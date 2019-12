Příští rok zdraží tabák a alkohol, EET se rozšíří o další obory

Jednou z nejvýznamnějších novinek v daních bude příští rok zvýšení spotřební daně u alkoholu a tabáku, což zřejmě povede k jejich zdražení. Od května by pak měla odstartovat třetí a čtvrtá vlna EET, do které se nově zapojí řemeslníci, daňoví poradci, lékaři a další profese, které přijímají platby v hotovosti a do této doby se na ně povinnost evidovat tržby nevztahovala. Zároveň se od května sníží DPH u vybraných služeb a zboží. Vyplývá to z informací na internetových stránkách ministerstva financí a vyjádření odborníků pro ČTK.

Spotřební daň by tak od roku 2020 měla v případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu stoupnout z nynějších 57 korun na 64,50 Kč. Unie výrobců lihovin už dříve uvedla, že v takovém případě zdraží láhev o 9,10 Kč. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká. Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, stoupnou v příštím roce zhruba o deset procent. Podle ministerstva financí bude růst u minimální sazby 5,4 koruny na krabičku cigaret, tabákové firmy ale předpokládají zvýšení daňové zátěže na krabičku o 12 až 13 korun. Vláda návrh na zvýšení spotřební daně obhajuje omezením dopadů účinků návykových látek na zdraví obyvatel.

Dále daňový balíček schválený ke konci roku počítá také s vyšším zdaněním loterií z nynějších 23 procent až na 35 procent. Zdanění ostatních druhů hazardu, třeba z automatů nebo tombol, zůstává na dosavadní úrovni. Loterijní společnost Sazka už se kvůli zvýšení sazby daně obrátila se stížností k Evropské komisi. Nově také budou podléhat 15procentní dani příjmy z hazardních her nad jeden milion Kč.

Domácnosti loni utratily 149.162 Kč na osobu, o 3,4 pct víc

Průměrná česká domácnost loni utratila 149.162 korun na osobu. Spotřební vydání, která zahrnují útraty za potraviny, bydlení, dovolené, zdraví, dopravu či vzdělání, stoupla meziročně o 3,4 procenta. Nejvíce peněz z rodinných rozpočtů nadále ukrajují výdaje spojené s bydlením, domácnosti na něj vynaloží víc než na jídlo. Nejrychleji loni rostly výdaje za stravování a ubytování, a to o více než sedm procent. Naopak jedinou skupinou výdajů, která vykázala meziroční pokles, byla pošta a telekomunikace s nižšími útratami za mobilní volání a internetové spojení. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad.

Bydlení loni spolklo 23 procent výdajů. Výdaje stouply o 3,17 procenta na 34.332 korun na osobu ročně. Druhou nejvýznamnější položkou s téměř pětinovým podílem zůstávají výdaje za potraviny a nealkoholické nápoje. Domácnosti za ně loni utratily 28.829 korun. Desetina výdajů připadá na dovolenou a kulturu, další desetina na dopravu a 7,1 procenta padla na stravování a ubytování. Tyto výdaje loni rostly nejrychleji, za stravování lidé utratili o 6,6 procenta více a za ubytování dokonce o 11,6 procenta více.

CK hodnotí rok 2019 jako úspěšný, prodeje rostou i na příští rok

Cestovní kanceláře považují letošní rok za úspěšný. Zájem Čechů o dovolenou v zahraničí rostl díky dobré ekonomické situaci, nakupovali proto dražší a kvalitnější zájezdy. Navzdory prognózám o zpomalení ekonomiky CK doufají v to, že by rok 2020 pro cestovní byznys mohl být podobný jako letošek. Naznačují to i vzrůstající prodeje zájezdů na příští léto. Vyplývá to z vyjádření zástupců CK. K událostem, které letos odvětví ovlivnily, patřilo zejména odstavení letadel Boeing 737 MAX, fúze cestovních kanceláří Fischer a Exim Tours i krach britské CK Thomas Cook.

