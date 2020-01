Státní rozpočet loni skončil ve schodku 28,5 miliardy

Hospodaření státu loni skončilo ve schodku 28,5 miliardy korun. V roce 2018 vykázal státní rozpočet přebytek 2,9 miliardy korun. Na tiskové konferenci o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Výsledek státního rozpočtu za loňský rok je nejhorší za poslední čtyři roky. Schválený rozpočet na loňský rok počítal s deficitem 40 miliard korun. "Po celý uplynulý rok jsme podporovali hospodářský růst, důvěru v ekonomiku i životní úroveň obyvatel. Výrazným způsobem jsme pomohli k nárůstu celkové mzdové úrovně v zemi a navíc jsme proinvestovali o 17 miliard Kč více než stanovoval rozpočet. Je to sice nejhorší výsledek rozpočtu za poslední čtyři roky, jde ale o úhel pohledu. Já říkám, že jde o čtvrtý nejlepší výsledek za posledních 20 let," uvedla Schillerová.

Petříček: Zabití íránského generála byl mimořádný krok v komplikované situaci

Zabití velitele íránských elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního byl mimořádný krok v komplikované situaci. ČTK to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který očekává i íránskou reakci na americký útok. Situace na Blízkém východě se podle něj nyní dál zkomplikovala, ohroženy jsou úspěchy v boji proti mezinárodnímu terorismu. "Letecké údery USA v Iráku vnímám jako mimořádný krok v komplikované situaci. O vině lidí by měly rozhodovat soudy, ale nejsem vojenský taktik. Zcela jistě ale tak jako vyvolal akci útok na (americkou) základnu a velvyslanectví (v Iráku), nezůstane bez odezvy ani cílené zabití (íránského) armádního důstojníka," uvedl Petříček. "Situace na Blízkém východě se tak dál komplikuje, místo aby se uklidňovala. Ohroženy jsou mimo jiné i křehké úspěchy v boji proti Islámskému státu a mezinárodnímu terorismu jako takovému," doplnil šéf české diplomacie.

Útok na Solejmáního kritizoval ministr kultury a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Zabití íránského generála Solejmáního je nebezpečná provokace, která bude znamenat eskalaci situace v regionu," napsal na twitteru. Kriticky se vyjádřil i místopředseda KSČM Stanislav Grospič. "Jde o další agresivní akt USA vůči suverénnímu státu, jímž Irák je. Tento akt může v zemi zmítané vnitřními rozpory a v celém regionu zasaženým válkou s Islámským státem vést k další eskalaci napětí a k dalšímu válečnému konfliktu," řekl s tím, že je nutné zabití Solejmáního odsoudit. "Solejmání určitě byl nebezpečný, ale zabít ho tímto způsobem k deeskalaci konfliktu s Íránem určitě nepřispěje," reagoval europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). Poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL) označil zabití Solejmáního za těžké, ale nutné rozhodnutí, protože Írán útočí na lodě a ropná zařízení v regionu a vyvíjí balistické zbraně. Americkou operaci podpořil i europoslanec Jan Zahradil (ODS), podle něhož byl Solejmání dlouhodobě jedním z nejnebezpečnějších lidí v regionu.

MZV nechystá zvláštní opatření kvůli situaci v Iráku, před cestami do země varuje dlouhodobě

České ministerstvo zahraničí zatím nechystá po americkém útoku na íránského generála v Iráku žádná opatření. Českému rozhlasu to řekla mluvčí české diplomacie Zuzana Štíchová. Ministerstvo ale před cestami do Iráku dlouhodobě varuje. Podle mluvčí úřad aktuální situaci v zemi sleduje a bude informovat o případných dalších krocích. Prioritou je podle ní bezpečnost velvyslanectví v Bagdádu a konzulátu v Rrbílu a aby měli všichni čeští občané potřebné informace. Ať už prostřednictvím webových stránek ministerstva nebo systému Drozd. Podle systému Drozd, kam se dobrovolně mohou registrovat Češi při cestách do zahraničí, je v Iráku aktuálně 5 Čechů a v Íránu 4. V okolních zemích, jako Jordánsko, Izrael nebo Libanon jsou pak stovky českých občanů.

Státní zástupce nebude znovu žádat Sněmovnu o Babišovo vydání

Státní zástupce Jaroslav Šaroch nebude znovu žádat Sněmovnu o vydání premiéra Andreje Babiše z ANO k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Řekl to mluvčí pražských státních zástupců Aleš Cimbala. Podle Šarocha se proti Babišovi vede stejné trestní stíhání, ke kterému už vydaný byl. Nejvyšší státní zástupce loni v prosinci rozhodl, že stíhání Babiše a jeho někdejší poradkyně Jany Mayerové bude pokračovat. Zároveň ale potvrdil zastavení stíhání členů Babišovy rodiny.

