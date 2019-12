Spotřebitelské ceny v listopadu meziročně stouply o 3,1 procenta

Meziroční růst spotřebitelských cen v listopadu zrychlil na 3,1 procenta z říjnových 2,7 procenta. Je to nejvyšší meziroční zdražení zboží a služeb od října 2012. Na vývoji se podepsaly zejména ceny potravin a nealkoholických nápojů a vliv na růst cen mělo nadále i vyšší nájemné, dražší elektřina a další ceny spojené s bydlením. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ). "Meziroční zrychlení listopadového cenového růstu bylo ovlivněno především cenami potravin. U řady z nich došlo po říjnovém poklesu k růstu. Příkladem může být cukr, jehož cena v říjnu klesla o 6,9 procenta a v listopadu naopak vzrostla o 13,6 procenta. Dále rostly ceny vepřového masa, ovoce a zeleniny," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Proti loňskému listopadu vzrostly rovněž ceny za bydlení. Nájemné z bytu zdražilo o 3,8 procenta, vodné a stočné o 2,6 procenta a elektřina o 11,5 procenta. Naopak telefonní a faxové služby meziročně zlevnily. Levnější byly i oděvy, obuv a doprava.

ŘSD otevřelo úsek dálnice D3 dlouhý 11 kilometrů

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo část dálnice D3 Ševětín-Borek dlouhou 10,7 kilometru. Stavba stála 1,6 miliardy korun. V provozu je nyní 70 kilometrů D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá dálnice D3 z Prahy k hranicím by podle premiéra Andreje Babiše měla být hotova do roku 2028. Část Ševětín-Borek chtěl stát původně dokončit v březnu 2020. Stavba ještě není hotová, ale unese bezpečný provoz, proto ji ŘSD otevřelo už nyní. Na úseku, který se staví od března 2017, vyvlastnil stát asi deset pozemků. Je tam 75 stavebních objektů. Je to čtvrtý úsek dálnice D3, který stát za poslední dva roky otevřel. "Zprovozněním části mezi Ševětínem a Borkem pomyslně uzavíráme jednu etapu, kdy jsme dokončili dálniční spojení Českých Budějovic a Tábora," uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

ŘSD připravuje i tři zbývající části ke státní hranici s Rakouskem. Na devítikilometrový úsek mezi Třebonínem a Kaplicemi chce v roce 2020 vypsat soutěž pro stavební firmy. "Téměř šedesátikilometrová středočeská část D3 je ve fázi územního řízení," dodal Mátl.

STEM: Volby by s náskokem vyhrálo ANO, levice mírně ztratila

Volby by i v listopadu vyhrálo hnutí ANO se značným náskokem před Piráty a ODS. V porovnání s říjnem mírně oslabily levicové KSČM a ČSSD, ale i hnutí Trikolóra. Hranici pro vstup do dolní komory by překročilo podle volebního modelu agentury STEM osm uskupení. Výsledky obdržela ČTK. Vzrostla podpora hnutí STAN, které by se dostalo do Sněmovny. Hnutí ANO by v listopadu získalo 34,9 procenta hlasů, meziměsíčně o 1,8 procentního bodu více. Piráti si o něco pohoršili na 10,9 procenta. Navzdory tomu by dosáhli o 0,3 procentního bodu lepšího výsledku než třetí ODS. Hnutí SPD by dostalo 9,1 procenta hlasů, v porovnání s říjnem o 1,6 procentního bodu víc. Růst zisku z 4,3 procenta na listopadových 7,2 procenta zaznamenalo hnutí STAN. Komunisté by získali 7,1 procenta hlasů, v říjnu na tom byli o 1,3 procentního bodu lépe. ČSSD by dalo hlas 6,4 procenta voličů. Lidovci by se udrželi ve Sněmovně se ziskem 5,5 procenta. O 0,7 procentního bodu na 3,7 procenta klesla v listopadu TOP 09. Trikolóra poslance Václava Klause se propadla z říjnových 4,2 procenta hlasů na 1,9 procenta.

Průzkum se uskutečnil mezi 14. a 26. listopadem mezi 1111 lidmi.

Exprezident Klaus: Vystoupení ČR z EU je z krátkodobého pohledu vyloučené

Problémy kolem brexitu ukazují, že případné vystoupení Česka z Evropské unie je v krátkodobém horizontu vyloučené. Mluvit o tom mohou jen nezodpovědní politici, řekl na akci Euro Business Breakfast bývalý prezident Václav Klaus. "Vidíte, jak je mučena velká, mocná, ekonomicky silná, demokraticky staletí existující Velká Británie, jak je jí to vystoupení znemožňováno všemi možnými způsoby, a to ještě Británie má tu výhodu, že je to ostrov u Evropy, není v srdci Evropy. Jestli se jí to nemůže podařit, tak já myslím, že vystoupení (Česka) je dneska dětinský návrh, který může říkat pouze nezodpovědný člověk," řekl Klaus. Fungování EU kritizoval, o odchodu z ní ale podle něj lze mluvit jedině jako o politickém cíli v řádu několika desetiletí. Podle Klause EU není demokratická a její hlavní cíl je získat centrální moc na úkor jednotlivých členských států. Unie podle Klause ohrožuje českou národní suverenitu, když například usiluje o ovlivňování českého energetického mixu nebo když se v ní častěji rozhoduje kvalifikovanou většinou, což umožňuje přehlasování jednotlivých zemí.