Cestovní ruch ovlivňují politické události a letošek byl podle obchodního ředitele CK Exim Tours Petra Kostky v tomto přívětivý. Hned v několika regionech se politická situace uklidnila, i díky tomu podle něj rostly počty klientů do Egypta a Turecka. Byznys ovlivnil ale problém s odstavením letadel Boeing 737 MAX, která po dvou tragických haváriích nesmějí od jara celosvětově létat. Jen českého leteckého dopravce Smartwings to stálo přes 1,5 miliardy korun, uvedl server Zdopravy.cz. Na případnou stagnaci se CK připravují.

Arriva se omluvila cestujícím za problémy při startu své železniční dopravy

Dopravní společnost Arriva se omluvila za problémy při zahájení své železniční dopravy. Firma v polovině prosince spustila provoz některých rychlíkových linek a taky osobních vlaků na Zlínsku a Liberecku. Vlaky ale měly často zpozdění, cestující museli řešit problémy se zrušenými spoji nebo přesedání do náhradních autobusů i potíže při prodeji jízdenek. Ředitel společnosti Arriva vlaky Jiří Nálevka teď v otevřeném dopise uznal, že firma start vlakové dopravy na sto procent nezvládla. Naposledy měla firma technické problémy v sobotu dopoledne. Kvůli technické závadě přijel ranní rychlík z Prahy do Tanvaldu s devadesátiminutovým zpožděním.

Drážní úřad začne řešit, jestli firma Arriva neohrožuje bezpečnost provozu na české železnici. Někteří její strojvedoucí se údajně česky nedomluví s výpravčími. Vlaky Arrivy navíc za posledních 14 dní desetkrát projeli návěstidlem, u kterého měli zastavit. Arriva měla problémy taky s tím, že některé její vlaky nemohly v minulých dvou týdnech vyjet prudké kopce. Podle firmy se tak stalo jen dvakrát - jednou kvůli špatnému počasí, podruhé kvůli závadě vlaku. Drážní úřad bude prověřovat taky dopravce Leo Express Tenders - ten ve východních Čechách část svých linek nahrazuje autobusy. Některé vlaky tohoto dopravce by totiž nevyjely tamní kopce.

Automobilky čekají výrobu na úrovni loňských 1,4 milionu aut

Letošní výroba osobních aut se zřejmě vyrovná loňské rekordní produkci 1,4 milionu vozů. Automobilkám se v závěru roku podařilo dohnat pomalejší tempo ze začátku roku. ČTK to řekl výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. Příští rok by mohl přijít pokles. Od ledna do listopadu Škoda, TPCA a Hyundai dohromady vyrobily 1,338 milionu aut, což bylo o 0,6 procenta meziročně méně. V posledních třech měsících ale automobilky vykazovaly proti loňsku snížení jen o 0,3 procenta.

Počínající zpomalování ekonomiky v Německu a propad automobilového trhu v Číně se podle Michala Razima z PwC projevily zatím jen mírně poklesem budoucích objednávek. "Například Škoda Auto díky svému produktovému mixu stále řeší opačný problém, tedy nedostatek výrobních kapacit vzhledem k vysoké poptávce po autech z Mladé Boleslavi. A to i když celkově prodeje vykázaly mírný pokles v řádu nižších jednotek procent. Zároveň Škoda začala prodávat hybridní modely, u kterých předpokládáme tržní úspěch, když jsou proti například japonským hybridům optimálně přizpůsobeny evropským podmínkám," řekl ČTK. V příštím roce budou výrobci čelit hrozbě cel, ale i zpomalení čínského trhu.

