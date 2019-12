Těžbu zlata, lithia, uranu, rubidia a cesia bude nově schvalovat jako první stát

Zlato, lithium, uran, rubidium a cesium se stanou takzvanými superstrategickými surovinami České republiky. V České televizi to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO s tím, že jejich případnou těžbu zváží vždy jako první stát. Počítá s tím připravovaná surovinová politika, která je součástí meziresortního připomínkového řízení. U těchto surovin tak podle miniostra nebude platit současná praxe, která umožňujě těžbu na základě geologického průzkumu. O schvalování těžby surovin státem se jedná hlavně v souvislosti s možnou těžbou lithia u Cínovce v Krušných horách. Toto téma bylo jedním z hlavní před předloňskými parlamentními volbami.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, v Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě.

Na železnici platí nový jízdní řád, změny jsou hlavně v krajích

Na železnici začal platit nový jízdní řád. Největší změny nastaly v regionální dopravě, v některých krajích začali působit soukromí dopravci. Novinkou je i posílení provozu některých zavedených linek a v některých krajích změna systému jízdenek. Českým drahám (ČD) se počet spojů mírně sníží, dopravce přišel o část linek objednávaných státem nebo kraji, převezmou je soukromí dopravci. Jde třeba o regionální spoje v Ústeckém, Zlínském nebo Pardubickém kraji a také o rychlíky ve středních Čechách nebo na trase Brno-Bohumín. Dráhy i přesto budou mít 90procentní podíl na trhu a provozovat budou v průměru 6854 vlaků denně. Dopravce posílí zejména spoje mezi Prahou a Brnem, více vlaků pojede také na lince ze severu Moravy přes Břeclav do Vídně i na dalších vnitrostátních linkách. Novinkou je přímé spojení z Prahy do Českých Velenic.

České dráhy zároveň s novým jízdním řádem zavádějí placení kartou ve všech svých vlacích, kde je průvodčí, nebo slevy pro studenty a seniory v první třídě. Největší tuzemský dopravce zároveň ruší zpáteční jízdenky. Možnosti platby kartou rozšíří také Arriva a RegioJet. Leo Express už tuto službu nabízel dříve. U ČD také končí slevy na zpáteční jízdenky. Podle serveru zdopravy.cz proto, že si zákazníci i při zpátečních cestách raději kupují dvě jednosměrné jízdenky.

Díky úsekovému měření letos policisté na dálnici D1 odhalili přes 100 tisíc přestupků

Policisté letos odhalili díky úsekovému měření na dálnici D1 víc než 100 tisíc přestupků. Vyplývá to z policejních statistik. Úsekové měření bylo na čtyřech místech, kde dělníci dálnici kvůli modernizaci zúžili. Platila tam proto maximální rychlost osmdesát kilometrů za hodinu. Nejvíc řidičů - přes 50 tisíc - překročilo maximální rychlost v modernizovaném úseku mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi ve středních Čechách. Podle mluvčího Ústředního automotoklubu Igora Siroty se díky úsekovému měření podařilo v místech oprav dopravu zklidnit.

Policie chce radary pro úsekové měření používat i příští rok. O tom, kde budou, chce ještě jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic.

Židovský národní fond pořádá dobročinný bazar na obnovu Masarykova lesa v Izraeli

Až do 19. prosince mohou lidé v rámci dobročinného bazaru podpořit obnovu Masarykova lesa na severu Izrele. Akci pořádá Židovský národní fond ve svém pražském sídle. Les vysázeli čeští a slovenští kibucníci v roce 1930 na jako dar prvnímu československému prezidentovi Tomáši Garriguovi Masarykovi k jeho osmdesátinám a za jeho boj proti antisemitismu. Les z olivovníků, sosen a cypřišů byl vysazen nedaleko kibucu Sarid založeného emigranty z Československa a východní Evropy. Za komunismu se ale na les postupně zapomnělo. Před několika lety ho začal obnovovat Český výbor židovského národního fondu. S projektem by chtěli být hotoví příští rok, kdy by Masaryk oslavil své 170. narozeniny. Vznikne tam nová přístupová cesta, parkoviště a informační systém včetně připomenutí historie Masarykova lesa a naváděcích cedulí. Celý les by měl sloužit jako odpočinkové místo a zároveň jako turistický cíl. Masarykův les lze podpořit i virtuálním zasazením stromku přímo na stránkách fondu.

