Česká diplomacie chce podpořit český vývoz do Indie

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z ČSSD je na návštěvě Indie. Do druhé nejlidnatější země odjel mimo jiné podpořit české exportéry a investory. V hlavním městě Dillí s ním je také delegace podnikatelů. Na velké mezinárodní konferenci bude jednat s indickým premiérem Nárendrou Módím. Vedle toho bude mít šéf české diplomacie dvoustranné jednání se čtyřmi ministry indické vlády, obrany, průmyslu, civilního letectví a také s hlavou indické diplomacie Subrahmanyamem Jaishankarem. I s ním chce mluvit o byznysu. "Rádi bychom pozvali pana ministra na nové fórum Indie-Střední Evropa, které bychom chtěli v letošním roce poprvé uspořádat," uvedl Petříček. Za důležité odbytiště považuje Indii také viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. "Podle předpovědí by v roce 2030 měla mít více obyvatel než Čína. Je tu hodně mladých, což zaručuje té zemi určitou perspektivu," řekl Špicar.

Vládní dluh ve 3. čtvrtletí stoupl na téměř 1,8 bilionu, míra zadlužení ale klesla

Vládní dluh ČR v loňském třetím čtvrtletí meziročně stoupl o 5,4 miliardy korun na 1,7835 bilionu korun. Míra zadlužení ale klesla o 1,91 procentního bodu na 31,97 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Ve srovnání s druhým čtvrtletím se dluh snížil o 33,8 miliardy korun a míra zadlužení klesla o 1,18 procentního bodu. Celkové příjmy sektoru vládních institucí vzrostly meziročně o 6,6 procenta. Podle statistiků se na tom zejména podílel růst daní z důchodů, přijatých sociálních příspěvků, důchodů z vlastnictví a ostatních běžných transferů. Celkové výdaje vládních institucí vzrostly o 7,5 procenta. K jejich růstu nejvíce přispěl růst náhrad zaměstnancům, mezispotřeby a naturálních sociálních transferů, uvedl ČSÚ.

Izraelská firma nedodala 120 nových náramků pro domácí vězně, hrozí omezení monitoringu

Izraelská firma SuperCom nedodala 120 objednaných nových náramků pro odsouzené k domácímu vězení. Podle Probační a mediační služby tak hrozí dočasné omezení kontroly monitoringu vězňů. Nahradit by je přechodně mohly například namátkové kontroly. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) označila chování dodavatele za nezodpovědné s tím, že veřejnost může ztratit důvěru v elektronickou kontrolu trestu domácího vězení. SuperCom má s PMS smlouvu do roku 2024. Nové náramky v počtu 120 kusů měla dodat loni v říjnu, na výzvy a urgence podle Probační a mediační služby nereaguje.

Počet dražeb v Česku se v uplynulém roce mírně snížil

V minulém roce klesl v České republice počet dobrovolných i nedobrovolných dražeb. Informovala o tom společnost Prokonzulta, která je dlouhodobě největším dražebníkem v Česku. Podle oficiální statistiky na portále Centrální adresa se v Česku loni uskutečnilo 1638 dražeb, tedy o 40 méně než v roce 2018. Celkem se v nich prodal majetek za dvě a půl miliardy korun. Do dražeb se nejčastěji dostávají rodinné domy, byty a pozemky.

Celníci plánují zrušit letos 10 ze 43 územních pracovišť

Celní správa plánuje zrušit během letošního roku územní pracoviště v Hodoníně, Chebu, Jičíně, Karviné, Mostě, Pelhřimově, Strakonicích, Tachově, Trutnově a Vyškově. Rušení pracovišť by nemělo vést k propouštění, celníci budou přeřazeni na jiné činnosti, sdělila na dotaz ČTK mluvčí celní správy Martina Kaňková. Důvodem omezení počtu pracovišť je podle Kaňkové mimo jiné tlak na postupnou elektronizaci celní agendy. Správa má v současnosti 15 celních úřadů a 43 územních pracovišť. "Vzhledem k postupující elektronizaci a snižování počtu systemizovaných míst v agendách celní a daňové je navrženo zrušení některých územních pracovišť. Nedojde k žádnému propouštění ze strany zaměstnavatele," uvedla Kaňková. Hlavním přínosem navrhovaných kroků je podle ní přesun celníků z rušených územních pracovišť na kontrolní a dohledové činnosti, které jsou efektivnější.

