Schillerová: Státní rozpočet skončí se schodkem kolem 30 mld. Kč

Státní rozpočet letos skončí se schodkem kolem 30 miliard korun, odhadla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v České televizi (ČT). Schválený státní rozpočet na letošní rok počítá se schodkem 40 miliard korun. Opozice výsledek kritizuje, i když zřejmě bude lepší než plán. Podle jejích zástupců není v době ekonomického růstu k rozpočtovému schodku důvod. Letošní výsledek rozpočtu bude zřejmě nejhorší za poslední čtyři roky. Předloni skončil státní rozpočet ve schodku 6,2 miliardy korun a v roce 2016 stát hospodařil s přebytkem 61,8 miliardy Kč.

Na zhoršení v hospodaření státu upozorňuje opozice. "Vláda hospodaří hůř a hůř, místo toho, abychom se připravovali na případné zpomalení," řekl ČT místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček. "Je zjevné, že tedy vládě docházejí zdroje na všechny ty sliby, které někdy velmi populisticky svým voličům dala," uvedl předseda lidovců Marek Výborný. Předseda SPD Tomio Okamura upozornil, že vláda si letos vylepšila rozpočet zhruba 18 miliardami korun z privatizačního účtu. Na příští rok vláda počítá s rozpočtovým schodkem 40 miliard korun.

Na železnici už letos zemřelo víc lidí než za celý loňský rok

Při nehodách na železnici už letos zemřelo víc lidí než za celý loňský rok. Ke konci listopadu zahynulo podle statistik na webu Drážní inspekce 219 lidí, zatímco loni za celý rok 212. Přibylo obětí srážek chodců s vlaky na trati i úmrtí na železničních přejezdech, kterých je dokonce nejvíce od roku 2016. Ve čtvrtek například zemřel na přejezdu zabezpečeném semafory v Postřelmově na Šumpersku dvacetiletý cyklista při srážce s rychlíkem. Podle policie jel mladík na kole po stezce pro chodce a cyklisty. Na konci stezky odbočil k přejezdu, kde zřejmě nerespektoval červenou na semaforu. Na letošní tragické bilanci má velký podíl nehoda ze 14. července, kdy při střetu s vlakem na přejezdu v Černožicích na Hradecku zemřela čtyřčlenná rodina v osobním autě.

Státní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) investuje ročně asi miliardu korun do zvýšení bezpečnosti železničních přejezdů. Každý rok tak upraví zabezpečení zhruba 150 z osmi tisícovek přejezdů v Česku.

Vláda bude jednat o kyberobraně

Novela zákona o obraně před kybernetickými útoky půjde brzy k projednání ve vládě. Uvedl to ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Podle něj si novelu vzal do své gesce sám premiér Andrej Babiš /ANO/. Novela zákona se řeší už několik let, ve Sněmovně má své kritiky. Zabývala se jí i Bezpečnostní rada státu. Novela má dát větší pravomoci Vojenskému zpravodajství, aby nepřetržitě monitorovalo veřejné komunikační sítě.

U pomníku maršála Koněva došlo na výročí jeho narození ke sporům

U pomníku sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6 - Bubenči se v den 122. výročí jeho narození sešlo zhruba 60 jeho příznivců. Proti nim protestovala asi desítka odpůrců, došlo tak ke slovním střetům. Policie prověřovala maketu zbraně, se kterou přišel muž v sovětské válečné uniformě, řekla novinářům vedoucí Obvodního ředitelství policie Praha 1 - oddělení Malá Strana Lucie Škrobalová. Shromáždění lidé pokládali u sochy Koněva, kterou chce radnice Prahy 6 odstranit, květiny a zapalovali svíčky. Přišli i muž a žena v uniformách z druhé světové války a někteří politici KSČM. Jejich odpůrci, kteří se sešli, aby záměr radnice podpořili, si přinesli vlajky NATO, Evropské unie a USA a transparenty s nápisy například "Tady není Rusko, tady si velíme sami". Podpořit je přišel i starosta městské části Praha - Řeporyje Pavel Novotný (ODS), který je známý snahou postavit ve své městské části pomník vlasovcům. Mezi oběma stranami docházelo k hlasitým slovním potyčkám, zněl pískot a siréna z megafonu.

Ruské velvyslanectví v Praze odsoudilo dnešní události u sochy Koněva jako akt vandalismu. Znovu vyzýváme české úřady, aby památníku naší společné historie - památníku Ivana Stěpanoviče Koněva - poskytly náležitou ochranu a nenechávaly barbarské trestné činy nepotrestané, dodal mluvčí ambasády Nikolaj Brjakin. Koněv se na konci druhé světové války podílel na osvobození části Polska, Slezska a Saska a také Prahy. Později velel krvavému potlačení povstání v Maďarsku a působil i v Berlíně v době výstavby Berlínské zdi. Jeho bronzová socha v nadživotní velikosti stojí v Praze 6 od května 1980. V posledních letech se pomník stává častým terčem vandalů.

