Ke konci srpna bylo v Česku 341 tisíc cizinců ze zemí mimo EU

V Česku ke konci srpna letošního roku pobývalo legálně 341.496 cizinců z tzv. třetích zemí, tedy ze států mimo Evropskou unii, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko. Vyplývá to z koncepce integrace cizinců pro příští rok, kterou v pondělí projedná vláda. Nejvíce, přes 140.000 lidí, pocházelo z Ukrajiny, následovali občané Vietnamu a Ruska. Téměř dvě třetiny cizinců ze třetích zemí pobývalo na území Česka na základě povolení k trvalému pobytu. "Skutečnost, že většina cizinců pobývá v České republice trvale, lze z dlouhodobého hlediska považovat v souvislosti s integračním procesem za pozitivní," uvádí materiál. V posledních letech podle materiálu výrazně stoupají počty dětí, žáků a studentů z řad cizinců na mateřských, základních, středních i vysokých školách. Pozitivním trendem pro integraci je právě nárůst počtu dětí v mateřských školách. Předkladatelé dodávají, že podíl cizinců ze třetích zemí na čerpání sociálních dávek v České republice je minimální, v prosinci loňského roku činil zhruba 1,5 procenta z celkového objemu.

V loňském roce evidovalo ministerstvo vnitra v Česku celkem 566.931 cizinců. Proti roku 2017 jich bylo o 40.120 více, tedy o 7,6 procenta. Nejvíce cizinců s povoleným pobytem pocházelo loni z Ukrajiny (131.709), Slovenska (116.817) a z Vietnamu (61.143). Dohromady lidé z těchto tří zemí tvoří více než polovinu cizinců v Česku. Cizinci ze třetích zemí představovali podle zprávy o migraci za loňský rok 59 procent cizinců pobývajících v ČR.

MŠMT: České vysoké školství zůstává podfinancované

České vysoké školství zůstává podfinancované. Navzdory růstu jeho rozpočtu v posledních letech, stoupl podíl výdajů na vysoké školy na objemu hrubého domácího produktu (HDP) jen o setiny procenta. Letos tento podíl činil asi 0,47 procenta HDP. Školy ze svých rozpočtů nemohou účinně podporovat obory, jejichž absolventi by mohli chybět na trhu práce. Pro zlepšení situace bude potřeba větší spolupráce mezi resorty a víc peněz. Vyplývá to z návrhu budoucího financování vysokých škol s ohledem na společenské potřeby, se kterým ministr školství Robert Plaga (ANO) v pondělí seznámí vládu. Špatně si ČR v uplynulých letech vedla při financování vysokých škol i v mezinárodním srovnání. V celkových výdajích na terciální vzdělávání se v roce 2016 pohybovala kolem 64 procent průměru zemí OECD. Ve veřejných výdajích v poměru k HDP byla na úrovni zhruba 74 procent průměru OECD.

Rozpočet vysokých škol se od roku 2015 zvýšil ze zhruba 20,4 miliardy korun na 26,5 miliardy v letošním roce a 27,4 miliardy korun je v plánu na příští rok. Z pohledu podílu na objemu HDP se ale výdaje na vysoké školy tolik nezměnily. V roce 2017 činil tento podíl 0,43 procenta, loni 0,46 procenta a letos meziročně o 0,01 procentního bodu víc.

ÚOHS: MPSV zatím nesmí uzavřít smlouvu na systém dávek

Ministerstvo práce zatím nesmí uzavřít smlouvu na nový informační systém pro vyplácení dávek, který by měl podle plánu začít fungovat od roku 2021. Musí také zrušit vyřazení vítěze této zakázky ze soutěže. Firmu DXC Technology z ní vyškrtlo kvůli nízké ceně. Vyplývá to z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které zveřejnil server Hlídač státu. Proti verdiktu je možné do 15 dnů podat rozklad. Vedení ministerstva už dřív uvedlo, že se do konečného rozhodnutí nebude k případu vyjadřovat. Na jednání sněmovního sociálního výboru před nedávnem ale oznámilo, že začalo připravovat výběrové řízení na dodavatele, který by od roku 2021 případně provozoval a rozvíjel nynější systém od firmy OKSystem. S ní ministerstvo muselo kvůli průtahům v přípravách už dvakrát prodlužovat dosavadní provoz o dva roky. Zatím je fungování zajištěno do začátku roku 2021. Roční prodloužení stojí půl miliardy korun.

V Karlových Varech začala rekonstrukce Císařských lázní

V Karlových Varech začala rekonstrukce Císařských lázní. Dlouho připravovaná záchrana kulturní památky bude stát skoro 830 milionů korun. Objekt z konce 19. století se uzavřel na tři a půl roku. Po rekonstrukci bude v Císařských lázních několik muzejních expozic, kavárna, čítárna i badatelna. Zpracuje-li město Karlovy Vary projekt, který by nebyl v rozporu s památkovou ochranou, mohl by místo víceúčelového sálu vzniknout sál, který by vyhovoval i požadavkům Karlovarského symfonického orchestru.

Císařské lázně, postavené v letech 1893 až 1895 podle návrhu architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera, byly od poloviny 90. let minulého století pro léčebné procedury uzavřeny. I přesto patří mezi nejnavštěvovanější památky kraje.

Češi podle obchodníků zaplatí za vánoční dárky z e-shopů rekordních 50 miliard

Češi letos jako vánoční dárky častěji nakupují výrobky pro chytrou domácnost a zabezpečovací systémy. Kvůli přechodu na nový standard DVB-T2 se také meziročně o stovky procent zvýšil prodej televizí a set-top-boxů. Podle ankety ČTK mezi obchodníky ale zákazníci tradičně nejvíc kupují oblečení a hračky. Asociace pro elektronickou komerci odhaduje, že za vánoční dárky pořízené v e-shopech letos Češi utratí rekordní částku - víc než 50 miliard korun. Podle výkonného ředitele Asociace Jana Vetyšky dárky na internetu nakupuje skoro 80 procent Čechů.

Brněnské matky naplnily další dvě dodávky oblečením pro uprchlíky v Řecku

Dvě dodávky naplněné oblečením pro děti i dospělé jsou na cestě do řeckého tábora pro uprchlíky. Poslední várka aktuálně míří na ostrov Chios. Akci zorganizovala skupina maminek z Brna. Původně chtěly poslat jenom obnošené věci po vlastních dětech. Nakonec ale měl jejich nápad takový ohlas, že se zapojili lidé z celého Česka, řekle jedna z organizátorek.

Ochránci přírody našli na Mladoboleslavsku další vzácnou rostlinu

Ochránci přírody našli na Mladoboleslavsku vzácný hvozdík pyšný. Rostlinu objevili v přírodní památce Dymokursko u Dětenic. Patří mezi silně ohrožené druhy. V Česku roste především v Krkonoších nebo v Hrubém Jeseníku. Rostlina se vyskytuje na vlhkých místech.

Přírodní památku Dymokursko vyhlásil stát v roce 2017. V lokalitě je možné najít třeba hrachor hrachovitý, kostival český nebo strakapouda prostředního, včelojeda lesního a roháče obecného.

Rychlobruslařka Sáblíková byla druhá v závodu na 3 kilometry v Naganu

Rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila v posledním závodu letošního roku druhé místo. Trojnásobná olympijská vítězka nestačila na Světovém poháru v Naganu na trati 3000 metrů na Ivanii Blondinovou z Kanady. Svěřenkyně trenéra Petra Nováka za ní zaostala o 1,73 sekundy a udržela se v čele seriálu na dlouhých tratích. Vydařený závod v Naganu absolvovala i Nikola Zdráhalová, která si na trojce stejně jako předtím na kilometru vytvořila nové sezonní maximum. Třiadvacetiletá Češka skončila devátá, což je na této trati v SP její nejlepší výsledek.

Čeští hokejisté prohráli na Channel One Cupu s Rusy po nájezdech

Čeští hokejisté na Channel One Cupu v Moskvě prohráli s domácím Ruskem 3:4 po samostatných nájezdech. Po čtyřech vítězstvích od začátku sezony tak poprvé neuspěli. Poslední vystoupení na druhém podniku série Euro Hockey Tour čeká svěřence kouče Miloše Říhy v neděli, kdy se od 12 hodin utkají se Švédskem.

Počasí na neděli

Oblačno až zataženo, většinou s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne už jen místy. Nejvyšší teploty 8 až 12°C, na severovýchodě Čech a na Moravě kolem 6, na horách většinou kolem 4 stupňů Celsia.