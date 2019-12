Ministerstvo obrany koupí dva nové letouny CASA, smlouva je podepsaná

Ministerstvo obrany kupuje pro armádu dva nové transportní letouny CASA. Zástupci resortu v pondělí podepsali smlouvu. Stroje stojí skoro dvě miliardy korun bez DPH. Podle původních informací měla být zakázka o stovky milionů korun dražší. Součástí tendru je i pořízení náhradních dílů, měřicí techniky a pozemního vybavení. Česko kupuje zařízení od španělského výrobce letounů Airbus Defence and Space. Armáda dlouhodobě avizuje, že dva nové transportní letouny potřebuje kvůli náhradě dosluhujících Jak-40 i kvůli rostoucím požadavkům. Používá je k výcviku, přepravě vojáků na zahraniční mise, jeden stroj také dlouhodobě slouží v pozorovací misi MFO na Sinajském poloostrově.

Ministerstvo zároveň uzavřelo smlouvu na modernizaci čtyř letounů, které už armáda používá. To bude stát 360 milionů korun bez DPH.

O nákupu čtyř letadel CASA za více než 3,5 miliardy korun rozhodla druhá vláda Mirka Topolánka (ODS) v dubnu 2009, kdy už byla v demisi poté, co jí Sněmovna vyslovila nedůvěru. Okolnostmi nákupu se dosud zabývá soud

Vláda schválila novelu zákoníku práce zavádějící sdílené místo

Vláda schválila novelu zákoníku práce, která obsahuje zavedení sdílených míst, nová pravidla dovolených či podmínky vysílání pracovníků do zemí Evropské unie. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu. Část ustanovení by podle plánu v praxi měla začít platit v polovině příštího roku a část od ledna 2021. Na podobě kodexu se dohodli zástupci vládních stran, odboráři a zaměstnavatelé. Zavázali se, že do textu při projednávání v Parlamentu už nebudou zasahovat a umožní hladké schválení.

Předloha spojuje dvě novely zákoníku do jedné - loňský návrh se sdílenými místy, změnami dovolené a dalšími úpravami a letošní návrh s evropskou směrnicí o vysílání pracovníků. Pokud by Česko evropská pravidla do svých zákonů nepřeneslo, hrozila by mu pokuta. Předpis EU má mimo jiné omezit takzvaný sociální dumping s konkurováním nižší mzdou.

Školní inspekce: V českém vzdělávání jsou velké mezikrajové rozdíly

Česká školní inspekce ve výroční zprávě, kterou v pondělí představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, upozornila na velké rozdíly v kvalitě vzdělávání mezi jednotlivými kraji i školami. Zatímco například v Karlovarském kraji je podle ní desetina učitelů bez kvalifikace, ve Zlínském kraji jsou to dvě procenta. "Problém je velmi hluboký, protože se týká všech stupňů vzdělávání, to znamená mateřských, základních i středních škol," řekl Zatloukal. Rozdíly podle Zatloukala souvisí s velkou decentralizací českého školství, ve kterém působí kolem 3000 zřizovatelů s různými postoji a požadavky ke školám. Nejhůře jsou na tom s kvalitou škol západočeské kraje, obecně lepší situace je na Moravě. Výsledky žáků podle Zatloukala výrazně ovlivňuje socioekonomický statut regionu. Školy podle něj umí pracovat s žáky z dobře postavených rodin. Chudší regiony mají ale s kvalitou vzdělávání potíže. Inspekce proto doporučila ministerstvu školství soustředit se na cílenou podporu škol se znevýhodněnými žáky v chudších regionech.

Podle náměstkyně ministra školství Zuzany Matuškové by zlepšení měla přinést mimo jiné nová strategie vzdělávání do roku 2030, kterou ministerstvo nyní připravuje. Úřad by v dokumentu chtěl určit, jakým způsobem bude meziregionální rozdíly zmírňovat, uvedla náměstkyně. Se Zatloukalem se shodla na tom, že je třeba i větší komunikace mezi resorty. Podle ní by navíc měly posílit spolupráci také samotné školy. Zmírnit regionální rozdíly by výhledově měl i nový způsob financování škol, ve kterém se ministerstvo podle Matuškové bude snažit zohledňovat regionální rozdíly mezi školami.

