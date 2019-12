Babiš: Chceme uznání jádra a záruku, že můžeme stavět další bloky

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude na nadcházejícím summitu Evropské unie prosazovat uznání jaderné energie za čistý, bezemisní zdroj, díky čemuž by Česko mělo nárok na klimatické investice. Chce záruku, že ostatní státy, především sousední Rakousko, nebudou blokovat plánovanou výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně. Bez jádra Česko uhlíkové neutrality nedosáhne, řekl Babiš novinářům před odletem do Bruselu. Předseda české vlády považuje za absurdní, že Rakousko bojuje proti jaderné energii, ale současně dováží z Česka zhruba čtvrtinu své spotřeby elektřiny. "Nevím, jak by ve Vídni vařili kafe a svítili," uvedl.

Zdůraznil, že Česko chce také dosáhnout klimatickou neutralitu a perspektivně uzavřít uhelné elektrárny. Uhlíková neutralita znamená, že každá země zneutralizuje tolik emisí, kolik vyprodukuje. Náklady na její dosažení v Česku budou činit podle Babiše 625 miliard korun. Počítá s tím národní investiční plán, který chce premiér představit vládě v pondělí 16. prosince.

Rakousko a Lucembursko jsou podle agentury APA připraveny na summitu zablokovat usnesení, které by umožnilo členským zemím čerpat finanční podporu z unijních fondů na stavbu jaderných elektráren. Podle diplomatů tak bude dosažení dohody na klíčovém závazku summitu velmi složité. Na klimatická vyjednávání naváže téma rozpočtu na období 2021 až 2027.

Počet obyvatel ČR za devět měsíců stoupl na 10,68 milionu

Počet obyvatel České republiky se za letošních devět měsíců zvýšil o 31.400 na 10,68 milionu. Kladně se na tom podepsala zejména zahraniční migrace, kterou nadále vedou občané Ukrajiny. Více lidí se narodilo, než zemřelo. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). "V průběhu tří čtvrtletí letošního roku se narodilo více než 85.000 dětí. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 to však bylo o téměř 2000 méně. Meziročně mírně ubylo jak dětí narozených vdaným ženám, tak ženám svobodným," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Počet zemřelých meziročně klesl zhruba o 1500 na 83.700. Převažovali mezi nimi muži a v průměru jim bylo 72,8 roku. Průměrný věk zemřelých žen byl o sedm let vyšší.

Ze zahraničí se do Česka přistěhovalo 49.200 lidí, naopak 19.300 ze země odešlo. Mezi přistěhovalými i vystěhovalými dominovali Ukrajinci. Na druhém místě skončili Slováci následovaní občany Rumunska a Ruska.

Ministr Metnar v USA stvrdí nákup vojenských vrtulníků

Ministr obrany Lubomír Metnar po jednání s americkým ministrem obrany Markem Esperem podpisem stvrdí nákup vojenských vrtulníků ze Spojených států. Ministerstvo obrany za stroje pro českou armádu zaplatí 14,6 miliardy korun. Česko pořídí 12 vrtulníků od firmy Bell formou mezivládní dohody. Stroje, které armáda dostane v roce 2023, nahradí ruské bitevní vrtulníky Mi-24/35. V ceně je kromě vrtulníků výcvik pilotů i personálu, vybavení zbraňovými systémy, munice či údržba. Potřebu pořízení nových strojů armáda zdůvodňuje náhradou stárnoucích bitevních helikoptér i nutností přerušit závislost na technice dodávané z Ruska.

Lidé asi budou mít právo řešit se státem úřední věci elektronicky

Lidé pravděpodobně získají právo řešit se státem úřední věci výhradně elektronicky. Listinná forma ale zůstane zachována, hlavně kvůli seniorům. Po občanech by měly státní úřady požadovat nezbytné údaje pouze jednou. Změny má přinést zákon o právu občanů na digitální služby, který schválil Senát. Normu dostane k podpisu prezident. Zákon počítá s vytvořením katalogu služeb státu, které se budou poskytovat elektronicky. Vláda má tyto služby během příštího roku stanovit vyhláškou a postupně doplňovat. Elektronicky by si lidé měli do budoucna vyřídit například změny v dokladech, výpisy z rejstříků nebo žádosti o státní podporu, prioritou by měla být elektronizace stavebního řízení.

