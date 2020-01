Česko chce vypustit do vesmíru vlastní datové družice

Česká republika by mohla do několika let vyslat do vesmíru vlastní družice. Pracovaly by ve prospěch aliančního satelitního centra SATCEN ČR, které provozuje česká tajná služba Vojenské zpravodajství (VZ). Za úkol má vyhodnocovat pro NATO, ale i pro českou armádu a české instituce, snímky a data z vesmíru či letadel. V rámci projektu národní družicové technologie se počítá s vysláním více družic větší velikosti, řekla ČTK mluvčí VZ Alžběta Riethofová.

Centrum bylo zřízeno bylo v rámci českého závazku v Severoatlantické alianci. Experti v něm na základě získaných dat poskytují informace třeba vojákům v misích, ale i českým úřadům. Armáda tak může například prověřit bezpečnost cest, po kterých by se měli vojáci v cizím prostředí vydat, nebo analyzovat pohyb protivníka. Data mohou být využita i při osvobozování rukojmích. Hasiči získají informace o požárech, o rozsahu povodní či o chemických haváriích. Informace mohou sloužit i pro lesníky nebo zemědělce při sledování polí a lesů.

Právě v souvislosti se SATCEN Vojenské zpravodajství plánuje do budoucna projekt národní družicové technologie, ale také využívání umělé inteligence nebo projekt STRATOM (stratosférický obrazový systém), který by zajistil průzkumné obrazové informace z českého území. Pořízení vlastní národní družicové technologie je plánováno pod projektem nazvaným GOLEM (globální orbitální elektrooptický systém). Realizován by mohl být do roku 2024.

Kubera: Návštěva Tchaj-wanu není protičínskou návštěvou

Prezident Miloš Zeman trvá podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) na tom, že chystaná cesta předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan není v ekonomickém zájmu ČR. Podle šéfa horní komory to nebude protičínská návštěva a zájmy Česka neohrozí. Šéfové parlamentních komor to uvedli po společném novoročním obědě se Zemanem na Pražském hradě.

Podle Kubery nebude mít návštěva dramatické důsledky pro vztahy s Čínou, která Tchaj-wan pokládá za svou součást. Předseda Senátu jako důkaz uvedl to, že byl navzdory některým očekáváním pozván na čínské velvyslanectví v Praze na páteční oslavy čínského nového roku. Uvedl, že by navštívil i samotnou Čínu. Peking ale podle dřívějšího Kuberova vyjádření musí respektovat, že Česko je suverénní země a nemůže k němu přistupovat z pozice síly. Kubera se chystá na Tchaj-wan koncem února v čele podnikatelské mise.

STEM: Do Sněmovny by se dostaly všechny nynější strany

V prosinci by se do Sněmovny dostalo všech devět nynějších stran, zjistil průzkum agentury STEM. Volby by vyhrálo hnutí ANO s 33,6 procenta hlasů, následují Piráti a ODS shodně s 12,3 procenta. Trikolóra, která se v některých dřívějších volebních modelech blížila pěti procentům potřebným pro vstup do Sněmovny, by získala půl procenta, méně než Svobodní i Zelení. Prosincový volební model agentura STEM zveřejnila na svém webu.

"Situace v prosinci odráží váhavost a nerozhodnost," uvedl STEM. Poukázal na "nebývale vysoké" váhání lidí nad účastí ve volbách do Sněmovny. Odevzdat svůj hlas chtělo 54 procent lidí, volit neplánovala čtvrtina a 21 procent nebylo rozhodnuto. V průzkumu STEM mezi 29. listopadem a 10. prosincem odpovídalo 1083 lidí starších 18 let.

Šabatová: Křeček jako kandidát na ombudsmana není šťastná volba

Možnou kandidaturu jedenaosmdesátiletého Stanislava Křečka na ombudsmana nepovažuje veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová za šťastnou. Další dva kandidáty, tedy vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse, má oba za stejně vhodné adepty. Šabatová to řekla novinářům po skončení tiskové konference. Její mandát končí za měsíc. Kandidaturu Stanislava Křečka, který se o funkci ucházel už v roce 2014, navrhne prezident Miloš Zeman. V úterý to po schůzce se Zemanem řekl předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Stanislav Křeček byl do loňského roku zástupcem Anny Šabatové a opakovaně se neshodli. Opačný názor vyjádřil například v roce 2014 ve sledované kauze studentky, které škola nepovolila nosit hidžáb. Zatímco podle Šabatové škola dívku nepřímo diskriminovala, protože šátek je projevem náboženství, podle Křečka měla škola právo určit, jak mají žáci při výuce vypadat. Nového veřejného ochránce práv bude volit v únoru Poslanecká sněmovna.

