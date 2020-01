Armáda vyčlenila 1000 vojáků pro síly velmi rychlé reakce NATO

Česká armáda od začátku roku zařazuje 1000 vojáků do Sil velmi rychlé reakce NATO. V případě krize musí být schopni reagovat do pěti dnů. V pohotovosti budou po celý rok. Společně s prapory z Polska, Španělska a Velké Británie tvoří mezinárodní brigádu o velikosti asi 5000 vojáků. Armáda to uvedla na svém webu. Síly velmi rychlé reakce aliance vytvořila po ruské anexi Krymu a dalších událostech na Ukrajině. "V současné době není v aliančních silách jednotka, která by byla akceschopnější," uvedla armáda.

Sev.en Energy od roku 2024 získá Počerady, ČEZ nevyužil opci

Novým majitelem hnědouhelné elektrárny Počerady bude od roku 2024 skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Dosavadní majitel elektrárny - ČEZ, nevyužil do konce roku 2019 opci, aby prodej odvolal. ČEZ za elektrárnu získá dvě miliardy korun. Změnu majitele kritizují ekologové. Hnutí Arnika loni v říjnu uvedlo, že Počerady jsou spolu s elektrárnou Prunéřov nejhorším českým zdrojem vypouštěné rtuti do ovzduší, vody a půdy. Sev.en Energy informovala, že hodlá do modernizace a ekologických opatření v hnědouhelné elektrárně Počerady investovat miliardy korun, aby zdroj splňoval stále přísnější limity pro ekologický provoz. Elektrárna Počerady leží mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem pět krát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi.

Dopravní nehody v ČR loni nepřežilo 550 lidí, meziročně o 15 méně

Při dopravních nehodách v Česku loni zemřelo 550 lidí, o 15 méně než o rok dřív. Ubylo také těžce zraněných. V posledním měsíci loňského roku si nehody vyžádaly 36 lidských životů, což je o 16 méně než za prosinec 2018. Aktualizovaná předběžná čísla ČTK řekl ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Podrobné oficiální statistiky zveřejní policie 8. ledna. Nejtragičtějším měsícem minulého roku byl srpen, během kterého na silnicích v Česku zemřelo 62 lidí. Nejméně mrtvých si nehody vyžádaly v lednu, bylo jich 25. Nejtragičtějším dnem celého roku byl 11. listopad, během něhož přišlo o život devět lidí, z toho pět při nehodě u Pavlic na Znojemsku.

MZV doporučuje Čechům vyhnout se oblastem požárů v Austrálii

Ministerstvo zahraničí doporučuje českým občanům, aby necestovali do oblastí Austrálie postižených lesními požáry. Lidé by se měli vyhnout východnímu pobřeží státu Nový Jižní Wales, východní části státu Victoria a jižní části státu Queensland, uvedlo ministerstvo na svých internetových stránkách. Při požárech v Austrálii shořela plocha o větší rozloze než Slovensko, nejméně 17 lidí zemřelo a zničeno bylo přes 1300 domů.

Tržby e-shopů loni stouply o 15 procent na rekord 161 miliard Kč

Češi loni nakoupili v internetových obchodech zboží za rekordních 161 miliard korun. Je to o 31 miliard, tedy 15 procent, více než v roce 2018. Vyplývá to z údajů společnosti Shoptet, která provozuje více než 20.000 e-shopů, což je zhruba polovina českého trhu. Rekordnímu ročnímu obratu pomohl i stoupající počet internetových obchodů, který meziročně vzrostl o 3,5 procenta. Největší podíly na obratu tvořily elektronika, kosmetika a oblečení. "Rychle ale roste také obliba online nakupování potravin, která bude podle nás stoupat i nadále," dodal výkonný ředitel Shoptetu Miroslav Uďan.

