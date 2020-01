Příprava hlubinného úložiště má do roku 2022 stát 1,7 miliardy Kč

Příprava hlubinného úložiště jaderného odpadu v Česku bude od letoška do roku 2022 stát 1,7 miliardy korun. Částka zahrnuje průzkumné práce, výzkum i příspěvky obcím v lokalitách. Vyplývá to z plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) na další tři roky, který v pondělí bude schvalovat vláda. Postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizuje Platforma proti hlubinnému úložišti, jež sdružuje 32 obcí a měst a 15 spolků, které postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizují. Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru umístěny tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, se má v ČR postavit do roku 2065.

V letošním roce bude dokončeno hodnocení devíti potenciálních lokalit pro umístění hlubinného úložiště a vládě ČR bude podán návrh pro zúžení jejich počtu. Nově se má rozhodovat mezi čtyřmi místy. Mezi zvažované lokality pro hlubinné úložiště patří Kraví hora na Žďársku, Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a další dvě místa nedaleko jaderných elektráren - Na Skalním u Dukovan a Janoch u Temelína. Plánované příspěvky obcím v uvažovaných lokalitách se pohybují od 11,3 milionu Kč do 17,7 milionu Kč ročně na lokalitu, v závislosti na velikosti průzkumného území a počtu obcí.

Prezident a premiér s rodinami dnes poobědvají v Lánech

Prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes odpoledne setkají na tradičním novoročním obědě na zámku v Lánech. Na rozdíl od předchozích let je na schůzce doprovodí kromě manželek i jejich děti. Novoroční obědy bývají převážně společenskou záležitostí, čímž se liší od pravidelných schůzek, na kterých prezident s premiérem jednají zejména o aktuálních politických tématech. Úvodní setkání se koná za přítomnosti médií, po němž se rodiny obou politiků přesunou k obědu.

Babyboxy zachránily již 200 dětí, posledním je chlapec v Blansku

Do babyboxu v Blansku někdo odložil novorozeného chlapečka. Je to již 200. dítě v ČR, které má díky tomuto zařízení od roku 2005 naději na lepší život, napsal v tiskové zprávě zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Záchranáři převezli miminko do nemocnice v Boskovicích. Malý Jan, jak Hess dítě pojmenoval, je prvním dítětem v blanenském babyboxu, který funguje od března 2018. Zároveň je to první letošní dítě odložené do babyboxu. Jedná se v podstatě o novorozenecký inkubátor přístupný z vnější strany budovy. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, se zapne vyhřívání a ventilace, a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní zdravotnický personál novorozeneckého oddělení.

Před 15 lety Ludvík Hess začal uskutečňovat nápad, který měl zachránit nechtěné novorozence, a tím také pomoct matkám, jež narozené dítě nechtěly. Od roku 2005 je v Česku 76 babyboxů. V plánu má Hess další umisťování babyboxů, aby byly ve všech okresních městech. Stále se však někde setkává s nechutí k těmto zařízením a péči o ně, řekl v rozhovoru pro ČTK. Provoz přitom podle Hesse téměř nic nestojí, babyboxy pouze musejí být připojené na elektřinu. "Než jsme umístili v Praze první babybox, tak jsem dva roky v podstatě pořád jen někoho přemlouval. Odpůrce jsem měl na ministerstvech i úřadech," řekl Hess.

V Praze se dnes uskuteční koncert ke znovuotevření Státní opery

Koncertní vystoupení operních pěvců dnes večer otevře po letech oprav historickou budovu Státní opery Praha. Rekonstrukce stála 1,3 miliardy korun a trvala téměř tři roky. Koncertu nazvaného Státní opera v proměnách času (1888-2018) v režii Alice Nellis se zúčastní například premiér Andrej Babiš, maďarský premiér Viktor Orbán nebo pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu Monika Grüttersová. Operní gala se bude konat přesně 132 let od prvního otevření Státní opery, tehdy Nového německého divadla, v roce 1888. Zahajovací koncert, který provede diváky historií zdejších operních souborů, i příjezdy hostů k opeře budou moci sledovat kolemjdoucí venku na velkoplošné obrazovce.

Prahou dnes projde tradiční Tříkrálový průvod s velbloudy

Centrem Prahy dnes projde tradiční průvod se třemi králi na velbloudech. Začne na Malostranském náměstí a bude pokračovat přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Průvodu bude předcházet bohoslužba v malostranském kostele sv. Tomáše, kde kardinál Dominik Duka udělí požehnání koledníkům každoroční Tříkrálové sbírky, která se letos koná po dvacáté.

Průvod, který pořádá Arcidiecézní charita Praha, má připomenout konec Vánoc a upozornit na Tříkrálovou sbírku, která začala ve středu a potrvá do 14. ledna. Počet dobrovolníků, kteří po celé České republice vybírají příspěvky pro potřebné, letos dosáhl 70.000. Loni se při sbírce vybralo 122,3 milionu korun, celkem to za dobu jejího fungování bylo přes 1,36 miliardy Kč.

Aktéři Rallye Dakar absolvují první kilometry v Saúdské Arábii

V saúdskoarabské Džiddě dnes odstartuje Rallye Dakar. Konvoj účastníků včetně 29 Čechů absolvuje na trase do Vadže prvních 752 kilometrů, z toho 319 v rámci rychlostní zkoušky. Přejímkami prošlo 342 soutěžních strojů, na startu bude 144 motocyklů, 23 čtyřkolek, 83 automobilů, 46 vozů buggy a 46 kamionů. Hlavní českou hvězdou je Martin Prokop, který se bude snažit navázat v kategorii automobilů na šesté místo z loňska. Bude se ale muset obejít bez tradičního navigátora Jana Tománka a po nehodě Martina Kolomého i bez druhého týmového vozu, který mu měl krýt záda.

Rallye Dakar zažívá po Africe a Jižní Americe premiéru na třetím kontinentu. Pořadatelé 42. ročníku připravili 7900 kilometrů dlouhou trať s dvanácti etapami, jejichž součástí bude 5100 km měřených úseků. Cíl bude 17. ledna v novém zábavním centru Kiddíja nedaleko Rijádu.

Počasí

Polojasno až skoro jasno Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C.

Lavinové nebezpečí na české straně Krkonoš vzrostlo z prvního na druhý stupeň z pěti. Na hřebenech je 40 až 50 centimetrů sněhu. Horská služba vydala také upozornění na tvorbu sněhových jazyků za působení silného větru.