Tržby obchodníků v říjnu zpomalily růst na 3,4 procenta

Tržby obchodníků v říjnu zpomalily tempo meziročního růstu na 3,4 procenta ze zářijových revidovaných 7,1 procenta. Lidé utráceli více za oblečení, počítačovou techniku, ale také za potraviny. Naopak u čerpacích stanic se tržby za prodej pohonných hmot snížily o 0,3 procenta, šlo o druhý letošní pokles po květnu. Tradičně nejrychleji rostl prodej zboží v e-shopech, tempo meziročního růstu ale zpomalilo ze zářijových 25,8 na 16,8 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Letošní říjen měl o jeden pracovní den méně než loňský, po očištění o kalendářní vlivy byly tržby meziročně vyšší o 4,6 procenta. V meziměsíčním srovnání tržby stagnovaly.

O zrušení povinné maturity z matematiky Sněmovna zatím nerozhodla

O zrušení povinné maturity z matematiky, která má být podle platného zákona zavedena od roku 2021, rozhodne Sněmovna až příští rok. Vládní snahu o zrychlené schvalování v pátek zablokovaly SPD a KSČM. Návrh vlády neměl jednoznačnou podporu ani u koaličních poslanců. Dolní komora proto ani po tříhodinové diskusi zatím první kolo projednávání neuzavřela, vrátí se k němu asi za dva týdny. Ministr školství Robert Plaga (ANO) uvedl, že je třeba nejprve vytvořit podmínky včetně dostatku učitelů matematiky pro to, aby žáci byli schopni získat a používat matematické dovednosti. "Zavedení povinné maturity z matematiky není tím nástrojem, který naučí české děti matematice," prohlásil.

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) uvedla, že jediným argumentem pro změnu byl dvouletý odklad reformy financování regionálního školství. Proto by se povinná maturita z matematiky měla také odložit jen o dva roky. Plagu kritizovala za to, že podle ní neplnil zadané úkoly a nepřijatelně prosazuje "absolutní změnu pojetí státních maturit" bez hodnocení dopadů. Plaga k případnému dvouletému odkladu řekl, že neúspěšnost studentů u maturity z matematiky je nyní 24 procent. "Nedovolím, abychom ukřižovali naše děti za několik let," řekl. Jeho stranický kolega a bývalý viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Pavel Juříček ovšem nevidí problém v tom, že by pětina či třetina středoškoláků kvůli matematice neodmaturovala. "Prostě na to nemají, mohou pracovat jako zdravotní sestry," řekl.

Vládní návrh počítá se zachováním možnosti výběru povinné maturity - buď z matematiky, nebo cizího jazyka. Novela zachovává také dvě úrovně obtížnosti zkoušky z matematiky.

Plán zrušit povinnou maturitu z matematiky podporuje Česká středoškolská unie či Unie školských asociací CZESHA či unie a konfederace zaměstnavatelských svazů. Proti se vyslovila Asociace ředitelů gymnázií či Svaz průmyslu a dopravy.

Zástupci myslivců a ornitologů předali ministru Tomanovi petici za šetrnější zemědělství

Zástupci České společnosti ornitologické a Českomoravské myslivecké jednoty předali v pátek ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi (ČSSD) petici s více než 56 tisíci podpisy. Žádají v ní, aby resort usiloval o šetrnější zemědělské postupy vůči krajině. Intenzivní zemědělství viní mimo jiné z úbytku ptactva v přírodě. Signatáři petice požadují, aby ministerstvo nastavilo podmínky, které povedou ke zmenšení souvislých ploch jedné plodiny na nejvýše 20 hektarů či vytvoření alespoň deseti procent zemědělských ploch bez chemických postřiků. Mezi další požadavky patří, aby Česko bylo aktivnější v prosazování ekologických témat na evropské úrovni. Ministr Toman řekl, že aktivitu signatářů oceňuje. Uvedl, že se zástupci ornitologů a myslivců jedná dlouhodobě. Ministerstvo podle jeho slov na některých tématech zmiňovaných v petici pracuje, myslivcům a ornitologům doporučil, ať si při projednávání těchto témat stanoví priority.