Na českých drahách loni zemřelo 247 lidí, o 8 procent víc než vloni

Na železnici v Česku loni zemřelo 247 lidí. Podle dat Drážní inspekce je to o 8 procent víc než v předešlém roce. Jedná se o mrtvé na železničních, trolejbusových nebo třeba tramvajových dráhách. Většina z nich ale zemřela na železniční trati, a to v místech, která jsou veřejnosti nepřístupná. 40 lidí pak zemřelo na železničním přejezdu. V loňském roce se na dráhách zvýšilo také množství zraněných a i počet mimořádných událostí.

V prvních dvou dnech letošního roku Drážní inspekce eviduje celkem pět mrtvých při střetu vlaku s osobou. Oproti stejnému období v roce 2019 je to pětinásobný nárůst. Nehody na dráhách se často stávají na hlavních tazích. Třeba v koridoru z Prahy na Ostravu.

Ministerstvo zdravotnictví podá kvůli Diag Human opravný prostředek v Belgii

Ministerstvo zdravotnictví se chce bránit u nejvyššího soudu v Belgii v kauze Diag Human. Řekla to mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. Podle advokátů firmy i rozhodnutí belgického soudu má Česko zaplatit 14 a půl miliardy korun za ušlý zisk. Rozhodnutí odvolávacího soudu dostal resort na konci prosince. Podle českého ministerstva je ale rozhodnutí nesprávné. Opírá se o už dřívější pravomocná rozhodnutí soudů v jiných zemích Evropské unie a v USA, které se přiklonily k Česku.

Firma Diag Human se s Českem řadu let pře kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Stát od poloviny roku 2013 tvrdí, že arbitráž o miliardy korun definitivně vyhrál. Trojice rozhodců vydala usnesení, kterým arbitráž zastavila. Usnesení odůvodnila tak, že věc už byla rozhodnuta v roce 2002, kdy stát firmě vyplatil 326 milionů za poškození dobrého jména, takže všechna následující rozhodnutí ve věci nemají právní účinky. Diag Human se dále v několika zemích soudí s Českem o náhradu za údajně ušlý zisk.

Ministerstvo práce neprávem vyřadilo vítěze tendru na nový systém vyplácení dávek

Ministerstvo práce a sociálních věcí nesmí uzavřít smlouvu na nový systém pro vyplácení dávek, který by měl podle plánu začít fungovat od roku 2021. Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyřadil resort z tendru vítěznou firmu DXC Technology, která nabídla nejnižší cenu. Resort tak porušil zákon o zadávání veřejných zakázek. Podle mluvčího antimonopolního úřadu Martina Švandy ministerstvo nedokázalo vysvětlit, proč firmu z tendru vyřadilo.

Rozhodnutí Antimonopolního úřadu je pravomocné. Ministerstvo s ním sice nesouhlasí, ale nepodalo proti němu rozklad. Podle mluvčí Kristýny Křupkové tak chtěl resort ušetřit čas a zbtyečně neprodlužovat výběrové řízení. Nabídku firmy DXC Technology teď ministerstvo znovu prověří.

Průzkum: Lidem vadí přístup k novodobým dějinám

Podle exkluzivního průzkumu pro Český rozhlas je až polovina Čechů přesvědčena, že se začíná falšovat novodobá historie. Lidé také nejsou spokojeni s rušením nebo přemisťováním památníků druhé světové války. Nesouhlas s tím vyjádřily skoro dvě třetiny dotazovaných. Zhruba stejné množství lidí nesouhlasí se stavbou nových. Průzkum provedla agentura Median v polovině prosince. Zúčastnilo se ho víc než tisíc lidí.

Diskusi vyvolal v minulých měsících například záměr pražské městské části Řeporyje vybudovat pomník armádě vlasovců a také možný přesun nebo odstranění sochy maršála Koněva z náměstí v Praze-Bubenči.

Ceny nemovitostí na českých horách rostou

Nemovitosti na českých horách zdražují. Podle realitních kanceláří se za poslední čtyři roky zvedly až o polovinu. A to hlavně v oblíbených destinacích - jako jsou Krkonoše, Jizerské hory nebo Beskydy. Největší zájem je o roubenky a apartmány blízko vleků, právě takové nemovitosti jsou na horách zároveň ty nejdražší. Třeba apartmán v Krkonoších teď stojí podobně jako byt v centru Prahy.

Část Česka v sobotu odpoledne zasáhne silný vítr

Část České republiky v sobotu odpoledne zasáhne silný vítr s nárazy 60 až 75 kilometrů v hodině. Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí platí pro Prahu, Vysočinu, Pardubický kraj a části středních Čech a jižní Moravy do sobotní půlnoci. Největší sílu by měl vítr mít v sobotu večer. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Meteorologové předpokládají, že vítr může poškodit stromy a lesní porosty, menší škody mohou být také na budovách. Hrozí komplikace v dopravě.

Počasí na sobotu

Oblačno až zataženo a zpočátku ojediněle, během dne od severozápadu na většině území občasný déšť nebo přeháňky, ve vyšších polohách srážky sněhové. Později večer v severovýchodní polovině území ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, na horách zpočátku kolem 1 stupně Celsia a od severozápadu ochlazování.