradí dosavadní papírové kupony.

Stát má vizi nového středočeského okruhu se 400 km dálnic

Ministerstvo dopravy připravuje novou koncepci. Plánovanou síť dálnic rozšířilo o více než 400 kilometrů. Nové dálnice by tvořily okruh středních Čech a měly by ulevit přetíženým cestám v okolí Prahy. Koncepci novinářům představil ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Stávající plán dálniční sítě počítá se zhruba 2110 kilometry, dostavěno z něj není stále kolem 800 kilometrů.

Nový dálniční okruh by měl mít celkovou délku 442 kilometrů, přičemž 396 kilometrů by mělo být zcela nových, dalších 46 kilometrů okruhu by měly tvořit trasy ze stávající dálniční sítě. Nové čtyřproudové dálnice by tak propojily například Plzeň s Táborem a Humpolcem. Se stavbou pak stát počítá po roce 2030 až do roku 2050. Podle studie by v dalších desetiletích vývoj v dopravě mohl vést k přetížení spojení do Prahy, a to zejména tranzitní dopravou. Současná dálniční síť, jejíž podstatná část vznikla už v 60. letech, totiž vede veškeré dálniční tahy pouze do hlavního města. Na Moravě je naopak podle studie aktuálně plánovaná dálniční síť dostačující. Kolik by nové dálnice stály, zatím není zcela jasné, s novými tahy však počítá i Národní investiční plán, který pro ně vyčlenil 290 miliard korun. Ministerstvo proto hledá nové zdroje financování staveb, mimo jiné i ze soukromých zdrojů. Teď je v Česku kolem 1306 kilometrů dálnic.

Pojišťovny odhalily loni podvody za miliardu, víc než před rokem

Objem odhalených pojistných podvodů v roce 2019 dosáhl zhruba miliardy korun a proti předchozímu roku narostl. Počet případů zůstal zhruba stejný. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími tuzemskými pojišťovnami. Nejvíce se podvádí v majetkovém a nově v odpovědnostním pojištění vozidel, ubylo jich v pojištění osob. Nejvíce podvodů bylo tradičně v Praze. Jak uvedla mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková, nejvíce se podvádělo v Praze, kde přišli na podvody za 129 milionů korun. Nejlépe na tom loni byla Vysočina, kde odhalené pojistné podvody dosáhly necelých 600.000 Kč. Kraj Vysočina se mezi kraji, kde se podvádí nejméně, umisťuje dlouhodobě. Detektivové Allianz loni odhalili pojistné podvody za téměř 327 milionů korun.

K pokusům o pojistný podvod jsou podle Buriánkové náchylnější lidé s finančními problémy, ať již jde o nepříliš úspěšné podnikatele, hazardní hráče nebo o osoby závislé na návykových látkách. O pojistný podvod se pokouší i řada jinak bezúhonných občanů tím, že se pokouší záměrně navýšit škodu u skutečně vzniklé pojistné události. Zarážející je, že lidé takové jednání nepovažují za špatné a neuvědomují si, že se tím dopouští trestného činu, poznamenala.

Ve Stříbře unikla kyselina, hasiči ji zachytili do jímky

V areálu bývalé mlékárny ve Stříbře na Tachovsku unikla z poškozené nádrže kyselina dusičná. Podle dostupných informací jí bylo asi 600 litrů. Z objektu strojovny se kyselina nedostala. Hasičům se už podařilo vyteklou žíravinu dostat do záchytné jímky a částečně ji neutralizovat pomocí sody, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Žádné zranění není hlášeno. Hasiči pracovali v ochranných oblecích a s dýchací technikou. Na místě vybudovali dekontaminační stanoviště a uzavřeli areál firmy. V areálu bývalé mlékárny působí dvě firmy, které se věnují zpracování mléka.

Vysoká škola báňská vytvořila portál pro výuku matematiky

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) vytvořila výukový portál, který má středoškolákům i jejich učitelům pomoct s učením matematiky. Na portálu Math4U si studenti mohou procvičit celou středoškolskou matematiku a učitelům umožní přípravu písemných prací či interaktivních testů. Databáze nabízí 4200 příkladů a 150 tréninkových her. Portál je bezplatný a funguje ve čtyřech jazykových verzích.

"Aplikace funguje jako nákupní košík. Učitelé si vyberou otázky, které se jim líbí, hodí je do nákupního košíku, stisknou tlačítko a písemka je hotova," uvedli autoři portálu Petra Vondráková a Petr Beremlijski. Studenti si při procvičování mohou vybrat 12 tematických oblastí. "Student si vybere, co chce procvičovat, v jakém jazyce, vybere si i počet otázek. Aplikace mu vygeneruje test na míru. Ten se skládá z otázek s jednou správnou odpovědí, student získává vyhodnocení po zodpovězení každé otázky," řekla mluvčí univerzity Petra Halíková.

