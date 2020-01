Opata: Vojáci v Iráku jsou mimo ohrožení, stahování se neplánuje

Čeští vojáci nasazení na misi v Iráku jsou v pořádku a mimo ohrožení. Novinářům to v Praze řekl náčelník generálního štábu Armády České republiky Aleš Opata. Stahování vojáků armáda nyní neplánuje, své kroky koordinuje se Severoatlantickou alianci. Na případnu eskalaci situace v ráku jsou vojáci připraveni reagovat, řekl Opata. Armáda podle něj dění v zemi monitoruje a pravidelně vyhodnocuje. O vývoji informuje i ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO). "Pokud by došlo k nějaké eskalaci nebo ke zhoršení, budeme na to reagovat, máme připravené plány," řekl Opata. Opata připomněl, že české jednotky nasazené v Iráku působí pod operačním velením NATO, a česká armáda proto své kroky plánuje v souladu s postupem operačního velitele aliance.

Írán v noci zaútočil na dvě základny v Iráku, kde nejsou čeští vojáci. V Iráku působí téměř 40 českých vojáků v misi Severoatlantické aliance a v Bagdádu je na výcvikové misi také pět českých policistů. Obě mise jsou nyní pozastavené a platí v nich opatření zajišťující maximální bezpečnost. V regionu je vyhrocená situace po útocích na spojenecké jednotky a zabití velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního, kterého americké rakety usmrtily v pátek u letiště v Bagdádu.

Poslanci varují před eskalací konfliktu mezi USA a Íránem

Noční raketové útoky na dvě americké základny v Iráku byly podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Ondřeje Veselého (ČSSD) očekávanou reakcí, šéfka branného výboru Jana Černochová (ODS) je považuje za nezodpovědnou eskalaci konfliktu. Oba politici zdůrazňují, že by se konflikt měl nadále řešit diplomatickou cestou. Po tom, aby násilí na Blízkém východě neeskalovalo, volají i další politici, které ČTK oslovila. Hnutí Svoboda a přímá demokracie i komunisté vyzývají vládu, aby stáhla české vojáky z Iráku.

Veselý ČTK řekl, že reakce Íránu byla očekávaná. "Nicméně určitě není v zájmu ani Íránu, USA, Evropské unie ani nás, aby násilí dál eskalovalo. Pokud si budou obě země dál oplácet, násilí eskalovat bude," varoval. Pokud nejsou americký prezident Donald Trump a zástupci Íránu schopni zasednout k jednacímu stolu, mohla by zásadní roli sehrát EU. Mohla by se pokusit uklidňovat situaci a nastavit pravidla komunikace," dodal. Černochová doufá v to, že se ke slovu místo raket dostanou diplomaté. "Válka mezi Spojenými státy a Íránem by měla nejenom tragické důsledky pro Írán a Irák, ale i pro další země v regionu včetně Izraele, a nevyhnutelně bychom její důsledky pocítili i my zde v Evropě," uvedla. "Předpokládám, že ministerstvo obrany situaci nejenom sleduje, ale má vypracované plány pro rychlé stažení našich vojáků a dalších českých občanů z Iráku, pokud by to situace vyžadovala," uvedla Černochová.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný považuje za klíčové, aby Česko a mezinárodní společenství vyzvaly obě strany k maximální zdrženlivosti. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zdůraznila, že postup včetně případného stažení vojáků je třeba koordinovat se spojenci v NATO. "Zatím ale stažení dle všeho není na pořadu dne." Hnutí SPD v úterním usnesení předsednictva uvedlo, že americké zabití velitele íránských elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního, které konflikt odstartovalo, ohrozilo geopolitickou stabilitu světa. Komunisté v úterním stanovisku kolegia označují útok na Solejmáního za vraždu a zřejmý válečný akt bez vyhlášení války, tedy zločin proti míru. Čeští vojáci by podle komunistů měli odejít, aby se nestali okupanty v cizí zemi.

