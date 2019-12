Zeman kritizoval pomalost soudů či klimatické náboženství

Kritice pomalosti soudních a stavebních řízení i charakteru debaty o klimatické změně se ve vánočním poselství věnoval prezident Miloš Zeman. Hlava státu uvedla, že si není jista, zda rozhodujícím faktorem oteplení planety je činnost člověka. Zeman v této souvislosti varoval před důsledky, které může způsobit upřednostňování obnovitelných zdrojů energie a tzv. zelených projektů. Situaci v Česku v dalších ohledech chválil. V úvodu vystoupení připomněl, že zahraniční velvyslance v Praze obvykle vítá slovy o tom, že byli přiděleni do úspěšné země. "Má nejnižší míru nezaměstnanosti v EU, stabilní ekonomický růst, relativně klesající a poměrně nízký státní dluh," uvedl. "I když o nás Češích se říká, že jsme nejskeptičtější národ v Evropě, myslím si, že nad těmito úspěchy bychom se měli společně radovat," míní. Vládu také pochválil za předložení Národního investičního plánu. Odmítl výtky opozice, že seznam plánů do roku 2050 za přibližně osm bilionů korun je jen "zásobníkem" projektů.

Nový stavební zákon patří mezi stěžejní legislativní plány vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Návrh, k němuž do tohoto týdne předkládaly úřady připomínky, se setkává s kritikou. Odmítají ho největší města, hasiči, památkáři i ochránci životního prostředí. Zeman uvedl, že ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO) za předpis kritizují někdy právě ti, kdo k pomalosti přispívají. Prezident v projevu připomněl statistiky, podle kterých stavební řízení v ČR patří k nejpomalejším na světě. "Jsme na krásném 162. místě na světě ze 180 států, někde na úrovni Burkiny Faso a dalších afrických zemí," konstatoval. Podle údajů Světové banky je Česko v rychlosti povolování staveb na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí.

Zeman řekl, že si není jist, zda rozhodujícím faktorem oteplení planety je činnost člověka. Varoval před tím, aby se pod vlivem opatření na ochranu klimatu nestal z Evropské unie ekologický skanzen s nižší životní úrovní obyvatel. Prezident uvedl, že již miliony let se na planetě střídají teplá a chladná období. "EU produkuje devět procent světových emisí, těch 91 procent jsou země jako USA, Rusko, Čína, Brazílie, Indie. Mohlo by se teoreticky stát, že průmysl by se přestěhoval za levnější energií do těchto zemí a z EU by se stal ekologický skanzen s nižší životní úrovní jeho obyvatel," uvedl prezident. Ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) Michal Marek označil názory Miloše Zemana na klimatické změny za nepřijatelné a tragické. Naopak biolog a ekolog David Storch nepovažuje Zemanovy názory na klima za kontroverzní. Většina odborníků se sice shodne, že klimatické změny alespoň zčásti způsobil člověk, dokázat to ale nelze, míní.

Růst ekonomiky příští rok zpomalí, nezaměstnanost poroste

Růst české ekonomiky příští rok zpomalí na 2,2 procenta z letos odhadovaných 2,5 procenta. Stejně tak zpomalí růst mezd a nepatrně stoupne nezaměstnanost. Zároveň by měla klesnout inflace, ale stále zřejmě zůstane nad úrovní 2,5 procenta. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 16 tuzemských odborných institucí a odhadů analytiků oslovených ČTK. "Hlavním tahounem růstu ekonomiky bude nadále spotřeba domácností, která si navzdory slabším číslům ze zahraničí udržuje solidní růst," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Obecně lze podle Lukáše Hendrycha z poradenské společnosti BDO říct, že odhady české ekonomiky kopírují trend zemí Visegrádské čtyřky, jejichž hospodářská situace je v současné době stále v dobré kondici.

Každopádně ekonomika podle ekonoma ČSOB Petra Dufka vstoupila do fáze zpomalení. "Hlavní rizika dalšího vývoje vidím především v zahraničí - obchodními válkami počínaje a útlumem poptávky po automobilech konče," uvedl. Inflaci, která bude letos zřejmě nejvyšší od roku 2012, ovlivní příští rok protichůdné faktory. Nejdříve to bude zdražení cigaret a alkoholu kvůli vyšší spotřební dani a následně v souvislosti s rozšířením elektronické evidence služeb (EET) od května snížení DPH u vybraných výrobků a služeb. "Celková inflace by se většinu roku 2020 měla pohybovat v intervalu 2,5 až 3,0 procenta," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Společnost OKD by dnes měla v dolech na Karvinsku obnovit těžbu

Společnost OKD by dnes měla ve svých dolech na Karvinsku obnovit těžbu černého uhlí. Ukončila ji v pondělí po hackerském útoku, který ochromil její počítačovou síť. Během vánočních svátků ale firma i tak v plánu těžbu neměla, v podniku měl být jen omezený provoz. Mluvčí OKD Ivo Čelechovský v úterý řekl, že i proto nebudou ztráty vysoké. Také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že výpadek těžby zatím průmysl nijak neohrožuje. Společnost OKD ve spolupráci s externími firmami, které pro ni zajišťují provoz počítačové sítě, vytvořila oddělenou interní počítačovou síť. Hlavní prioritou obnovy počítačové sítě je podle Čelechovského zajištění bezpečnosti zaměstnanců, díky tomu může být v dolech obnovena těžba.

