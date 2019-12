Sněmovna odložila debatu k auditu EK o Babišovi do příštího roku

Sněmovna přerušila debatu o závěrečném auditu EK ohledně dotací a premiéra Andreje Babiše (ANO) do doby, než tuto zprávu posoudí její kontrolní výbor. Dala mu na to čas do konce ledna příštího roku. Česko požádá Evropskou komisi (EK) o stanovisko, zda může zprávu zveřejnit. Ve Sněmovně to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Zopakovala, že komise označila zprávu jako důvěrnou. Servery Deník N a Info.cz napsaly, že mají zprávu k dispozici, Deník N už ji umístil na svůj web. Poslanci ANO i z některých dalších stran poukazovali na to, že mají debatovat o dokumentu, který neviděli. Pavel Plzák (ANO) tvrdil, že dokud nebude rozhodnutí soudu, nikdo nemůže uvádět, že Babiš ve střetu zájmů je. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek připomněl, že někdejší premiér Petr Nečas (ODS) rezignoval po razii na úřadu vlády do tří dnů.

Závěrečná zpráva auditu Evropské komise k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) vyzývá český stát, aby provedl hloubkovou kontrolu všech dotací vyplacených ze dvou prověřovaných operačních programů po 9. únoru 2017, kdy nabyl účinnosti zákon o střetu zájmů přezdívaný "lex Babiš". Novinářům to řekl pražský radní Adam Zábranský (Piráti), který má zprávu k dispozici. Audit podle něj potvrdil Babišovo porušení zákona o střetu zájmů a odhalil závažné chyby v rozdělování dotací.

Metnar podepsal smlouvu o nákupu radarů za 3,5 mld. korun

Česká armáda koupí od Izraele osm mobilních 3D radiolokátorů za 3,5 miliardy korun. První z radarů armáda získá do 20 měsíců, všech osm jich bude mít k dispozici do 40 měsíců. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) podepsal příslušnou mezivládní dohodu. Na jejím základě bude do zakázky přinejmenším z 30 procent zapojen český průmysl. Metnar po podpisu smlouvy řekl, že nové radary výrazně zvýší schopnosti české armády v ochraně vzdušného prostoru, zakázku označil za jeden z klíčových projektů modernizace armády.

"Čeští vojáci tuto techniku nutně potřebují. Ukončíme naši závislost na zastaralých ruských strojích a zároveň získáme špičkový a v boji prověřený systém od našeho důležitého strategického partnera," řekl. Podle něj není pochybnost o tom, že nové radary půjde zapojit do systémů NATO. Nová technika nahradí ruské radary, které už několikrát překročily svou životnost. Izraelské radiolokátory zajistí armádě přehled o vzdušné situaci ve výškách od 100 do 3000 metrů.

Summit NATO podle českých ministrů uvolnil napětí a ukázal jednotu

Summit NATO, který se konal v Londýně, přispěl k uvolnění napětí a ukázal jednotu aliance. Českým novinářům to po jednání řekli ministři zahraničí Tomáš Petříček a obrany Lubomír Metnar. Prezident Miloš Zeman, který českou delegaci vedl, ve svém projevu mluvil zejména o misi v Afghánistánu a o boji proti terorismu. Setkání podle ministra Petříčka umožnilo lídrům klíčových států aliance vyjasnit některá nedorozumění. Summit Petříček označil za úspěšný. Poznamenal, že je na čase se začít bavit o tom, kam NATO směřuje. Právě ministři zahraničních věcí by pod vedením generálního tajemníka NATO měli vést diskusi o posílení "politické dimenze" aliance.

Petříček je rád, že si NATO chce vyhodnotit své budoucí vztahy s Čínou. S NATO má Čína podle něj podobné zájmy třeba v Afghánistánu, pozitivní roli může Čína hrát i v souvislosti s jaderným programem v Severní Koreji. "Jsou ale některé oblasti, kde vnímáme, že Čína představuje riziko, například její hybridní vliv, její působení v kybernetickém prostoru," poznamenal. NATO proto musí zvážit, jak tomu může čelit. Chování Turecka, s jehož jednáním v uplynulé době mají někteří spojenci problém, označil za konstruktivní. "Myslím si, že (Ankara) také vnímá své závazky vůči NATO, že chce být aktivním, platným členem, spolehlivým partnerem pro NATO a její členy," řekl.

Úřady práce ruší na 300 míst, někde malá pracoviště omezí provoz

V úřadech práce po republice se od ledna zruší ve srovnání se začátkem letošního roku zhruba 330 míst. Některá malá pracoviště v krajích omezí svůj provoz, nebo se zavřou. K dispozici v místě budou schránky na žádosti a formuláře. Důvodem jsou úspory a méně peněz v rozpočtu na výdaje. "Úřad práce v žádném případě neruší hromadně svá kontaktní pracoviště," sdělila ČTK mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková. Úřady práce mají na starosti agendu zaměstnanosti a vyřizují také sociální dávky. Podle Beránkové úřad pečlivě posuzuje, jestli by případné omezení provozu či sloučení pracovišť neztížilo dostupnost služeb pro klienty.