Lesy ČR se vymaní ze ztráty v roce 2024, navrhuje strategie

Státní podnik Lesy ČR bude ve ztrátě až do roku 2023, vymaní se z ní o rok později. Strategii bude první lednové pondělí schvalovat vláda. Loni měl podnik zisk 70 milionů korun, zatímco v předchozích letech se zisky pohybovaly v miliardách. V ČR je již několik let kůrovcová kalamita, cena dříví šla natolik dolů, že stát vyplácí dotace nestátním hospodářům, aby měli peníze na novou výsadbu, protože z prodeje dříví se do zisku nedostanou. Zvyšovat by se měla také průměrná mzda na jednoho pracovníka, v příštím roce by měla činit 43.063 Kč, v dalších letech by měla růst o čtyři až pět procent na cílových 51.059 v roce 2024.

Strategie rozvoje je podle Jana Příhody z think tanku Czech forest velmi kvalitně zpracována a racionálně popisuje současný stav i některé možné reakce. "Podstatnou otázkou je, zda je reálná úvodní vize, aby Lesy ČR byly v období 2019 až 2024 finančně samostatným hospodářem, protože v tomto období nelze v důsledku předpokládaného pokračování kalamity očekávat návrat cen dříví k normálu a zároveň je nutné počítat s razantním nárůstem nákladů na obnovu porostů," dodal Příhoda.

Češi za Silvestra utratí průměrně 2290 Kč, o 16 pct více než loni

Silvestrovské oslavy si letos nenechá ujít 84 procent Čechů. Za nákup potravin, alkoholu, pyrotechniky a dekorací utratí 2290 korun, o 16 procent více než loni. Vyplývá to z průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro úvěrovou společnost Profi Credit. Alkohol na Silvestra nakupuje 90 procenta Čechů a v průměru za něj utratí 670 korun. Bez alkoholu bude letos slavit pouze desetina dotázaných. Nejoblíbenějším typem alkoholu je při silvestrovských oslavách sekt (či šampaňské), který preferuje 31 procent Čechů. Na druhém místě se umístilo víno (26 procent) a třetí skončilo pivo (18 procent). Destiláty preferuje osm procent respondentů a sedm procent dotázaných bude poslední den roku popíjet míchané nápoje a koktejly.

Většina Čechů (81 procent) bude letošní příchod Nového roku slavit doma nebo v kruhu svých příbuzných a nejbližších přátel. Do restaurace nebo klubu se chystají vyrazit čtyři procenta dotázaných a nízký (tři procenta) je i podíl těch, kteří budou přelom roku trávit na zahraniční dovolené na horách či u moře. Část lidí (12 procent) ještě nemá plán a bude se rozhodovat na poslední chvíli.

Na střední Moravě vyrazí na koledu tisíce koledníků

Tisíce koledníků se chystají v olomoucké arcidiecézi vyrazit na začátku ledna na tradiční Tříkrálovou sbírku. Letos výtěžek dosáhl téměř 30 milionů korun, šlo o nejvyšší částku od roku 2000, kdy byla tato tradice na střední Moravě založena. "Tyto peníze podporují zejména rodiny a jednotlivce, kteří se náhle ocitli v krizi, matky samoživitelky, seniory, lidi s handicapem a další, kterým pomáhají charity," uvedla mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) Karolína Opatřilová. Do Tříkrálové sbírky se každý rok zapojují tisíce dobrovolníků, jen letos na začátku roku koledníků vyšlo v olomoucké arcidiecézi do ulic téměř 17.000; k dispozici měli 5660 kasiček.

Ve věku 89 let zemřel v pátek skladatel a folklorista Dadák

Ve věku 89 let zemřel v pátek 27. prosince hudební skladatel, dirigent a dlouholetý manažer Společnosti českých skladatelů Jaromír Dadák. ČTK o tom dnes informovala jeho dcera Iva Škrovová. Komponoval klasickou hudbu, vedle ní ale také sbíral, studoval a upravoval i moravský, slezský a slovenský hudební folklor. Jako výkonný manažer zajišťoval festival Týden nové tvorby a poté dvacet ročníků festivalu Dny soudobé hudby.

Jaromír Dadák se narodil 30. května 1930 ve Znojmě. V polovině 50. let ještě za studií se stal šéfem Armádního uměleckého souboru Praha. O rok později byl ale z politických důvodů z funkce sesazen a zhruba dva roky zastával místo horníka. Poté pracoval do roku 1963 jako hudební redaktor a režisér Československého rozhlasu v Ostravě, kde založil Ostravský rozhlasový orchestr. Následně působil jako tajemník pobočky Svazu československých skladatelů a ředitel orchestru Moravské filharmonie v Olomouci. Po roce 1968 byl opět z politických důvodů perzekuován a ocitl se na seznamu nežádoucích osob. V letech 1975 až 1980, aby uživil rodinu se čtyřmi dětmi, však pracoval jako chemik a úpravář vody Ostravských vodáren. Dadák složil desítky skladeb.

