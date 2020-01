Předsedou Pirátů byl znovu zvolen Ivan Bartoš

Předsedou Pirátů bude další dva roky opět Ivan Bartoš. Do druhého kola hlasování celostátního fóra Pirátů společně s ním postoupil i místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, který ale následně vzhledem k velkému rozdílu v podpoře obou kandidátů z volby odstoupil. Třetí kandidát, poslanec Mikuláš Ferjenčík, do druhého kola volby nepostoupil.

Do volby se zapojilo 63,4 procenta všech členů Pirátů. Kromě hlasujících přímo na sjezdu v Ostravě mohli odevzdat hlas i prostřednictvím internetu.

Církev československá husitská si připomíná sté výročí svého vzniku

Církev československá husitská (CČSH) si slavnostní bohoslužbou v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí připomene 100 let své existence. Církev se hlásí k cyrilometodějské tradici, navazuje na učení Jana Husa, reformační úsilí a odkaz Jana Amose Komenského i Tomáše G. Masaryka.

Dnešní Církev československá husitská vznikla v lednu 1920 jako Církev československá z reformního křídla katolických kněží, kteří požadovali samostatnost národní církve a reformy. Místo odluky církve od státu usilovali o nezávislost na Vatikánu, který byl podle jejich názoru kompromitován svým úzkým spojením s habsburským Rakouskem. Vyhlášení Církve československé husitské se konalo 11. ledna 1920 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.

Vláda posoudí zrušení rodného čísla jako identifikátoru

Zrušením rodného čísla jako hlavního způsobu ověřování identity při komunikaci s úřady se bude v pondělí zabývat vláda. Ministerstvo vnitra jí předložilo materiál, který zpracovává plány na letošní rok. Rodné číslo, ze kterého lze vyčíst další osobní údaje, nyní slouží jako tzv. stykový identifikátor s orgány veřejné správy, v budoucnu by ho mohla nahradit čísla občanských průkazů. Změna vychází z deset let starého rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Kromě toho, že by rodné číslo nemělo být používáno jako klíčový identifikátor v komunikaci občana se státem, by také nemělo být vůbec zapisováno do občanských průkazů.

Od července se zvýší poplatek výrobcům za čerpání minerální vody

Od července se nejspíš zvýší poplatek výrobcům balených vod za čerpání minerální vody. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje růst ze současných šesti na devět korun za metr krychlový, návrh v pondělí projedná vláda. Poplatek se zvýšil naposledy v roce 2014, stát na něm vydělal v roce 2018 asi 18 milionů korun. Teď očekává 27 milionů. Každý Čech spotřeboval v roce 2017 v průměru asi 55 litrů minerálních vod. Podle výrobců jde o iracionální krok, který poškodí domácí produkci proti zahraniční.

Piráti by chtěli desetkrát více krajských zastupitelů

Předseda Pirátů Ivan Bartoš, který na celostátním fóru Pirátů v Ostravě obhajuje svůj post, by si v podzimních krajských volbách přál alespoň desetinásobný zisk mandátů proti nynějším devíti krajským zastupitelům. Po sněmovních volbách v roce 2021 chce, aby Piráti byli ve vládě. Uvedl to ve svém kandidátském projevu.

Za jasný cíl nového předsednictva považuje dostat Pirátskou stranu do vlády po sněmovních volbách, které by se měly konat příští rok na podzim. "My v těch volbách chceme uspět a v souladu se schválenou strategií být ve vládě, v budoucí vládě této země. Je to jasný cíl podílet se na exekutivě," řekl Bartoš.

Piráti si v sobotu zvolí na jednání celostátního fóra v Ostravě nové vedení. Předsednickou funkci obhajuje právě Bartoš, kromě něj kandidují místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík.

Plíšková postoupila do finále turnaje v Brisbane, Kvitová vypadla

Obhájkyně titulu Karolína Plíšková odvrátila v semifinále tenisového turnaje v Brisbane mečbol a porazila Naomi Ósakaovou z Japonska 6:7, 7:6 a 6:2. Ve finále se obhájkyně titulu střetne s Američankou s Madison Keysovou.

Naopak Petra Kvitová ztratila na turnaji v Brisbane nadějně rozehrané semifinále. Právě nad Madison Keysovou vedla 6:3 a 2:0, ale v boji o finále nakonec podlehla 6:3, 2:6 a 3:6.

O titul ve čtyřhře si v Brisbane zahraje světová deblová jednička Barbora Strýcová. Se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu zdolaly v semifinále ukrajinsko-čínský pár Nadija Kičenoková, Jang Čao-süan 7:6 a 6:3. Ve finále se nejvýše nasazené střetnou s domácí Ashleigh Bartyovou a Nizozemkou Kiki Bertensovou.

Ledecká skončila osmá ve sjezdu SP v Zauchensee

Lyžařka Ester Ledecká dojela osmá ve sjezdu v Zauchensee a pošesté se ve Světovém poháru vešla do desítky. Poprvé vyhrála Švýcarka Corinne Suterová a předstihla Češku v čele hodnocení disciplíny.

Na zkrácené trati kvůli mlze a větru zajela Sutterová čas 1:18,79 a zvítězila o 29 setin před Italkou Nicol Delagovou. Třetí byla krajanka Suterové Michelle Gisinová. Ledecká startující s devatenáctkou zaostala za vítězkou 1,41 sekundy.

Ledecká skončila třetí a druhá v tréninku, ale ve zkušebních jízdách jely sjezdařky celé tři kilometry. Závod měl start níže, trať tak byla kratší skoro o 700 metrů a Ledecká ztratila v první půlce. Druhou pasáž zvládla dobře a byla osmá.

České olympijské vítězce v super-G na lyžích a paralelním obřím slalomu na snowboardu znovu v rakouském středisku nepřálo počasí. Před třemi lety zde vyhrála trénink, ale závod byl rovněž zkrácený a tehdy ani nebodovala.

V hodnocení sjezdu má čtyřiadvacetiletá Ledecká, vítězka jednoho sjezdu z Lake Louise, po třech závodech 182 bodů a na Suterovou ztrácí 43 bodů.

Počasí

Předpověď na neděli: Polojasno až skoro jasno. Zpočátku místy mrznoucí mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Večer od severozápadu přibývání frontální oblačnosti. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, na Moravě místy kolem +2 °C. Slabý jižní až jihozápadní vítr, na severovýchodě území postupně mírný vítr 3 až 7 m/s.