Ve Stonavě se uskuteční pietní akce k uctění 13 zemřelých horníků

Zástupci těžební společnosti OKD, premiér Andrej Babiš (ANO), představitelé měst a obcí Moravskoslezského kraje, záchranáři, horníci i pozůstalí rodinní příslušníci dnes ve Stonavě na Karvinsku uctí památku 13 havířů, kteří před rokem zahynuli při výbuchu metanu v podzemí Dolu ČSM-Sever. Až na jednoho byli všichni zemřelí horníci Poláci, na pietní akci proto bude i řada lidí z Polska. Ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz na pietního aktu posvětí žulový monument ve tvaru slzy od sochaře Martina Kuchaře. Neštěstí v Dole ČSM-Sever se stalo loni 20. prosince přibližně 880 metrů pod povrchem. V dole zahynulo 12 Poláků a jeden Čech, deset havířů bylo zraněno. Vyšetřování neštěstí stále pokračuje, příčiny výbuchu zjišťuje mezinárodní tým. Kriminalisté nyní čekají na poslední a nejdůležitější znalecký posudek.

iROZHLAS: Vnitro plánuje obce bez zastupitelstev slučovat s jinými

Ministerstvo vnitra plánuje rušit obce, kde lidé dlouhodobě nechtějí kandidovat do zastupitelstva, nedaří se tam sestavit kandidátky a vedení obce se musí ujmout správce vybraný ministerstvem. Úřad by chtěl v takovém případě obec sloučit s jinou. S odkazem na připravovanou koncepci veřejné správy o tom informuje server iROZHLAS.cz. Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška řekl Českému rozhlasu Radiožurnálu, že úřad nepočítá s významnou redukcí počtu obcí nebo s jejich plošným slučováním. Se slučováním obcí souhlasil podle serveru Svaz měst a obcí. Proti je naopak Sdružení místních samospráv, podle něhož by měl stát hledat jiné řešení. Například snížit počet zastupitelů tam, kde se nedaří naplnit kandidátky. Zájem lidí kandidovat v komunálních volbách se dlouhodobě snižuje. V roce 2018 se o místa obecních zastupitelů hlásilo 216.000 zájemců, o čtyři roky dříve jich bylo o 17.000 víc.

Pošta od ledna zdraží doporučená a cenná psaní o tři koruny

Česká pošta od začátku ledna zdraží některé základní služby. O tři koruny bude dražší například poslání doporučených a cenných psaní. Cena obyčejného dopisu se v lednu nezmění, nicméně od února podnik zavádí dvourychlostní doručování, v jehož rámci bude doručení do druhého dne stát o sedm korun více. Oznámil to Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Zaslání doporučeného dopisu o hmotnosti do 50 gramů vyjde v příštím roce na 47 Kč namísto dosavadních 44 korun. Od února pak obyčejné psaní do 50 g doručované v rychlejším, takzvaném prioritním režimu bude stát 26 Kč namísto současných 19 korun. Česká pošta se loni dostala do miliardové ztráty. Vedení připravilo plán restrukturalizace, do roku 2021 se chce vrátit k zisku v řádu desítek milionů korun. Zároveň hodlá během šesti let snížit počet pracovních míst o 7000 ze současných 30.000. Nahradí je moderními technologiemi.

Počasí

Oblačno až zataženo nízkou oblačností, ojediněle polojasno. Večer přibývání oblačnosti a déšť. Maximální teploty 5-12 °C.

V Krkonoších platí první stupeň lavinového nebezpečí. Na hřebenech hor je silný vítr, ráno se nerozjel horní úsek lanovky na Sněžku. Lanovka může jezdit do rychlost větru 60 kilometrů v hodině.