Přechod na elektroauta ovlivní 40 pct výrobků Motor Jikov Group

Přechod na výrobu elektromobilů se dotkne 40 procent výrobků českobudějovického strojírenského holdingu Motor Jikov Group. Poroste i tlak od výrobců vozů, aby dodavatelé byli levnější. Ve firemním zpravodaji to uvedl předseda představenstva Miroslav Dvořák. Holding má 800 zaměstnanců, více než 60 procent jeho obratu tvoří zakázky pro automobilový průmysl. Podle požadavků EU by měl do deseti let tvořit podíl elektroaut třetinu všech prodaných vozů. Kvůli emisním limitům jsou automobilky podle Dvořáka tlačené k tomu, aby vyráběly elektromobily. "Elektromotor má až šestkrát méně součástek než klasický motor, což znamená méně práce pro dodavatele. Řada prací na autech odpadne a bude je muset nahradit jiná, většinou kvalifikovanější," uvedl Dvořák.

Podle studie českého Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP je až 60 procent dodavatelů v ČR kriticky ohrožených elektromobilitou, sdělil ČTK mluvčí AutoSAP Vojtěch Severýn. Podle Dvořáka mezi ně patří výrobci systémů motorů, palivových nádrží a rozvodů paliva nebo výfuků a systémů převodovek. Bez těchto částí se elektromobily obejdou. Kvůli konstrukci elektroaut se změní například brzdové systémy, topení či klimatizace.

Doprava do Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou zkolabovala

Doprava do hlavních středisek středních a východních Krkonoš Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou kolem poledne zkolabovala. Silnice zaplnila auta turistů, kteří přijeli do hor strávit konec roku a oslavit příchod roku nového. Policie příjezdové silnice do středisek na čas uzavřela. Situace se začala zklidňovat před 16:00. Zimní střediska jsou nejvíce naplněná turisty právě na přelomu starého a nového roku. Pro hoteliéry jde o vrchol sezony. Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou nabízejí, spolu s areálem na Černé hoře, momentálně nejlepší podmínky k lyžování v Krkonoších. Ve vyšších polohách hor tam za poslední dny napadlo asi 30 centimetrů sněhu a provozovatelé středisek také mohli uměle zasněžovat.

Některá lyžařská střediska v Česku stále marně čekají na sníh, část může aspoň opět uměle zasněžovat. Teplé počasí zatím skiareálům moc nepřálo, někde ale díky ochlazení mohli vlekaři znovu spustit umělé zasněžování a místy jim vypomohl i přírodní sníh.

Inspekce v těchto dnech kontroluje po celé ČR prodej pyrotechniky

Až do konce roku kontrolují inspektoři z České obchodní inspekce (ČOI) po celé zemi prodejce zábavní pyrotechniky. Soustředí se na ty, kteří už v minulosti porušili zákony, anebo kontrolují i na základě podání podnětu od spotřebitelů, řekl ČTK mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Zábavní pyrotechnika se už dva roky nesmí používat ve všech čtyřech národních parcích v Česku. Platí to i pro obce, které se tam nacházejí, a místní hotely a penziony. Za porušení hrozí od správy NP pokuty na místě až do deseti tisíc korun. Loni inspekce provedla 127 kontrol a zakázala prodej 924 kusů zábavní pyrotechniky v hodnotě téměř 300.000 korun. Nabídka a prodej se však ve stále větší míře přesouvá na internet.

Češi a Slováci se na Silvestra znovu potkají na Velké Javořině

Češi a Slováci se na Silvestra opět sejdou na hraniční hoře Velká Javořina v Bílých Karpatech. Na česko-slovenském pomezí se na konci prosince oba národy neformálně potkávají už desítky let a společně oslavují příchod nového roku. Tradiční silvestrovská akce vždy přiláká lidi z obou stran hranice. Připomínají si někdejší společný stát, utužují vzájemné vztahy a nechybí ani každoroční přípitek. Příchozí potěší zpěvem mužský pěvecký sbor z Kunovic, zazní mimo jiné obě národní hymny. Už od 9:00 budou pořadatelé lidem rozdávat na zahřátí zelňačku a svařené víno. Počet účastníků setkání záleží podle starosty slovenské obce Lubina Martina Beňatinského především na počasí. "Když je pěkně, přijde hodně lidí. Před několika lety jich bylo rekordních skoro 5000. Pokud je škaredě, přijdou jen ti skalní, nějakých 400 až 500 lidí," uvedl Beňatinský.

