Ostravští zastupitelé uctili minutou ticha památku obětí střelby, schválili finanční dar pro pozůstalé

Ostravští zastupitelé na začátku středečního jednání minutou ticha uctili památku šesti obětí, které v úterý ve Fakultní nemocnici v Ostravě zastřelil dvaačtyřicetiletý muž z Opavska, který několik hodin po svém činu spáchal sebevraždu. Tři lidé zůstávají po střelbě v nemocnici, stav jedné ženy zůstává kritický. Tragédii připomíná černá vlajka na magistrátu. "Událost patří a bude patřit k nejtragičtějším v novodobých dějinách města," uvedl primátor Tomáš Macura (ANO). Ostravští zastupitelé jednomyslně schválili finanční dar ve výši 100 tisíc korun pro pozůstalé po šesti obětech střelby a 50 tisíc pro zraněné. Město peníze uvolní z rozpočtové rezervy. Primátor uvedl, že totožný návrh by ve čtvrtek měli schvalovat i krajští zastupitelé. Pomoc by rodinám měla poskytnout i vláda, rodiny obětí pak tak měly dostat úhrnem 300 tisíc korun. Primátor uvedl, že město by za současné situace mělo ukázat lidskou tvář a pomoci rodinám alespoň finančním darem překlenout tíživou situaci.

Muž zahájil palbu bez varování na poliklinice nemocnice v čekárně traumatologické ambulance v úterý po sedmé hodině ranní. Střílel čekající pacienty z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Z nemocnice se mu podařilo odejít před příjezdem policie. Navštívil matku, které se svěřil a oznámil jí, že se zabije. Později spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku, asi osm kilometrů od fakultní nemocnice. Podle dosavadních informací byl muž stavební technik, zhruba od půlky října byl v nemocný. Tvrdil, že má závažnou chorobu. Policie zatím motiv činu oficiálně nezveřejnila. Legální zbraň střelec neměl a měl méně závažnou trestní minulost.

Babiš: Náklady na dosažení uhlíkové neutrality v ČR vyjdou na 675 miliard

Náklady na dosažení uhlíkové neutrality v Česku budou činit 675 miliard korun. Evropská unie by to měla zohlednit v příštím rozpočtovém období. Na twitteru to po jednání s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO), generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem a státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Čtveřice se podle něj shodla na strategii pro zasedání Evropské rady, které začne ve čtvrtek v Bruselu. "Česko chce taky dosáhnout uhlíkovou neutralitu, ale bez jádra to nedáme. EU musí jádro uznat jako bezemisní zdroj. Některé státy jsou stále proti. Musíme je přesvědčit, s pomocí Evropské komise," napsal Babiš. Uhlíková neutralita znamená, že každá země zneutralizuje tolik emisí, kolik vyprodukuje. "Náklady na uhlíkovou neutralitu navíc budou astronomické. Už teď jsme je spočítali na 675 miliard Kč. Chceme, aby to EU zohlednila v příštím rozpočtového období," dodal premiér.

V Česku bude od roku 2021 sídlit nová agentura EU pro kosmický program

Nová Agentura Evropské unie pro kosmický program bude od roku 2021 sídlit v Praze. Oznámili to zástupci ministerstva dopravy. Agentura vznikne rozšířením stávající organizace GSA, která v Praze už sídlí. Ta má teď na starost hlavně provoz družicového systému Galileo a pracuje v ní 100 lidí. Nová agentura bude mít zhruba 700 zaměstnanců. Starat se bude o vývoj družicové telekomunikace a také o sledování blízkého okolí Země.

Benešovskou nemocnici ochromil počítačový kryptovirus, obnova provozu může trvat týdny

Provoz benešovské nemocnice přerušil počítačový kryptovirus. Hackeři v noci na středu vyřadili z provozu její systémy. V zařízení od té doby nefunguje počítačová síť a některé přístroje. Všechny plánované operace jsou zrušené a nemocnice nepřijímá žádné další pacienty. Ředitel nemocnice Roman Mrva uvedl, že zařízení má zajištěný náhradní provoz pro ty pacienty, kteří jsou už hospitalizovaní. "My se nedostaneme vůbec k ničemu. Všechno jse vypnuli a používáme pouze papír a tužku. Jsme schopni zajistit laboratorní vyšetření, protože jeho výsledky napíšeme na papír, ale data neposíláme do žádné sítě," dodal. Nemocnice spolupracuje s policií i Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle mluvčího úřadu Radka Holého byl útok sofistikovaný a nejspíš se jednalo o typ ransomwaru, který počítače zašifroval. Na odstranění viru pracují IT specialisté. Kvůli rozsahu útoku není podle Mrvy možné odhadnout, kdy bude plně obnoven provoz.