Ceny v průmyslu rostly v listopadu o necelé procento, v zemědělství klesly

Ceny průmyslových výrobců v Česku letos v listopadu meziročně vzrostly stejně jako v říjnu o 0,9 procenta. Stouply ceny ve stavebnictví a službách, ale v zemědělství po 13 měsících růstu klesly o 2,1 procenta. Informoval o tom Český statistický úřad. U zemědělských výrobců nejprve od letošního července zpomaloval meziroční růst cen až na říjnových 0,4 procenta, v listopadu pak přišel pokles. "Ceny klesly převážně v rostlinné výrobě, a to o více než sedm procent, například u zeleniny byly nižší o 25 procent. V živočišné výrobě vzrostly," uvedl vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ Jiří Šulc. V průmyslu také v předchozích měsících zpomaloval meziroční růst cen. Na rozdíl od zemědělství ale u průmyslových výrobců pokračoval růst i v listopadu, navíc se udržel na říjnové úrovni. Zvýšily se například ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,7 procenta nebo ceny potravin a tabáku o 3,5 procenta.

Aktuálně.cz: Policie obvinila bývalého premiéra Nečase z křivé výpovědi

Policie obvinila bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) z křivé výpovědi v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Informoval o tom server Aktuálně.cz. Bývalý předseda vlády v případu svědčil ve prospěch své manželky Jany (dříve Nagyové), která v roce 2012 nezákonně zaúkolovala zpravodajce, aby zařídili sledování premiérovy tehdejší manželky Radky. Nečasovi hrozí v případě odsouzení až tříletý trest vězení. Kriminalisté začali prověřovat, zda se bývalý premiér nedopustil trestného činu, v srpnu. Nyní podle serveru nashromáždili dostatek důkazů k zahájení stíhání. Podnět policii podali olomoučtí vrchní státní zástupci, kteří Nečasovou v kauze Vojenského zpravodajství obžalovali. O křivé výpovědi mluvila již při vyhlašování prvoinstančního rozsudku soudkyně Pavla Hájková, když ženu uznala vinnou. Řekla, že Nečas jako svědek nemluvil pravdu, čímž se snažil prospět své manželce.

Nečasová, která dříve vedla premiérův kabinet, dostala za zneužití zpravodajců tříletou podmínku a desetiletý, tedy maximální zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy. Nečas soudnímu senátu tvrdil, že se na zpravodajce obrátil sám, protože se obával o bezpečnost své rodiny.

EK schválila dotaci na nákup 36 elektrických vlaků na jižní Moravě

Evropská komise schválila podporu 223 milionů eur (téměř 5,7 miliardy Kč) na nákup vlaků pro rychlostní železnici na jižní Moravě. Za dotaci z fondu soudržnosti pořídí kraj 36 elektrických souprav o celkové kapacitě přes 10 tisíc míst. Jihomoravský kraj o dotaci požádal předloni a peníze k unijního fondu by měly pokrýt 85 procent nákladů na pořízení vlaků. "Mám radost, že díky kohezní politice se mohou obyvatelé Česka těšit z moderního, pohodlnějšího a efektivnějšího cestování vlakem," uvedla komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreiraová. Dotace je podle ní zároveň jedním z prvních kroků na podporu ekologické dopravy v rámci Evropské zelené dohody. Nové vlaky by podle Bruselu měly na jižní Moravě jezdit do tří let.

Oběti střelby v ostravské nemocnici uctí sirény v úterý v poledne

V úterý v poledne se v Česku na 140 sekund rozezní sirény k uctění památky obětí úterní střelby v prostorách Polikliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Schválila to vláda. Kromě toho stát dá pozůstalým po obětech 100 tisíc korun, zraněným pak 50 tisíc. Také ostravští městští zastupitelé pro rodiny obětí schválili finanční podporu 100 tisíc korun a polovinu částky dostanou lidé zranění. Stejnou částkou rodinám obětí a zraněným přispěje také Moravskoslezský kraj.