Adam Plachetka s hosty v O2 areně nabídli odlehčený program

V pražské O2 areně vystoupil přední český operní pěvec Adam Plachetka. Na prvním samostatném koncertu v největší hale v metropoli, která již zažila zahraniční operní hvězdy jako Andrea Bocelliho nebo José Carrerase, přivítal několik hostů. Z hlediště se všemi místy upravenými k sezení jim podle pořadatelů aplaudovalo přes 8000 posluchačů. Vystoupení nabídlo mix klasiky a muzikálů pro fanoušky opery i lehčích žánrů.

Čtyřiatřicetiletý pěvec dosud ve své kariéře odehrál přes 700 představení a 170 koncertů. Mezi jeho vrcholné role patří Don Giovanni, Přemysl z Libuše nebo Figaro z Figarovy svatby. Plachetka vedle úspěchů na české scéně zažívá mimořádně úspěšnou kariéru v zahraničí, zejména jako člen souboru Vídeňské státní opery a pravidelný host Metropolitní opery.

Adam Ondra ukáže v dokumentu své schopnosti a balkánskou přírodu

Skalní útvary v několika zemích na Balkáně, tamní památky i místní obyvatele, ale především své dechberoucí výkony předvede v televizním dokumentu sportovní lezec Adam Ondra. Diváci uvidí jeho prvovýstupny na kolmé stěny, to, jak se pere s nepřízní počasí, nebo jak vůle pokořit skálu překoná i sebevětší únavu. "Na to, že mě při natáčení snímají kamery, jsem zvyklý od 16 let, nevnímám, co je vpravo, vlevo a soustředím se jen na následující pohyb," uvedl k natáčení.

Záměrem tvůrců série nebylo sledovat jen špičkové sportovní výkony, ale přinést i osobitý pohled na Balkán i lezectví očima jednoho z nejlepších světových lezců. Všechna místa v dokumentu pomáhali Ondrovi vytipovat tamní horolezci. Vždy se jednalo o neznámá místa s vysoce náročnými trasami s nejvyšší obtížností obtížností, které dokáže na světě vylézt jen několik lidí. Šestadvacetiletý Adam Ondra se již ve 12 letech zařadil mezi deset nejlepších světových lezců na obtížnost. Je trojnásobný mistr světa, přes deset let vede žebříčky skalních lezců.

Sainz vyhrál potřetí Rallye Dakar, Prokop byl dvanáctý

Motocyklista Ricky Brabec se stal prvním Američanem, který dokázal vyhrát Rallye Dakar. Tovární jezdec Hondy zároveň při premiéře soutěže v Saúdské Arábii ukončil kralování značky KTM, se kterou startovali všichni vítězové od roku 2001. Mezi automobily byl potřetí v kariéře nejrychlejší Španěl Carlos Sainz, jenž navázal na vítězství z let 2010 a 2018. Kategorii čtyřkolek ovládl Ignacio Casale z Chile, který stejně jako Sainz vyhrál slavnou soutěž potřetí.

Závěrečná dvanáctá etapa pořadí výrazně nezměnila. Martin Prokop tak skončil jako nejlepší Čech mezi automobily dvanáctý, motocyklista Martin Michek třiadvacátý a Zdeněk Tůma na čtyřkolce devátý. Sedmatřicetiletý Prokop tak nenavázal na dvě umístění v elitní desítce z předešlých let a zejména kvůli řadě technických problémů zaostal v celkovém součtu za o dvacet let starším Sainzem o více než čtyři hodiny. Motocyklista Michek se až do čtvrteční etapy držel ve druhé desítce průběžného pořadí, ale chybějící palivo a následná ztráta zapříčinily jeho propad ve výsledkové listině. V dnešní závěrečné zkrácené 12. etapě byl Michek čtrnáctý.

Kategorii kamionů na Rallye Dakar ovládl podruhé v kariéře Rus Andrej Karginov. Martin Macík byl pátý, Aleš Loprais sedmý a Martin Šoltys jedenáctý.

Český majitel kasina vyhrál v Rakousku u automatu 1,4 milionu eur

Český podnikatel ruského původu a hráč Leon Tsoukernik, sám majitel kasina, vyhrál v rakouském Seefeldu u automatu 1,37 milionu eur (zhruba 34,5 milionu korun). Výhru podnikatele potvrdila rakouská loterijní společnost Casinos Austria, jejímž největším akcionářem je česká Sazka. Šťastný výherce deníku Tiroler Tageszeitung řekl, že původně chtěl v Seefeldu hrát poker v rámci série turnajů této karetní hry. Protože ale ve hře neměl štěstí, dal si s přáteli víno a přešel k výhernímu automatu. Štěstěna se k němu opět přiklonila. Zaměstnancům rakouského kasina nechal 54.000 eur. Výhru chce Tsoukernik, dříve známý především jako obchodník se starožitnostmi, investovat hlavně do umění.

Počasí

Místy zataženo nízkou oblačností, ojediněle mlhy a mrholení, i mrznoucí. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C, při zmenšené oblačnosti 4 až 8 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C, na Šumavě až 6 °C.

V části Čech se bude v noci a sobotu tvořit při mrznoucím dešti ledovka. Silnice a chodníky tak mohou klouzat a hrozí nebezpečí úrazů a problémy v dopravě. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav.