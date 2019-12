Sněmovna projedná zřízení komise k cizím vlivům ve středu

O zřízení vyšetřovací komise k možnému vlivu autoritářských režimů na dění v Česku by Sněmovna mohla rozhodnout ve středu. Návrh prosadila v rámci změn programu schůze poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. Lidovec Marek Výborný naopak neuspěl s požadavkem, aby poslanci pokračovali ve středu v úvodní debatě o zrušení budoucí povinné maturitní zkoušky z matematiky. Čtyři desítky poslanců vznik komise navrhly už loni v listopadu. Opětovná diskuse o komisi vyvstala poté, co server Aktuálně.cz uvedl, že úvěrová společnost Home Credit proplatila téměř 2000 hodin práce PR agentuře C&B Reputation Management za zlepšování obrazu komunistické Číny u české veřejnosti. Home Credit k tomu uvedl, že nenajímal ani nepoptával v Česku služby, aby prosazoval zájem jakékoli cizí země. Společnost patří do skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Proti zřízení komise vystupují poslanci SPD a KSČM. Nejsilnější vládní hnutí ANO o svém postoji ještě nerozhodlo. Návrh na ustavení sněmovní vyšetřovací komise "pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému" podepsali před více než rokem zástupci TOP 09, Pirátů, lidovců a STAN a také jednotlivci z ODS, ANO a ČSSD. Zrušení plánované povinné maturity z matematiky poslanci zatím jen rozjednali. Debata o vládní a obdobné pirátské předloze bude pokračovat až příští rok. Povinná zkouška z matematiky má být podle platného zákona zavedena už od roku 2021.

Svaz průmyslu odhaduje letos růst českého vývozu o 2 až 2,5 procenta

Svaz průmyslu a dopravy za celý letošní rok odhaduje růst českého exportu o dvě až 2,5 procenta, a to v přeshraničním pojetí na zhruba 4,5 bilionu korun a v národním na 3,7 bilionu Kč. V roce 2020 pak očekává růst exportu v přeshraničním pojetí o dvě procenta na 4,6 bilionu korun. Novinářům to řekl ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek. Zpomalení růstu vývozu bude podle něj způsobeno nižším hospodářským růstem evropských zemí, stagnujícím mezinárodním obchodem a nejistotami v mezinárodním obchodě, zejména kvůli obchodní politice USA. Rostoucí potíže se získáváním nových zakázek naznačuje pravidelné šetření, které pořádá svaz s Českou národní bankou. Už více než rok přibývá firem, které hlásí, že se zahraniční poptávka zhoršuje, dodal.

CRIF: V Česku je 993 společností, které jsou vlastněné obcemi

V Česku je 993 společností, které jsou zcela nebo z větší části vlastněné českými obcemi. Ve většině z nich drží obce stoprocentní majetkový podíl. Obecní firmy zaměstnávají více než 50.000 lidí, jejich základní kapitál dosahuje 109 miliard korun a roční obrat přesahuje 70 miliard korun, vyplývá z analýzy společnosti CRIF. Nejčastěji se obecní firmy věnují teplárenství, správě lesů, odpadnímu hospodářství a správě obecních nemovitostí. Časté jsou také obecní vodárny nebo skládky komunálního odpadu," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Necelá pětina má formu akciové společnosti, většinou jde o společnosti s ručením omezeným. Podle firmy Bisnode je v ČR celkem 501.500 společností s ručením omezeným a akciových společností. Zdaleka největším obecním zaměstnavatelem je Dopravní podnik hlavního města Prahy, který zaměstnává téměř 11.000 lidí. Následují Dopravní podnik města Brna, Dopravní podnik Ostrava a Pražské služby. Pražský dopravní podnik také patří k nejziskovějším obecním společnostem. "Zisková je přibližně třetina obecních společnosti. Desetina je ztrátová a nadpoloviční většina buď nevykazuje ani zisk, ani ztrátu, nebo u nich ziskovost nelze zjistit," doplnila Kameníčková.