Střelec zahájil palbu bez varování v čekárně traumatologické ambulance nemocniční polikliniky minulé v úterý po sedmé hodině ranní. Čekající pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Na svědomí má sedm obětí, poslední z nich ve čtvrtek podlehla zranění hlavy. Další dva zranění muži už byli propuštění z nemocnice do domácí péče.

Obětem střelby v ostravské nemocnici lidé dosud zaslali přes 2,6 milionu

Na podporu rodin obětí střelby v ostravské nemocnici lidé zaslali více než 2,6 milionu korun. Na účtu nemocnice bylo v pondělí ráno přes 2,4 milionu korun, na účtu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), která sídlí v těsné blízkosti nemocnice, kolem 200.000 korun. Na oba účty mohou dárci posílat peníze do 31. března 2020. Sbírku vyhlásila i porubská Základní škola Ivana Sekaniny či Vězeňská služba, pro kterou pracovaly dvě oběti dvaačtyřicetiletého střelce. Minulý týden zabil sedm lidí. Porubská Základní škola Ivana Sekaniny vyhlásila sbírku na pomoc rodině muže, kterého zastřelil útočník, když vlastním tělem chránil svou dvanáctiletou dceru. Podobně jako další sbírky potrvá do konce března příštího roku.

Anketa Výmoly.cz: Nejhorší silnice v ČR je letos na Opavsku

České silnice jsou šesté nejhorší v Evropě, jejich kvalita je na úrovni Pákistánu. Říká to letošní studie Světového ekonomického fóra. Na špatný stav silnic v Česku upozorňují v projektu Výmoly.cz už devátým rokem také řidiči. Za nejhorší silnici v republice letos v anketě označili část místní komunikace mezi obcemi Šilheřovice a Hať. Celkem řidiči poslali v anketě na 85 tisíc hlasů a za špatné označili přes osm tisíc úseků. Organizátoři také udělili speciální anticenu dálnici D1 - a to za její dlouhodobě špatný stav. S tím ale nesouhlasí mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Myslí si, že by měl projekt upozorňovat hlavně na díry na silnicích, které nikdo neopravuje. To podle něho není případ dálnice D1.

V Peci pod Sněžkou shořela chata u sjezdovky Javor, škoda je nejméně milion

Chata Bažina, která stála u sjezdovky Javor v Peci pod Sněžkou v Krkonoších, v noci na pondělí shořela. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Chata byla podle hasičů prázdná. Zásah hasičů byl velmi komplikovaný, k chatě v zimě nevede žádná sjízdná cesta, museli proto svoji techniku k požáru dopravit pomocí skútrů a rolby. POmáhala jim pomáhala horská služba i místní. Pro hašení hasiči použili vodu ze zasněžovacího systému sjezdovky. Příčinu požáru hasiči vyšetřují. Škodu vyčíslili nejméně na milion korun.

V Beskydech a Jeseníkách budou působit policejní lyžařské hlídky

Moravskoslezská policie spustila projekt lyžařských hlídek. Speciálně vybavení policisté budou během zimy působit na sjezdovkách, horských stezkách či v okolí chatových osad. Letos zatím jen v Beskydech, od ledna i v Jeseníkách. Každý den budou v terénu minimálně dvě dvoučlenné hlídky, řekl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Letos na jaře policisté ze zájemců z řad členů moravskoslezské pořádkové policie vybírali vhodné adepty. Celkem se jich do projektu lyžařských hlídek přihlásilo 40. Vedení policie ve spolupráci s Horskou službou Beskydy vybralo 15 z nich. Členem týmu je navíc ještě instruktor a velitel. Každý z nich je vybaven zimním oblečením a lyžařským vybavením, připraveni budou také na volný pohyb v terénu, takzvaný skialpinismus.

Počasí na úterý

Zataženo nízkou oblačností nebo i mlhy. Na horách a během dne postupně místy i jinde polojasno. Nejvyšší teploty 4 až 9 °C, při zmenšené oblačnosti a silnějším větru, zejména na východě území kolem 12 °C, na horách kolem 10 stupňů Celsia.