Ministerstvo chce uložit Arrivě pokutu a zváží výpověď smlouvy

Ministerstvo dopravy vyčíslilo za nedostatky ve vlacích pokutu pro firmu Arriva na 670.000 korun. Zváží výpověď smlouvy, pokud služby dopravce nebudou v dohodnuté kvalitě. Za měsíc provozu provedlo ministerstvo ve vlacích Arrivy 23 kontrol. Další sankce budou za zpoždění nebo nevypravení vlaků. Na sociálních sítích to uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Na facebooku ministr navíc uvedl, že je rozčarován z nepříliš povedeného zahájení provozu Arrivy na rychlíkových linkách. "Panu řediteli jsem jasně oznámil, že pokud nebudou cestujícím poskytovány řádné a kvalitní služby v souladu se smlouvou, bude muset ministerstvo zvážit výpověď smlouvy," napsal. Arriva zatím oznámení o pokutě nekomentovala, nejprve se chce seznámit s písemným rozhodnutím.

Arriva, která je dceřinou firmou německých drah Deutsche Bahn, na svém webu koncem prosince zveřejnila omluvu cestujícím. Arrivě za problémy v železniční dopravě vyměřil pokutu už Liberecký kraj, vyčíslil ji na 815.000 korun. Hlavním důvodem je nefunkční odbavovací systém a také informační systém ve vlacích, který byl ještě na začátku ledna v němčině. O sankcích vůči firmě bude v únoru rozhodovat i Zlínský kraj. Před týdnem uvedl, že za zpoždění nebo nefungující prodej jízdenek v některých vlacích uplatní vůči Arrivě pokutu v řádu statisíců korun. V obou těchto krajích dopravce od nového jízdního řádu provozuje některé regionální vlaky.

Policie se zabývá nacistickými symboly na domech v Ústí nad Orlicí

V Ústí nad Orlicí v noci na dnešek někdo sprejem nastříkal na budovy nápisy s nacistickými nebo radikálními motivy. Na Roškotově divadle, které je národní kulturní památkou, je hákový kříž. Případem se zabývá policie, řekl ČTK starosta Petr Hájek (Oušťáci). Policie zatím eviduje 14 sprejováním poškozených objektů. Škoda je přes 100.000 korun, řekla ČTK policejní mluvčí Markéta Janovská. "Je to pro nás neobvyklá událost. Nikdy jsem se touto problematikou nemuseli zabývat a šetřit ji. Pokud se tady někdy objevil nápis, bylo to nahodilé, spíš klukovina. Nikdy ne masivnější akce jako teď," řekl Hájek. Vandal či vandalové posprejovali bytové domy, plot, provozovnu autoservisu i plechový přístřešek.

Výzkum vědců zpochybnil diagnózu deprese se sezonním průběhem

Výzkum vědců z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) zpochybnil existenci diagnózy deprese se sezonním průběhem. Podle této diagnózy se epizody deprese objevují vždy v návaznosti na konkrétní roční období. Nová studie vycházející z údajů o více než jednom milionu hospitalizací sice potvrdila, že obecně na jaře a na podzim přibývá hospitalizací pacientů s depresí, neprokázala však, že by se tyto hospitalizace opakovaly u konkrétních jednotlivců. ČTK o tom informoval mluvčí NUDZ Jan Červenka.

Vědci poprvé na základě matematického modelování testovali, zda odbornou a ještě více laickou veřejností obecně přijímaná diagnostická kategorie deprese se sezonním průběhem skutečně existuje. Na studii, která byla publikována v prestižním odborném mezinárodním žurnálu Bipolar disorders, se podíleli též vědci z kanadské Dalhousieovy univerzity.

Pokuta za neočipovaného psa se zvyšuje na 50.000 Kč

Ode dneška se zvyšuje pokuta za neočipovaného psa z 20.000 Kč na 50.000 Kč. V účinnost vstupuje novela veterinárního zákona, která změnu přinesla. Čipování je povinné od začátku roku, veterináři ale již evidují několik podnětů, kterými se budou zabývat. Žádné pokuty zatím neuložili, sdělil ČTK za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Až do roku 2022 ale nebude fungovat centrální registr psů, ve kterém by byly informace z čipů sjednocené. Nově se také budou muset hlásit veterinářům chovy se třemi a více fenami staršího jednoho roku, tato povinnost dříve platila od pěti fen.