V Česku dál roste počet e-shopů. Je jich přes 46 tisíc

Jen loni v Česku vzniklo 3 100 nových internetových obchodů. Lidé tak můžou nakupovat už ve více než 46 tisících e-shopech. Vyplývá to z dat společnosti Heureka.cz. Rostou také útraty online - loni takto nakoupili zákazníci zboží za 155 miliard korun, což je podle statistik Asociace pro elektronickou komerci o 15 procent víc než v roce 2018. Právě rychlý růst tržeb v odvětví je podle odborníků jedním z hlavních důvodů pro založení internetového obchodu.

V automobilce TPCA v Kolíně se bude vyrábět Toyota Yaris

Automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) bude ve svém kolínském závodě vyrábět model Toyota Yaris. Vyrábět se bude souběžně s modely Toyota Aygo, Citroën C1 a Peugeot 108, které zde vznikají nyní. Od 1. ledna 2021 převezme společný kolínský závod Toyota, i poté se zde budou vyrábět auta všech tří značek, informoval ČTK mluvčí TPCA Tomáš Paroubek. Přesný termín, kdy se bude Yaris v Kolíně vyrábět, firma neuvedla, přesný harmonogram, objem výroby a výši investice zveřejní později. Z linky zde budou sjíždět auta s benzinovým a hybridním pohonem.

Partnerskou zemí veletrhů cestovního ruchu v Brně bude Thajsko

Partnerskou zemí veletrhů cestovního ruchu Go a Regiontour bude Thajsko. Návštěvníci budou moci ochutnat speciality thajské kuchyně, absolvovat masáž od thajských masérek a uvidí představení thajského boxu. Informoval o tom manažer veletrhů Petr Maliňák. Veletrhy se uskuteční na brněnském výstavišti od čtvrtka do neděle. Partnerskou zemi mají veletrhy poprvé. Na Thajsko padla volba proto, že je mezi cestovateli stále oblíbenější a jezdí se do něj díky stabilnímu teplému počasí celoročně. Cestovatelský festival Go Kamera se poprvé přesune přímo do hlavního pavilonu P a hlavním tématem budou cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Poprvé se také bude soutěžit o nejhezčí pohlednici Slovenska, která doplní tradiční soutěž o nejhezčí českou pohlednici.

Sklizeň ovoce klesla za lošnký rok na necelých 130 tisíc tun

Úroda ovoce za loňský rok výrazně klesla. Meziročně se sklizeň snížila o 27 procent na skoro 130 tisíc tun. Vyplývá z informací Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Za poklesem úrody můžou hlavně jarní mrazy. Kromě meruněk, malin a ostružin se to týká všech druhů ovoce. Předseda Ovocnářské Unie Martin Ludvík řekl, že podobný pokles očekával. Kvůli menší produkci a zhoršení kvality odhadují ovocnáři ztrátu zhruba 200 milionů korun. Loni od státu získali jako kompenzaci za škodu způsobenou mrazem 50 milionů korun.

Pěstování rybízu v Česku končí, zpracovatelské podniky nemají o toto ovoce zájem

Čeští sadaři končí s pěstováním černého, červeného a bílého rybízu. O ovoce, které se používá především na zpracování, není mezi zpracovatelskými podniky zájem. Výkupní ceny rybízu jsou dlouhodobě velmi nízké a sadařům se jej nevyplatí pěstovat. Po broskvích a angreštu je rybíz dalším ovocným druhem, který mizí z českých produkčních sadů. Celkové plochy sadů v ČR od roku 1989 trvale klesají. Na Ovocnářských dnech v Hradci Králové to ČTK řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Počasí na středu

Převážně polojasno. Ojediněle, na Českomoravské vrchovině a na Moravě na většině území zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, i mrznoucí. Zpočátku ojediněle mrznoucí mrholení nebo slabé sněžení. Nejvyšší teploty 4 až 9 °C, při nízké oblačnosti nebo mlze kolem +1 °C, na horách kolem +5 °C, na Šumavě kolem 9 stupňů Celsia.