ÚS: Soud chyboval, když nechal ve vazbě Tchajwance, které chce Čína

Česká justice chybovala, když nechala osm Tchwajwanců ve vazbě i poté, co získali v Česku na rok takzvanou doplňkovou ochranu. O vydání Tchajwanců žádá Čína. Teď mají šanci, že se dostanou na svobodu. Stížnostem osmi mužů vyhověl v úterý Ústavní soud, pražské soudy musí o trvání vazby rozhodnout znovu. Vazba nyní podle ústavních soudců postrádá svůj účel, protože vydání zatím není možné.

Čína požádala o vydání Tchajwanců kvůli tomu, že údajně v Praze založili gang, který postupně vylákal ze tří Číňanek žijících v Austrálii v přepočtu přes 60 milionů korun. Tchajwanci vinu popírají. Obávají se, že po vydání do Číny mohou čelit mučení, zmizet beze stopy nebo být dokonce popraveni. Upozorňovali na to, že mezi Čínou a Tchaj-wanem panuje přes 70 let nepřátelský vztah. Česká justice uvěřila zárukám čínské strany, že nezákonné pronásledování nebo trest smrti Tchajwancům nehrozí, a rozhodla proto o přípustnosti extradice. Případné vydání by musela ještě schválit ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Po rozhodnutí vrchního soudu udělilo české ministerstvo vnitra zadrženým Tchajwancům na jeden rok takzvanou doplňkovou ochranu, která je překážkou vydání.

Zákonodárci ANO považují úvahy o rezignaci premiéra za předčasné. Opozice na ní trvá

Zákonodárci ANO považují za předčasné úvahy o případné rezignaci premiéra a šéfa hnutí Andreje Babiše kvůli auditní zprávě Evropské komise. Pro většinu poslanců a senátorů hnutí, kteří odpověděli na anketu Českého rozhlasu, to není téma k diskuzi. Odpovídalo celkem 51 z 84 oslovených. S jakýmkoliv hodnocením možného střetu zájmů předsedy vlády je podle nich nutné vyčkat až na finální změní auditu. Podle zákonodárců ANO vyhověl šéf hnutí českému zákonu o střetu zájmu tím, že vložil firmu Agrofert do svěřenských fondů. Na Babišově rezignaci naopak dál trvá například opoziční ODS.

Česko může podle auditu přijít o velkou část unijních dotací přidělených holdingu Agrofert. Podle opozice by měl tyto peníze Agrofert vrátit. Opozice také požaduje kvůli auditní zprávě i obnovenému stíhání premiéra v kauze Čapí hnízdo Babišovu rezignaci. Ten už několikrát zdůraznil, že neodstoupí.

Šikanou v závodě Škoda Auto se začala zabývat policie

Šikanou v mladoboleslavském závodě automobilky Škoda Auto se začala zabývat policie. V tomto týdnu vyslýchá všechny zúčastněné i svědky, řekla ČTK policejní mluvčí Eva Hašlová. Z jakého podnětu se případem začala policie zabývat mluvčí nesdělila. Další informace by mohli policisté zveřejnit koncem tohoto týdne. Na případ šikany upozornil minulý týden týdeník Škodovácký odborář. Podle jeho informací šikanovali kmenoví zaměstnanci automobilky zaměstnance pracovní agentury Manpower, například je zavírali do beden nebo jim lili projímadlo do kávy. Při útocích byli agenturní zaměstnanci zraněni, podle Škodováckého odboráře skončili v pracovní neschopnosti. Podle mluvčí automobilky Kamily Biddle kvůli tomu dostalo výpověď pět zaměstnanců, jeden pracovník byl upozorněn na porušení povinností.

Olomoucká chartita vypraví na Ukrajinu více než tunu vánočních balíčků od dárců

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) vypraví tento týden na Ukrajinu více než tunu vánočních balíčků učených tamním dětem z dětských domovů či z rodin v nouzi. Nakoupili jim je dárci z celé republiky, kteří tak reagovali na tradiční sbírku charity s názvem Vánoční balíček. Projekt letos ACHO pořádala pojedenácté a každoročně má velký ohlas. Letos bylo do databáze vybráno 381 dětí, řekla ČTK mluvčí ACHO Karolína Opatřilová. Dárky do sbírky poslali jednotlivci, rodiny, třídy, firmy a některé charity. Do databáze pracovníci charity zařadili děti, jejichž rodiny se ocitly v materiální nouzi, některé navíc přišly o jednoho z rodičů, další přebývají v dětských domovech. Dárky dětem zástupci ACHO osobně předají v polovině ledna, a to v Bortnykách, Lopatynu, Kolomyji a Ternopilu. Od roku 2008 ACHO rozdala na Ukrajině 2645 vánočních balíčků.

Počasí na středu

Jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne ojediněle mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne v Čechách od západu přibývání oblačnosti a večer na západě a severozápadě místy sněžení nebo déšť se sněhem. Nejvyšší teploty -1 až +3, v Čechách ojediněle až 5 °C, na horách kolem 0, v Jeseníkách a Beskydech kolem -3 stupňů Celsia.