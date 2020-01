EK požaduje od ČR vrátit 1,16 miliardy kvůli chybám v zemědělských dotacích

Česko má vrátit 1,16 miliardy korun vyplacených na zemědělských dotacích. Chce to Evropská komise kvůli chybám v čerpání financí v letech 2015 až 2017. Zjistil to zpravodajský server iROZHLAS.cz. Podle Bruselu české úřady nedostatečně kontrolovaly přidělování peněz. České uřady s výsledkem auditu nesouhlasí a chtějí finální částku dále rozporovat, požádají proto o smírčí řízení. Ministerstvo zemědělství tehdy vedl Marian Jurečka z KDU-ČSL. Podle něj jde o dílčí úspěch, protože Česko mělo původně vracet 7,5 miliardy korun.

Podobný proces teď běží u auditního šetření, které se týká vyplácení zemědělských dotací pro holding Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). I v tomto případě si čeští úředníci vyžádali kvůli možnému střetu zájmů českého předsedy vlády na Bruselu bilaterální jednání. V plánu je na konec ledna. Státní zemědělský intervenční fond už k němu od Evropské komise obdržel podklady.

Nezaměstnanost v ČR v prosinci stoupla na 2,9 procenta

Nezaměstnanost v Česku v prosinci stoupla z listopadových 2,6 procenta na 2,9 procenta. Oznámil to Úřad práce ČR. Meziročně ale podíl nezaměstnaných klesl, předloni v prosinci dosáhla míra nezaměstnanosti 3,1 procenta. Bez práce bylo ke konci loňského roku 215.532 uchazečů o zaměstnání, což je nejnižší prosincová hodnota od roku 1996. Letos podle analytiků průměrná míra nezaměstnanosti stoupne nad tři procenta, přesto by ale i nadále měla zůstat nejnižší v EU. Za celý loňský rok dosáhla 2,8 procenta.

Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v prosinci v Praze, kde činila 1,9 procenta. Následovaly Pardubický kraj s 2,2 procenta a Jihočeský a Plzeňský kraj s 2,3 procenta. Naopak nejvyšší byla v Moravskoslezském kraji, a to 4,4 procenta.

Přebytek zahraničního obchodu v listopadu klesl na 10,2 miliardy

Přebytek zahraničního obchodu ČR loni v listopadu meziročně klesl o 6,9 miliardy korun na 10,2 miliardy. Nepříznivě se na tom podepsal nižší vývoz aut, počítačů, elektronických a optických přístrojů. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. "Přesto zůstala celková bilance kladná, a to především díky nižšímu deficitu bilance ropy, zemního plynu a základních kovů," uvedla k listopadovým výsledkům zahraničního obchodu ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová. Vývoz loni v listopadu klesl proti stejnému měsíci předchozího roku o 6,2 procenta na 325,5 miliardy Kč a dovoz o 4,4 procenta na 315,4 miliardy korun.

Toman: Zisk v zemědělství stoupl o dvě miliardy na 19,4

Zisk v zemědělství očištěný o investiční dotace loni stoupl o více než dvě miliardy korun na více 19,4 miliardy korun, uvedl dnes na základě dat zemědělské datové účetní sítě FADN ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Jde zatím o odhad, který Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vytvořil na základě údajů ze 1450 zemědělských podniků. Produkce stoupla o 9,1 miliardy Kč na 151,4 miliardy korun. Zároveň stouply také náklady o šest miliard na 175 miliard korun. Na lepším hospodářském výsledku se podle ministerstva podílela dobrá sklizeň ozimů, kukuřice, brambor, chmele, máku, zelí, mrkve, meruněk nebo třešní. Mírně klesly ceny živého skotu, rostly ceny prasat a stagnovaly ceny drůbeže. Zisk v zemědělství se započítáním investičních dotací se pak loni zvýšil o 8,2 procenta na více než 22 miliard. Z toho 52 procent připadne podnikům fyzických osob.

Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek novinářům řekl, že dotace činí kolem 20 až 25 procent celkové zemědělské produkce. Nebýt kolem 37 miliard korun z Evropské unie a dalších 3,8 miliardy korun z národních dotací, znamenalo by to podle něho likvidaci českého zemědělství.

Válková se chce kvůli tvrzení o šikaně disidentů soudně bránit

Bývalá ministryně spravedlnosti a nynější vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) se bude bránit soudní cestou kvůli článku webu Info.cz, podle kterého na přelomu 70. a 80. let hájila zákony namířené proti disidentům. Uvedla to v komentáři pro ČTK. Už předtím označila na svém facebooku tvrzení, že se podílela na šikaně disidentů, za absolutní a urážlivou lež.

