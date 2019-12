Vláda schválila novelu zavádějící přísnější podmínky pro získání občanství

Přísnější podmínky pro získání občanství zavádí mimo jiné novela zákona o státním občanství, kterou dnes schválila vláda. Informoval o tom tiskový odbor vlády. Žadatelé budou muset nově prokázat například to, že se nedopustili některých přestupků. Zákon si také klade za cíl zařadit Slováky, kteří měli po rozpadu Československa při rozhodování o nabytí občanství zvláštní postavení, na úroveň občanů ostatních zemí Evropské unie. Žadatel by měl podle zákona nově prokázat například přestupkovou bezúhonnost, veškeré finanční prostředky, které slouží k zajištění jeho životních potřeb v Česku, ale i délku a průběh studia v českém jazyce, jehož absolvování umožňuje výjimku z požadavku na zkoušku z českého jazyka a českých reálií. U lidí, kteří žijí na území ČR deset let, se budou vyžadovat doklady o faktickém pobytu v zemi. Může jít například o pracovní smlouvy, školní vysvědčení nebo potvrzení právnické osoby o pravidelné sportovní činnosti. Zákon také nově vylučuje soudní přezkum v případě, kdy byla žádost o občanství zamítnuta z důvodu ohrožení bezpečnosti státu.

Novela by měla začít platit v polovině příštího roku. Návrh nyní projedná Sněmovna.

Vláda schválila nové zákony, které řeší nakládání s odpadem

Vláda schválila čtyři nové odpadové zákony. Ty řeší třeba nakládání s obaly nebo s výrobky, kterým skončila životnost. Jedním z hlavních opatření je zvýšení poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. Ten by měl do roku 2030 zdražit ze současných pěti stovek na 1850 korun za tunu. Nová legislativa má podle vlády taky umožnit obcím více motivovat lidi ke třídení. Zákony, které mají platit od začátku roku 2021, ale mají kritiky. Například ekologové nesouhlasí s odložením konce skládkování z původně plánovaného roku 2024 na rok 2030. Posunutí termínu ministerstvo odůvodnilo tím, že chtělo vyhovět zejména obcím, aby se stihla zlepšit infrastruktura pro nakládání s komunálními odpady. Kraje pak nesouhlasí s tím, že příjemcem skládkovacího poplatku nebudou pouze obce, na jejichž katastru skládka stojí, ale také Státní fond životního prostředí.

Ze Zprávy o životním prostředí vyplývá, že české domácnosti a firmy produkují stále více odpadu. Loni ho do koše vyhodili o desetinu víc, než před deseti lety.

Mezi hlavní opatření, která má nová legislativa zavést, patří zvýšení poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky a to, že obce budou moci více motivovat občany ke třídění.

Stát chce do jara připravit novou koncepci státních rezerv

Vláda do dubna příštího roku zpracuje novou koncepci pro nakládání se státními hmotnými rezervami. Po pondělním jednání Bezpečnostní rady státu to řekl ministr průmyslu za hnutí ANO Karel Havlíček. "Jsme bytostně přesvědčeni, že správa hmotných rezerv je spravována v posledních letech už víceméně pouze úředně a účetně, nikoliv s ohledem na to, co potřebujeme v rámci hrozeb v 21. století. Ať už technologických, kybernetických nebo prostě jakýkoliv, třeba vojenských konfliktů," řekl Havlíček. Bezpečnostní rada státu podle něj potvrdila, že koncept držení kovů ve státních rezervách je překonaný, a souhlasila s tím, že první část současné struktury kovů za zhruba 600 milionů korun bude prodána už příští rok. Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr dříve uvedl, že v rezervách jsou nyní uskladněny měď, hliník, nikl, olovo a zinek. Prodej zásoby kovů bude ještě muset schválit vláda po předchozím souhlasu ministerstva obrany. Kovy jsou totiž součástí obranných zásob. Záměr kritizuje opozice. Podle občanských demokratů by se kovy mohly státu v budoucnu hodit. Proti jejich prodeji protestovala taky koaliční sociální demokracie. Její předseda Jan Hamáček uvedl, že rada dává pouze doporučení, záležitost podle něj probere na nejbližším jednání vláda.

ČSÚ: Česká průmyslová produkce v říjnu klesla o tři procenta, stavebnictví o 1,7

Říjnová průmyslová produkce v Česku klesla meziměsíčně o desetinu procenta. Uvedl to Český statistický úřad. Meziročně se potom snížila o 0,4 procenta. Podle statistika Radka Matějky je to tím, že se právě loni průmyslu mimořádně dařilo. Lepší výsledky než loni zaznamenali výrobci elektrických zařízení. Méně se naopak vedlo výrobcům kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, hutnímu zpracování kovů nebo výrobě strojů a zařízení.

Stavebnictví pak v říjnu po očištění kleslo o 0,3 procenta oproti minulému roku. Meziměsíčně stavebnictví snížilo produkci o 0,6 procenta. Podle Petry Cuřínové z ČSÚ sice stavebnictví produkce mírně klesla, stále je ale na vysoké úrovni z října minulého roku.