ČR bude mít 21. srpen jako Den památky obětí invaze v roce 1968

Česko si bude 21. srpen připomínat oficiálně jako Den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Senát to schválil v rámci novely o státních svátcích. Novelu, kterou předložilo devět desítek poslanců ze všech klubů kromě KSČM, nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Noc z 20. na 21. srpna 1968, kdy do tehdejší ČSSR vtrhla vojska armád Varšavské smlouvy, patřila podle předkladatelů k nejtragičtějším datům československé moderní historie. Sněmovní projednávání poznamenal výrok komunistického poslance Stanislava Grospiče, podle něhož obsazení Československa v roce 1968 nebylo okupací a že lidé, kteří v důsledku invaze zahynuli, byli většinou oběti dopravních nehod. Grospičova slova vyvolala vlnu kritiky a odsouzení, poslanec se za ně veřejně omluvil až po několika dnech. Česko má zatím v kalendáři 14 významných dnů.

Sněmovna: Přes bankovní identitu ke službám veřejné správy

Lidé zřejmě budou moci využívat pro ověřený přístup k elektronickým službám veřejné správy svou bankovní identitu, která slouží k přihlašování do internetového bankovnictví. Předpokládá to poslanecká novela bankovního zákona, kterou schválila Sněmovna. Rozšíření možností využívání bankovní identity, s níž lidé běžně zacházejí, zvýší podle autorů předlohy dostupnost on-line služeb vyžadujících prokázání totožnosti a povede k dalšímu rozvoji regulovaných on-line služeb a veřejných služeb e-Governmentu. Internetové bankovnictví má v Česku kolem pěti milionů lidí. Využívání rozšířených možností bankovní identity nebude nijak zpoplatněno.

"Každý, kdo má bankovní identitu, se bude moci přihlásit například na Portál občana, využívat služeb, podat daňové přiznání. Velké využití bude při sčítání domů, lidu a bytů, které bude za dva roky. Lidé už to budou moci jednodušeji vyplnit online," řekl na tiskové konferenci po schválení novely Ondřej Profant (Piráti). Jediným rozšířenějším státním nástrojem pro elektronickou identifikaci jsou nyní občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem vydávané povinně od loňského července.

Novela zákona změní úhrady léků nebo práci revizních lékařů

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví, má změnit úhrady moderních léků nebo práci revizních lékařů zdravotních pojišťoven. Na setkání s novináři to řekl ministr Adam Vojtěch (za ANO). "Asi nejzásadnější oblastí je otázka úhrady drahých inovativních léčiv. Cílem je umožnit rychlejší vstup inovací do systému za předpokladu finanční udržitelnosti," řekl ministr. Kromě efektivity nákladů, podle níž se léky hodnotily dosud, budou hrát roli také méně objektivní kritéria jako například kvalita života pacienta.

Snáze budou do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění vstupovat také léky na vzácná onemocnění. Jde například o některé léky na cystickou fibrózu, svalovou dystrofii nebo různé hematoonkologické diagnózy. Klasickým hodnocením by neprošla ani takzvaná genová terapie, kdy pacienta léčí jeho vlastní, geneticky upravené buňky. Jedna ampule léku stojí zhruba 49 milionů korun. Česko ji pacientům, kterým prospěje, hradí. Novela by měla eliminovat asi třetinu žádostí pacientů na zdravotní pojišťovny o mimořádnou úhradu jinak z pojištění nehrazené léčby, na takzvaný paragraf 16. Nyní jich dostávají asi 450.000 ročně, 90 procent vyřídí kladně a zaplatí za ně přes dvě miliardy korun. Novela chce také sjednotit rozhodování pojišťoven o těchto žádostech. Dosud je posuzoval revizní lékař, který často nebyl odborníkem na danou specializaci.

Kniha Petra Čorneje přináší nové informace o povaze Jana Žižky

Nové informace o povaze husitského vojevůdce Jana Žižky i o dobových souvislostech přináší kniha Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka, kterou dnes v Táboře představil historik Petr Čornej. Vychází k 600. výročí od začátku husitské revoluce, navazuje na dílo historika Josefa Pekaře, jehož výsledky díky novým badatelským poznatkům doplňuje a rozšiřuje. Žižkův portrét je tak plastičtější, řekl ČTK Čornej na akci, kterou připravilo Husitské muzeum. Od dopsání Pekařovy knihy Žižka a jeho doba uplynulo téměř 90 let a za tu dobu se podle Čorneje prohloubily poznatky, zejména díky tomu, co vše nového dnes historici vědí o mentalitě pozdně středověkých lidí a o tom, jak ji rekonstruovat. Novinky se čtenář dozví o Žižkově charakteru.