Ruská ambasáda: Rozhodnutí Řeporyjí postavit pomník vlasovcům vyvolává rozhořčení

Rozhodnutí městské části Praha-Řeporyje zbudovat vzpomínkové místo na padlé vojáky Ruské osvobozenecké armády, takzvané vlasovce, vyvolává podle ruského velvyslanectví hluboké rozhořčení. Ambasáda zopakovala, že vlasovci byli komplici nacistů. Podle ní je cynické odhalit pomník příští rok při příležitosti 75. výročí konce druhé světové války. Od Česka očekává plnění mezinárodních závazků. "Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku zločiny kompliců nacistů, takových jako byli i vlasovci, jsou kvalifikovány jako zločiny, které nemají promlčecí lhůtu. Očekáváme od české strany plnění mezinárodních závazků, a to podle Charty OSN a Úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti," uvedla na facebooku ruská ambasáda. Městská část chce pomník vytvořit s ohledem na to, že vlasovci v závěrečné fázi války pomohli osvobodit Prahu od nacistů.

Senát schválil průkaz energetické náročnosti i pro větší budovy

Průkaz energetické náročnosti budou muset mít na dobře viditelném místě nově všechny budovy s celkovou užitnou plochou větší než 500 metrů čtverečních, které často navštěvuje veřejnost. Dosud musely mít průkaz pouze budovy využívané orgány veřejné moci. Vládní novelu o hospodaření energií, která to předpokládá, schválil po Sněmovně i Senát. Nyní ji dostane k podpisu prezident. Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti se bude vztahovat při přestavbách a rekonstrukcích pouze na větší změny dokončených budov, nikoli na všechny změny, jak původně navrhovala vláda.

Horní komora na návrh svého předsedy Jaroslava Kubery (ODS) před zahájením schůze uctila minutou ticha památku obětí úterní střelby v ostravské nemocnici.

Soud zamítl žalobu bývalého ředitele NG Fajta na neplatnost výpovědi z galerie

Výpověď, kterou v květnu dostal bývalý ředitel Národní galerie Praha Jiří Fajt, je platná. Nepravomocně o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Fajt dostal podle svých slov výpověď od neoprávněné osoby - dokument podepsal pověřený ředitel galerie Ivana Morávka. Ten měl ale podle soudkyně stejná oprávnění jako řádně jmenovaný generální ředitel. Morávek nezastupoval ředitele v době nemoci či dovolené, byl v podstatě jmenován se všemi z toho vyplývajícími důsledky, uvedla soudkyně. Fajtův právní zástupce Richard Pecha novinářům po skončení jednání řekl, že podobný rozsudek očekával. Klientovi ale doporučí, aby se odvolal. Právník galerie Martin Vališ je s verdiktem spokojen.

Jiřího Fajta a také ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa odvolal v půlce dubna tehdejší ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD. Zdůvodnil to chybami v hospodaření galerie a muzea. Na oba také podal trestní oznámení. Oznámením na Fajta se policie zabývá, trestní řízení zatím nebylo zahájeno. Případ Soukupa už policie odložila. Staněk za Fajtovo odvolání sklidil kritiku části odborné veřejnosti i spolustraníků a v květnu rezignoval.