Do babyboxu v České Lípě někdo odložil devítiměsíčního chlapečka

Do babyboxu v nemocnici v České Lípě odložil někdo chlapečka. Dítě už leze a jeho věk odhadl primář českolipského dětského oddělení Josef Gut na devět měsíců. ČTK o tom informoval Ludvík Hess, zakladatel sítě babyboxů, který chlapečka pojmenoval Vojtěch. Je teprve druhým dítětem odloženým do zdejšího babyboxu od jeho instalace v roce 2013. Českolipský Vojtíšek je v pořadí už 199. dítětem odloženým v Česku do babyboxu od otevření toho prvního v roce 2005.

Zvířata v pražské zoo si začala užívat dárky od návštěvníků

Zvířata z pražské zoologické zahrady si začala užívat vánoční dárky od návštěvníků. Na Štědrý den jim lidé přinesli ovoce, zeleninu, piškoty, suché pečivo nebo stará prostěradla a povlečení. Dostala také neprodané vánoční stromky. ČTK to řekla mluvčí zoo Lenka Pastorčáková. Komentovaná krmení budou pokračovat ještě v neděli a v pondělí. Dnes si je navzdory chladnému počasí a občasnému sněžení nenechalo ujít téměř 3000 lidí. "Návštěvníci toho o Štědrém dnu přinesli zvířatům opravdu spoustu, za což jim patří obrovské díky," uvedla mluvčí. Do zoo snesli například 65 přepravek suchého pečiva, 33 přepravek jablek, 20 přepravek vlašských ořechů, 17 přepravek salátů či 11 přepravek piškotů. "Dali jsme také dohromady deset pytlů starých prostěradel a povlečení, kterými se zabaví naši orangutani," doplnila.

Další komentovaná krmení zoo nabídne hned na Nový rok. Návštěvníci mohou při jídle sledovat hrabáče, gorily, tučňáky, slony, papoušky v novém Rákosově pavilonu, kočkovité šelmy, žirafy nebo velbloudy.

V Židenicích mají betlém z perníčků, některé se pohybují

Betlém, který nejen dobře vypadá, ale také pěkně voní, mají farníci v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích. Tvoří jej 1103 perníčků s bílým zdobením. Znázorňují postavy, zvířátka i stavby, včetně židenického kostela. Letošní novinkou jsou pohyblivé prvky, třeba kometa nad betlémskou stájí nebo andělíček děkující za dar. Perníkový betlém letos v Židenicích vznikl podvanácté. V minulých letech farníci úspěšně žádali o zápis do České knihy rekordů. Do pečení se tentokrát zapojilo asi 40 rodin. Podle Vlasty Šimoníkové, která novodobou tradici založila, nevadí, že figurky přinášené z jednotlivých domácnostní nejsou úplně stejné. Některé jsou z perníku světlého, jiné z tmavšího, nakonec díky tomu betlém působí barevně, řekla ČTK Šimoníková. Pokaždé vzniká unikátní dílo, na které se chodí dívat lidé z Brna i okolí.

Hokejisté na juniorském MS prohráli s Německem 3:4

Čeští hokejisté prohráli ve druhém zápase na mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě s Německem 3:4 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny B. Češi sice v závěru dokázali snížit z 1:4 na 3:4, vyrovnat se jim ale nepodařilo. Německo, nováček mezi elitou, se třikrát prosadilo v početních výhodách. Dvě branky vstřelil Dominik Bokk.

Macíka čeká Dakar ve znamení novinek, které má ale rád

Již na osmou Rallye Dakar se v lednu vydá třicetiletý automobilový závodník Martin Macík. Nadcházející ročník pro něj bude ve znamení novinek. Stejně jako většina ostatních bude poprvé závodit v Saúdské Arábii, kam se slavná rallye přesunula, ústřední postava týmu Big Shock Racing navíc usedne do zcela nového kamionu. Macík doposud jezdil s vozem Liaz, nově bude hájit barvy Iveca. S novým speciálem se ještě sžívá. "Sice mám letos naježděno téměř deset tisíc rychlých kilometrů, což není málo, ale ještě to chce odjet Dakar. Pak už to bude dobré," řekl Macík, jehož dosavadním maximem na Dakaru je páté místo z loňského roku.

Počasí

Oblačno až zataženo. Na horách na severu a na severovýchodě vydatnější a trvalejší sněžení. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -7 °C. Po pátečním sněžení musí řidiči ve vyšších polohách v ČR počítat s nebezpečím sněhových jazyků a závějí.

Na Silvestra bude v Česku až plus osm stupňů a i v lednu se bude rtuť držet přes den vesměs nad nulou. V příštích čtyřech týdnech bude také méně srážek než obvykle v tomto období. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), a z krátkodobé předpovědi. Silvestr bude jedním z nejteplejších dnů v příštím týdnu. Přes den může rtuť vystoupat k pěti stupňům Celsia nad nulou a na Moravě a ve Slezsku až k osmi stupňům. Bude jasno až polojasno, jen ojediněle se objeví přeháňky.