Hackerský útok ochromil počítačovou síť OKD v pondělí a společnost z bezpečnostních důvodů ihned těžbu ukončila. OKD bude muset všechny stanice znovu naformátovat a obnovit data ze záloh, což bude trvat týdny a možná i měsíce. OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku.

V Česku přibývá pěstounů, kteří se dlouhodobě starají o děti

V Česku přibývá pěstounů, kteří se dlouhodobě starají o opuštěné či ohrožené děti. O aspoň jednoho chlapce či děvče pečovalo na konci loňska 11.529 lidí. Za čtyři roky se počet zvedl téměř o 1300. Vyplývá to z ročních výkazů ministerstva práce o ochraně dětí. Poslední dostupné údaje jsou za rok 2018.

Náhradní péči upravuje zákon o ochraně dětí. Jeho novelu mělo ministerstvo práce podle vládního legislativního plánu předložit letos v září a v praxi měly změny začít platit v červnu příštího roku. Přípravy se o čtvrt roku protáhly, pravidla by se tak měla upravit od roku 2021 a část až od roku 2027. Na zasedání sněmovního sociálního výboru se už dřív mluvilo o tom, že by příbuzní pěstouni mohli o peníze od státu přijít. S tím někteří zákonodárci souhlasí. Podle novely by odměnu nemuseli už dostávat pěstouni z řad prarodičů. O pěstounských odměnách jednala i komise, která do konce listopadu pracovala na revizi dávek a opatřeních proti chudobě. Pět nevládních organizací po ukončení prací uvedlo, že "se ostře vymezují vůči krácení nároku na odměny některých pěstounů".

Ve věku 72 let zemřela herečka Táňa Fischerová

Ve věku 72 let ve středu zemřela herečka Táňa Fischerová. ČTK to sdělila ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová. Fischerová se vedle herectví řadu let věnovala také charitě a politické činnosti. Působila v nadacích a občanských sdruženích, v letech 2002 až 2006 byla poslankyní a v roce 2013 kandidovala jako nezávislá v prezidentských volbách. Na filmovém plátně se poprvé objevila pod režijním vedením Vladimíra Čecha v československém dramatu Kohout plaší smrt v roce 1961. Hrála také například ve filmech Hotel pro cizince (1966), Lev s bílou hřívou (1986) nebo Svědek umírajícího času (1989). Po roce 1989 se objevila například v seriálu Konec velkých prázdnin (1994). Velkou láskou Táni Fischerové byla poezie. Léta se o ní dělila s návštěvníky Violy a Lyry Pragensis. Její melodický hlas jakoby stvořený pro lyrické verše zněl často i z rozhlasu. Je autorkou několika knih.

Ombudsmanka a bývalá mluvčí Charty 77 Anna Šabatová ČTK řekla, že Fischerová byla vzácná žena. "Oceňovala jsem především její občanské a politické angažmá, uměřené v projevu, ale odvážné, moudré a vizionářské svým obsahem. Bude nám chybět," uvedla Šabatová. Také podle zpěvačky Marty Kubišové byla Táňa Fischerová neobyčejně statečná žena, která svůj nelehký osud nesla s velkou noblesou. Obdivovali ji i další její profesní kolegové, herec Jan Potměšil a režisér Jiří Strach. Jedním z posledních filmů, ve kterých se objevila, byl právě Strachův film Operace Silver A. "Velmi mi tehdy pomohla, protože jedna významná česká herečka to odmítla, že to je malá role. Táňa byla taková frajerka, že mi tam šla pomoci," řekl Strach ČTK.

Kapr způsobil havárii i operaci

Na Českolipsku havarovala dvaašedesátiletá řidička, když jí skočil do klína kapr, kterého vezla na sedadle spolujezdce. Utrpěla středně těžké poranění. "Šokovaná žena ztratila kontrolu nad řízením a vyjela do protisměru, kde nejprve srazila dopravní značku a potom nabourala do betonového sloupu," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. Zdravotníci ji transportovali vrtulníkem do nemocnice se zlomeninou kotníku a s pohmožděným hrudníkem.