Bookmakeři: Favority na budoucího prezidenta ČR jsou Babiš a Fischer

Největšími favority na budoucího prezidenta České republiky jsou podle bookmakerů aktuálně šéf hnutí ANO premiér Andrej Babiš (6,5:1) a nezávislý senátor Pavel Fischer (7:1). Na vítězství Babiše jde téměř čtvrtina objemu všech sázek, následuje generál Petr Pavel se 16 procenty. ČTK to sdělil mluvčí sázkové společnosti Fortuna Petr Šrain. Ostatní sázkové kanceláře kurzy na budoucího prezidenta nemají v nabídce. "Do termínu řádných prezidentských voleb sice zbývá ještě spousta času, ale kvůli mimořádnému zájmu sázkařů o ty poslední jsme kurzy na příštího prezidenta po Miloši Zemanovi vypsali hned po těch minulých," uvedl Šrain.

Dvoukolové prezidentské volby jsou naplánovány na leden 2023. Současnému prezidentovi Miloši Zemanovi vyprší jeho mandát počátkem března 2023 a prezident nedávno řekl, že ho chce vykonávat až do konce svého období.

Betlémské světlo je od soboty v Česku, do příštího víkendu zůstane v Brně

Novodobý symbol Vánoc - Betlémské světlo - dorazilo do Česka. Z Vídně ho do Brna v sobotu večer přivezli vlakem skauti. V neděli světlo oficiálně předali do brněnské katedrály svatého Petra a Pavla na Petrově. Pro plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista si někteří lidé přišli už na nádraží v Břeclavi nebo v Brně. Z Brna do celé republiky pak Betlémské světlo skauti rozvezou opět vlakem příští sobotu. Do Vídně přepraví světlo vždy jedno dítě přímo z izraelského Betléma a posléze si pro něj jezdí skauti prakticky z celého světa. Do Čech se Betlémské světlo poprvé dostalo až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády, a to díky exilovým skautům z Rakouska. V prosinci 1989 ho spolu s těmi českými, kteří se konečně dočkali svobody, přinesli až pod sochu sv. Václava v Praze.

Za lyžováním vyrazily v Česku o víkendu tisíce lyžařů

Tisíce lidí si o víkendu nenechaly ujít první možnosti lyžování na horách v Česku. Například do krkonošského skiresortu Černá hora - Pec přijelo tento víkend kolem 5000 lyžařů. K dispozici měli asi 12 kilometrů sjezdovek, na nichž leží od 30 do 60 centimetrů sněhu včetně čerstvého. Upraveny jsou i některé běžecké tratě. První víkendové lyžování má za sebou také areál ve Špindlerově Mlýně, který zahájil provoz v pátek. Za tři dny přijelo zhruba 6500 lidí. Stovky lidí si o víkendu nenechaly ujít ani lyžování v nové sezoně v Jeseníkách. Otevřeno měl například areál v Branné na Šumpersku nebo Ski Aréna Karlov na Bruntálsku. V sobotu zahájilo provoz také středisko na Červenohorském sedle. Na Vysočině zahájili o víkendu lyžařskou sezonu na sjezdovkách Šacberk u Jihlavy a Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí na Žďársku. Zájem lidí zatím není velký. Denní návštěvnost v obou areálech se podle provozovatelů pohybovala v řádech desítek lyžařů. Ostatní areály se většinou připravují na sezonu a zasněžují sjezdovky. Dobré podmínky chtějí lyžařům nabídnout hlavně o vánočních prázdninách.

Čeští hokejisté na Channel One Cup podlehli Švédům 1:3, hymnu při nástupu zpívali fanoušci

Čeští hokejisté poprvé v sezoně nebodovali. Ve svém posledním utkání na Channel One Cupu v Moskvě prohráli se Švédy 1:3, kteří se stali vítězem druhého dílu evropské tour. Česká reprezentace, která ovládla předešlý turnaj Karjala, skončila v Moskvě poslední. Svěřenci trenéra Miloše Říhy se ale udrželi v čele průběžného pořadí seriálu.

Českému týmu při nástupu nezahráli organizátoři kvůli technické chybě hymnu. Zatímco Seveřanům ji organizátoři v hale CSKA Moskva zahráli bez problémů, na českou se čekalo marně. Zazpívali ji ale fanoušci. Jakmile dozpívali, vysloužili si velký potlesk realizačního týmu v čele s koučem Milošem Říhou na střídačce, stejně tak je klepáním hokejek ocenili i sami hráči. Kouč Říha, jenž během trenérské kariéry v Rusku dlouhodobě působil, si nebral servítky. "Je to ostuda," prohlásil. "Od našich fanoušků to bylo ale moc krásné. Protože díky nim jsme alespoň hymnu slyšeli, když nám ji nezahráli," dodal Říha.

Počasí na pondělí

Většinou oblačno, zpočátku na severu ojediněle déšť. Místy, zejména na Moravě, a večer postupně na většině území zataženo nízkou oblačností nebo i mlhy. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, při nízké oblačnosti nebo mlze kolem 4 °C, na horách kolem 8 stupňů Celsia.