Myšlenka setkávání Čechů a Slováků na Velké Javořině vznikla v roce 1992 jako symbolické vyjádření nesouhlasu s rozdělením země. Společný Silvestr Čechů a Slováků je také vzpomínkou na autora myšlenky a zakladatele akce, někdejšího ministra životního prostředí Josefa Vavrouška, který v roce 1995 zahynul ve Vysokých Tatrách. Kromě posledního dne v roce se oba národy v Bílých Karpatech potkávají i na letních slavnostech bratrství.

Na Silvestra půjdou poutníci z Prahy do Staré Boleslavi

Obnovit tradici putování k Palladiu země České a obnovit kaple na poutní cestě z Prahy do Staré Boleslavi chce projekt Via Sancta Mariana. Historie cesty původně nazvané Via Sancta sahá až do 30. let 10. století. Iniciátoři obnovení tradice pouti zvou zájemce na letošní Silvestr. Vyjde se ve 14:00 ze Staroměstského náměstí v Praze a šestadvacetikilometrová pouť skončí o půlnoci v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Bazilika se otevře po dvouleté rekonstrukci a v prvním minutách nového roku se v ní bude konat mše.

Poutní cestu z Prahy do Staré Boleslavi s tisíciletou tradicí lemovalo v minulých staletích 44 kaplí. Nyní jich je pouze 17. Iniciátoři obnovení pouti by rádi obnovili chybějící a opravili poslední z původní cesty vybudované v roce 1692.

Poetický svět Trnkových ilustrací a filmů baví malé i velké

Půvabné ilustrace dětských knih a loutkové filmy z dílny Jiřího Trnky přinášejí radost už několikáté generaci dětí. Jeho Broučci Jana Karafiáta nebo Hrubínův Špalíček veršů a pohádek vycházejí stále znovu. Od jeho úmrtí uplyne 30. prosince rovné půlstoletí. Talentovaný výtvarník stál u zrodu studia Bratři v triku. A hned jeden z prvních filmů, Zvířátka a Petrovští, vynesl Trnkovi v roce 1946 hlavní cenu na festivalu v Cannes. Ve studiu Jiřího Trnky vznikly v padesátých letech i další úspěšné tituly - Bajaja, Staré pověsti české či Sen noci svatojánské. A v polovině 60. let měla premiéru Ruka, poslední Trnkův snímek, považovaný za vyvrcholení jeho tvorby. Z loutkového filmu se Jiřímu Trnkovi podařilo vytvořit nový druh umění, který patřil mezi specialitu české poválečné kinematografie a měl velký ohlas v zahraničí. Tamní kritici mu přezdívali Walt Disney Východu.

Otec pěti dětí, které všechny zdědily jeho talent, zemřel předčasně v 57 letech na selhání srdce. Konečná bilance Trnkova díla je obří - 100 obrazů, na 150 ilustrovaných knih, zhruba tři desítky animovaných filmů, přibližně stejný počet volných plastik, kolem tisíce filmových a divadelních loutek, značný počet kreseb, scénických a kostýmních návrhů, grafické listy a vlastní knížka pro děti.

Sport

Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová skončila ve sprintu Tour de Ski v Lenzerheide na 18. místě, což je ve Světovém poháru její nejlepší výsledek v životě. Díky postupu do čtvrtfinále bodovala rovněž 28. Petra Nováková. Muži v kvalifikaci neuspěli, nejlepší byl 36. Michal Novák. Zvítězili Slovinka Anamarija Lampičová a favorizovaný Nor Johannes Hösflot Klaebo. Dvaadvacetiletá Janatová zatím v distančních závodech SP na body nedosáhla, ale sprinty jí jdou lépe. Jejím největším úspěchem dosud bylo předvánoční 22. místo v Planici.

Počasí

Oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty -3 až +1 °C, v 1000 metrech na horách kolem 0 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem -6 °C.