Maláčová: Provoz e-neschopenek začal bez problémů, jsou funkční

Provoz elektronických neschopenek začal bez problémů a systém je plně funkční. Od spuštění projektu na Nový rok do čtvrtečních deseti hodin sociální správa dostala přes 3000 e-neschopenek. Na tiskové konferenci to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). "Pacienti nebudou muset nikam chodit s žádným papírem ani žádat o peníze. Nic se ale nemění na jejich povinnosti okamžitě informovat zaměstnavatele, že nepřijdou do práce," uvedla Maláčová. Podle ní lékaři do minuty e-neschopenku vystaví a informaci o nemoci pracovníka ze systému "v řádu minut" dostanou i zaměstnavatelé. Papírové tiskopisy skončí do dvou let.

E-neschopenku má využívat 22.000 zdravotnických zařízení. V systému jsou údaje 4,5 milionu zaměstnanců a 280.000 zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé si stěžovali na to, že ještě měsíc před uvedením do ostrého provozu nedostali systém k otestování. Podobně se vyjadřovali i někteří lékaři. Ve Zlínském kraji část praktických lékařů dál vyplňuje papírové tiskopisy a elektronicky neschopenky nevystavuje, a to na protest proti zvýšeným nákladům.

Nejvíce nominací na ceny filmové kritiky mají Staříci a Vlastníci

Nejvíce nominací na Ceny české filmové kritiky za loňský rok získal film režisérů Martina Duška a Ondřeje Provazníka Staříci a komedie režiséra a scenáristy Jiřího Havelky Vlastníci. Oba snímky mají pět šancí na vítězství. V těsném závěsu za nimi je se čtyřmi nominacemi drama režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče, které je i v užší nominaci na Oscary v kategorii cizojazyčný hraný film. ČTK to sdělilo Sdružení českých filmových kritiků. Výsledky budou vyhlášeny 1. února.

Road movie Staříci byla natočená na základě skutečné události, kdy se dva starší muži rozhodnou vzít spravedlnost do svých rukou. Jeho protagonisté Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička se ve filmu vydávají na cestu, na jejímž konci by měl pykat za své dřívější zločiny někdejší komunistický prokurátor. Dušek a Provazník natočili snímek podle příběhu někdejšího politického vězně Pravomila Reichla. Konverzační komedie Vlastníci je filmovým debutem divadelního režiséra Havelky, který v ní odhaluje lidské charaktery při schůzi majitelů bytů problémového domu.

V kategorii Mimo kino čeští kritici nominovali na ocenění špionážní minisérii HBO Bez vědomí, komediální seriál České televize Most! a krátkometrážní snímek studentky pražské Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění Darji Kaščejevové Dcera, který se dostal i do užšího výběru na Oscara v kategorii krátký animovaný film.

Do ulic vyrazí koledníci Tříkrálové sbírky, potrvá dva týdny

Tisíce dobrovolníků v kostýmech tří králů vyrazilo vybírat do příspěvky při tradiční Tříkrálové sbírce, která se letos na celostátní úrovni koná podvacáté. Výtěžek sbírky půjde na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Kromě příspěvků v hotovosti do zapečetěných kasiček dobrovolníků mohou lidé darovat peníze i formou dárcovských SMS nebo je poslat na účet. Sbírka, kterou pořádá každoročně Charita Česká republika, potrvá do 14. ledna. Poprvé sbírku uspořádali v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi, o rok později se rozšířila po celé zemi. Loni se podařilo na pomoc potřebným shromáždit víc než 122 milionů korun a za uplynulých 20 let to bylo dohromady téměř 1,5 miliardy korun.

Hvězdárna Brno měla loni rekordní návštěvnost 169.877 lidí

Hvězdárnu a planetárium Brno loni navštívilo rekordních 169.877 návštěvníků. Je to skoro o 10.000 více než dosavadní čtyři roky starý rekord, řekl ČTK ředitel hvězdárny Jiří Dušek. Návštěvníci viděli 1735 pořadů nebo představení. Návštěvnost skoro 170.000 lidí Duška překvapila, naposledy přišlo před čtyři lety kolem 160.000 lidí, loni byla návštěvnost nižší kvůli tomu, že byla hvězdárna několik měsíců zavřená. Hvězdárna oslavila loni 65 let existence.

