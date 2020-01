Petříček v doprovodu podnikatelů odlétá na návštěvu Indie

Ministr zahraničí Tomáš Petříček odlétá na třídenní návštěvu Indie kde se kromě politických jednání v úterý a ve středu zúčastní mezinárodní konference Raisina Dialogue 2020. Šéfa české diplomacie doprovodí podnikatelská delegace. Ministr navazuje na premiéra Andreje Babiše, který Indii navštívil před rokem, zúčastnil se podnikatelských fór a otevřel v zemi závody českých firem. Petříčka čeká jednání o ekonomických vztazích i s jeho indickým protějškem, se kterým by měli připravit i jeho návštěvu Česka plánovanou na červen.

Ministr Petříček (ČSSD) nebude z Indie pokračovat do Kuvajtu, jak bylo původně plánováno. Návštěvu zrušila kuvajtská strana kvůli bezpečnostní situaci v regionu, uvedl na dotaz ČTK tiskový odbor ministerstva zahraničí. Diplomacie bude hledat pro cestu náhradní termín. Naposledy byl český ministr zahraničí v této blízkovýchodní zemi v roce 2004.

Analytici: Inflace zatím zůstane vyšší

Inflace v nejbližších měsících zřejmě příliš neklesne, důvodem bude mimo jiné letošní zvýšení spotřebních daní u tabáku a alkoholu. Od poloviny roku by ovšem již inflace mohla začít postupně klesat zpět ke dvěma procentům. Vyplývá to z vyjádření analytiků. Spotřebitelské ceny v Česku loni v průměru stouply o 2,8 procenta. Byla to druhá nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních 11 let. Vyšší byla pouze v roce 2012, a to 3,3 procenta. Na růst cen měly největší vliv ceny za bydlení, včetně energií.

Polský CANPACK otevře v červenci ve Stříbře továrnu na plechovky

Polská skupina CANPACK zahájí letos v červenci ve Stříbře výrobu hliníkových nápojových plechovek. Jde o investici zhruba za 2,5 miliardy korun. Zaměstná maximálně 160 lidí ve dvou nebo třech směnách. "Nabírají zaměstnance, už je začínají dopředu školit. Rozjeli to ve velkém, nabízejí velmi zajímavé platové podmínky. Výrobu chtějí zahájit letos v červenci," uvedl starosta téměř osmitisícového města Martin Záhoř (ANO). Firma má podle starosty zájem hlavně o místní obyvatele a nabízí platy výrazně vyšší, než je průměr v lokalitě. Pro ně je zaměstnanec, kterého půl roku školí v Polsku a pak ještě ve Stříbře, nákladný, a proto je chtějí dlouhodobě udržet, dodal. Pro město je také velmi důležité, že nebude mít haly v pronájmu, ale bude je vlastnit. "Je to záruka stability. Továrna tady za pět nebo za deset let neskončí," uvedl Záhoř.

CANPACK zaměstnává v 19 zemích světa kolem 8000 lidí. Kapacita továrny ve Stříbře bude až 1,2 miliardy plechovek ročně. Canpack bude dodávat plechovky hlavně Plzeňskému Prazdroji.

E15.cz: PPF chce investovat 3,7 mld. do komplexu v Moskvě

Investiční skupina PPF českého miliardáře Petra Kellnera chce investovat přes deset miliard rublů (přes 3,7 mld. Kč) do druhé fáze rozšíření kancelářského parku Comcity v Moskvě. Uvedl to server E15.cz na základě vyjádření mluvčí PPF Zuzany Migdalové. Zahájení provozu druhé etapy projektu se podle serveru očekává v polovině roku 2022. Zahrnovat bude dvě kancelářské budovy a čtyřhvězdičkový hotel se 150 pokoji. V celém Rusku má Kellnerova skupina podle serveru šest realitních projektů.

Malé stavební úřady zůstanou u obcí, dohodli se Dostálová a Lukl

Ministerstvo pro místní rozvoj upraví návrh stavebního zákona tak, že úředníci odpovědní za stavební řízení na úrovni obcí nebudou převedeni do nového státního modelu. Původně mělo pod stát přejít 13.500 úředníků, nyní to bude asi 7000. Novinářům to po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a šéfem Svazu měst a obcí Františkem Luklem řekla ministryně Klára Dostálová (za ANO). Podle Lukla je ústupek kompromisem, na který budou slyšet i ostatní kritici nové právní úpravy.

Zákon by měl nově zachovat stavební úřady na úrovni obcí. "Pro běžného občana by zůstalo vše tak, jak je, první bod, se kterým by komunikoval, by byl obecní stavební úřad," uvedla Dostálová. Dále by ale rozhodovaly státem řízené krajské úřady a centrála. Rovnou na úrovni státu by se měly řešit liniové a velké veřejně prospěšné stavby. Babiš podle Dostálové trvá na tom, aby zákon vstoupil v platnost 1. ledna 2021. Svaz měst a obcí po dnešním jednání už netrvá na tom, aby byl zákon stažen, ale stačí mu jeho dopracování.

