Audit Evropské komise k zemědělským dotacím konstatuje, že premiér Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů a dál ovládá holding Agrofert. Firma tak nemá nárok na dotace z Evropské unie. O finální zprávě informoval s odvoláním na vysoce důvěryhodný zdroj server Neovlivní.cz. Komise již dříve konstatovala Babišův střet zájmů v případě strukturálních fondů EU, nyní podle serveru došla k totožnému závěru i u zemědělských dotací. Dokumenty jsou zatím v anglické verzi, oficiální český překlad se připravuje. Andrej Babiš závěry auditu o zemědělských dotacích pro Agrofert nezná. Znovu odmítl tvrzení, že je ve střetu zámů. Česko podle něj kvůli záležitosti nepřijde o žádné peníze z evropských zdrojů.

Předchozí audit, který se týkal dotací ze strukturálních fondů EU, potvrdil, že premiér porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Nadále totiž ovládá holding Agrofert, který pobírá unijní dotace. Babiš má podle závěrů auditorů přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy, do kterých vložil svou firmu Agrofert.

Ministerstvo zemědělství ani Státní zemědělský intervenční fond zatím finální zprávu Evropské komise k auditu zemědělských dotací pro Agrofert nemají. ČTK to sdělili mluvčí těchto úřadů. Mají pouze materiály na dvoustranné jednání, které je plánované na konec ledna. Situaci nechtějí dále komentovat, protože se celá situace ještě prošetřuje. Podle mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky ani firma nemá žádné informace, v médiích se podle něj objevují jenom nepodložené spekulace. Hanzelka trvá na tom, že koncern, který do února 2017 před vložením do svěřenských fondů vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO), postupoval podle zákonů.

Metnar: Nemám informace, že by českým vojákům v Iráku hrozilo nebezpečí

Vláda nemá informace o tom, že by čeští vojáci v Iráku byli v bezprostředním nebezpečí. Před jednáním kabinetu to řekl ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar. O dalším postupu se podle něj Česká republika radí s dalšími členy Severoatlantické aliance (NATO). Situace v Iráku se vyostřila po pátečním útoku na íránského generála Kásema Solejmáního, kterého v Bagdádu zabil americký dron. V sobotu NATO pozastavilo svoji výcvikovou misi v Iráku. "Výcvik iráckých ozbrojených sil je přerušen a se spojenci se radíme, jak dál postupovat. V současné době jsou vojáci na základnách a nemám informace, že by jim hrozilo nějaké bezprostřední nebezpečí," řekl Metnar.

V Iráku působí zhruba 40 českých vojáků, jde o instruktory výcviku z řad vojenských policistů a příslušníků chemického vojska. V Bagdádu je také pět českých policistů.

Čeští vojáci by mohli posílit protiteroristickou operaci v Africe

Čeští vojáci by mohli posílit protiteroristickou operaci v Africe Až 60 českých vojáků by mohlo působit v protiteroristické operaci v Mali, Nigeru a Čadu. Návrh ministerstva obrany nejdřív musí schválit vláda a Parlament. Operace Barkhane byla zahájena 1. srpna 2014. Česká republika společně s dalšími evropskými zeměmi obdržela nabídku Francie, jež ji vede, k vojenské účasti. Vyplývá to z předkládací zprávy, kterou má ČTK k dispozici. O možném zapojení českých vojáků do operace v pondělí informoval deník Právo. Vojáci by v regionu při operaci měli být ode dne schválení Parlamentem do konce roku 2022. Náklady ministerstvo odhadlo minimálně na 598 milionů korun, hrazeny mají být z rozpočtu úřadu.

Česko má nyní v Mali zhruba 120 vojáků. Letos česká armáda převezme velení výcvikové mise Evropské unie v Mali, vojáci budou mít půlroční velitelskou zodpovědnost. Hlavním úkolem mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům. Souběžně s misí EU má v Mali také svou misi Organizace spojených národů. Ta si klade za cíl zajistit bezpečnost a vytvořit podmínky pro další humanitární a politickou asistenci malijské vládě. Česká armáda v ní má pět vojáků.

Stát loni vybral na mýtném 10 miliard a 940 milionů korun

Stát loni vybral na mýtném v Česku 10,94 miliardy korun, což je meziročně o 1,2 procenta více. Za 13 let fungování mýtného systému tak dopravci v Česku zaplatili kolem 109,7 miliardy korun. Vyplývá to ze statistik společnosti CzechToll, která je od prosince loňského roku správcem mýta v Česku. Do té doby mýto v Česku vybírala firma Kapsch.

Objem obchodů s elektřinou na denním trhu byl loni v ČR rekordní

Objem obchodů s elektřinou na denním trhu v Česku byl loni opět rekordní. Celkem bylo zobchodováno 23,79 terawatthodiny (TWh) elektřiny, o 3,9 procenta více než v roce 2018. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Operátor trhu s elektřinou (OTE), která krátkodobý trh s energiemi organizuje. Denní trh s elektřinou představuje platformu, prostřednictvím které mohou obchodníci podle potřeby řešit svůj přebytek nebo nedostatek elektřiny. Průměrná cena obchodů na denním trhu s elektřinou byla loni 40,21 eura (asi 1016 Kč) za megawatthodinu. Oproti roku 2018 tak byla o 13 procent nižší.