Ministr zahraničí poděkoval Francii za podporu disentu před rokem 1989

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) poděkoval v pátek svému francouzskému protějšku Jeanu-Yvesu Le Drianovi za roli jeho země při podpoře československého disentu před sametovou revolucí. Uvedl to na twitteru po jednání s Le Drianem. "Poděkoval jsem Jeanu-Yvesu Le Drianovi za roli, kterou Francie hrála v podpoře československého disentu. Oceňuji tuto mimořádnou historickou intuici, prozíravost a pomoc našemu opozičnímu hnutí. U příležitosti 30. výročí sametové revoluce je to znovu aktuální," napsal Petříček. Ministři jednali také o bilaterální česko-francouzské spolupráci nebo o transatlantických vztazích. Po schůzce se přesunuli do Karolina, kde oba vystoupí s projevy na konferenci Po roce 1989 - Naděje a iluze po revolucích. Francouzský ministr se na závěr své návštěvy ještě setká s někdejšími disidenty a studentskými vůdci sametové revoluce.

V prosinci 1988 tehdejší francouzský prezident François Mitterrand při návštěvě Československa kromě jednání s komunistickým prezidentem Gustavem Husákem uspořádal snídani, na kterou pozval skupinu disidentů a signatářů Charty 77. Mitterrandova návštěva přispěla i k prvnímu oficiálnímu povolení opoziční manifestace na Den lidských práv 10. prosince 1988 na Žižkově, kde vystoupil i pozdější revoluční vůdce a porevoluční prezident Václav Havel. O pár měsíců později se Mitterrand z Paříže zasazoval o Havlovo propuštění z vězení.

Soud: Lyžařský svaz a Liberec nemají odpovědnost za dluhy lyžařského mistrovství

Český lyžařský svaz a Liberec nenesou odpovědnost za dluhy z libereckého mistrovství světa v klasickém lyžování. Soud nepravomocně zamítl žalobu dodavatelských firem. Sdružení firem se už více než osm let domáhá částky přes 37 milionů korun a úroků. Svaz i město od počátku odmítají, že by měly převzít odpovědnost za primárního dlužníka - organizační výbor šampionátu OC Fis Nordic, jenž skončil v insolvenci.

Liberecké mistrovství světa bylo jednou z největších sportovních akcí v historii státu. Organizační výbor v čele s bývalou lyžařskou reprezentantkou Kateřinou Neumannovou hospodařil s rozpočtem přes 632 milionů korun. Po šampionátu však hlavně kvůli jeho nízké návštěvnosti zůstaly dluhy ve výši 92 milionů korun.

Nejvyšší soud se zastal Somálky, která chtěla ve škole nosit hidžáb

Nejvyšší soud se zastal somálské dívky, která chtěla na střední zdravotnické škole v Česku nosit hidžáb. Zákaz muslimského šátku při teoretické výuce nemá žádný legitimní cíl. Česká republika musí akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus, nesmí diskriminovat či naopak bezdůvodně zvýhodňovat některý z náboženských směrů, rozhodl Nejvyšší soud. Verdikt je dostupný na elektronické úřední desce. Ayan Jamaal Ahmednuurová, která uprchla ze své země mimo jiné kvůli nucení do sňatku s islamistickým bojovníkem a od roku 2011 má v ČR azyl, tvrdila, že pražskou Střední zdravotnickou školu opustila poté, co ji ředitelka při zahájení školního roku v září 2013 vyzvala, aby si sundala hidžáb i na teoretickou výuku. Původně prý byly domluvené na tom, že šátek bude odkládat pouze při ošetřovatelské praxi. Dívka se prostřednictvím žaloby domáhala omluvy a 60.000 korun. U Obvodního soudu pro Prahu 10 ani Městského soudu v Praze neuspěla. Nyní se musí obvodní soud případem zabývat znovu, bude vázaný právním názorem Nejvyššího soudu.

