Babiš příští rok pojede do Izraele či Osvětimi, Zeman do Moskvy a Polska

Premiér Andrej Babiš (ANO) má příští rok v plánu zúčastnit se fóra k uctění památky obětí holokaustu v Izraeli či vzpomínkové akce k 75. výročí osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březince. Několikrát jej čeká také zasedání Evropské rady v Bruselu. Prezident Miloš Zeman se zúčastní například oslav 75 let od konce války v květnu v Moskvě nebo prezidentského summitu zemí visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) na podzim v Polsku. Uskutečnit by se také mohla odložená návštěva Maroka. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se vydá do Indie, Kuvajtu, jedná i o dalších cestách mimo evropský kontinent. Podle ministra je ze strany firem zájem o Afriku a o Latinskou Ameriku, kam ministr s podnikateli letěl i letos.

ČNB: Přijetí eura brání rozdíl v ekonomické úrovni ČR a eurozóny

Překážkou pro brzké přijetí eura je nadále nedokončený proces dlouhodobého přibližování se úrovně České republiky k vyspělým zemím eurozóny. Tento proces se sice v posledních letech obnovil, nicméně u většiny z nich zůstává odstup České republiky od průměru eurozóny značný. Dalším rizikovým faktorem ohledně přijetí eura je nesladěnost finančních cyklů ČR a eurozóny a otázka dlouhodobé udržitelnosti českých veřejných financí kvůli stárnutí populace a růstu mandatorních, tedy povinných, výdajů rozpočtu. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnila Česká národní banka.

Naopak jedním z dlouhodobě nejvýznamnějších argumentů pro vstup ČR do eurozóny je její obchodní a vlastnická provázanost se zeměmi platícími eurem. Podle analýzy se česká ekonomika dlouhodobě vyznačuje postupně rostoucím využíváním eura nefinančními podniky. Nadále přetrvávají rozdíly ve struktuře české ekonomiky ve srovnání s ekonomikou eurozóny. Rozdíl spočívá především v nadprůměrném podílu průmyslu na tvorbě českého hrubého domácího produktu.

Vnitro nechce převádět úředníky povolující stavby z obcí na stát

Ministerstvo vnitra vedené Janem Hamáčkem (ČSSD) vládě doporučí nepřevádět úředníky zabývající se povolováním staveb z obcí na stát. Podle analýzy, kterou má ČTK k dispozici, odkáže na vysoké náklady spojené s přesunem až 13.500 úředníků a spisů. Náklady vnitro vyčíslilo od 2 do 32 miliard. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) připravující změny stavebního zákona míní, že analýza zahrnuje i nereálné krajnosti. "Počítáme s částkou dvou až třech miliard na transformaci a digitalizaci," řekla Dostálová ČTK. Podle nového stavebního zákona by měla v Česku vzniknout dvoustupňová povolovací soustava v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, pod nímž mají vzniknout krajské stavební úřady, které budou mít v obcích pobočky. Nyní je v ČR 730 stavebních úřadů.

Případný pokles stavebních řízení na polovinu během přeměny stavebních úřadů může pro ekonomiku znamenat podle analýzy vnitra ztrátu až 204 miliard korun, tedy 3,5 procenta HDP. Dokument varuje, že paralýza úřadů způsobená problémy s přesunem zaměstnanců a materiálu může trvat rok až rok a půl. Pokles produkce podle autorů nebude okamžitý, lze na něj pohlížet jako na ušlý zisk. Návrh nového stavebního zákona má urychlit a zjednodušit povolování staveb. Zákon, který má řadu kritiků, by měl podle plánu vlády platit od roku 2021 a pomoct zrychlit výstavbu. Podle kritiků nahrává developerům a popírá veřejné zájmy.

Židovský svátek světel chanuka oslaví Pražané na dvou místech

První letošní chanukovou svíci dnes v 17:30 zapálí vrchní zemský rabín Karol Sidon na pražském nádraží Bubny. Zahájí tak oslavu osmidenního židovského svátku chanuka, neboli svátku světel. Bubenské nádraží zvolila Židovská obec záměrně, za druhé světové války odtud odjížděly židovské transporty do koncentračních táborů. V současnosti se zde chystá památník. Ve stejný čas se rozsvítí velká pražská menora, tedy sedmiramenný svícen, i na Palachově náměstí v Praze.