Nezaměstnanost v listopadu zůstala na 2,6 procenta

Nezaměstnanost v Česku v listopadu zůstala na říjnových 2,6 procenta. Počet lidí bez práce od října stoupl o 771 na 197.289, je to nejméně od listopadu roku 1996. Dál přitom roste počet nabízených pracovních míst. Zaměstnavatelé nabízeli téměř 339.000 volných pracovních míst, proti říjnu se nabídka zhruba o tisícovku pozic rozšířila. Podle generální ředitelky Úřadu práce Kateřiny Sadílkové bude nezaměstnanost v příštích měsících stagnovat nebo mírně růst. Může za to konec sezónních prací a pracovních úvazků na dobu určitou.

Zahraniční obchod Česka se v říjnu dostal do přebytku 7,2 miliardy korun

Český zahraniční obchod byl v říjnu v přebytku. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Přebytek v letošním říjnu byl 7,2 miliardy korun. Před rokem přitom skončil ve schodku 645 milionů. Letošní bilanci vylepšil hlavně nižší dovoz ropy, zemního plynu, kovů i strojů. Klesal taky vývoz, ale ne takovým tempem, jako dovoz, dodali statistici.

Vývoz v říjnu klesl o 3,2 procenta na 336 miliardy korun, dovoz se snížil na 329 miliardy.

Ministr obrany Metnar ve čtvrtek podepíše nákup armádních vrtulníků

Ministr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO ve čtvrtek ve Spojených státech podepíše smlouvu na koupi armádních vrtulníků. Metnar tam odletí už v úterý a setká se tam s americkým ministrem obrany Markem Esperem. Ministři budou mluvit také o situaci v NATO nebo o budoucnosti mise v Afghánistánu. Česko kupuje na základě mezivládní dohody 8 víceúčelových a 4 bojové vrtulníky za víc než 14 a půl miliardy korun.

Česká armáda moderní stroje dostane v roce 2023, nahradí zastaralé ruské bitevní vrtulníky.

Pražští radní schválili nová pravidla pro reklamu v centru města

Z části centra Prahy by v budoucnu měla zmizet křiklavá reklama. Rada hlavního města schválila nová pravidla, která regulují označování provozoven v památkové rezervaci, cílem je snaha snížit takzvaný vizuální smog. Pravidla budou závazná pro všechny domy, které vlastní hlavní město. Vedení Prahy o tom chce také jednat se soukromými vlastníky a státními institucemi. Informovala o tom radní Hana Třeštíková (Praha Sobě). Pravidla určují například, že polep na výloze obchodu nemá být větší než 20 procent prosklené plochy nebo že nesmí být používány reflexní barvy, sériové nápisy nebo rotující a blikající poutače. Na štíty pak nebude možné dávat vyobrazení prodávaného produktu, například plastové trdelníky. Poutače budou muset být zhotoveny z tradičních materiálů jako kov, dřevo či sklo. Výjimku z pravidel budou mít lékárny nebo pošta.

Pravidla začne hlavní město dávat do nájemních smluv s provozovateli obchodů. S těmi, s kterými již má smlouvy podepsány, budou zástupci města jednat.

Pražské planetárium a hvězdárny letos přivítaly rekordní počet návštěvníků

Pražské planetárium a hvězdárny, sdružené do platformy Planetum, letos přivítaly rekordní počet návštěvníků. Na pozorování oblohy a další akce tam přišlo 195.000 lidí. Dvousettisícího návštěvníka čeká odměna, sdělila ČTK mluvčí Dominika Šimoňaková v tiskové zprávě. "Všechna tři střediska, tedy Štefánikova hvězdárna, Hvězdárna Ďáblice a Planetárium Praha, hlásí historicky nejlepší návštěvnost za dobu 40 let trvání společného podniku," upřesnila mluvčí. Dosud byl rekordní rok 2018 se 174.000 návštěvníky, tato hranice však letos padla už v půlce října. Do planetária zatím dorazilo 140.000 lidí, nebe ze Štefánikovy hvězdárny na Petříně pozorovalo 50.000 návštěvníků, hvězdárna v Ďáblicích pak hlásí pětitisícovou návštěvnost. Mluvčí upozornila, že jubilejního návštěvníka planetária čeká odměna - astronomický dalekohled s automatickým naváděním. "Dle předpokladu by si měl dvousettisící návštěvník zakoupit vstupenku do planetária na přelomu tohoto a následujícího týdne," doplnila Šimoňaková.

Planetárium je v prosinci otevřeno denně kromě Štědrého dne a Silvestra. Jeho kopule o průměru 23,5 metru patří k největším v Evropě.

Zemřela nejstarší Češka. Bylo jí 108 let

Ve 108 letech zemřela nejstarší Češka Magdalena Kytnerová. Českému rozhlasu to potvrdil nezávislý starosta Kroměříže Jaroslav Němec. Magdalena Kytnerová po svých předloňských narozeninách prozdradila svůj jednoduchý recept na dlouholetost. Jedla a pila, co jí chutnalo, a dělala to, co ji bavilo.Když ve svých 106 letech hlasovala ve sněmovních volbách, řekla novinářům, že se voleb účastní pravidelně a bedlivě sleduje dění v zemi.

Letos v srpnu zemřela ve 109 letech tehdejší nejstarší obyvatelka Česka Marie Schwarzová z Brna-Židenic.

Počasí na úterý

Polojasno až oblačno, na horách místy, jinde jen ojediněle sněhové přeháňky. K večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 2 až 6°C, na horách kolem -3 stupňů Celsia.