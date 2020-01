Zeman oceňuje, že se Válková rozhodla nekandidovat na ombudsmanku

Prezident Miloš Zeman si váží rozhodnutí poslankyně Heleny Válkové (ANO) nekandidovat na ombudsmanku poté, co se objevily informace o tom, že v 70. letech napsala odborný článek společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Nevidí důvod stahovat její nominaci, když ji sama odmítla, protože Sněmovna tak nemá o čem hlasovat, řekl dnes Zeman v rozhovoru na serveru Blesk.cz. Nechtěl mluvit o tom, zda by měla být Válková odvolána i z funkce zmocněnkyně pro lidská práva.

Zeman zároveň řekl, že si umí představit, že by místo Válkové navrhl na ombudsmanku poslankyni ČSSD Kateřinu Valachovou. Musel by ale dostat příslušný návrh od předsedy ČSSD Jana Hamáčka.

Zeman nepojede v dubnu do Číny, zastoupí ho Hamáček

Prezident Miloš Zeman nepojede v dubnu do Číny na summit 17+1, tedy jednání Číny se zeměmi střední a východní Evropy. Jedním z důvodů jeho rozhodnutí jsou chybějící čínské investice v Česku, řekl dnes na serveru Blesk.cz. Požádá vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), aby ho v Číně zastoupil.

"Nemyslím si, že čínská strana splnila to, co slibovala. Mluvím o investicích. A z toho vyplývá, že to, že tam pojede sice významná politická osobnost, ale přece jen ne prezident, je jakýsi signál," řekl Zeman. Za další důvod toho, že do Číny nepojede, označil to, že v zemi byl jako prezident už pětkrát a nyní je podle něj řada na někom dalším.

Zeman naopak potvrdil svou účast na oslavách konce druhé světové války v květnu v Moskvě. Při cestě do Ruska si chce stěžovat na pracovníka ruského ministerstva zahraničí, který kritizoval zavedení českého památného dne připomínajícího okupaci vojsky Varšavské smlouvy z 21. srpna 1968.

Hamáček by uvítal, kdyby Válková skončila jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček by uvítal, kdyby poslankyně Helena Válková (ANO) skončila i ve funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva poté, co se objevily informace o tom, že v 70. letech napsala odborný článek společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. O věci bude chtít mluvit s premiérem Andrejem Babišem (ANO), řekl dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM). Podle Hamáčka ale o setrvání Válkové bude muset rozhodnout Babiš, protože ANO má ve vládě deset ministrů a ČSSD jen pět.

Babiš: Důchody porostou nezávisle na ekonomické situaci

Růst důchodů bude pokračovat nezávisle na ekonomické situaci země a v roce 2021 dosáhnou v průměru 15.000 korun. V pořadu Partie na televizi Prima to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Odmítl také tvrzení, že českému důchodovému účtu hrozí propad kvůli odchodu silných ročníků do penze v příštích deseti až 20 letech. Podle něj se tento pokles nahradí vyššími sociálními odvody ze stoupajících mezd. Babišovy výroky kritizovali představitelé ODS, TOP 09 i Piráti.

"Důchody budou nadále růst. Není důvod k obavě, že by nerostly. Myslím že to bude víc než 15.000 korun průměr v roce 2021," řekl. Doplnil, že vláda hodlá zakotvit další zvyšování důchodů i do rozpočtových rámců na následující roky po skončení funkčního období Sněmovny. Letos se důchody v průměru zvýšily o 900 korun, tedy o 151 korun nad zákonem stanovenou valorizaci. Průměrný důchod by tak měl činit 14.326 korun.

Průzkum: Na 93 procent Čechů platilo v posledním týdnu hotovostí

Přestože lidé čím dál častěji platí kartami nebo přes svá mobilní zařízení, klasický bankomat a hotovost zdaleka nejsou na ústupu. Na 93 procent Čechů platilo v posledním týdnu hotovostí a 85 procent k tomu využívá bankomaty, vyplývá z průzkumu společnosti STEM/MARK pro provozovatele bankomatů Euronet.

Na 83 procent Čechů tvrdí, že snadný přístup a výhodné umístění bankomatu je pro ně důležité nebo velmi důležité. Preference se liší podle věku, například hotovost je velmi oblíbená u mileniálů ve věku 18 až 29 let, z nichž 36 procent dává přednost hotovosti před platební kartou. Na preference má vliv také vzdělání, lidé bez maturity jsou nakloněni hotovosti více (39 procent) než lidé s vyšším dosaženým vzděláním.

Síť bankomatů a jejich dostupnost má v ČR přitom stále rezervy. Na 63 procent lidí žijících v malých obcích pod 5000 obyvatel tvrdí, že nejbližší bankomat je velmi daleko od jejich bydliště.

Karolína Plíšková porazila Keysovou a obhájila v Brisbane titul

Karolína Plíšková poprvé v kariéře obhájila titul na okruhu WTA. Česká tenistka ve finále v Brisbane porazila Američanku Madison Keysovou 6:4, 4:6, 7:5 a stejně jako loni na tamním turnaji zahájila rok vavřínem.

Plíšková vyhrála trofej v Brisbane už potřetí, poprvé to dokázala roce 2017. "Je to pro mě zaslíbené místo, hraje se mi tady skvěle," řekla rodačka z Loun při vyhlášení, se třemi tituly a sedmnácti vyhranými zápasy nejúspěšnější hráčka v Brisbane.

Celkově si připsala 16. turnajové vítězství. Díky tomu si upevnila pozici světové dvojky a druhé nasazené pro blížící se grandslam Australian Open.

V Brisbane slavila titul i Barbora Strýcová. Světová jednička ve čtyřhře uspěla s tchaj-wanskou hráčkou Sie Šu-wej. Ve finále si poradily s domácí Ashleigh Bartyovou a Nizozemkou Kiki Bertensovou 3:6, 7:6 a 10:8 po odvrácení mečbolu.

Ledecká vybojovala šesté místo v kombinaci v Zauchensee

Ester Ledecká vybojovala šesté místo v kombinaci na Světovém poháru v Altenmarktu-Zauchensee a mezi elitní desítku se prosadila v další lyžařské disciplíně. Po pátém čase v super-G si ve slalomu, jemuž se mezi tréninky na lyžích a snowboardu věnuje minimálně, pohoršila jen o jedno místo. Vítězkou se stala Italka Federica Brignoneová.

Ledecká superobří slalom senzačně vyhrála na olympijských hrách v Pchjongčchangu a prvenství vybojovala už i ve sjezdu v SP. V pohárovém seriálu dnes absolvovala kombinační závod poprvé a dosáhla na výborné umístění.

Počasí

Předpověď na pondělí: Oblačno až zataženo. Ojediněle slabý déšť nebo mrholení, nad 1000 m sněžení. Ojediněle mlhy, zpočátku i mrznoucí. V Čechách postupně ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, na Moravě místy kolem +1 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C, na Šumavě až +3 °C. Mírný jihozápadní vítr 2 až 5 m/s se bude měnit na jihovýchodní.