"Byl to člověk nepochybně odvážný a statečný, ale také člověk velice impulzivní, protože lidé, kteří ho znali, ho označovali jako horlivého. Horlivý znamená zanícený, zapálený, a my víme, že právě ta horlivost i tehdy byla na překážku věcnějšímu nadhledu a kompromisnímu postupu. Dále to byl člověk s nesporným charismatem, jevil se jako podivuhodný, jedinečný, vymykal se svému okolí," řekl historik. Vojevůdce vyznával dva hlavní principy: hlásání božího slova jako husitského programu a přijímání z kalicha jako nezbytnou podmínku k dosažení spásy. "To byly dva momenty, na které kladl důraz, a pokud se s nimi někdo neshodoval, postupoval vůči němu velice tvrdě, v některých případech až krutě," řekl Čornej (68). Knihu, která vyšla v nakladatelství Paseka, psal 15 měsíců, přípravné práce trvaly 16 let. Má 856 stran.

Venkovní výstava v Plzni připomíná 100 let loutky Spejbla

Venkovní výstava v Plzni připomíná sté výročí vzniku jedné z nejznámějších a nejslavnějších českých loutek - Spejbla. Vznikla v plzeňské dílně řezbáře Karla Noska, jenž ji vyřezal podle návrhu Josefa Skupy načrtnutém na balicím papíru, řekl ČTK spoluautor výstavy Tomáš Pfejfer ze Západočeského muzea v Plzni. "Načasování výstavy jsme trefili naprosto přesně, protože je od prosince 2019 do konce ledna 2020, což je přesně rozmezí, kdy byl Spejbl před sto lety vyřezán," řekl. Na panelech před Studijní a vědeckou knihovnou výstava nazvaná "36.500 dní Josefa Spejbla na divadelní scéně" ukazuje loutku v jejích nejslavnějších okamžicích. Spejblův vzestup ale nebyl snadný. Jeho vzhled prý vyvolával rozpaky a diváci měli nejraději scény, ve kterých dostával na frak. Dlouho také nemohl najít partnera. Až do roku 1926, kdy vznikla loutka jeho syna Hurvínka, vystupoval Spejbl s Kašpárkem či Švejkem. Záhadou je podle Pfejfera osud úplně první loutky Spejbla. "Dnes už víme, že originální loutka Spejbla se někam ztratila, protože loutka, kterou máme v současnosti v archivu a je vedená jako originál, tak se rozhodně rozchází s tím, jak původně Spejbl vypadal," poznamenal.

Děti dnes čeká tradiční mikulášská nadílka

Ulicemi měst a obcí dnes projdou postavy Mikulášů, čertů a andělů. Podle tradice budou vpředvečer svátku svatého Mikuláše dětem rozdávat sladkosti, ovoce a drobné dárky, ty zlobivější možná najdou v nadílce i brambory, zato uhlí už spíš jen výjimečně. Ve městech a vesnicích se koná také řada organizovaných mikulášských besídek, zábav, koncertů, charitativních sbírek a dalších akcí spojených s touto tradicí. Jedním z největších je setkání Mikulášů, čertů a andělů na pražském Staroměstské náměstí, které každoročně přiláká tisíce lidí. Děti i dospělé čeká mikulášský program a soutěže s nadílkou.

Mikulášská nadílka se připomíná už od středověku a je rozšířena po celém světě. Biskup Mikuláš, ochránce víry před pohanstvím, zachránce nespravedlivě obviněných a patron mnoha profesí a řemesel, patří k nejuctívanějším svatým v celém křesťanství. Mikuláš se narodil kolem roku 280 v Turecku do rodiny bohatých křesťanů a po smrti svých rodičů velkou část majetku rozdal chudým.

Stavba obřího pískovcového trpaslíka u Hořic dospěla do poloviny

Stavba obřího pískovcového trpaslíka na vrchu Mohejlík u Hořic na Jičínsku po více než dvou letech dospěla do poloviny. Celá skulptura, která bude tvořena 49 různě velkými kamennými bloky, by mohla být hotová v roce 2021. Trpaslíka od léta 2017 buduje Okrašlovací spolek Rašín, a to výhradně z peněz od soukromých mecenášů. "Trpaslík nám zatím utěšeně roste. Usazeno je 24 největších kamenů třech spodních řad trpaslíka," řekl ČTK iniciátor vzniku sochy a pantáta spolku František Kozel. Vůbec největší kámen bude tvořit čepici trpaslíka. Právě velikost kamene čepice určí konečnou výšku trpaslíka. Zatím se počítá, že výška sochy přesáhne deset metrů. Vážit by měla asi 200 tun. Celkové náklady na vybudování trpaslíka Kozel odhadl na asi 1,5 milionu korun. Lidé či firmy na sochu přispívají tak, že si jednotlivé kameny symbolicky kupují.

Myšlenka na vybudování trpaslíka u hlavní silnice z Hradce Králové na Jičín vznikla před čtvrt stoletím. Reálných obrysů nabyla před dvěma lety, kdy místní výrobci hořických trubiček, manželé Petráčkovi, věnovali 100.000 korun na vybudování betonového základu. Na něj byl následně posazen základní kámen vysoký asi 130 centimetrů, který je součástí levé nohy trpaslíka. Zbudování obřího trpaslíka u Hořic má kořeny v roce 1994, v období, kdy sochař Kurt Gebauer tvořil své nezaměnitelné trpaslíky.

Počasí

Jasno nebo skoro jasno. Místy, postupně ojediněle zataženo nízkou oblačností. Maximální teploty -1/+4 °C.