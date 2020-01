Ministr Petříček: Je třeba zamezit eskalaci konfliktu na Blízkém východě

Je třeba zamezit eskalaci konfliktu na Blízkém východě a přimět Írán, aby upustil od podpory teroristických skupin, které destabilizují řadu zemí v regionu. Po schůzce se saúdskoarabským státním ministrem pro zahraniční záležitosti Ádilem Džubajrem to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Situací v regionu se budou dnes odpoledne zabývat i ministři zahraničí zemí Evropské unie na mimořádném jednání v Bruselu. Podle Petříčka zatím není jisté, zda na setkání dorazí i íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf, kterého pozval šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Petříček s Džubajrem se na jednání zabývali zejména aktuální situací na Blízkém východě po střetu mezi USA a Íránem na území Iráku. Džubajr odsoudil íránské raketové útoky na spojenecké základny v Iráku, kterými Teherán odpověděl na zabití velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního. Podle něj tím Írán narušil iráckou suverenitu. Džubajr je po mnohaleté pauze prvním členem saúdskoarabské vlády, který navštívil Česko. Podle ministerstva zahraničí v Saúdské Arábii nastávají v poslední době významné změny v politické, ekonomické i sociální oblasti, které otvírají příležitosti pro české firmy.

Maláčová chce do pár měsíců předložit novelu s reformou penzí

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) chce do několika měsíců připravit důchodovou novelu s reformou penzí. Návrh by mohl podle ní v ideálním případě už upravit technické rozdělení nynějšího veřejného systému na dva pilíře - nultý se základním solidárním důchodem a první se zásluhovou částí důchodu. Maláčová to řekla na tiskové konferenci po jednání komise pro spravedlivé důchody. O nastavení parametrů nového penzijního systému a výši penzí komise nehlasovala.

Jak vysoká by základní a zásluhová penze mohly být, se komise neshodla. Podle šéfky komise Danuše Nerudové jsou na stole tři varianty - spravedlivá, technická a úsporná. Ve spravedlivé a technické by základní důchod činil 30 procent průměrné mzdy, v úsporné 22 procent. V prvních dvou by tak všichni senioři a seniorky měli teď jistých 10.500 korun, ve třetí 7740 korun. Pro zásluhovou část by měla zůstat stejná pravidla jako dosud, tvrdí ministryně a šéfka komise. Modely se liší také oceněním péče o dítě či práce i po dosažení důchodového věku. V prvních dvou variantách by se výdaje proti dnešku zvedly. Zástupci opozice to kritizují. Podle nich by mělo být jasné, kde se na reformu vezmou peníze a měly by se řešit příjmy. Někteří kritici se obávají také dalšího snižování zásluhovosti penzí. Zavedení solidárního důchodu, jak navrhuje Maláčová, by podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) vyžadovalo růst daňových příjmů o 300 miliard ročně, Schillerová to odmítá.

ČSÚ: Česká ekonomika zpomalila, průmysl klesl, stavebnictví roste

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí minulého roku zpomalila meziroční růst na 2,5 procenta, zatímco ve druhém čtvrtletí rostla o 2,8 procenta. Loni v listopadu klesla průmyslová výroba a naopak stavebnictví se vrátilo k růstu. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). "Hlavní tahounem růstu je především domácí poptávka, především spotřeba domácností. Za celý rok 2019 by se měl růst tuzemské ekonomiky pohybovat kolem 2,5 procenta," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Tento rok bude podle něj klíčový pro vývoj české ekonomiky situace v zahraničí, která stále vykazuje známky zpomalování.

Dostálová: Stavební zákon bude účinný od poloviny roku 2023

Nový stavební zákon, který má urychlit a zjednodušit povolování staveb, má být účinný od poloviny roku 2023. ČTK to sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Platit by měl sice již od příštího roku, což je podle mnohých expertů příliš ambiciózní plán, řídit se jím však budou muset dotčené subjekty až po datu účinnosti. Přechodná doba bude sloužit k tomu, aby se s ním stačily seznámit. Norma má řadu kritiků, podle nichž například nahrává developerům a nechrání veřejné zájmy. Podle některých oponentů je protiústavní.

