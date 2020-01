Čeští vojáci zůstávají na svých základnách v Iráku

Čeští vojáci zůstávají na svých základnách v Iráku, kde jsou přijata opatření k zajištění maximální bezpečnosti. Na dotaz ČTK to uvedl ředitel odboru komunikace ministerstva obrany Jan Pejšek. Česká republika koordinuje své kroky s dalšími spojenci v Severoatlantické alianci (NATO), doplnil. Německo oznámilo, že z bezpečnostních důvodů část vojáků z Iráku stáhne a přesune do Jordánska a Kuvajtu, sedm vojáků mimo Irák dočasně přesunulo také Slovensko.

V regionu je vyhrocená situace po útocích na spojenecké jednotky a zabití velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního. Americké rakety jej usmrtily v pátek u letiště v Bagdádu. Spolu s ním přišel o život kromě dalších lidí zástupce velitele vlivných iráckých milicí Abú Mahdí Muhandis. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) krok označil za mimořádný v komplikované situaci. Očekává i íránskou reakci na americký útok. Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) zabití Solejmáního ostře kritizoval. Podle něj není možné, aby státy svévolně kdekoli kohokoli zabíjely. "Tyto činy prezidenta Trumpa podle mého názoru jsou, říkám otevřeně, zločinné. Nikdo nesmí překračovat mezinárodní právo, ani prezident Spojených států," napsal na facebooku. Český ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který byl v minulosti ministrem zahraničí a předsedou zahraničního výboru Sněmovny, už dříve zabití Solejmáního také kritizoval.

České firmy mohou mít kvůli napětí problém udržet se v Íránu

Napjaté vztahy mezi USA a Íránem mohou českým firmám způsobit problém udržet se na íránském trhu. Na dotaz ČTK to uvedl ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR Lukáš Martin. Přes nynější nepříznivé podmínky, kdy se podle Martina nedá v krátkodobém horizontu očekávat zlepšení, by české společnosti neměly Írán opouštět.

Kvůli sankcím a geopolitické situaci je podle mluvčího společnosti Tatra Trucks Andreje Čírtka působení této firmy v Íránu nemožné. Dříve zde jednala o dodávce vozidel. "V současné době Tatra Trucks ani jiná společnost skupiny CSG obchodní jednání s íránskými partnery nevede. Stejně jako jiné firmy doufáme, že bezpečnostní situace v regionu se v budoucnu stabilizuje, vztahy s Íránem se zlepší a bude možné na tomto trhu standardně působit," doplnil.

Ministři zahraničí zemí Evropské unie se v pátek mimořádně sejdou kvůli napjaté situaci okolo Íránu a násilnostem na Blízkém východě. ČTK to sdělily diplomatické zdroje. Jednání inicioval šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který do Bruselu pozval íránského ministra zahraničí Mohammada Džaváda Zarífa. Podle diplomatů není vyloučeno, že se Zaríf jednání zúčastní, potvrzeno to však není.

Babiš trvá na tom, že TI je kvůli svému financování zkorumpovaná

Premiér Andrej Babiš (ANO) připouští, že jeho kritika neziskové organizace Transparency International (TI) je ostrá, své výtky však pokládá za přiměřené. Jeho advokát to uvedl u soudu, který se začal zabývat žalobou TI na ochranu dobré pověsti. Babiš organizaci opakovaně označil za zkorumpovanou. Podle právníka tím mínil způsob jejího financování a netvrdil, že by se TI dopustila trestněprávního jednání. Babiš ke středočeskému krajskému soudu nedorazil, jeho advokát Jiří Urbánek ho omluvil. Také TI za sebe vyslala svého advokáta, a to Pavla Uhla. Zájemcům z řad médií a veřejnosti vydával soud vstupenky, protože předpokládal velký zájem o sledování jednání. Síň však zůstala poloprázdná.

Oba právníci nepřistoupili na soudní pokus o smír. Urbánek uvedl, že Babišovy výroky nebyly skutkovými tvrzeními, ale hodnotícími soudy. Upozornil také na to, že TI vůči Babišovi užívá rovněž ostrou rétoriku. TI se tématu Babišova střetu zájmů věnuje dlouhodobě, poukazuje na dotační kauzu Čapí hnízdo nebo na majetkové vazby k holdingu Agrofert. Už dříve se jí zastal Sekretariát TI v Berlíně, podle nějž česká pobočka jedná nezávisle a objektivně.