Server Info.cz zveřejnil články, v nichž Válková popisuje nutnost resocializace odpůrců režimu. Podle historika Petra Blažka z Ústavu pro studium totalitních režimů Válková obhajovala institut ochranného dohledu, který často sloužil i k perzekuci politických odpůrců režimu. U jednoho z článků je Válková podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) deníku Právo řekl, že obvinění vůči Válkové jsou závažná a musí je vysvětlit. Nechtěl spekulovat, zda by měla stáhnout svoji kandidaturu na veřejnou ochránkyni práv. Na ni ji Sněmovně v prosinci navrhl prezident Miloš Zeman. Také vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) očekává, že Válková k informacím vyjádří. To, že je Válková zmocněnkyní pro lidská práva a uchází se o místo ombudsmanky, je podle poslankyně ODS Miroslavy Němcové skandální. Považuje to za výsměch odpůrcům a obětem komunismu a zároveň za selhání premiéra a prezidenta. Pokud se informace potvrdí, je na místě vyvození odpovědnosti, uvedla na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Byty po OKD kupuje švédská firma Heimstaden Bostad

Firmu Residomo, která v Moravskoslezském kraji vlastní více než 42.500 bytů, převážně po OKD, kupuje švédská společnost Heimstaden Bostad. Společnost patří mezi největší poskytovatele nájemního bydlení v Evropě. Pro nájemníky firmy Residomo se nic nemění a na uzavřené nájemní smlouvy nebude mít změna vlastníka společnosti vliv, uvedla společnost Residomo v tiskové zprávě. Hodnotu transakce firmy neuvedly. Posledním krokem má být schválení antimonopolním úřadem, po kterém bude na Heimstaden formálně převeden obchodní podíl ve společnosti Residomo a transakce bude zapsána v obchodním rejstříku. Firma ve zprávě uvedla, že z dlouhodobého hlediska je cílem dále zlepšovat poskytované služby. "Jsme připraveni i nadále podporovat aktivity, které pomáhají zlepšit nabídku nájemníkům a lokalitám, tak jako se tomu dělo v uplynulých letech," uvedl generální ředitel společnosti Heimstaden Patrik Hall.

Prezident Zeman předal Fondu ohrožených dětí dva miliony korun

Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě předal Fondu ohrožených dětí (FOD) na jeho klokánky pro ohrožené děti dva miliony korun. Předsedkyně FOD Hanka Kupková prezidentovi při ceremoniálu poděkovala především za podporu v roce 2015, kdy se organizace ocitla v krizi. Od roku 2015 podle ní fondu věnoval celkem 12,4 milionu korun. Peníze pocházely mimo jiné z prezidentova nadačního fondu, v roce 2018 přispěl například i z peněz určených původně na prezidentskou kampaň.

Fond ohrožených dětí je jedním z provozovatelů zařízení pro ohrožené děti. Má jich 15. Dalších pět desítek domovů podobných klokánkům spravují jiné organizace. Zeman Fondu ohrožených dětí přispívá pravidelně i ze svého platu. Organizaci poslal i nevyužitých 2,3 milionu korun ze sumy, kterou mu poslali dárci na financování kampaně v prezidentských volbách roku 2018.

Do šesté dražby Krejčířovy vily ve středočeských Černošicích se nikdo nepřihlásil

Černošická vila uprchlého odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře se ani na šestý pokus nevydražila. Vyplývá to z informací na webu e-drazby.cz. Vilu s mramorovým schodištěm i akváriem, kde Krejčíř choval žraloka, nabízeli exekutoři za 28,1 milionu korun. Podle mluvčí Exekutorské komory Lenky Desatové by se další dražba měla konat zhruba za tři měsíce. Vila je v exekuci, loni v srpnu ji poškodil rozsáhlý požár. Vyvolávací cena byla dnes stanovena na dvou třetinách odhadní ceny 42,1 milionu korun. V další dražbě je možné snížení na polovinu odhadní ceny, uvedla Desatová. "Zákon z roku 2018 sice umožňuje jít s cenou až na čtvrtinu původní odhadované hodnoty. Tento případ je však posuzován podle zákona, který platil při prvním pokusu o vydražení," řekla mluvčí ČTK.

Českým tenistkám se daří, Kvitová i Plíšková postoupily v Brisbane do čtvrtfinále

Tenistka Karolína Plíšková začala sezonu a cestu za obhajobou titulu na turnaji v Brisbane třísetovou výhrou. Světová i nasazená dvojka zvítězila ve 2. kole nad domácí Ajlou Tomljanovicovou 6:4, 6:7 a 6:1. Ve čtvrtfinále se dvojnásobná vítězka turnaje střetne s Alison Riskeovou. Do čtvrtfinále prošla i nasazená pětka Petra Kvitová, která porazila ruskou kvalifikantku Ljudmilu Samsonovovou jasně za hodinu 6:3 a 6:2. O semifinále bude hrát s Američankou Jennifer Bradyovou. Po postupu z kvalifikace naopak neuspěla Marie Bouzková, jež v hlavní soutěži prohrála 3:6, 2:6 s osmou nasazenou Madison Keysovou z USA.

Kristýna Plíšková si v úvodu sezony zahraje na turnaji v Šen-čenu semifinále. Česká tenistka porazila Ukrajinku Katerynu Bondarenkovou 6:4 a 6:4 i díky 16 esům. V Číně zatím Plíšková neztratila ani set. Ve finále čtyřhry se představí Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou.

Počasí - pátek

Polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. K večeru od severozápadu přibývání další oblačnosti a místy déšť, později v polohách nad 900 metrů sněžení. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, na Moravě a místy na severovýchodě Čech 2 až 5 °C, na horách kolem 3 stupňů Celsia.