Zoo Praha překonala návštěvnický rekord z roku 2016

Do pražské zoologické zahrady v roce 2019 zavítalo 1,456.526 návštěvníků. O více než 8000 lidí tak padl její dosavadní rekord z roku 2016. Zahrada úspěch přičítá mimo jiné otevření Rákosova pavilonu se vzácnými papoušky i zvířecím přírůstkům. Do silvestrovského odpoledne se v ní narodilo nebo vylíhlo 1176 mláďat 214 druhů savců, ptáků a plazů, uvedla zoo v tiskové zprávě. V letošním roce se Zoo Praha podařilo získat významná zvířata. Naposledy v prosinci z Austrálie doputovali čtyři ďábli medvědovití neboli tasmánští čerti. Stanou se hlavní atrakcí Darwinova kráteru - nové expozice, kterou zoo otevře 28. března. Jako jediná zoo na světě chová od letoška největší africkou sovu ketupu Pelovu. Zoo v říjnu zahájila výstavbu pavilonu goril. V novém objektu by měli žít vedle goril také luskouni, které slíbila darovat zoo z Tchaj-peje.

První letošní děti přišly na svět v Břeclavi a Praze

První letošní děti v Česku přišly na svět na jižní Moravě a Praze. Hned v první minutě roku se narodila holčička Laura v porodnici v Břeclavi, minutu po ní následoval chlapec Artem v pražské Nemocnici Na Bulovce. Pomyslné třetí místo patří Alžbětě, kterou matka porodila čtyři minuty po půlnoci v pardubické nemocnici. Laura se narodila 58 vteřin po půlnoci. Pro maminku Kateřinu je druhým dítětem. "I naše první dítě je narozené 1. ledna. Nijak jsme to neplánovali, ale jsem šťastná, že to tak vyšlo a hlavně, že je zdravá," řekla ČTK maminka Kateřina, která s rodinou žije ve Valticích. Artem přišel na svět akutním císařským řezem dvě minuty po půlnoci. Jeho matka je z Ukrajiny a nemá tak nárok na tradiční odměnu pro pražské děti narozené na Nový rok.

Kolomý po havárii při testu bude chybět na Rallye Dakar

Automobilový jezdec Martin Kolomý havaroval při testu před nedělním startem Rallye Dakar a ve slavném závodu se nepředstaví. Martin Prokop, za jehož tým měl Kolomý startovat, uvedl, že tým nestihne opravit auto tak, aby prošlo včas technickými přejímkami. Kolomý, jenž dosud závodil v kategorii kamionů, otočil při nehodě svůj speciál ford několikrát přes střechu a stejně jako navigátor Jiří Stross zamířil na vyšetření do nemocnice. "Někdy bohužel stačí vteřina a je všechno jinak. S Jirkou Štrossem do Dakaru 2020 neodstartujeme, nedovolí nám to technický stav vozidla ani ten můj, zdravotní," uvedl Kolomý na facebooku. Podle Prokopa Kolomý doplatil na nedostatek zkušeností s jízdou v osobním automobilu. "Bylo to nepříjemné místo, které nakopávalo a bohužel je nakoplo moc. Místo toho, aby přidal plyn, tak hodně dlouho brzdil, což se u kamionu dělá," uvedl Prokop na facebooku. Podle původních plánů měl Kolomý při rallye krýt Prokopovi záda a být připraven mu v nouzi pomoct. Na to nyní nedojde. Šestačtyřicetiletý Kolomý se chystal na jedenáctou Rallye Dakar, doposud jel vždy s kamionem. Jeho maximem je páté místo z roku 2013.

Počasí

Jasno. V polohách pod 400 m většinou mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C, při déletrvajícím slunečním svitu kolem 5 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C.