MF chce od roku 2021 konec superhrubé mzdy nebo paušální daň

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) plánuje v daňovém balíčků pro rok 2021 navrhnout zrušení superhrubé mzdy, zavedení daňového paušálu a stravenkového paušálu. Ministryně to řekla novinářům. O návrzích by měla jednat koaliční rada 16. ledna. Na rok 2021 plánuje vláda podle Schillerové dále zvýšit platy učitelů o devět procent, zvýšit důchody a investice. V případě zrušení superhrubé mzdy by se podle Schillerové zavedla daň 19 procent. Nyní je podle ní efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. "Ale zůstávají tam určitá problematická místa, protože by to pro některé skupiny obyvatel de facto znamenalo zvýšení zdanění," uvedla ministryně. Dodala, že finální návrh bude vycházet z toho, na čem se dohodnou vládní ANO a ČSSD.

Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Koncept superhrubé mzdy prosadil bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) v rámci daňové reformy od ledna 2008.

Zemřel bývalý politický vězeň a "vatikánský špion" Josef Plocek

Ve věku 94 let zemřel bývalý politický vězeň Josef Plocek, který se postavil nacistické i komunistické totalitě. V roce 2012 mu tehdejší prezident Václav Klaus udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za zásluhy o rozvoj demokracie a lidských práv. Poslední rozloučení se uskuteční příští středu na hřbitově v Praze Ďáblicích. Informoval o tom na facebooku pražský zastupitel a člen KDU-ČSL Jan Wolf.

Plocek se narodil 8. března 1925 v Praze. Během německé okupace jej vyloučili z gymnázia, mimo jiné za členství v katolické sportovní organizaci Orel. V srpnu 1951 jej za spolupráci na odeslání dopisu o tehdejším stavu českého náboženského a církevního života do Vatikánu Státní soud v Praze odsoudil ve vykonstruovaném procesu jako "vatikánského špiona" ke 13 letům odnětí svobody. V lágrech na Slavkovsku, Jáchymovsku a Příbramsku včetně práce v uranových dolech strávil devět let. V roce 1960 ho na základě amnestie propustili. I poté byl nucen žít pod trvalým dohledem komunistické Státní bezpečnosti. Pracoval v manuálních profesích, později získal místo právníka na pražském arcibiskupství.

Ve Věšíně na Příbramsku hoří rekreační areál, škoda přes 10 mil.

Hasiči od rána zasahují u požáru rekreačního střediska ve Věšíně na Příbramsku, oheň ani po 11:00 nebyl pod kontrolou. Škoda podle vyšetřovatele požárů přesáhne deset milionů korun. "Nikdo nebyl zraněn," řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková. Požár zasáhl kromě objektu, kde pravděpodobně vznikl, i druhou budovu. Na místě zasahuje dohromady 11 jednotek dobrovolných a profesionálních hasičů, kteří využívají i výškovou techniku.

V noci hořelo také v domě v Praze 2, který si vyžádal evakuaci desítek lidí, šest jich zdravotničtí záchranáři převezli do nemocnice. Po uhašení ohně se obyvatelé mohli vrátit domů. Příčinou požáru byla nedbalost při manipulaci s přímotopem, vyšetřovatel odhadl škodu na 600.000 korun. Lidský život si vyžádal páteční požár chatky ve Slavkově. Příčinu vzniku požáru i okolnosti úmrtí zjišťují vyšetřovatelé.

Veterináři varují před rizikem přenosu ptačí chřipky z Polska

Veterináři varují před zvýšeným rizikem přenosu ptačí chřipky z Polska, kde se nyní vyskytla dvě nová ohniska choroby. Chovatelé hlavně musí zabránit tomu, aby volně žijící ptáci kontaminovali drůbež, krmivo nebo napájecí vodu, sdělili ČTK ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) a zástupci Státní veterinární správy (SVS). V Polsku, které je největším producentem drůbeže v Evropské unii, se nákaza se tento týden objevila už na pěti farmách, informovala agentura Reuters.

Ptačí chřipka se v Česku objevila po deseti letech v roce 2017 a zasáhla řadu dalších evropských zemí. Kvůli nákaze bylo nutné utratit v Evropě miliony kusů drůbeže. Ptáci měli téměř výlučně virus H5N8, u kterého se dosud neprokázal přenos na člověka. V českých chovech bylo kvůli nemoci tehdy vybito 98.000 ptáků, většinou v komerčních chovech. V republice bylo skoro 40 ohnisek nemoci.

V turnovském muzeu končí výstava repliky koruny Karla Velikého

V neděli mají zájemci poslední možnost vidět kopii koruny Karla Velikého, kterou loni v listopadu dokončil turnovský zlatník Jiří Urban. ČTK to řekl Miroslav Cogan, kurátor Muzea Českého ráje v Turnově, v jehož klenotnici je koruna od listopadu mimořádně vystavena. Urban je jedním z nejlepších českých a evropských zlatníků a vytváření replik se věnuje dlouhodobě. V minulosti mimo jiné vyrobil kopii českých korunovačních klenotů.