MK: Stavební zákon může oslabit i pozici památek v UNESC0

Pokud by měl být nový stavební zákon schválen v podobě, jak je nyní navrhován, je zbytečné připravovat nový památkový zákon. Podle náměstka pro oblast kulturního dědictví na ministerstvu kultury Vlastislava Ourody navrhovaná forma stavebního zákona znamená konec účinné ochrany památek, které přežily díky úsilí mnoha generací. "A pokud by poklesla úroveň ochrany památek v legislativě, tak nejen Praha nebo Český Krumlov, ale všechny naše památky na seznamu UNESCO se následně ocitnou na seznamu památek v ohrožení," řekl Ouroda ČTK. Byla by to národohospodářská škoda nedozírných rozměrů, doplnil. Věcný záměr zákona, u kterého skončilo připomínkové řízení, deklaruje, že bude ctít základní mezinárodní úmluvy pro oblast kulturního dědictví. "My jsme to v návrhu ale adekvátně promítnuté do příslušných míst nenašli," uvedl náměstek. MK má k věcnému záměru zákona 110 připomínek, z toho 50 zásadních. Cílem nového stavebního zákona je podle předkladatele zejména zrychlení povolování staveb.

Zápis na seznam památek v ohrožení spravovaný organizací UNESCO hrozí od loňska Praze. Podle komisařů organizace, kteří loni Prahu navštívili, město i český stát málo chrání hodnoty, pro něž byla historická část Prahy na seznam světového dědictví zapsána.

Průzkum: Zkrácení voleb na jeden den by většina Čechů podpořila

Se zavedením jednoho volebního dne v Česku, s čímž počítá ministerstvo vnitra v návrhu zákona o správě voleb, souhlasí 58 procent Čechů. Zhruba třetina oslovených je se současnou praxí spokojená. Vyplynulo to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Lidé, kteří podporují jednodenní volby, se kloní k tomu, aby se konaly o víkendu, přičemž podle poloviny dotázaných by měly být v sobotu a podle sedmi procent v neděli. Volby ve všední den by upřednostnilo 43 procent lidí. Median v průzkumu rovněž zjišťoval, zda by lidé souhlasili s navrácením volby prezidenta republiky do Sněmovny místo nynější přímé volby občany. Tuto variantu zavrhlo 72 procent Čechů, pro opětovnou volbu prezidenta poslanci se vyslovila čtvrtina dotázaných.

Návrh zákona o správě voleb odeslalo vnitro loni na podzim do připomínkového řízení. Vedle stěsnání doby, po kterou mohou voliči přicházet k volebním urnám, do jednoho dne návrh plánuje elektronizovat volby, pro zahraničí zavést korespondenční hlasování a zrušit povinné doručování volebních lístků do domácností. První změny by podle návrhu voliče čekaly už ve sněmovních volbách 2021.

Průzkumu Medianu se loni 17. a 18. prosince zúčastnila tisícovka lidí starších 18 let.

NKÚ: Generální ředitelství cel chybovalo v letech 2017 a 2018 při zveřejňování smluv v registru

Generální ředitelství cel zveřejňovalo mezi roky 2017 a 2018 špatně smlouvy v registru. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Chyby se týkaly 19 kontraktů za víc než 260 milionů korun. Ředitelství dokumenty nezveřejnilo v termínu, který určuje zákon. Několik smluv registrovalo i víc než rok po jejich uzavření. Ze zákona na to má přitom lhůtu 30 dnů. Kontroloři zjistili i chyby ve formátu, který má být strojově čitelný. Smlouvy za 170 milionů korun tak kvůli tomu musely být zrušené. Část jejich plnění ale ředitelství zaplatilo. Neúčelné a nehospodárné vynakládání peněz kontroloři nezjistili.

Úřad ale třeba špatně oceňoval svůj majetek a chyboval i v jeho inventuře. NKÚ zjistil nedostatky také u programu, ze kterého Generální ředitelství financuje techniku nebo obnovu budov.

Parametry dvou investičních akcí určilo podle NKÚ příliš obecně.

Tenistka Barbora Strýcová v Brisbane postoupila, Karolína Muchová končí

Tenistka Barbora Strýcová zahájila vítězně sedmou sezonu v řadě. Na turnaji v Brisbane, kam se vrátila po osmi letech, v prvním kole porazila Britku Johannu Kontaovou po více než dvou hodinách 6:2, 3:6 a 6:3. Ve druhém kole narazí česká tenistka na Američanku Alison Riskeovou, která porazila Karolínu Muchovou 6:4, 6:2. Třiatřicetiletá Strýcová v minulých letech začínala sezonu v Aucklandu, tentokrát se rozhodla pro Brisbane. A vstup do nového roku jí znovu vyšel. "Měla jsem dobrou přípravu, byla jsem s rodinou," odpověděla na dotaz, proč v prvním zápase opět uspěla. "Dnes rozhodl můj dobrý servis, jsem spokojená," řekla na kurtu.

Počasí na úterý

Jasno až polojasno, zpočátku místy, postupně jen ojediněle mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. V Čechách od západu postupně oblačno až zataženo a na západě místy, jinde jen ojediněle déšť nebo déšť se sněhem. Nad 800 m bude sněžit. Na Moravě a ve Slezsku přibývání oblačnosti později odpoledne až večer. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, na severovýchodě Čech a na Moravě místy kolem -1 stupně a na horách kolem 0 stupňů Celsia.