ČR dál považuje za šéfa venezuelského parlamentu Guaidóa

Česko nadále uznává za předsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa, považuje ho i za prozatímního prezidenta. Na twitteru to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který zároveň apeloval na co nejrychlejší uspořádání prezidentských voleb v latinskoamerické zemi. Autoritářský režim prezidenta Nicoláse Madura na nedělní volbu nového šéfa parlamentu nepustil opozici, a vládní strana tak dosadila do čela zákonodárného sboru poslance Luise Parru, opozice volbu neuznává. "Chci znovu podpořit prozatímního prezidenta Venezuely a předsedu Národního shromáždění Juana Guaióa. Akce proti demokraticky zvolenému Národnímu shromáždění představují další porušení zásad právního státu. Venezuela potřebuje co nejdříve demokratické prezidentské volby," napsal Petříček.

Guaidó se před rokem prohlásil dočasným prezidentem Venezuely. Jako hlavu státu ho uznává řada evropských států včetně Česka, některé země Latinské Ameriky nebo Spojené státy.

Shehadeh: Pomáhal jsem muslimům v boji, je to povinnost

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh u Městského soudu v Praze přiznal, že pomohl svému bratrovi a jeho ženě vycestovat do Sýrie a přidat se k teroristické organizaci Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Nepovažuje to však za trestné, protože neuznává syrskou vládu a organizaci nevnímá jako teroristickou. Ve své výpovědi dále prohlásil, že pro něj rozhodnutí českých soudů není podstatné, nerozhodují podle islámského práva šaría. S vězením počítá. Šestatřicetiletý Shehadeh čelí spolu se svým bratrem Omarem a jeho ženou Fátimou Hudkovou obžalobě z účasti na teroristické skupině a z financování terorismu.

Shehadeh je od listopadu 2018 ve vazbě. Byl dopaden v Jordánsku. Z Česka odešel, protože již věděl, že se proti němu chystá stíhání. Bývalý pražský imám se ocitl v hledáčku tuzemských tajných služeb a policie už před lety kvůli obavám z radikalizace. Podezření vyvolala například výzva určená jeho souvěrcům, aby se neúčastnili akce proti terorismu spolu s křesťany.

Madeta staví v Plané nad Lužnicí novou sýrárnu za 750 milionů Kč

Největší česká mlékárna Madeta staví v Plané nad Lužnicí novou sýrárnu. Komerční provoz by měl začít v listopadu, náklady jsou 750 milionů korun. Výrobní kapacita bude 42 tun sýru denně. ČTK to dnes řekl generální ředitel Madety Milan Teplý. Pro novou sýrárnu bude mlékárna potřebovat navíc až 200.000 litrů mléka denně. Malá část polotvrdých sýrů bude zrát půl roku pod takzvaným ochranným prodyšným filmem na smrkových prknech. "Jde o tradiční způsob zrání, hojně využívaný v západní Evropě," řekla ČTK mluvčí Madety Marta Faktorová. Madeta zaměstnává 1500 lidí a nabízí přes 250 druhů výrobků.

Kvůli suchu vznikne nový dotační program k propojení vodovodů

Na rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav dá stát v příštích dvou letech bezmála půl miliardy korun. Ministerstvo zemědělství proto vytvoří samostatný dotační program pro vlastníky vodárenské infrastruktury, oznámil šéf úřadu Miroslav Toman (za ČSSD). Peníze mají sloužit ke zmírnění následků lokálního sucha. Ministerstvo provedlo revizi stávajících propojení vodárenských soustav. Z ní vyplývá, že v příštích letech bude takto nutné investovat zhruba 20 miliard korun.

OSA dostala od ÚOHS pokutu 10 mil. korun za zneužití dominance

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) dostal pokutu 10,67 milionu korun za zneužití dominantního postavení. Pokutu, která zatím není pravomocná, svazu uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za postup v letech 2008 až 2014, když požadoval po ubytovacích zařízeních platbu za přijímač v pokoji i v případě, že v něm nebyl nikdo ubytován. Svaz porušil podle antimonopolního úřadu nejen zákon o ochraně hospodářské soutěže, ale i soutěžní pravidla Evropské unie.