Krajské státní zastupitelství se má omluvit Rathovi za mediální výroky

Krajské státní zastupitelství v Praze se musí veřejně omluvit odsouzenému bývalému hejtmanovi Davidovi Rathovi za mediální výroky státního zástupce Petra Jiráta. V pátek o tom rozhodl soud. Z větší části tak vyhověl Rathově žalobě na ochranu osobnosti. Podle nepravomocného verdiktu má státní zastupitelství exhejtmanovi taky zaplatit náklady na soudní řízení. Jirát dozoroval první větev Rathovy kauzy o manipulování veřejných zakázek ve Středočeském kraji. V rozhovoru pro Lidové noviny zkritizoval Ratha za obstrukce a chování v jednací síni. Mluvil taky o tom, že exposlanec lhal do médií a že má v zahraničních firmách schované peníze z trestné činnosti.

Myslivci budou moci od ledna lovit zvěř více dní v roce

Myslivci budou moci od ledna lovit některé druhy zvěře více dní v roce. Ministerstvo zemědělství aktualizovalo příslušnou vyhlášku. Jde o jeleny evropské, siky japonské, daňky, srnce a kamzíky. Chce tak pomoci obnově lesů po kůrovcové kalamitě, protože zvířata ožírají sazenice zejména listnatých stromů. "Doposud platná vyhláška o dobách lovu je z roku 2002. Od té doby se podstatným způsobem změnily podmínky na větší části území ČR vlivem sucha, podkorního hmyzu a dalších nepříznivých vlivů," uvedl resort. U zvěře mladší dvou let (kromě kamzíků) se rozšiřuje možnost lovu na celý rok, u starší pak v některých případech i o měsíce. Například mufloni se budou moci lovit od července do konce března, zatímco nyní to bylo od srpna do konce prosince. U většiny ostatních jde maximálně o prodloužení v řádu několika týdnů nebo měsíce.

Archeologové: Hrad Kost je možná o téměř sto let starší

Hrad Kost na Jičínsku je pravděpodobně téměř o 100 let starší, než se uvádí. Archeologové při rekonstrukci hradu objevili zbytky věže, která by mohla pocházet ze 13. století. Z historických pramenů vyplývá, že hrad vystavěl Beneš mladší z Vartemberka, ale na základě tohoto objevu to byl nejspíš někdo jiný. Uvedl to server iRozhlas. "Můžeme říct, že hrad Kost se ve své historii posouvá o dalších 100 let. Tedy do 13. století. Je to pro nás úžasné překvapení," řekl rozhlasu kastelán Jan Macháček. Archeologové jsou ale v závěrech opatrnější. "Je dost pravděpodobné, že to posune stáří hradu až o sto let. Zatím to vyvozujeme ze souvislostí, přímé důkazy teprve budeme získávat," uvedl archeolog jičínského muzea Radek Novák. Na otázku, kdo hrad Kost skutečně postavil, bude možné odpovědět za několik měsíců.

Meteorologové varují východ Česka před ledovkou

Meteorologové varují před ledovkou. Ta se podle nich bude tvořit v noci na sobotu a v sobotu dopoledne vlivem namrzajících srážek. Odtávat bude pozvolna s postupným oteplováním od západu. Nejdéle to tedy bude klouzat na střední a východní Moravě. Ledovce bude předcházet déšť, místy sněžení, které bude na prochlazeném povrchu namrzat. "Mokrý sníh bude na vozovkách přimrzat a po ujetí vozidly nebezpečně klouzat," varovali meteorologové. Nejdříve očekávají ledovku v severních a východních Čechách, v sobotu ráno na Českomoravské vrchovině a dopoledne na Moravě a ve Slezsku. Zřejmě nejdéle vydrží v Olomouckém a Zlínském kraji, kde se teplota povrchu dostane nad bod mrazu podle ČHMÚ až odpoledne.

Počasí na sobotu

Zataženo až oblačno a místy přeháňky, na horách četnější a v polohách nad 900 metrůsněhové. Zpočátku ve východní polovině území místy sněhové nebo mrznoucí srážky. Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, na východě Moravy kolem 3 °C, na horách kolem 2 stupňů Celsia.