Lékaři ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně museli na Štědrý den operovat muže, kterému se zapíchla kost v krku vedle hrtanového vchodu. Zákrok podstoupil v celkové anestezii, uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Podle ní ošetřila chirurgická pohotovost v Brně na Štědrý den přes 20 lidí, osm případů mělo spojitost s rybí kostí v krku.

V Třešti se znovu otevřela Betlémská cesta

V Třešti na Jihlavsku se otevřely domácnosti, které zájemcům umožňují prohlídky tradičních vyřezávaných betlémů. Lidé je mohou vidět na 16 místech, řekl ČTK předseda Spolku přátel betlémů v Třešti Pavel Brychta. Betlémská cesta bude přístupná až do 2. února, kdy skončí i vánoční výstava betlémů v Schumpeterově domě. Betlémská cesta v Třešti dávno není jen pro místní. Do šestitisícového města přijíždějí kvůli betlémům autobusové zájezdy ze vzdálených míst. Betlémskou cestou obvykle projde okolo 2000 lidí. Vánoční výstavu betlémů navštíví v exponovaných dnech i několik stovek lidí.

Nikodémova memoriálu v Praze se zúčastnil rekordní počet otužilců

Rekordní počet otužilců si zaplaval ve Vltavě při letošním 73. ročníku Memoriálu Alfreda Nikodéma v Praze. Akce na Slovanském ostrově přilákala 430 účastníků, o 32 více než loni. Voda měla 5,6 stupně, teplota vzduchu byla 4,7 stupně. Vítězství v hlavním závodu na 750 metrů obhájila česká dálková plavkyně Lenka Štěrbová. Závod zvládla za devět minut a 12 vteřin. Proslavila se i tím, že jako nejmladší plavkyně překonala kanál La Manche, a to v pouhých 16 letech.

Nejstarším účastníkem Nikodémova memoriálu byla i letos devětaosmdesátiletá Božena Černá. Pořadatelé zdůraznili, že mezi mnohaleté účastníky otužilecké akce patří František Kosař, který se zúčastnil už podevětačtyřicáté, a Ladislav Komárek, pro kterého to byl 47. ročník. Nejmladšími otužilci byli bratři Jakub a Josef Špačkovi, kterým je osm a deset let. Účastníci z Česka, Slovenska, Belgie, Ruska, Velké Británie, Kazachstánu, Polska a Hongkongu si mohli vybrat mezi hlavním závodem na 750 metrů, takzvaným Memoriálem Františka Venclovského, a kondičními trasami 300 a 100 metrů.

Skoro stovka otužilců závodila v řece Dyji v Břeclavi. Síly změřili na různých tratích od 100 do 1000 metrů. ČTK to řekl Milan Vojta z pořádajícího břeclavského klubu Nautilus. V hlavním závodu na kilometr s neoprenem a ploutvemi zvítězil Josef Cimburek z Pardubic, který plaval s monoploutví. Nejstarším účastníkem byl Jiří Zelík, kterému je 60 let, nejmladším šestnáctiletý Jan Květoň.

Kolomý na Dakaru vymění kamion za automobil

Martin Kolomý patří mezi nejzkušenější české jezdce startující na Rallye Dakar, nadcházející ročník slavného závodu však pro něj bude specifický. Kolomý doposud startoval v kategorii kamionů, tentokrát se však představí s automobilem Ford. Šestatřicetiletý závodník usedne do druhého vozu týmu Martina Prokopa a bude tak krýt záda české jedničce. "Měl jsem několik nabídek, zkoušel jsem i buggynu, ale tu jsem zamítl, když jsem zjistil, že je tam 130 rychlostních omezení. Pak mi ale Martin nabídl účast na testu a připadal jsme si jako v jiném světě," řekl Kolomý. "Na začátku mi přišlo, že neumím jezdit a půjdu vrátit licenci. Když jsem jel podruhé potřetí, tak jsem viděl, že mi to jde. Sžil jsem se s tím. Teď už se na těším na Dakar jako děti na večerníček," pousmál se.

Sport

Čeští hokejisté porazili v prvním zápase na mistrovství světa juniorů v Ostravě Rusko 4:3 a připsali si úvodní tři body do tabulky skupiny B. O překvapivou výhru nad obhájci bronzových medailí z předešlého šampionátu se gólově zasloužili Šimon Kubíček, Jan Myšák, Matěj Blümel a Jan Jeník. Výborný výkon podal brankář Lukáš Dostál. Druhým soupeřem týmu trenéra Václava Varadi budou v sobotu odpoledne reprezentanti Německa.

Počasí

Oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C.

Ve vyšších polohách na severu a severovýchodě republiky se budou od pátečního odpoledne a hlavně v sobotu tvořit nebezpečné sněhové jazyky, na horách i závěje. Kombinace sněžení a větru může být nebezpečná hlavně pro motoristy, některé silnice by mohly být nesjízdné.