Podle ministerstva by se mělo povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku zkrátit na jeden rok. Odborníci však upozorňují, že to jsou termíny pro větší projekty, povolování stavby například rodinných domů je většinou mnohem kratší. Návrh počítá s tím, že se územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) sloučí do jednotného povolovacího řízení. Důležitou součástí je podle ministerstva digitalizace stavební agendy.

Ze Zbirohu vyjel do Sarajeva konvoj humanitární pomoci s migrací

Ze základny ve Zbirohu na Rokycansku vyjel humanitární konvoj s materiálem, který Česká republika vysílá do Bosny a Hercegoviny na pomoc při zvládání migrace. Čtyři nákladní automobily vezou do Sarajeva spacáky, deky, pláštěnky a jídelní sady v hodnotě 2,3 milionu korun, na 200.000 přijde logistika akce. Konvoj ze Zbirohu jede do Brna, odkud vyjede v pondělí časně ráno. Týž den v noci by měl být v Sarajevu ve skladech Červeného kříže, řekl novinářům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Distribuci do center s uprchlíky zajistí místní orgány.

Hamáček loni při cestě do Bosny a Hercegoviny hovořil se zástupci tamního ministerstva vnitra a podle jejich požadavků Česká republika sestavila náklad. "Dnes je na území Bosny a Hercegoviny asi 8000 uprchlíků," řekl ministr. Do Sarajeva ČR posílá 2000 spacích pytlů, 2000 dek, 2000 pláštěnek a 500 sad jídelních souprav. O pomoci Bosně a Hercegovině se zvládáním migrační krize hovořili na podzimním jednání v ČR i ministři vnitra Visegrádské čtyřky. "Očekávám, že podobná pomoc přijde i z ostatních zemí V4," dodal Hamáček.

Vězeňská služba hledá cestu, jak zaměstnat odsouzené lékaře

Vězeňská služba (VS) hledá "legitimní a legální" cestu, jak ve věznicích zaměstnávat odsouzené lékaře v jejich oboru. Na dotaz ČTK to v souvislosti s výkonem trestu lékaře Davida Ratha sdělilo ministerstvo spravedlnosti. VS k tomu vysvětlila, že vězeň nesmí mít podle platné legislativy přístup k omamným látkám, peněžní hotovosti ani k osobním údajům. Česká lékařská komora nezaměstnávání odsouzených lékařů kritizuje. Vězeňská služba se dlouhodobě potýká s nedostatkem vězeňských lékařů. Zajištění lékařské a zdravotnické péče označuje za aktuálně největší problém českého vězeňství.

Internista a někdejší středočeský hejtman Rath, který si v teplické věznici odpykává sedmiletý trest za korupci, by rád za mřížemi pokračoval ve své lékařské profesi. Podle šéfa VS Petra Dohnala to však mimo jiné nepřipustila kontrola z pražského vrchního státního zastupitelství. Bezpečnostní sbor se s ministerstvem shoduje v tom, že zaměstnávat odsouzené lékaře jako lékaře není nyní z praktických důvodů možné. Snaží se ale najít možnost, jak lékaře zaměstnat. "Naším úkolem je udržovat odborné schopnosti a dovednosti odsouzených tak, aby byli po opuštění výkonu trestu schopni se opět zařadit do pracovního procesu," připomněl sbor. Ministerstvo k tomu ujistilo, že možnost zaměstnávat odsouzené lékaře by se týkala jen těch, kteří nemají uložený zákaz výkonu povolání v souvislost se spáchanou trestnou činností.