MZV nemá informace, že by v letadle zříceném u Teheránu byli Češi

Podle informací českého ministerstva zahraničí nebyli v letadle, které se zřítilo u íránské metropole Teheránu, žádní Češi. Mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová ale upozornila, že Írán nerozlišuje u obětí dvojí občanství a pokud měl někdo české i íránské občanství, Teherán ho považuje za Íránce. Ukrajinský letoun spadl krátce po startu z letiště, při nehodě zahynulo nejméně 170 lidí. Podle informací ministerstva zahraničí byly mezi oběťmi desítky občanů jiných zemí než Íránu a Ukrajiny. "Byli mezi nimi Kanaďané, Švédové, ale žádní Češi," řekla Štíchová ČTK. Ministerstvo je podle ní v kontaktu s ambasádami v Íránu i na Ukrajině a s tamními úřady.

Ukrajinský ministr zahraničí mezitím uvedl, že při havárii zahynuli občanů sedmi států, mezi kterými Česko, ani Slovensko nefiguruje. Podle Vadyma Prystajka zahynulo 82 Íránců, 63 Kanaďanů, 11 Ukrajinců, deset Švédů, čtyři Afghánci, tři občané Německa a tři Britové. Íránské úřady uvádějí, že příčinou neštěstí byla zřejmě technická závada. K tomu se zatím kloní i Ukrajinci.

MZV vyzývá Čechy v regionu Blízkého východu k ostražitosti

Ministerstvo zahraničí vyzvalo k ostražitosti české občany, kteří pobývají v zemích Blízkého východu, kvůli situaci po zabití velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního. Rizikové jsou zejména možné demonstrace v zemích se silnou šíitskou komunitou nebo oblasti sousedící s Jemenem, kde Írán podporuje povstalce v občanské válce. V Bahrajnu mohou podle ministerstva představovat riziko pro cestovatele protivládní demonstrace a protestní akce šíitské komunity, které se konají zpravidla o víkendech. Při protestech jsou často páleny pneumatiky a občasně používány improvizované výbušniny. Pro Omán a Saúdskou Arábii vydalo ministerstvo varování zejména pro oblasti sousedící s Jemenem. V Saúdské Arábii je podle české diplomacie vážná hrozba teroristických útoků nebo jiných incidentů. V Ománu je riziko terorismu nízké, ale útok vzhledem k současné napjaté situaci v regionu nelze vyloučit.

Cestování přímo do Jemenu, kde se vede občanská válka a jednotlivé frakce podporují Írán a Saúdská Arábie, ministerstvo zahraničí zásadně nedoporučuje. Čeští občané, kteří už v Jemenu pobývají, by podle úřadu měli zemi z bezpečnostních důvodů opustit. Dlouhodobě ministerstvo nedoporučuje ani cestování do Iráku, a to vzhledem k tamní napjaté bezpečnostní situaci. V zemi i před zabitím Solejmáního hrozily únosy nebo vražedné útoky. Bezprostředně po zabití Solejmáního vydalo ministerstvo varování i pro Čechy cestující do Íránu.

Ombudsmance přibylo stížností na vyřazení z evidence úřadu práce

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová zaznamenala vyšší počet stížností na vyřazení z evidence úřadu práce od lidí, kteří včas neoznámili svoji dočasnou neschopnost třeba kvůli nemoci. Zákon je podle ombudsmanky příliš přísný, uvedla v tiskové zprávě mluvčí kanceláře veřejné ochránkyně práv Iva Hrazdílková. Nejen zaměstnanec, ale i uchazeč o zaměstnání může být v dočasné neschopnosti, například kvůli nemoci či úrazu.

Doložení potvrzení do osmi dnů v praxi problémy podle ombudsmanky nečiní. Řada lidí je však z evidence úřadu práce vyřazena, protože svou dočasnou neschopnost neoznámili úřadu práce v den, kdy vznikla. "Zákon je v tomto směru velmi přísný. Několikrát jsem se setkala s případy, kdy lékař potvrdil dočasnou neschopnost v době, kdy už byl úřad práce zavřený. Uchazeči o zaměstnání se domnívali, že je v pořádku vše nahlásit a předat potvrzení hned následující den, jakmile úřad otevře. Podle zákona je to ale pozdě, oznamovací povinnost nebyla splněna a uchazeči o zaměstnání byli z evidence vyřazeni," uvedla Šabatová.