Požárů bylo loni méně, zemřelo však více lidí

Hasiči v loňském roce vyjeli k 18.374 požárům, což meziročně byl pokles o více než devět procent. Zahynulo při nich ale 119 lidí, zatímco rok předtím to bylo 100 lidí. Přímé škody způsobené požáry meziročně klesly o 25,2 procenta na 2,15 miliardy Kč. Novinářům to řekli zástupci hasičského sboru. V loňském roce hasiči vyjížděli k jednomu požáru, u kterého škoda přesáhla 100 milionů korun, a to v únoru v pražské Michli. K požáru skladovací haly vyjelo tehdy rekordních 37 jednotek požární ochrany, uvedl náměstek hasičů pro integrovaný záchranný systém František Zadina. Nejvíce zachráněných osob bylo při zásahu v Červené Vodě v Ústí nad Orlicí, kde hasiči z lanovky dostali 74 dospělých a 34 dětí. Generální ředitel sboru Drahoslav Ryba uvedl, že loni zahynul jeden hasič, když se pod ním při vyšetřování příčiny požáru v Petrovicích u Karviné propadl strop.

Zaorálek předloží vládě návrh na novostavbu Národní knihovny

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) předloží vládě materiál, kterým po více než deseti letech úřad opět navrhne postavit novou budovu pro Národní knihovnu. Důvodem jsou stejně jako při předchozím neúspěšném pokusu nedostatečné prostorové kapacity knihovny. Ministr zároveň jedná s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) o vytipování možného místa pro stavbu knihovny. S novostavbou knihovny počítá i nedávno představený Národní investiční plán. O nutnosti postavit novou budovu pro NK začal mluvit v roce 2005 její tehdejší ředitel Vlastimil Ježek. Ideu dovedl k uspořádání mezinárodní architektonické soutěže s vítězem Janem Kaplickým. Část politiků a společnosti jeho futuristický návrh ale nepřijala, také podoba soutěže a způsob výběru místa pro stavbu měly své kritiky a ze stavby, na niž už stát vyčlenil přes dvě miliardy korun, sešlo. V rozhovoru s ČTK Zaorálek dříve uvedl, že ho mrzí, že nevznikla budova knihovny podle návrhu Jana Kaplického. Dnes by se futuristická stavba lidem líbila - podobně jako vzali v Hamburku za svou budovu filharmonie, během vzniku kritizovanou a zatracovanou.

Čeští turisté mohou snadněji získat vízum do Barmy

Čeští turisté mohou od ledna získat barmské vízum po příletu na mezinárodní letiště v zemi a nemusí o ně už žádat předem na ambasádě. ČTK o tom informovala mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Česko je mezi pěti státy, jejichž občané mohou získat barmská víza zjednodušeným způsobem, dalšími zeměmi jsou Lucembursko, Maďarsko, Nový Zéland a Rakousko. Vstup do země na vízum je povolen pouze pro turistické účely a pobyt nemůže být prodloužen.

Zjednodušení vízové procedury je podle Štíchové výsledkem práce české diplomacie a potvrzením nadstandardních vztahů obou zemí. Štíchová připomněla, že loni se vzájemné vztahy posílily, když Barma otevřela v Praze své velvyslanectví, do té doby byla pro Česko příslušná ambasáda v Berlíně. Loni Česko navštívila také barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij, setkala se s prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem (ANO) i ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD).

Vamberecká krajka a hody s právem jsou na seznamu zvyků a tradic

Ministerstvo kultury (MK) zapsalo v prosinci na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury vambereckou krajku a tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku. ČTK to řekla mluvčí MK Michaela Lagronová. Umístění 400 let staré tradice vambereckého krajkářství na tuzemský seznam by mělo být dalším z kroků k případnému zápisu na seznam nehmotného dědictví UNESCO. Podle dřívějších informací by chtělo ministerstvo připravit nominaci krajkářské výroby na seznam UNESCO v rámci nadnárodního projektu. Nominace, na kterých se podílí více států, mají v poslední době při zápisech větší šanci, a to jak v případě nemovitých památek, tak nehmotného dědictví.