Film Miloše Formana Amadeus byl přidán do amerického filmového archivu

Film nedávno zesnulého režiséra Miloše Formana Amadeus z roku 1984 se stal jedním z 25 filmů, které letos byly díky svému významu přidány do Národního filmového registru knihovny amerického Kongresu. Informoval o tom server Hollywood Reporter. Knihovníci národní knihovny Spojených států musejí podle zákona vybrat každý rok snímky starší deseti let, které považují za kulturně, historicky či esteticky významné. Cílem registru je tyto filmy zachovat budoucím generacím. S letošními přírůstky jich knihovna uchovává již 775. Knihovna si od studií či tvůrců filmu vyžádá kopie filmů, které pak uloží ve vhodných podmínkách. Kvůli náchylnosti kinofilmu totiž svět přišel téměř o 70 procent všech snímků z raných let kinematografie, uvedla americká stanice CBS.

Plzeňská zoo překonala rekord v návštěvnosti, doufá v půl milionu lidí

Zoologická a botanická zahrada města Plzně bude mít letos rekord v návštěvnosti. Loni přišlo do zoo 481.773 návštěvníků, letos už je toto číslo překonané. Vedení zoo doufá v to, že do konce roku by mohla roční návštěvnost poprvé v třiadevadesátileté historii zahrady překonat půl milionu lidí, řekl ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba. K 10. prosinci navštívilo zoo 489.688 návštěvníků. Je tak již překonán loňský absolutní rekord. Podle zkušeností z posledních sedmi let by v samém závěru roku mohla být magická hranice půl milionu návštěvníků dosažena a překonána," řekl. Pokud se to podaří, čeká jubilejního návštěvníka překvapení. Plzeňská zoo má mezi českými a moravskými zoologickými zahradami po Praze, Zlíně, Dvoře Králové a Ostravě pátou nejvyšší návštěvnost.

Kouč Slavie Trpišovský: Byl to výkon na úrovni nejlepších týmů LM, akorát nás opět provázela neefektivita

Fotbalisté Slavie ve svém posledním utkání Ligy mistrů prohráli v Dortmundu 1:2. Ve skupině F tak skončili se dvěma remízami poslední. Proti Borussii si vypracovali nejvíc brankových šancí ze všech svých zápasů ve skupině, trefil se ale jen Tomáš Souček. Trenéra Jindřicha Trpišovského výkonem přesto potěšili. "Byl to výkon na úrovni nejlepších týmů Ligy mistrů, akorát nás opět provázela neefektivita," uvedl. Přestože jeho svěřenci neuhráli ani jedno vítězství a skončili v tabulce poslední, je trenér na hráče hrdý za to, co předvedli. "Říká se mi to těžce, protože nemáme ve skupině ani jedno vítězství, ale mám pro hráče jen slova uznání. Je mi líto kluků, že do toho dají tolik a pak odcházejí s prázdnýma rukama. To není nejlepší pocit. Ale přesvědčujeme se pořád o tom, že i s těmito soupeři můžeme hrát fotbal nahoru dolů. Jsem šťastný, že kluci tohle riziko chtějí podstoupit. Jsem na všechny neskutečně hrdý," dodal kouč pražské Slavie.

Letošní účast v Lize mistrů vynese Slavii přes půl miliardy

Přes půl miliardy korun vynese fotbalové Slavii účast ve skupinové fázi Ligy mistrů, kterou v úterý zakončila prohrou v Dortmundu 1:2. Nejvýraznější položku vydělal český šampion postupem do základní skupiny, za který UEFA vyplácí 15,25 milionu eur (asi 389 milionů korun). Za loňským rekordem Plzně však Slavia výrazně zaostala, Západočeši si přišli na necelých 800 milionů. Vedle bonusu za postup do skupiny slávisté získali finance za dvě remízy, které v šesti zápasech uhráli. Za bod UEFA vyplácí týmům 900 tisíc eur, Pražané si tedy výsledky na hřišti přišli na zhruba 46 milionů korun. Dalších nejméně 28 milionů korun dostanou v hodnocení klubového koeficientu za posledních deset let. Plzeň před rokem násobila tuto částku sedmi. Další finance vynesl slávistům prodej vstupenek a také dostanou podíl z prodeje televizních práv. Přesné částky nejsou známy, mělo by jít o několik desítek milionů korun.

Počasí na čtvrtek

Zataženo až oblačno, místy slabé sněžení, v polohách pod 400 metrů i déšť se sněhem. Večer v Čechách místy až polojasno. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, na severovýchodě Čech a na Moravě -2 až +2 °C, na horách kolem -3 stupňů Celsia.