Absenci registru kritizovali někteří soukromí veterináři. Zatím existuje několik dílčích databází, lidé ale nemají povinnost nechat zvíře s čipem zaregistrovat. Některá města mají vlastní registry. Například podle slánského veterináře Jaroslava Fidlera měli zákonodárci nejdříve vytvořit centrální registr a až poté zavést povinné čipování. To je nutné od začátku roku. Ministerstvo zemědělství již dříve odhadlo náklady na vytvoření centrální registru na 50 až 60 milionů korun.

Vědci vytvořili další embryo ohrožených nosorožců

Mezinárodní vědecký tým včetně odborníků ze Zoo Dvůr Králové nad Labem loni v prosinci vytvořil třetí životaschopné embryo nosorožce bílého severního, jemuž hrozí vyhynutí. První dvě embrya se podařilo vědcům vytvořit loni v srpnu. Embrya jsou nyní zamrazena a připravena na vložení do náhradní matky. První pokus je plánován na letošní rok. ČTK o tom informovali zástupci Zoo Dvůr Králové nad Labem. Na světě žijí v keňské rezervaci Ol Pejeta poslední dvě samice bílých severních nosorožců, které patří dvorské zoo. Podle zástupců projektu se vytvořením třetího embrya výrazně zvýšila šance na úspěšnou produkci mláděte. Zároveň se ukázalo, že procedura je bezpečná a lze ji opakovat, dokud zvířata příliš nezestárnou.

Samice Nájin a Fatu převezli zoologové společně se dvěma samci do Keni v roce 2009. Veterináři se domnívali, že africké prostředí bude pro reprodukci nosorožců příhodnější. Ačkoliv se zvířata pářila, ani jedna ze samic nebyla schopna přirozeně zabřeznout ani donosit mládě. Dva samci, Suni a Sudán, uhynuli v Keni v roce 2014 a 2018. Ve volné přírodě je druh považován za vyhynulý.

Bamboo Airways začne od konce března létat z Prahy do Hanoje

Vietnamský letecký dopravce Bamboo Airways začne pravděpodobně od konce března létat z Prahy do Hanoje. Linka bude fungovat dvakrát týdně a měla by pomoci obchodu i turistice mezi ČR a Vietnamem. Zástupci dopravce to oznámili na slavnostním představení linky. Vietnamci jsou třetí nejpočetnější menšina cizinců v Česku, podle Českého statistického úřadu jich zde žije více než 61.000.

Vietnamská společnost očekává, že Praha se stane tranzitní zemí pro cestující z Evropy do Vietnamu. Společnost Bamboo Airways, která svůj první let uskutečnila vloni v lednu, zároveň otevře vlastní obchodní zastoupení v Česku, které by mělo podporovat další ekonomickou i společenskou spolupráci mezi oběma zeměmi. Podle předního prodejce letenek v Česku společnosti Student Agency zájem o lety do Vietnamu v posledních letech prudce roste.

Studentka FAMU nominovaná na Oscara může získat trvalý pobyt v ČR

Studentka pražské FAMU Darja Kaščejevová (Daria Kashcheeva), jejíž film Dcera byl nominován na Oscara v kategorii krátký animovaný film, může získat trvalý pobyt v České republice. Předtím ale musí získat dlouhodobý pobyt, řekl na tiskové konferenci ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Kaščejevová, která má ruské občanství, je nyní v ČR na studijním pobytu. Novinářům řekla, že by v Česku ráda dál pracovala a že ji těší, že může Česko a katedru animované tvorby na FAMU reprezentovat. Kaščejevová odlétá se svým filmem na festival Sundance a připravuje nový film. Zaorálek jí za úspěchy s filmem Dcera, kterými reprezentuje ve světě českou kinematografii, poděkoval.

Nejvíce nominací na Českého lva mají Vlastníci a Nabarvené ptáče

Nejvíce nominací na filmové ceny Český lev získala tragikomedie Vlastníci režiséra Jiřího Havelky z prostředí schůze spolumajitelů domu. Dostala jich 12. Následuje Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula. Snímek sledující drsný osud židovského chlapce za druhé světové války má 11 nominací. Deset nominací posbírali Staříci, road movie o marnosti snahy vypořádat se s minulostí v režii Martina Duška a Ondřeje Provazníka. Výsledek prvního kola hlasování svých členů oznámila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA). O sošku Českého lva se filmy utkají v 15 statutárních kategoriích. Laureáti převezmou ocenění 7. března v pražském Rudolfinu.