Ombudsmanka: Jen pětina vlakových stanic je přístupná vozíčkářům

Jen pětina (504) železničních stanic a zastávek v České republice je aspoň částečně přístupná pro vozíčkáře, zjistila ombudsmanka Anna Šabatová. Podle ní je také velký rozdíl v přístupnosti vlaků různých dopravců. Celkově není situace dobrá, řekla na tiskové konferenci. V Česku neexistuje žádný právní nástroj, který by dopravce přinutil dělat služby pro vozíčkáře přístupnější. Ombudsmanka by takový chtěla zavést. "Existuje pouze nařízení, že všechny vagóny vyrobené po roce 2008 musí být těmto lidem přístupné," řekla Šabatová. Největší dopravce České dráhy mají podle ní přístupných 70 procent vlaků a Leo Express všechny, RegioJet neměl dlouho žádné. Nyní na webu informuje, že si pořídil mobilní plošiny, a umožňuje tak nástup do vlaků na trase z Prahy do Ostravy a Žiliny. Zároveň musí podle smlouvy s ministerstvem dopravy umožnit nástup a cestování v rychlících z Brna do Bohumína, které provozuje od neděle. "Stoprocentně přístupných máme pro vozíčkáře 45 procent vlaků. Navíc do dvou let necháme zrekonstruovat 20 až 30 vozů, díky čemuž to bude 100 procent. Tyto vozy nabídnou speciální kupé, toaletu a další vybavení," upřesnil mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Arriva a GW Train Regio mají přístupnou část vlaků, vyplývá ze zjištění ombudsmanky.

Výroba aut v Česku letos klesla o 0,6 procenta na 1,34 milionu

Výroba osobních aut v Česku za 11 měsíců letošního roku klesla o 0,6 procenta na 1,338 milionu vozů. Mírný pokles produkce kopíroval vývoj exportu, který se snížil rovněž o 0,6 procenta na 1,239 milionu aut. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. "Výkonnost automobilového průmyslu je navzdory sílícím hlasům o přicházející krizi stále ve velmi dobré kondici. Výroba v Česku kopíruje vývoj v EU, kde se registrace nových osobních vozidel dostaly díky pozitivnímu vývoji v posledních třech měsících téměř zpět na loňské hodnoty. Automobilkám se tak podařilo dohnat pomalejší tempo ze začátku roku a podle odhadů zakončí letošní rok zhruba na stejné úrovni jako v loňském rekordním roce," uvedl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.

Největší Škoda Auto zvýšila letos za 11 měsíců produkci o 1,7 procenta na 845.784 automobilů. Nadále se daří kolínské automobilce TPCA, která vyrobila 200.909 vozů, tedy o dvě procenta meziročně více. Nošovická automobilka Hyundai na trh dodala 290.950 aut, což je o 8,2 procenta méně než ve stejném období loňského roku.

Českem v poledne zněly sirény k uctění památky obětí střelby v ostravské nemocnici

Po celém Česku se v úterý v poledne rozezněly sirény. Souvislý nekolísavý tón, který po dobu 140 sekund vydávalo více než 8000 sirén po celém Česku, uctil památku obětí střelby v Ostravské fakultní nemocnici. Přesně před týdnem tam muž z Opavska v čekárně zastřelil 6 lidí. Další těžce zraněná žena zemřela o dva dny později. Pozůstalým mrtvých z ostravské nemocnice dá stát 100 tisíc korun. Stejné částky poskytne taky město Ostrava a Moravskoslezský kraj. Rodiny obětí by tak měli dostat celkem 300 tisíc korun. Pozůstalým pomůžou také veřejné sbírky. Zřídily je ostravská nemocnice, Vysoká škola báňská i Vězeňská služba.

Dvaačtyřicetiletý muž z Opavska zahájil palbu bez varování v čekárně traumatologické ambulance nemocniční polikliniky minulé úterý ráno. Čekající pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Z nemocnice se mu podařilo odejít před příjezdem policie. Později spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku, asi osm kilometrů od fakultní nemocnice. Policisté ve vyšetřování případu pokračují.

Lékaři z IKEMu provedli první párovou výměnu ledvin s Izraelem

Lékaři z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny a ze dvou izraelských nemocnic mají za sebou první párovou výměnu ledvin. Potvrdil to ředitel IKEMu Michal Stiborek s tím, že je to vůbec první výměna s mimoevropskou zemí. Nový orgán dostali shodně tři lidé z Česka a tři z Izraele. Podle Stiborka teď mají čeští pacienti větší naději, že najdou vhodného dárce ledviny. "Pro obyvatele jak České republiky, tak Izraele to znamená, že jestliže v rámci své země nebylo možné najít vhodného dárce, pak se nám téměř dvojnásobně rozšiřují možnosti najít dárce v zemi, kde je ten program," řekl Stiborek o spolupráci s Izraelem. Poděkoval za podporu českému velvyslanectví v Izraeli a izraelskému v Česku, bez kterých by se podle něj výměna orgánů v pracovištích vzdálených 2600 kilometrů neuskutečnila. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) uskutečnění transplantací dokazuje nadstandardně dobré vztahy mezi Českem a Izraelem.