Kopie koruny Karla Velikého je stejně jako originál ze zlaceného stříbra, s použitím 82 přírodních kamenů a rytin. Broušené kameny jsou prací Jana Kroupy, autorkou kopií antických figurálních rytin je Eva Mrákotová-Víšková. Jde už o druhou kopii koruny Karla Velikého, kterou Urban dělal. První dokončil v roce 2016 pro putovní výstavu Magičtí Lucemburkové. "Tahle je pro soukromého sběratele," řekl ČTK zlatník. Originál koruny dal zhotovit Karel IV. v roce 1349. Po své korunovaci na římského krále v Cáchách ji věnoval tamnímu dómu k uctění Karla Velikého, prvního císaře Svaté říše římské. Právě tam mohl Urban díky vstřícnosti správy dómu korunu studovat a dokumentovat.

Zemanovi uspořádají v pátek pátý charitativní ples

Prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou uspořádají v pátek charitativní ples. V minulosti Zemanovi pořádali podobnou akci čtyřikrát. Loni Hrad rozeslal asi 1000 pozvánek na ples, mezi účastníky byli například premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nebo šéf společnosti ČEZ Daniel Beneš. Výtěžek z konání plesu se pravidelně rozděluje mezi Nadační fond Ivany Zemanové a Nadační fond prezidenta republiky Miloše Zemana. Prezident ze svého fondu v posledních letech podporuje Fond ohrožených dětí, takzvané klokánky. První dáma ze svého fondu pomáhá seniorům nebo dětským domovům.

Divadlo Kalich oslavilo 150. reprízu Landova muzikálu Krysař

Ve vyprodaném pražském Divadle Kalich oslavili 150. reprízu nové inscenace muzikálu Daniela Landy Krysař. Landa při této příležitosti převzal po představení za aplausu přítomných ocenění za 150.000 prodaných nosičů s hudbou z tohoto muzikálu. Krysař se nejen na českých jevištích uvádí už přes 20 let a má na svém kontě celkově bezmála 1500 odehraných repríz. Jeho původní premiéra se konala v listopadu 1996. Nové nastudování mělo po 15 letech premiéru v září 2017.

"Muzikál Krysař je dnes aktuální snad ještě více než v době svého vzniku. Autor si pochopitelně nemůže přát víc, než že na svém díle nemusí změnit ani čárku, a přesto výstižně pojmenovává naši přítomnost, realitu, ve které žijeme. Ukázalo se, že s novým Krysařem jsme přišli ve správné chvíli. Krysař je i ve své třetí sezoně vyprodaný na měsíce dopředu," uvedl producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek. "Když jsem Krysaře psal, byl jsem si naprosto jistý, že jde o velké nadčasové téma," uvedl autor hudby, libreta a textů Landa. "V současné společnosti napětí určitě stoupá, cítíme to všichni, a dílo Krysař tohle reflektuje a varuje před tím," dodal. Krysař je řazen mezi nejúspěšnější původní české muzikály.

Loňský rok v Klementinu byl druhý nejteplejší za 245 let

Loňský rok byl v pražském Klementinu druhý nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. Loňská průměrná teplota 12,6 stupně Celsia zaostala za rekordním rokem 2018 o 0,2 stupně, uvedl Český hydrometeorologický ústav na svém informačním webu. Oproti normálu z let 1981-2010 byl loňský rok teplejší o 1,8 stupně. "S touto odchylkou byl rok 2019 teplotně mimořádně nadnormální," uvedl meteorolog Pavel Jůza. "Odchylka od starého normálu 1961-1990 byla +2,6 °C a teplotní odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 byla +3,0 °C," uvedl meteorolog.

Velmi teplý byl i loňský prosinec, kdy v Klementinu naměřili průměrnou teplotu 4,8 stupně Celsia. Prosinec 2019 tak byl o 2,8 stupně teplejší než průměr z let 1981 až 2010.

Sport

Třetím dílem a se třemi českými skokany pokračuje na Bergiselu v Innsbrucku Turné čtyř můstků. Páteční kvalifikací prošli Roman Koudelka, Viktor Polášek a Filip Sakala. Kvalifikaci vyhrál Nor Marius Lindvik a navázal na triumf z novoročního závodu v Ga-Pa. Právě Lindvik bude v prvním kole Poláškovým soupeřem. Třicetiletý Koudelka, povzbuzený středečním osmým místem, obsadil v kvalifikaci 21. místo a dnes se utká s Norem Danielem Andrém Tandem. Sakalu čeká rakouský favorit Stefan Kraft.

Počasí

Oblačno až zataženo, během dne od severu na většině území občasný déšť nebo přeháňky, v polohách nad 500 m, k večeru nad 300 m srážky sněhové. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, v 1000 m na horách zpočátku kolem 1 °C a od severozápadu ochlazování.