"Vězeňská služba tvrdí, že nemá lékaře. Zároveň ale odmítá umožnit odsouzeným lékařům využít jejich odbornost. Vždycky, odjakživa mohl lékař pomáhat svým spoluvězňům. Platilo to za nacistů i za komunistů v 50. letech," řekl ČTK prezident České lékařské komory Milan Kubek. "Při jednáních s ministerstvem spravedlnosti byl nejčastější argument, že by vězeň - lékař přišel do styku s osobními údaji včetně těch dozorců," dodal. Zdravotní péče ve věznicích není podle Kubka dobře zajištěná, protože lékařů je málo a Vězeňská služba jim není ochotná zaplatit víc, když o práci nemají za současných podmínek zájem.

Češi spolupracují na metodě, která by mohla pomoci lidem s ALS

Čeští vědci spolupracují na výzkumu, který by v budoucnu mohl pomoci pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Tým vedený Martinem Maršalou z Kalifornské univerzity v San Diegu vyvinul chirurgickou metodu, která má v kombinaci s genovou terapií za cíl zpomalit nástup nemoci. Dosavadní výsledky testů na hlodavcích, primátech a miniprasatech v prosinci publikoval časopis Nature Medicine, uvedla v tiskové zprávě Akademie věd ČR (AV). Z českých vědců na vývoji metody spolupracovali odborníci z Centra PIGMOD při Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV v Liběchově. Tam probíhá i testování na miniprasatech. Jejich mícha je totiž podobná míše lidské.

Amyotrofická laterální skleróza napadá nervový systém a způsobuje postupné ochrnutí těla. Její příčiny nebyly dosud dostatečně objasněny, léčba se soustředí na zmírnění a prevenci obtíží pacientů a zkvalitnění jejich života. Rychlost, kterou nemoc postupuje, je různá. Ze známých osobností ALS trpěli například britský fyzik Stephen Hawking, historik a esejista Tony Judt nebo někdejší český premiér Stanislav Gross.

Cena za kilometr jízdy v taxi se v Praze zvýší z 28 na 36 korun

Cena za jeden kilometr jízdy v taxi by se v Praze měla zvýšit z 28 na 36 korun. Cena za minutu čekání bude namísto šesti nově sedm korun a nástupní sazba se zvýší ze 40 na 60 korun. Důvodem je to, že maximální ceny stanovené v roce 2006 už nepostačují ke krytí všech nákladů provozovatele taxislužby. Vyplývá to z návrhu nařízení o cenách taxislužby, který mají v pondělí projednat pražští radní. Nově vznikne i ceník pro taxi-elektromobily, u kterých bude moci jeden ujetý kilometr stát maximálně 39 korun. Nové ceny mají začít platit od letošního 1. února.

Sněmovna nyní zároveň řeší novelu silničního zákona zabývajícího se podmínkami provozu taxislužby. Pravidla taxislužby se tak zřejmě zjednoduší ve prospěch alternativních přepravců. Vozidla taxi už nebudou muset mít taxametr, ale postačí mobilní aplikace. Budou muset být vybavena evidenční nálepkou, nikoli střešní svítilnou. Obce nebudou moci nařizovat barvu a velikost vozů.

Zeman s manželkou dnes večer pořádá pátý charitativní ples

Prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou dnes večer pořádají pátý charitativní ples. Výtěžek se rozdělí mezi nadační fondy prezidenta a jeho ženy, ze kterých podporují seniory, dětské domovy nebo Fond ohrožených dětí. Loni se plesu zúčastnili například premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou, někteří ministři nebo šéf společnosti ČEZ Daniel Beneš. Hlavní cenou tomboly bude večeře s prezidentským párem, dále budou moct účastníci plesu vyhrát divočáka, procházku lánskou oborou, hokejku a dres Jaromíra Jágra nebo hodinky či wellness pobyty. Loni stála vstupenka na ples do Španělského sálu 10.000 korun a celkově ples vynesl přes dva miliony.

Dokument ukazuje Karla Svobodu jako pilného bohémského skladatele

Jako pilného bohémského skladatele ukazuje Karla Svobodu film Šťastná léta, který s využitím velkého množství archivních záběrů natočil jeho syn Petr Klein Svoboda. Snímek, který dorazí do kin 16. ledna, představuje soukromý i umělecký život tvůrce hitů jako Lady Carneval, Yvetta, Láska bláznivá, Tři oříšky nebo Stín katedrál. Šťastná léta končí úmrtím Svobodovy manželky Hany známé pod přezdívkou Šiška. Svobodova kariéra skončila 28. ledna 2007, když spáchal sebevraždu. "Vyřešil své problémy po svém," konstatuje v závěru filmu jeho syn a režisér.