Párové výměny nemocnice zavedly v případech, kdy se ledvina, kterou se rodinný příslušník rozhodne nemocnému věnovat, pro jeho příbuzného nehodí například kvůli jiné krevní skupině, ale najde se vhodný příjemce jinde. Česko od roku 2016 takto spolupracuje s Rakouskem, letos uzavřelo dohodu s Izraelem.

Hadí lázně v Teplicích jsou opět kulturní památkou

Teplické Hadí lázně jsou opět kulturní památkou. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) zrušil rozhodnutí svého předchůdce Antonína Staňka (ČSSD), který krátce před svým odchodem z funkce odňal chátrající klasicistní stavbě v památkové zóně lázeňského města status kulturní památky. Informoval o tom server Neovlivní.cz. Objekt patří podnikateli Jaroslavu Třešňákovi, který měl původně v plánu ho opravit a provozovat v něm lázně. Návrhy na rekonstrukci však odmítli památkáři, protože podle nich spočívají v praktickém zbourání budovy a stavbě nové. Letos na konci července ministr kultury Staněk v poslední hodiny v úřadu navzdory památkářům i rozkladové komisi vydal rozhodnutí, podle kterého Hadí lázně už nejsou kulturní památkou. Podle serveru tak vyšel vstříc Třešňákovi, který patřil mezi největší sponzory loňské prezidentské kampaně Miloše Zemana, jinak také největšího Staňkova zastánce na politické scéně. Zaorálek poté, co vystřídal Staňka ve funkci ministra kultury, případ znovu otevřel a zahájil přezkum Staňkova rozhodnutí o lázních.

Klasicistní budova Hadích lázní byla kulturní památkou od roku 1958, svému původnímu účelu přestala po několika přestavbách sloužit na přelomu tisíciletí.

Česko má v užší nominaci na Oscara dva zástupce, Nabarvené ptáče a Dceru

Americká filmová akademie do užšího výběru nominací na Oscary v kategorii mezinárodní hraný film vybrala i koprodukční drama Nabarvené ptáče českého režiséra Václava Marhoula. Česko uspělo také v kategorii krátký animovaný film, kde byl do užšího výběru zařazen krátkometrážní snímek Dcera studentky pražské Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (FAMU) Darii Kaščejevové (Daria Kashcheeva). Samotné oscarové nominace, vždy pět v každé kategorii, budou vyhlášeny 13. ledna. Slavnostní ceremonie předání cen se uskuteční 9. února.

Nabarvené ptáče se do užšího výběru deseti snímků dostalo v konkurenci 93 filmů. Snímek už uspěl na festivalech v Benátkách, kde si jeho tvůrci odnesli ocenění od studentské poroty Film pro UNICEF, i přehlídce v Torontu.

Režisérka Kaščejevová, která se narodila v Tádžikistánu a později studovala v Moskvě hudbu, s Dcerou také sklidila už několik festivalových úspěchů. Snímek dostal nejvyšší ocenění Křišťál na festivalu ve francouzském Annecy a 8. září cenu za nejlepší film na festivalu Fantoche ve Švýcarsku. V říjnu si Kaščejevová za Dceru převzala v mezinárodní kategorii animace cenu americké Akademie filmového umění a věd, označovanou za studentského Oscara.

Podzimní část Zlatého míče ČR vyhrál Souček ze Slavie Praha

Záložník pražské Dlavie Tomáš Souček má nakročeno k premiérovému vítězství ve Zlatém míči pro nejlepšího českého fotbalistu sezony. Slávistický středopolař ovládl podzimní část 24. ročníku ankety Klubu sportovních novinářů se ziskem 784 bodů. Před druhým brankářem Tomášem Vaclíkem ze Sevilly má výrazný náskok 181 bodů. Třetí je Součkův klubový spoluhráč a další gólman Ondřej Kolář. Celkový vítěz Zlatého míče bude znám po sezoně po sečtení hlasů za podzim a jaro. Čtyřiadvacetiletý Souček se stal neoficiálním vítězem Zlatého míče za letošní rok, neboť ovládl už jarní část minulé sezony a v celkovém pořadí za ročník 2018/19 skončil druhý za Vaclíkem. Brankář Sevilly měl vloni po podzimu ještě větší náskok než nyní Souček, před obráncem Pavlem Kadeřábkem tehdy vedl o 270 bodů.

Ve Zlatém míči se hlasuje dvoukolově. Celkový vítěz bude vyhlášen po sezoně, kdy se k výsledkům z podzimu přičtou hlasy za jarní část.

Počasí na středu

Polojasno až oblačno, v Čechách od západu přechodně oblačno až zataženo a na severozápadě místy slabý déšť. Místy, během dne ojediněle zejména na Moravě, mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, při déletrvající nízké oblačnosti nebo mlze kolem 6 °C, na horách kolem 10 stupňů Celsia.