Chanuka je stejně jako všechny židovské svátky pohyblivým svátkem. Připomíná zázrak při opětovném vysvěcení chrámu po povstání Makabejských před více než 2100 lety. Podle tóry našli tehdy Židé po příchodu do svatostánku jen jednu nádobku s olejem. Chrámový svícen by tak vydržel hořet jen den, plál ale osm dní. Za tu dobu se stihl připravit a posvětit olej nový. K hlavnímu symbolu svátku, zapalování svíček, postupem doby přibylo několik obyčejů, které připomínají křesťanské Vánoce, děti například dostávají drobné dárky.

V opravovaném zámku v Doksech se otevře muzeum Čtyřlístku

V Doksech na Českolipsku se v částečně zrekonstruovaném zámku dnes otevírá muzeum Čtyřlístku. Přestěhovalo se tam z půdy bývalé knihovny. Muzeum je věnované vývoji dětského komiksu, jehož první číslo vytvořil Jaroslav Němeček před 50 lety společně se svou manželkou Lucií na jejich chalupě u Doks. Předobrazem čtyřlístkovských Třeskoprsk se staly právě Doksy. I to bylo důvodem, proč muzeum zaměřené na tento komiks v roce 2011 v tomto městě vzniklo. Ročně ho navštíví asi 30.000 lidí. Půdní prostory bývalé knihovny ale moc šancí na rozvoj nedávaly, zámek je pro muzeum vhodnější.

"Je tady celá sbírka Čtyřlístků od prvního do posledního, což je dneska už 670 čísel, takže děti budou mít možnost si je prolistovat, ale opatrně, protože některá jsou vzácná," řekl Němeček. V expozici jsou i některé interaktivní prvky a návštěvníci se třeba i dozvědí, jak vzniká komiks.

Začala astronomická zima, dny se začnou prodlužovat

V neděli ráno, přesně v 5:19 vstoupilo Slunce do znamení Kozoroha, nastal zimní slunovrat a začala astronomická zima. V období zimního slunovratu je na severní polokouli nejkratší den a nejdelší, až šestnáctihodinová noc. Od této chvíle se ale začnou dny pozvolna prodlužovat až do letního slunovratu. Slunce je v době zimního slunovratu nejníže nad obzorem. Zimní slunovrat obvykle nastává 21. či 22. prosince, velmi vzácně i 20. a 23. prosince. Pozvolné prodlužování dne komentují pranostiky, některé se zachovaly dodnes - například Na Boží narození (25.12.) o kuří pokročení, Na Nový rok o slepičí krok, Na Tři krále (6. ledna) o krok dále či Na Hromnice (2. února) o hodinu více.

Doba slunečního svitu obvykle v prosinci čítá pouze desítky hodin. Loni za celý prosinec slunce v Česku svítilo pouze 22 hodin, předloni 37 hodin, vyplývá z dat meteorologů. Naopak v letních měsících jde o stovky hodin, například letos v červnu slunce svítilo 311 hodin.

Sport

Kvůli sněžení a větru se ani dnes neuskuteční ve Val d'Isere sjezd Světového poháru lyžařek, v němž měla Ester Ledecká hájit vedení v disciplíně. Tři hodiny před plánovaným startem jej pořadatelé zrušili, neboť po nočním přívalu sněhu nezvládli trať upravit. Sjezd se měl původně uskutečnit již v sobotu, ale počasí v Savojských Alpách lyžařkám nepřálo. V neděli měly dostat druhou šanci. Ledecká si červené číslo vybojovala díky vítězství a čtvrtému místu v úvodních sjezdech sezony v kanadském Lake Louise. V jediném oficiálním tréninku ve Val d'Isere zajela dvojnásobná olympijská vítězka ve čtvrtek čtvrtý čas.

Počasí

Zataženo až oblačno, místy mlhy. Maximální teploty 4 až 8 °C °C.