Ve snímku vzpomínají na úspěšného popového, filmového a muzikálového skladatele například novinářka Magdalena Dietlová, zpěváci Matěj Ruppert a Helena Vondráčková, textař Michael Prostějovský, hudebník a spisovatel František Ringo Čech a hudebníci Michal David, Petr Janda nebo Karel Vágner. Zavzpomínat na svého kolegu a spolupracovníka v něm stihl ještě i Karel Gott.

V Přerově se na krmítku objevila vzácně zbarvená sýkora

Na raritně zbarvenou sýkoru narazil jeden z ochránců přírody v Přerově v oblasti místní Laguny. Neobvyklá barva zaskočila i ornitology, neboť takto zbarvenou sýkoru modřinku ještě nikdy neviděli. Pták, který byl na krmítku, má podle nich vzácnou pigmentovou vadu - melanismus, při níž na rozdíl od albinismu převládají tmavé barvy.

Na přerovském krmítku se sýkora zdržela pouze jeden den, podle ornitologů je na tahu. ČTK o tom informoval místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek. Ornitologům se podařilo vzácně zbarvenou sýkoru nejen vyfotit, ale také zachytit na video.

Prokop je v polovině Rallye Dakar čtrnáctý, Michek už šestnáctý

Český automobilový jezdec Martin Prokop dokončil dosud nejdelší etapu Rallye Dakar na 15. místě a před sobotním dnem volna je stále čtrnáctý. Pozici lídra udržel Španěl Carlos Sainz před obhájcem prvenství Nássirem Attíjou z Kataru, oba dnes ale porazil průběžně třetí Stéphane Peterhansel z Francie. Martin Michek se mezi motocyklisty posunul už na 16. místo, poté co si etapové maximum vylepšil osmnáctým časem. Průběžné vedení umocnil druhým etapovým prvenstvím Američan Ricky Brabec. Mezi kamiony Martin Macík dojel šestý těsně před Alešem Lopraisem. Celkově je pořadí českých pilotů na čtvrtém a pátém místě opačné. Etapu vyhrál průběžný lídr Andrej Karginov z Ruska.

"Jeli jsme bez chyby, hrozně jsme se snažili a měli jsme radost, jak jsme to zvládli, a ten čas je prostě hrozný. Propadám skepsi, protože jsme valili, co jsme mohli. Nevíme, co s tím, a s tou rychlostí už toho během tohohle Dakaru asi nic neuděláme. Rychlost se vypařila a je to demotivující," litoval Prokop na facebooku. Od návratu do první desítky pořadí jej dělí v polovině soutěže necelých 12 minut.

Sport

Na tenisovém turnaji v Brisbane je stále možné české finále. V dnešním čtvrtfinálovém programu si nejprve vítězka turnaje z roku 2011 Petra Kvitová poradila s Jennifer Bradyovou 6:4, 6:2 a její další soupeřkou bude jiná Američanka Madison Keysová. Obhájkyně titulu Karolína Plíšková poté ve večerním duelu zdolala Alison Riskeovou rovněž z USA 7:6, 6:3 a v druhém semifinále ji čeká Japonka Naomi Ósakaová.

Kristýna Plíšková si na turnaji v čínském Šen-čenu o druhý titul na okruhu WTA nezahraje. V semifinále česká tenistka podlehla v prvním vzájemném duelu 2:6, 5:7 Jeleně Rybakinové z Kazachstánu.

Počasí

Polojasno až oblačno, k večeru od severozápadu přibývání další oblačnosti a místy déšť, později v polohách nad 900 m sněžení. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C, na Moravě a místy na severovýchodě Čech 2 až 5 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C.