Slovenští dopravci blokují kamionům některé hraniční přechody

Slovenští dopravci pokračují na některých přechodech s Českem, Polskem a Maďarskem v blokování kamionové dopravy. Situací se bude zabývat slovenský premiér Peter Pellegrini s ministry dopravy, financí, hospodářství a vnitra. Blokády na více než dvaceti místech Slovenska oznámila Unie autodopravců Slovenska (UNAS), která už minulé úterý zahájila protesty za výrazné snížení silniční daně či za pozastavení výběru mýtného. "Blokáda zahájena dle plánu, nákladní vozidla posílají slovenští kolegové zpět do ČR," informovala česká policie v noci na twitteru o situaci na dálnici D2. "Obdobná situace je i na ostatních bývalých hraničních přechodech v Jihomoravském kraji. Osobní auta projíždějí zatím bez problémů," dodala.

Zemřel britský filozof Scruton spojený s československým disentem

Ve věku 75 let zemřel britský konzervativní filozof a politolog Roger Scruton, jenž působil v takzvané podzemní univerzitě, která fungovala v komunistickém Československu v době normalizace. Scruton podle prohlášení na jeho internetových stránkách zemřel po šestiměsíčním boji s rakovinou. Loni v listopadu v Praze od předsedy Senátu Jaroslava Kubery obdržel za činnost v podzemní univerzitě stříbrnou pamětní medaili Senátu.

Na činnosti podzemní univerzity se Scruton podílel v letech 1979 až 1989 a spolu s dalšími kolegy ze zahraničí vedl bytové semináře v Praze, Brně a Bratislavě pro ty, jimž režim neumožnil studium na vysokých školách. Do komunistického Československa konzervativní intelektuál sám jezdil až do roku 1985, kdy ho zatkla Státní bezpečnost a kdy byl ze země vypovězen, aniž se mohl vrátit. Znovu přijel až v roce 1990 po pádu komunistického režimu. Své zážitky z normalizačního Československa a s tehdejšími disidenty shrnul v románu Notes from Underground, který pod českým názvem Zápisky z podzemí vyšel v roce 2015.

Prokop na Dakaru klesl na 14. místo, Loprais byl dnes třetí

Automobilový jezdec Martin Prokop zajel v osmé etapě na Rallye Dakar po technických problémech s fordem až dvaadvacátý čas a v průběžném pořadí klesl na 14. místo. Před českého reprezentanta se dostal dvojnásobný mistr světa formule 1 Fernando Alonso, v čele je i nadále jeho španělský krajan Carlos Sainz. "Drželi jsme dobré tempo a zazávodili jsme si s ostatními auty. Ale na kilometru 400, asi po nejdelší rovině, jakou jsem kdy jel, která měla 31 kilometrů na plný plyn, tak se nám rozbila plynová klapka a auto přestalo jet," řekl Prokop na facebooku. Posádka týmu MP Sports opravou ztratila více než 20 minut.

V kategorii kamionů se dařilo Aleši Lopraisovi, který dojel třetí a poprvé se letos v Saúdské Arábii dostal na pomyslné stupně vítězů. V celkovém hodnocení je i nadále čtvrtý, na třetího Bělorusa Sergeje Vjazoviče však Loprais ztrácí stále téměř hodinu. Vede Andrej Karginov z Ruska.

Dnešní etapu, která měla start i cíl ve Vadí ad-Dauásiru a závodníci v ní absolvovali 474 měřených kilometrů, neabsolvovali po nedělním úmrtí Portugalce Paula Goncalvese motocyklisté ani čtyřkolkáři.

Sport

České vítězky tenisového turnaje v Brisbane si upevnily pozice ve světovém žebříčku. Karolína Plíšková, které se v neděli poprvé v kariéře podařilo titul obhájit, je v prvním pořadí nové sezony WTA stále druhá. Barbora Strýcová dál vede žebříček čtyřhry. Plíšková v Brisbane získala šestnáctou trofej na okruhu WTA. Týden před startem grandslamu Australian Open má ale stále velkou bodovou ztrátu (1607) na Australanku Ashleigh Bartyovou, která vypadla již ve druhém kole. Petra Kvitová si po semifinálové účasti v Brisbane pohoršila o jedno místo a je osmá. Deblová jednička Strýcová na stejném turnaji triumfovala s tchajwanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej. V první desítce žebříčku je také devátá Kateřina Siniaková, jež zahájila sezonu rovněž titulem. V čínském Šen-čenu nenašla přemožitelku po boku Barbory Krejčíkové.

Počasí

Oblačno až zataženo. Ojediněle slabý déšť nebo mrholení, nad 1000 m sněžení. Nejvyššídenní teploty 3 až 7 °C, na Moravě místy kolem +1 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C, na Šumavě až +3 °C.