Vězeňská služba kvůli Rathovi osloví ministryni spravedlnosti

Generální ředitel Vězeňské služby (VS) Petr Dohnal se kvůli postupu Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze ohledně případu uvězněného bývalého hejtmana Davida Ratha v teplické věznici obrátí na Nejvyšší státní zastupitelství a ministerstvo spravedlnosti. Řekl to na tiskové konferenci vězeňské služby v plzeňské věznici. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová v České televizi v neděli řekla, že ústecké krajské státní zastupitelství shledalo v teplické věznici ohledně Ratha pochybení.

"Jsem velice překvapen, že státní zastupitelství mělo potřebu dle mého názoru tuto pseudokauzu medializovat, aniž o údajném pochybení věznice předem informovalo mě, jako přímého nadřízeného ředitele teplické věznice, případně ministryni spravedlnosti," řekl Dohnal. Odmítl, že by byl Rath privilegovaným vězněm, že by měl nadstandardní celu nebo že by se nějak stavebně vylepšovala. Postavil se za ředitele teplické vazební věznice Petra Blažka. Podle Dohnala se v listopadu do věznice v Teplicích dostavila zástupkyně VSZ v Praze a mimo jiné zjišťovala, na jakou pracovní pozici bude Rath zařazen. Ředitel uvedl, že vězeňská služba má dlouhodobě nedostatek lékařů. Rath by tak za restriktivních podmínek mohl pracovat jako lékař ve věznici. Kontrola ale údajně Blažkovi důrazně odpověděla, že taková práce pro Ratha nepřichází v úvahu. Rath se už před nástupem do vězení zmínil, že by chtěl ve vězení pracovat jako lékař.

"Takovéto jednání ze strany představitelů VSZ v Praze bychom museli považovat za nepřípustné zasahování do činnosti bezpečnostního sboru, jímž vězeňská služba je. Jediný, kdo může rozhodovat o pracovním zařazení vězňů, je vězeňská služba" řekl Dohnal. Blažek mu prý také řekl, že věznici šéfuje od roku 2011, ale nepamatuje, že by někdy přijel zjišťovat podmínky některého z vězňů někdo z pražského VSZ, dřív se ani nestalo, že by se státní zástupce vyjadřoval k zařazení vězně na pracovní pozici.

Na silnicích loni zemřelo 547 lidí, meziročně o 18 méně

Na silnicích v Česku loni při nehodách zemřelo 547 lidí, o 18 méně než v roce 2018. Je to třetí nejnižší počet obětí od roku 1961. Na tiskové konferenci to oznámil náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Na dosavadní minimum klesl počet těžce zraněných, kterých loni bylo 2110, meziročně o 355 méně. Naopak téměř o 3000 na 107.572 stoupl počet dopravních nehod.

"To, co se na českých silnicích děje, je celospolečenským problémem. Musí se jím zabývat všechny orgány veřejné sféry," řekl k situaci na tuzemských silnicích ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Mezi nejčastější příčiny nehod podle něj dlouhodobě patří zejména nevěnování se řízení, nepřizpůsobení jízdy okolnostem nebo povrchu vozovky či jízda v protisměru. Stoupající počet nehod je podle něj způsoben také rostoucím provozem. Nejtragičtějším měsícem minulého roku byl srpen, během kterého na silnicích v zemi zemřelo 62 lidí. Nejméně obětí si nehody vyžádaly v lednu, bylo jich 25.

Podle šéfa Besipu Tomáše Neřolda byla velká část nehod s tragickými následky zbytečných. Řada usmrcených nebyla připoutána, v případě cyklistů pak přes 80 procent usmrcených nemělo přilbu. Problémem je také řízení pod vlivem alkoholu a nepřizpůsobení řízení vlastním schopnostem. Besip proto spolu s ministerstvem dopravy připravil pro letošní rok přes 40 opatření. Patří mezi ně i systém, který bude lokalizovat místa častých nehod. Připravuje se také změna sankcí za přestupky včetně bodového systému.