V Praze začíná pětidenní festival íránských filmů

V Praze začíná devátý ročník festivalu íránských filmů, který letos nabídne 24 snímků na téma vykoupení. Podle pořadatelů přinese příběhy mužů a žen snažících se najít východisko ze svízelné situace. Z Prahy se festival přesune do Brna, Košic a Bratislavy. Úvod v Praze bude patřit filmu Zámek snů, který vypráví příběh muže, jenž se po letech mlčení znovu setkává se svými dětmi. Festival pak uzavře tajemný, feministický příběh lásky a naděje z doby státního převratu v Íránu v roce 1953. Film s názvem Ženy bez mužů přibližuje osudy čtyř žen, které hledají nezávislost, útěchu a lidskou společnost a jejichž životy se i přes odlišnou minulost spojí, aby dokázaly čelit společnosti ovládané muži.

Prokop se na Rallye Dakar posunul na 13. místo, Loprais je čtvrtý

Automobilový jezdec Martin Prokop se na Rallye Dakar posunul na 13. místo v průběžném pořadí. V 10. etapě, která byla z bezpečnostních důvodů kvůli silnému větru výrazně zkrácena, předstihl bývalého dvojnásobného světového šampiona formule 1 Fernanda Alonsa ze Španělska. V čele je i nadále Alonsův krajan Carlos Sainz, jenž dnes navýšil svůj náskok na Katařana Násira Attíju na 18 minut.

Mezi motocyklisty se drží na 14. místě Martin Michek, jenž zajel až 35. čas a byl horší než týmový kolega Milan Engel. Vede Američan Ricky Brabec. Na čtvrtém místě mezi kamiony je stále Aleš Loprais, který byl dnes devátý. Předstihl jej i nadále průběžně šestý Martin Macík.

Nejlepší dílčí výsledek v kariéře na Dakaru si připsal čtyřkolkář Zdeněk Tůma, jenž nestačil pouze na Poláka Kamila Wisňiewského. Celkově je ale Tůma jedenáctý. Původně měli závodníci v maratonské etapě, po které nebudou mít k dispozici pomoc mechaniků, absolvovat 534 měřených kilometrů. Pořadatelé ale etapu na 345. kilometru ukončili.

Sport - výsledky

Ester Ledecká při svém prvním startu ve Světovém poháru na snowboardu v sezoně dojela druhá v paralelním slalomu v rakouském Bad Gasteinu. Česká hvězda prohrála až ve finále s vedoucí ženou seriálu Němkou Ramonou Hofmeisterovou. Ledecká na první snowboardový závod čekala nezvykle až do poloviny ledna. Jindy začínala v prosinci v italských střediscích, ale tentokrát měly přednost lyže.

Bez ztráty jediného gamu prolétla Markéta Vondroušová druhým kolem turnaje v Adelaide a ve čtvrtek vyzve světovou jedničku Asleigh Bartyovou. Dvacetiletá česká tenistka, která na kurtech chyběla půl roku a v září podstoupila operaci zápěstí, deklasovala Australanku Arinu Rodionovovou dvakrát 6:0. "Sama jsem překvapená, jak dobře hraju," řekla rodačka ze Sokolova v rozhovoru na kurtu.

Čeští házenkáři zvítězili na evropském šampionátu v závěrečném utkání základní skupiny B nad Ukrajinou 23:19 a prošli do další fáze turnaje. Reprezentanti ve Vídni v přímém souboji o postup v poločase o gól prohrávali, ale po změně stran zlepšeným výkonem otočili stav a potvrdili roli favorita. Český celek navázal na nedělní vítězství nad Severní Makedonií a zakončil vídeňskou skupinu s bilancí dvou výher a jedné porážky.

Počasí

Převážně polojasno. Ojediněle, na Českomoravské vrchovině a na Moravě na většině území zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, i mrznoucí. Nejvyšší denní teploty 4 až 9 °C, při nízké oblačnosti nebo mlze kolem +1 °C, v 1000 m na horách kolem +5 °C, na Šumavě kolem 9 °C.