Tradice krajkářství na Vamberecku je nepřerušenou součástí místní lidové tradice od poloviny 17. století, kdy podorlické panství získal císařský generál Kašpar z Grambu. Jeho manželka Magdaléna Grambová pocházela z belgických Flander a zavedla mezi zdejším obyvatelstvem paličkování jako robotní povinnost. Uchování tradice podpořil v roce 1889 vznik První české odborné školy krajkářské ve Vamberku.

V Mnichově začíná evropské turné PKF s Jonasem Kaufmannem

Koncertem v Mnichově začíná evropské turné českého orchestru PKF - Prague Philharmonia se slavným německým tenoristou Jonasem Kaufmannem. Turné s názvem Mein Wien, které symbolicky předznamenalo vystoupení ve vídeňském Konzerthausu 14. října loňského roku, čítá jedenáct koncertů v jedenácti městech. Do 1. února PKF s Kaufmannem ještě navštíví Budapešť (10. ledna), Stuttgart (12. ledna) Berlín (15. ledna), Norimberk (18. ledna), Paříž (20. ledna), Hamburk (22. ledna), Brusel (26. ledna), Düsseldorf (28. ledna), Luzern (30. ledna) a Baden Baden (1. února). Orchestr PKF doprovodil Kaufmanna také v loňském roce na turné ve čtyřech významných německých sálech.

Martin Prokop se na Rallye Dakar posunul do desítky

Automobilový jezdec Martin Prokop se na Rallye Dakar posunul do elitní desítky. Ve 3. etapě dojel 13. a průběžně je 9. Nově vede Španěl Carlos Sainz. V předchozí etapěl měl Prokop sérii defektů. "Přehazovali jsme roztrhané gumy, jedna začala hořet... Sto kiláků před cílem už jsme neměli rezervu, takže jsme museli jet pomalu," líčil Prokop na facebooku.

Martin Macík mezi kamiony zajel ve druhé etapě čtvrtý čas při triumfu nového průběžného lídra Sergeje Vjazoviče z Běloruska a celkově je nadále pátý. Aleš Loprais je sedmý. "Jede se nám výborně. Měli jsme jen jeden navigační výlet navíc, když jsme se vraceli pro bod, o kterém jsme si původně mysleli, že ho máme," uvedl Macík na facebooku. Stejně jako Prokop si stěžoval na prašnost. Mezi motocyklisty vybojoval premiérové etapové prvenství v kariéře Ross Branch z Botswany. Milan Engel zajel 24. čas a na 24. místo si polepšil i celkově.

Tomáš Kubiena je prvním českým jezdcem, pro kterého předčasně skončila Rallye Dakar. Třiačtyřicetiletého závodníka, který startoval v kategorii čtyřkolek, zastavila podle informací oficiálního webu soutěže porucha motoru ve 3. etapě. Zástupci týmu Orion Moto Racing Group se ale snaží o to, aby mohl pokračovat v soutěži mimo celkové pořadí. Kubiena letošní ročník slavné rallye začal velmi dobře. V první etapě zajel třetí čas, ale po penalizaci za překročení maximální povolené rychlosti klesl na 6. místo. V pondělí měl děčínský rodák se čtyřkolkou Yamaha problémy a do cíle dojel s téměř pětihodinovou ztrátou.

Kubacki se stal vítězem Turné čtyř můstků, Koudelka skončil 23.

Polský skokan na lyžích Dawid Kubacki slaví premiérový triumf na Turné čtyř můstků. Svěřenec českého kouče Michala Doležala završil bitvu o trofej v podobě zlatého orla výhrou v Bischofshofenu a stal se po Adamu Malyszovi a Kamilu Stochovi třetím polským vítězem prestižního klání. Nejlepší český reprezentant Roman Koudelka skončil v závodu třiadvacátý a v Turné si oproti loňskému pátému místu pohoršil na sedmnácté. "Budu na letošní Turné vzpomínat v pozitivním duchu, protože to bylo od začátku sezony velké trápení a tady se to zlomilo," řekl Koudelka v nahrávce pro média. Před Turné bodoval v sezoně jen jednou, ale ve čtyřech závodech prestižního miniseriálu nechyběl ve druhém kole mezi třicítkou ani jednou a v Ga-Pa skončil osmý.

Počasí

Jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo, v polohách nad 700 m sněžení. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.