Vrchní soud zvýšil muži trest za napadení Kvitové z 8 na 11 let

Olomoucký vrchní soud zvýšil trest čtyřiatřicetiletému Radimu Žondrovi souzenému pro přepadení tenistky Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě z osmi na 11 let. Krajský soud jej původně potrestal za těžké ublížení na zdraví, odvolací soud na žádost žalobce překvalifikoval jeho jednání na loupež s přísnější trestní sazbou a to v rozpětí 10,5 až 16 let s ohledem na jeho předchozí trestnou činnost. Žondra vinu opět popřel a žádal vrácení případu krajskému soudu. Podle předsedy soudu Vladimíra Rutara není o jeho vině pochyb, svědčí o tom řada důkazů včetně výpovědi napadené. Soud přitom poukázal na jeho předchozí trestnou činnost, kde se hájil stejně, a to tím, že byl v osudný den na stavbách.

Rozhodnutí soudu přivítala i tenistka, která je nyní v Austrálii. O zvýšení trestu ji přímo ze soudní síně informoval její mluvčí Karel Tejkal. "Pro ni ta záležitost skončila okamžikem jejího výslechu, pochopitelně je ale ráda, že soud i v odvolacím řízení potvrdil to, že ona určila pachatele a rozhodl o trestu," řekl novinářům Tejkal. Dvojnásobná wimbledonská vítězka při potyčce s útočníkem utrpěla řezné rány na levé ruce, ve které drží raketu. Absolvovala čtyřhodinovou operaci a na turnaje se vrátila po téměř půlroční pauze.

Průzkum: Jazyky se podle Čechů učí nejlépe při pobytu v zahraničí

Nejlepším způsobem, jak se naučit cizí jazyk, je podle zhruba poloviny Čechů pobyt v zahraničí. Školní výuku považuje za efektivní pětina lidí, podobně jako konverzaci s rodilým mluvčím. Zejména znalost angličtiny je přitom podle tří čtvrtin Čechů důležitá, a stát by proto podle nich měl přispívat na jazykové vzdělávání i mimo školní výuku. Vyplývá to z průzkumu STEM/MARK pro společnost EF Education First, která se zaměřuje na jazykové vzdělávání. ČTK o tom informoval mediální zástupce společnosti Radovan Suk.

Průzkumu se zúčastnilo 306 rodičů s alespoň jedním potomkem ve věku 13 až 25 let a 306 studentů ve věku 15 až 25 let. Podle 76 procent oslovených rodičů a 82 procent dětí ovlivňuje znalost cizího jazyka prosperitu společnosti, a stát by se tak měl na jazykovém vzdělávání podílet například formou půjček na jazykové pobyty. Podobně podle autorů průzkumu podporují jazykovou výuku například Švédsko, Dánsko či Finsko, jejichž obyvatelé vynikají velmi dobrou znalostí cizích jazyků. Kolem čtvrtiny lidí se kloní k názoru, že díky moderním technologiím nebude znalost jazyků brzo tolik potřebná. Častěji než dospělí zastávají tento názor děti.

Mezi vytoužené destinace patří mezi studenty Británie (75 procent), USA (67 procent) a Kanada (37 procent). Británie drží primát i u rodičů (76 procent), ale ostatní země u nich následují až s větším odstupem. USA považuje za ideální 48 procent z nich, Kanadu podobně jako Austrálii kolem 23 procent.

S Táňou Fischerovou se loučili přátelé z kultury i politiky

Zaplněná velká obřadní síň strašnického krematoria v Praze se potleskem rozloučila s Táňou Fischerovou, která zemřela loni 25. prosince ve věku 72 let. Své poslední sbohem herečce, která se věnovala také charitě a občanským aktivitám, přišli dát vedle pozůstalých také přátelé z kultury i politiky. Věnce mimo jiné zaslala Poslanecká sněmovna, ministerstvo kultury, Český helsinský výbor, který Fischerová několik let vedla, i kancelář prezidenta republiky.

