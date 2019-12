Praha uzavře partnerství s Vídní, Tchaj-pejí a metropolemi V4

Hlavní město podepíše partnerskou smlouvu s Vídní. S rakouskou metropolí chce spolupracovat v dopravě, bydlení nebo životním prostředí. Na dotaz ČTK to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Smlouvy o spolupráci Praha uzavře také s Bratislavou, Budapeští a Varšavou. "Momentálně nemáme smlouvy s těmito městy, paradoxně ani s Bratislavou, přestože spolupráce v minulosti probíhala intenzivně," řekl Hřib. Spolupráce by se měla soustředit na městské otázky jako je tzv. smart city, ekologie nebo klimatické změny. "Teď mám domluvenu cestu do Budapešti, neboť tam odtud vzešla iniciativa," dodal Hřib.

Pražští radní už schválili podpis sesterské smlouvy s tchajwanskou Tchaj-pejí. Praha letos v říjnu naopak ukončila smlouvu s Pekingem kvůli sporu o vyškrtnutí klauzule, že Praha uznává jednu Čínu.

Kantar CZ: Trikolóra poprvé ve Sněmovně, ANO a Piráti ztrácejí

Hnutí Trikolóra by se podle listopadového modelu agentury Kantar CZ poprvé dostalo do Sněmovny. Volby by tradičně vyhrálo ANO, které si ale proti říjnu pohoršilo o tři procentní body, stejně tak Piráti, kteří přišli o 3,5 procentního bodu a klesli na třetí místo za ODS. Zbylé parlamentní strany se pohybují v rozmezí od 6,5 do 4,5 procenta. Volební model dnes zveřejnila Česká televize. Statistická chyba volebního modelu podle agentury činí plus minus 1,4 až tři procentní body.

Hnutí ANO si v listopadu pohoršilo na 28,5 procenta. V polovině listopadu čelil šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš demonstraci na pražské Letné, která navázala na sérii jarních protestů pořádaných Milionem chvilek pro demokracii, připomněla agentura.Průzkum provedl Kantar CZ mezi 1200 respondenty v době od 9. do 29. listopadu.

Armáda se chce příští rok zúčastnit 132 zahraničních cvičení

Česká armáda se chce příští rok zúčastnit 132 zahraničních cvičení. Naopak na českém území by se mohlo v roce 2020 konat 60 cvičení ozbrojených sil jiných států, z toho pětkrát budou v České republice cvičit spojenci bez přímé spolupráce s českou armádou. Seznam cvičení bude v pondělí schvalovat vláda, sdělil ČTK Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Mezi nejdůležitější cvičení mimo české území bude příští rok podle Fajnora patřit European Challenge 2020. "Jde o výcvikovou aktivitu sil a prostředků vyčleněných pro EU Battlegroup pod vedením Německa," uvedl. "Battlegroup" jsou společné pohotovostní síly Evropské unii, které může EU použít při řešení krizí. Dosud použity nebyly. Na cvičení česká armáda vyšle do Německa 300 svých vojáků s 85 kusy techniky.

Mezi hlavní cvičení na území ČR bude tradičně patřit Joint Fires a Ample Strike. "V prvně jmenovaném cvičení jde o prohloubení spolupráce v oblasti palebné podpory," uvedl Fajnor. Ve vojenském újezdu Hradiště se jej zúčastní 250 vojáků dělostřelectva ozbrojených sil Slovenska, Polska a Německa s 69 kusy techniky.

Platy představitelů státu se zvýší

Vrcholným politikům vzrostou příští rok platy zhruba o desetinu. Jejich růst bude o více než procentní bod vyšší než letos. Například měsíční odměna řadového poslance a senátora se zvýší podle výpočtu ČTK ze zveřejněného sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o platové základně o 8400 korun na 90.800 korun hrubého.

Prezident bude brát od příštího roku 302.700 korun a ministři 173.200 korun měsíčně, stejně jako místopředsedové parlamentních komor. Jde o zvýšení o 28.200 korun a 16.100 korun. Premiér a předsedové obou parlamentních komor si přijdou měsíčně na 243.800 korun.

Růst platů ústavních činitelů je dán zvýšením průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, od níž se jejich platy odvozují. Platová základna, ze které se platy vypočítávají, vzrostla pro příští rok proti letošku zhruba o 7800 korun. Činí 84.060 korun.

Průměrná hrubá mzda dosáhla v Česku v letoším třetím čtvrtletí 33.697 korun. Nominální meziroční nárůst činil 6,9 procenta, reálný po zohlednění růstu spotřebitelských cen čtyři procenta.

Ceny stromků jsou zhruba stejné jako loni, nejoblíbenější do 2 m

Obchodníci prodávají před Vánocemi stromky za zhruba stejné ceny jako loni, nejoblíbenější jsou jedle o výšce mezi 150 a 200 centimetry, vyplývá z vyjádření zástupců obchodních řetězců. Většinou stojí do 900 korun. Stále se zvyšují prodeje stromků v květináčích. Podle Albertu jsou také oblíbené malé umělé stromky do půl metru, které jsou už nazdobené.

Už dříve uvedlo vedení sdružení pěstitelů vánočních stromků, že letos očekává prodeje jedle kavkazské za 550 až 900 korun, smrku pichlavého za 400 až 500 Kč, smrku ztepilého za 300 až 400 korun a borovic od 400 do 550 korun s tím, že maloobchodní ceny budou regionálně rozdílné. Nejprodávanějším druhem je podle sdružení se zhruba 75procentním podílem jedle, následuje 15procentní smrk pichlavý. Zbytek smrků a borovice činí dohromady desetinu prodejů.

Zdráhalová byla jedenáctá, Sáblíková vyhrála divizi B na 1500 metrů

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová obsadila v Nur-Sultanu 11. místo v závodu na 1500 metrů a vylepšila 14. pozici z minulého dílu Světového poháru v Polsku. Martina Sáblíková suverénně vyhrála divizi B.

Sáblíková, jež v kazašské metropoli v pátek skončila za Blondinovou těsně druhá na 5000 metrů, byla v divizi B rychlejší. Trojnásobná olympijská vítězka zajela čas 1:57,507 a porazila o 63 setin další specialistku na delší tratě Isabelle Weidemannovou z Kanady.

Dvaatřicetiletá Sáblíková jela patnáctistovku podruhé v sezoně. V úvodním závodu SP v Minsku, kde se potýkala s virózou, obsadila 19. místo v divizi A, před dvěma týdny v Tomaszówě Mazowieckém svou doplňkovou disciplínu vynechala.

Počasí

Předpověď na pondělí: Oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Zejména na horách ojediněle přeháňky, nad 800 m sněhové. K večeru v Čechách od severozápadu srážky četnější a nad 500 m postupně sněhové. Zpočátku na Moravě místy mlhy, ojediněle i mrznoucí. Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C. Čerstvý jihozápadní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, na horách 20 až 25 m/s (70 až 90 km/h) bude zvolna slábnout a v Čechách se bude večer měnit na západní. Na Moravě mírný jižní až jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s.