Ministři ČR a SRN znovu u železné opony přestřihli ostnaté dráty

30 let od pádu železné opony v Rozvadově-Nových Domcích v pondělí symbolicky opět přestřihli ostnaté dráty ministři zahraničí ČR Tomáš Petříček (ČSSD) s bavorským ministrem financí a vnitřních věcí Albertem Fürackerem a dalšími hosty. Po celé 20. století, to kruté století, obě země nikdy neměly možnost takhle dlouhou dobu společně sousedsky a přátelsky žít, řekl na úvod hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, který vzpomínkové setkání inicioval. Počasí bylo stejně nepřívětivé jako 23. prosince 1989. "Nyní se objevují různí věrozvěstové a říkají nám, že by byly zase dobré dráty na našich hranicích. Nenechme si kazit náladu a nenechme si toto přátelství narušit," uvedl Bernard. Dodal, že má hříšnou myšlenku, opět by si přál na hranicích dráty - železniční trakci z Prahy přes Plzeň do Mnichova. "Ty už nás nebudou rozdělovat, ale naopak naše přátelství posílí," dodal. Podle předsedy krajského sněmu Horní Falce Franze Löfflera by mělo poučení z historie pro všechny vést k uvědomění, že dnes můžeme žít společně vedle sebe. "I když dodnes mluvíme různými řečmi, tak si rozumíme lépe než kdykoliv předtím. Tehdejší události nám otevřely veliké šance, které obě země využily a staly se jedním z nejúspěšnějších regionů v Evropě," uvedl. Löffler také podpořil rychlou elektrifikovanou železniční trať z Prahy až do Mnichova.

Celníci v Česku za poslední tři roky odhalili skoro osm set nelegálních heren

Na devíti místech v Česku nově nesmí fungovat hrací automaty. O víkendu přišly o povolení poslední herny třeba v Brně, Havířově nebo Kolíně. Některé firmy ale provozují automaty i bez svolení ministerstva financí. Celní správa za poslední tři roky odhalila v Česku skoro osm set nelegálních heren. Zabavila v nich přes tři a půl tisíce přístrojů. Většinou šlo o takzvané kvízomaty. Ty se od klasického herního automatu liší tím, že hráčům pokládají snadné kvízové otázky. Po jejich zodpovězení se však chovají jako tradiční automaty.

Španělé zadrželi na Kanárských ostrovech Čecha kvůli pašování drog

Dva Španěly a jednoho Čecha zadržela policie na Kanárských ostrovech kvůli podezření z pašování drog. Na jejich plachetnici našla celkem 1500 kilogramů kokainu. Server La Provincia napsal, že jde o jeden z nejdůležitějších úspěchů v boji s pašeráky za letošní rok. Plachetnice se v sobotu plavila asi 140 kilometrů jižně od ostrova Gran Canaria, když ji zadržela policie ve spolupráci s civilní stáží a pohraničníky. Vykládání více než padesáti balíčků v přístavu Arguineguín přihlížely desítky lidí. Pašeráci drog námořní trasu vedoucí kolem Kanárských ostrovů využívají často. Jde o jednu z hlavních cest pro přepravu narkotik z Jižní Ameriky či z Afriky do Evropy.

Firmy: Přibývá lidí, kteří si na Vánoce nechtějí vařit sami

V Česku přibývá lidí, kteří si na Vánoce nechtějí vařit sami. Podle největší české rozvozové firmy Dáme jídlo si lidé sice objednávají kapra nebo řízky s bramborovým salátem, ale nejvíc jako v běžné dny pizzu. Na ni připadá každá třetí objednávka. "Data firmy Dáme jídlo ukazují, že zatímco v běžný pracovní den tvoří česká kuchyně jen zhruba sedm procent objednávek, na Štědrý den se její podíl výrazně zvýší a přesáhne jednu pětinu," uvádí společnost. Roste také počet lidí, kteří si zarezervují místo v restauraci, například podle gastronomického průvodce Restu se letos počet rezervací meziročně zvýšil o pět procent. Zhruba 30 procent rezervací míří do podniků nabízejících českou kuchyni, zhruba stejně do mezinárodních, ale lidé chodí i do restaurací, kde si dopřejí například vývar z chobotnice. Řada podniků ale na Vánoce neotevírá.

Halu hlavního nádraží v Praze opět rozezněla Česká mše vánoční

V hale hlavního nádraží v Praze se v pondělí podevatenácté sešly stovky lidí. Přítomní si vyslechli a zazpívali Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Profesionální hudebníky a sboristy pod vedením dirigenta a organizátora akce Lukáše Prchala doplnili amatéři, kteří se připojili až na místě. Rybovu mši si mohou lidé o Vánocích poslechnout i na dalších místech. V orchestru se sešlo několik desítek hudebníků. Ti, kteří dorazili později, měli problém dostat se přes davy lidí na místo určené vystupujícím. Hala se zaplnila již dvacet minut před začátkem akce. Zájemci o mši pro lepší výhled obsadili i schodiště a ochoz knihkupectví. Někteří z cestujících byli situací v hale překvapeni, jiní ji podle svých slov zažili již několikrát. Množství lidí částečně zablokovalo výstupy z metra a výtah na nástupiště. Muzikanti se dočkali potlesku už při zvukové zkoušce, během které nabídli vánočních písně, jako Narodil se Kristus Pán, Pásli ovce Valaši nebo Štědrý večer nastal.

Přes Vánoce je v Praze obsazená většina míst v hotelích

Většina hotelů v Praze je přes vánoční svátky obsazená. Podle Asociace hotelů a restaurací zbývá teď v celém hlavním městě jen zhruba patnáct procent volných pokojů. Vyprodané jsou hotely především v centru města. "Na Silvestra potom zaznamenáváme úplnou obsazenost, tedy stoprocentní. To se opakuje v Praze už šestým rokem," dodává prezident asociace Václav Stárek. V prosinci Prahu podle odhadu agentury Prague City Tourism navštíví zhruba 700 tisíc turistů, je to o necelých pět procent víc než loni.

Počasí na Štědrý den bude letos teplejší než obvykle

Na Štědrý den bude letos nadprůměrné teplo. Podle meteorologů se však napříč republikou budou venkovní teploty lišit. V Praze mohou teploty vyšplhat až na osm stupňů. Takový Štědrý den by se zařadil mezi deset nejteplejších v historii měření. Nejvyšší teploty v hlavním městě naměřila stanice v Praze Libuši v roce 2012 - to bylo skoro 13 stupňů. V Brně bylo na Štědrý den zatím nejtepleji v roce 1967, teplota se tehdy blížila 12 stupňům. Podle meteorologů se mezi rekordně teplé zařadí celý letošní rok.

Sníh podle Českého hydrometeorologického ústavu na Vánoce napadne jen na horách. V týdnu ale začnou teploty pomalu klesat. Koncem týdne by mohly sněhové vločky už padat i v nížinách.

Počasí na úterý

Oblačno, přechodně až polojasno, ojediněle přeháňky, zpočátku na severovýchodě až zataženo a místy déšť. Odpoledne a večer od západu zataženo a na většině území občasný déšť. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C, horách kolem 0 stupňů Celsia.