"Táňu jsem znal jako nesmírně milého až andělského člověka s pevným občanským postojem. Byla přátelská, otevřená a aktivní. Budu na ni vzpomínat v nejlepším," řekl ČTK ředitel Národního divadla Jan Burian. Senátor Jiří Drahoš si bude Fischerovou pamatovat jako herečku a skvělou dámu. "Naposledy jsme se viděli v Činoherním klubu na výročním představení S úsměvem idiota. Vážil jsem si na ní úplně všeho - skromnosti, toho, jak se starala o svého syna, i jejího hereckého a pěveckého umění," uvedl. Ve smuteční řeči na její působení v pražském Činoherním klubu zavzpomínal Jan Kačer, se kterým moderovala televizní adventní koncerty.

Kniha komiksů připomene na západě Čech 75 let od konce války

Letošní oslavy 75. výročí konce druhé světové války na západě Čech obohatí nová komiksová kniha, na které spolupracuje plzeňská pobočka Paměti národa a studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Přinese tucet příběhů, jež pomohou sestavit mozaiku dnů nejen z jara 1945. Kniha vyjde koncem dubna, řekla ČTK ředitelka Paměti národa v Plzni Markéta Čekanová. "Pro knihu jsme vybrali pestrou paletu vzpomínek pamětníků, amerických a belgických veteránů i obyvatel západočeských měst a vesnic," uvedla Čekanová.

V knize budou například příběhy amerických veteránů Earla Ingrama, Jamese Duncana a George Thompsona či belgického vojáka Louise Gihoula, kteří od 90. let minulého století patřili k pravidelným návštěvníkům květnových plzeňských Slavností svobody. Komiksy vytvořené studenty také přiblíží příběhy Čechů v řadách spojeneckých vojsk Petera Mayera a Jaroslava Kroba. V příběhu Vladislava Krátkého nebudou chybět vzpomínky na výslechy na gestapu a na bombardování Plzně.

Na Grand Restaurant Festivalu se budou servírovat třeba amarouny

Ve vybraných restauracích po celé republice budou moci lidé od 15. ledna ochutnat jídla inspirována žánrem sci-fi, třeba amarouny nebo pokrm 20.000 mil pod mořem. Sci-fi a rok 2020 je totiž tématem letošního ročníku Grand Restaurant Festivalu, do nějž se zapojí devět desítek špičkových restaurací. Jejich kuchaři připraví zvýhodněná degustační menu například ze surovin, jež mohou být potravinami budoucnosti. Novinářům to dnes v Ostravě řekl hlavní organizátor Pavel Maurer. Během loňského ročníku se ve všech restauracích snědlo téměř 39.000 degustačních porcí. Letos je jich už nyní prodáno v předprodeji 20.000. Degustace stojí podle počtu chodů od 300 do 700 korun. Řada restaurací použila u jídel názvy filmů či literárních autorů.

Loňský rok byl v Česku druhý nejteplejší, rok 2018 nepřekonal

Loňský rok byl v Česku druhým nejteplejším od roku 1961. Průměrná teplota dosáhla 9,5 stupně Celsia a byla o 1,6 stupně vyšší, než je dlouhodobý normál. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nejteplejším zůstává rok 2018 s průměrnou teplotou 9,6 stupně, na třetí pozici jsou roky 2014 a 2015 s průměrem 9,4 stupně Celsia. Většina měsíců loňského roku byla nadprůměrně teplá. Normální teplotu měly leden a září, pod normálem byl pouze květen. Pražské Klementinum, které měří teplotu 245 let, začátkem ledna uvedlo, že loňský rok byl druhý nejteplejší od roku 1775.

Sport

Čeští volejbalisté si na olympijských hrách v Tokiu nezahrají. Na kvalifikačním turnaji v Berlíně je o zbytky naděje připravili Slovinci výhrou 3:2 nad domácími Němci. Oba favorité zabrali dvě postupová místa do semifinále. Právě se Slovinskem, úřadujícím vicemistrem Evropy, se tým trenéra Michala Nekoly ve středu s olympijskou kvalifikací rozloučí.

Počasí

Skoro jasno až polojasno, místy zataženo nízkou oblačnosti nebo mlhy. Postupně od západu zataženo s deštěm. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C.