V Ostravě byla mše za oběti střelby, město pomůže pozůstalým

Dvě stovky lidí uctily při zádušní mši šest obětí úterní střelby v budově polikliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. Lidé se modlili i za tři zraněné. Město Ostrava se rozhodlo, že rodinám postiženým tragédií pomůže finančně. Mezi oběťmi jsou dva pracovníci Vězeňské služby, která proto vyhlásí veřejnou sbírku. Zdravotní stav kriticky zraněné ženy se ještě zhoršil, dva další zranění jsou mimo ohrožení života. Policisté se také omluvili muži, jehož fotografii v souvislosti s pátráním po pachateli zveřejnili.

Pozůstalí po šesti obětech úterní střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava dostanou od města dar 100.000 korun, zranění 50.000 korun, rozhodli zastupitelé. Primátor Tomáš Macura (ANO) uvedl, že totožný návrh by ve čtvrtek měli schvalovat i krajští zastupitelé. Pomoc by rodinám měla poskytnout i vláda, rodiny obětí by tak měly dostat úhrnem 300.000 korun.

Provoz v benešovské nemocnici je stále omezený

Provoz v benešovské nemocnici je po útoku počítačovým virem stále omezený. Provoz zdravotnického zařízení ochromil v noci na středu počítačový kryptovirus, který napadl nemocniční počítačový systém. Problémy mohou teoreticky trvat i týdny. Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) situace neohrožuje pacienty, ostatní krajské nemocnice problém s počítači nemají. Stále nelze spustit žádný přístroj včetně počítačové sítě, všechny plánované operace nemocnice zrušila. Na nápravě pracují odborníci, nemocnice spolupracuje se specialisty na kybernetickou bezpečnost. Lékaři nemohou v ordinacích vyšetřovat. Mohou pacientovi například ošetřit odřeninu nebo zašít řeznou ránu, zvládnou běžné převazy a kontroly. Pokud ale bude potřeba rentgen, je to problém. Nemocnice zajistila náhradní provoz pro hospitalizované. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) je připraven kraji poskytnout zázemí ve fakultních nemocnicích, podle hejtmanky to ale není potřeba.

Bývalý protidrogový koordinátor Vobořil navrhuje konopné kluby

Zřízení konopných společenských klubů v Česku, kde by bylo možné regulované užívání a samopěstování konopí pro léčebné účely, navrhuje bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podle něj by centrum zajišťovalo substituční léčbu závislým, přispělo by i k omezení černého trhu. Vobořil návrh představil na semináři v Praze, kde spolu debatovali experti a zastánci legalizace konopí. Národní strategie proti závislostem do roku 2027 s kluby či podobnými zařízeními nepočítá.

V Česku je možné pěstovat technické konopí s malým množstvím omamné látky, s licencí pak i konopí pro léčebné účely. Předepisovat ho mohou vybraní lékaři, a to třeba pacientům s chronickými bolestmi, roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Sám pro sebe člověk nesmí pěstovat víc než pět rostlin. Trestné jsou i přechovávání víc než deseti gramů sušiny, výroba a jiné nakládání s omamnými látkami. Podle Vobořila konopné sociální kluby zavedla třeba Barcelona. Jejich fungování upravuje městská vyhláška a vládní katalánský předpis. Zařízení má do stovky členů. Drogu neprodává, alkohol v něm není. Nabízí i zdravotní program.

Počasí

Zataženo až oblačno, místy slabé sněžení, pod 400 m déšť se sněhem. Maximální teploty -2/+2 °C, místy až 4 °C, na horách kolem -3 °C.