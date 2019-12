Dluhy domácností u bank v listopadu stouply na 1,742 bilionu

Dluhy českých domácností u bank a družstevních záložen stouply v listopadu meziměsíčně o 10,6 miliardy na 1,742 bilionu korun. Ve srovnání s loňským listopadem byly vyšší o 96,4 miliardy korun. Zadlužení nefinančních podniků vzrostlo proti říjnu o 1,6 miliardy na 1,159 bilionu korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Dluhy domácností rostou nepřetržitě od února 2016. Nejvíce si lidé půjčují na bydlení. Úvěry na bydlení dlouhodobě tvoří zhruba tři čtvrtiny dluhů domácností. Zadlužení firem většinu letošního roku rostlo, výjimkou byl únor a červen, kdy meziměsíčně kleslo.

Centrální banka zveřejňuje statistiku každý měsíc. Odvozuje se z bilancí měnových finančních institucí, které zahrnují vedle centrální banky, obchodních bank a poboček zahraničních bank v Česku také fondy peněžního trhu, úvěrní a spořitelní družstva.

Čeští vojáci předali hlídání pobaltského vzdušného prostoru Polákům

Čeští vojáci v Estonsku předali v poslední den letošního roku hlídání pobaltského vzdušného prostoru Polákům. Na misi bylo pět českých gripenů od září. Za tuto dobu musely 13krát zasahovat proti ruským letadlům, které nekomunikovaly s okolím. Podle mluvčího generálního štábu Tomáše Maruščáka je ostrých vzletů oproti předchozím misím v Pobaltí několikanásobně víc.

Do Česka gripeny přiletí ve čtvrtek, několik dnů pak bude trvat než vojáci převezou i všechen materiál z Estonska. V Pobaltí v roce 2020 zůstanou čeští vojáci v Litvě a v Lotyšsku.

Na českých silnicích letos zemřelo méně lidí, ubylo i vážně zraněných

Za letošní rok zemřelo na českých silnicích při dopravních nehodách 548 lidí. Vyplývá to z předběžných policejních statistik. Zemřelých je v porovnání s loňským rokem o 17 méně. Ubylo i vážně zraněných. Nejtragičtějším měsícem byl srpen, kdy o život přišlo 62 lidí. Příčiny nehod jsou podle ředitele dopravní policie Jiřího Zlého stále stejné - nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky, jízda v protisměru nebo nepozornost při řízení.

Konečné statistiky za letošní rok zveřejní policie na začátku ledna.

InterSucho: Více než třetina území ČR trpí suchem v půdě do jednoho metru

Více než třetina území České republiky trpí na konci letošního roku zemědělským suchem, tedy suchem v půdě do hloubky jednoho metru. Vyplývá to z aktuálních údajů, které zveřejnili vědci na portálu InterSucho. Výrazně lépe je na tom aktuálně Morava, nejhorší situace je v jižních a severozápadních Čechách. Prognóza na příští dva měsíce nepředpokládá zásadní zlepšení situace. Míra sucha se určuje jako poměr aktuálního stavu k průměrnému stavu za roky 1961 až 2010. V povrchové vrstvě do 40 centimetrů je situace poměrně dobrá a sucho panuje v jihozápadních a severozápadních Čechách a v menších enklávách na dalším území republiky. V hlubší vrstvě od 40 do 100 centimetrů je situace výrazně horší.

Průzkum: Skoro polovina Čechů věří, že rok 2020 bude lepší než předešlý

Češi vyhlíží nový rok s optimismem - ukázal to exkluzivní průzkum agentury Median pro Český rozhlas. Vyplynulo z něj, že s očekáváním dobrých věcí vyhlíží následující rok 45 procent lidí. Častěji to jsou muži a mladí lidé. Vyloženě špatná očekávání má 15 procent lidí. Průzkum zjišťoval i hrozby, které lidé vnímají. Jako nejzávažnější vidí víc než polovina dotázaných nedostatek pitné vody. Obavy mají taky z útoků teroristické organizace Islámský stát v Evropě. Průzkumu se v polovině prosince zúčastnilo přes 1000 lidí.

Česko patří mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě

Podle Českého statistického úřadu loni Češi vypili v průměru celkem 172 litrů alkoholických nápojů na osobu. Z toho 145 litrů bylo piva, 20 litrů vína a 7 litrů lihovin. Ve spotřebě alkoholu bylo Česko letos čtvrté na světě. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že 600 tisíc Čechů pije alkohol denně a z toho 100 tisíc nadměrně. Problematická je konzumace hlavně u mladistvých. České děti mají ve srovnání se svými evropskými vrstevníky s alkoholem více zkušeností. Průměrný věk, kdy si mladí dávají první sklenici alkoholu, je v Česku 12 let.

Praha přivítá Nový rok videomappingem na Státní opeře

Velký ohňostroj oblohu nad Prahou na Nový rok nerozzáří. Magistrát ho nechtěl kvůli hluku. Místo toho se na půlnoc chystá videomapping na Státní opeře. Auta projíždějící po přilehlé magistrále se dokonce stanou součástí instalace. Rozzářená Státní opera bude k vidění ve večerních hodinách až do pátého ledna. Videomapping rozsvítí místo tradičního ohňostroje na Nový rok večer také pražské Národní muzeum. Jeden menší ohňostroj bude ten den na pražském Vyšehradě. Tematicky bude věnovan těm, co letos zemřeli, včetně Karla Gotta. Odpálen bude z Bastionu nad parkem Folimanka. V regionech ohňostroje budou, jak je zvykem. Zatímco dřív se odpalovaly po půlnoci, teď je to běžné až na nový rok večer, aby se umělecká produkce neztrácela v záplavě rachejtlí, které si odpalují lidé sami.

Silvestrovské derby fotbalových internacionálů mezi Slavií a Spartou skončilo remízou

Fotbaloví internacionálové Slavie a Sparty remizovali ve 34. ročníku Silvestrovského derby 3:3. Tradiční klání posledního dne roku na umělé trávě ve vršovickém Edenu skončilo nerozhodně teprve popáté a poprvé od roku 2009. Slávisté třikrát vedli, ale Letenští dokázali i díky jednomu gólu nováčka Jana Kollera pokaždé srovnat. V derby veteránů nad 45 let zvítězila Sparta vysoko 5:1.

Nejlepšími hráči byli zvoleni slávista Jiří Bílek a sparťan Tomáš Čížek.

Počasí na středu

Polojasno až jasno, zpočátku místy nízká oblačnost nebo mlhy, i mrznoucí. Nejvyšší teploty 0 až +4 °C, na horách kolem 1 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem 6 stupňů Celsia.